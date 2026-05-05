Netflix richtet sich mit neuer Spiele-App an Kinder

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE: Netflix bringt „Playground“ auf den Markt, eine Spiele-App für Kinder ohne Werbung, mit Offline-Modus und Kindersicherung.

Enthält Spiele zu „Peppa Pig“, „Sesamstraße“ und „Dr. Seuss“.

Dies ist Teil von Netflix’ fortgesetzter Expansion im Gaming-Bereich, einschließlich künftiger Cloud-basierter Titel.

Man kann mit Fug und Recht sagen, dass Netflix’ Einstieg in den Videospielmarkt angesichts mangelnder Ausrichtung und des Verlusts mehrerer Studios alles andere als reibungslos verlief, doch das hat das Unternehmen nicht davon abgehalten, sein Angebot auf Spiele zu TV-Serien und nun auch auf eine App für Kinder auszuweiten. Zwar gibt es unter dem Dach von „Netflix Games“ bereits einige kindgerechte Spiele, doch die neue App „Netflix Playground“ richtet sich speziell an Kinder bis 8 Jahre.

„Playground“ ist als Dienst in einem bestehenden Netflix-Abonnement enthalten (genau wie der Hauptbereich „Spiele“); die App kann im App Store und bei Google Play heruntergeladen werden, doch um den vollen Zugriff darauf zu erhalten, müssen sich Nutzer bei Netflix anmelden.

„Wir schaffen eine Welt, in der Kinder ihre Lieblingsgeschichten nicht nur anschauen, sondern auch in sie eintauchen und mit ihren Lieblingsfiguren interagieren können“, sagte John Derderian, Vice President für Animationsserien sowie Kinder- und Familienfernsehen bei Netflix.

„Wir schaffen einen Ort, an dem Entdecken, Lernen und Spielen nahtlos ineinanderfließen. Ob man nun Hank und die Crew des Müllwagens bei neuen Abenteuern begleitet oder mit Peppa Pig einen Smoothie mixt – das Anschauen und Spielen auf Netflix kann der unterhaltsamste und unkomplizierteste Teil des Tages für jede Familie sein.“

Fang sie jung an

Es gab und wird immer wieder heftige Diskussionen darüber geben, ob kleine Kinder Videospiele spielen dürfen sollten oder nicht: Während sich die Experten allgemein einig sind, dass Eine begrenzte Nutzung ist in Ordnung… die Entscheidung liegt natürlich immer bei den Eltern.

Es ist Netflix hoch anzurechnen, dass das Unternehmen dies und die möglichen Gefahren von Gaming-Apps erkannt hat und dafür sorgt, dass „Playground“ keine Werbung, In-App-Käufe oder zusätzliche Gebühren enthält. Die App funktioniert zudem offline, sodass keine Bedenken hinsichtlich der Online-Sicherheit oder eines übermäßigen Datenverbrauchs bestehen.

Playground bietet zudem verschiedene, per PIN gesicherte Kindersicherungsfunktionen, mit denen Eltern beispielsweise individuelle Kinderprofile mit altersgerechten Inhalten einrichten, die Altersfreigabe anpassen, bestimmte Inhalte blockieren und herausfiltern sowie den Verlauf und die Aktivitäten einsehen können, um so im Blick zu behalten, was ihre Kinder tatsächlich in der App tun.

Du weißt schon: Für Kinder!

Auch der Inhalt selbst richtet sich an jüngere Kinder, da er eine Mischung aus einfachen Arcade-Spielen und Lernspielen bietet. Zum Start können Kinder eine Reihe von Dr.-Seuss-Spielen spielen, darunter „Red Fish, Blue Fish“ (ein Musikspiel), „Horton!“ (das durch Minispiele Ursache und Wirkung vermittelt) und „The Sneetches“ (Fahrzeugbau und Formerkennung).

Geh mit Mama Schwein einkaufen – warum auch nicht?

Die beliebte Netflix-Figur Peppa Pig bekommt ihren eigenen, exklusiv bei Netflix erhältlichen Titel „Playtime With Peppa Pig“, in dem Kinder Smoothies mixen, einkaufen gehen oder sogar einen Bus fahren können. Auch „Sesamstraße“ und „StoryBots“ erhalten eigene Apps voller kreativer Aktivitäten wie Puzzles und interaktiver Sticker.

Der Preis für das Spiel, das „ganz klar auf Kinder abzielt“, geht jedoch an den Titel „Bad Dinosaurs“, bei dem die Spieler laut Netflix „einen winzigen Tyrannosaurus auswählen können, um ihn auf einer Rennstrecke laufen zu lassen, oder mit Plattenspieler, Keyboard und Soundeffekten einen neuen Song voller Furzgeräusche zusammenstellen können“.

Die Zukunft der Netflix-Spiele

Netflix Games wurde 2021 offiziell eingeführt hatte bisher einen holprigen Verlauf. Während der Pressekonferenz zu den Netflix-Ergebnissen für das vierte Quartal 2025 im Januar 2026 erklärte Greg Peters, Co-CEO von Netflix, dass der Schwerpunkt in diesem Jahr auf Cloud-basierten Spielen liegen soll.

„Ein großer Fortschritt und eine Priorität für uns sind unsere cloudbasierten TV-Spiele. Das ist für uns eine spannende Neuerung. Wir befinden uns noch in der Anfangsphase dieser Einführung. Etwa ein Drittel unserer Mitglieder hat bereits Zugang zu den TV-Spielen, da wir derzeit die TV-Technologie und die TV-Clients aktualisieren, um diese Funktion zu ermöglichen.“

Peters’ Äußerungen deuten auf einen tiefgreifenden Wandel in der Branche hin, insbesondere was die Wettbewerber betrifft. Amazon schloss das vergangene Jahr mit eine Neuauflage seines Luna-DienstesdarunterCloud-Streaming Gesellschaftsspiele, während NVIDIA GeForce NOW versucht weiterhin, in diesem Sektor Fuß zu fassen, indem es neue Titel wie „Samson“ und später in diesem Jahr „CONTROL Resonant“ anbietet.

„LEGO Party!“ verfügt zumindest über ein sehr leistungsfähiges Tool zur Charaktererstellung.

Netflix selbst schloss das Jahr 2025 mit der Einführung von „Netflix Party Games“ ab, bei denen sich Nutzer über den Fernseher treffen und Titel wie „LEGO Party!“, „Party Crashers: Fool Your Friends“ und „Pictionary: Game Night“ spielen können, wobei sie ihr Handy als Controller verwenden.

„Playground“ ist derzeit in den USA, Kanada, Großbritannien, Australien, Neuseeland und auf den Philippinen verfügbar; die weltweite Einführung ist für den 28. April geplant.