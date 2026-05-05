MindsEye setzt seinen Comeback-Versuch mit neuen, auf der Sperrliste stehenden Inhalten fort

MindsEye erhält ein umfangreiches Update: eine neue „Blacklisted“-Story-Kampagne über ARCADIA sowie eine Preissenkung von 60 $ auf 34,99 $, um das Interesse wieder zu wecken.

eine neue „Blacklisted“-Story-Kampagne über ARCADIA sowie eine Preissenkung von 60 $ auf 34,99 $, um das Interesse wieder zu wecken. Das Update erscheint inmitten einer Kontroverse über Arbeitsbedingungen, Vorwürfe der Sabotage und ein abgesagtes „Hitman“-Crossover mit IO Interactive.

über Arbeitsbedingungen, Vorwürfe der Sabotage und ein abgesagtes „Hitman“-Crossover mit IO Interactive. Die ersten Reaktionen der Spieler sind weiterhin gemischt trotz Verbesserungen im Gameplay und neuer Inhalte eher negativ.

Build a Rocket Boy, das Studio, das von Leslie Benzies, dem leitenden Produzenten von GTA III bis V, gegründet wurde, ist alles andere als aufgabe; es hat eine neue Story-Mission für das vielgeschmähte „MindsEye“ veröffentlicht und zudem den Preis gesenkt. Das Spiel erschien ursprünglich im Juni 2025 zu einem Preis von 60 US-Dollar auf allen großen Plattformen und blieb auf diesem Niveau, obwohl es von Kritikern und Spielern katastrophale Bewertungen erhielt. Jetzt ist es für 34,99 $ im Handel erhältlich.

Build a Rocket Boy hofft zudem, dass der neue Inhalt „Blacklisted“ dazu beiträgt, neue Spieler für das Spiel zu gewinnen oder zumindest bestehende Spieler davon zu überzeugen, dass sich „MindsEye“ endlich lohnt. In „Blacklisted“ tritt Julie Black auf, eine Attentäterin, die den Auftrag hat, mehrere Ziele zu eliminieren, die planen, Meridian – den Geheimdienst, für den sie arbeitet – zu sabotieren. Ironischerweise geriet Build a Rocket Boy kürzlich in die Kritik, weil die Installation von Überwachungssoftware auf den Computern der Mitarbeiter.

Mark Gerhard, Co-CEO und CTO von Build a Rocket Boy, sagte: „‚Blacklisted‘ ist die erste neue Story-Kampagne für MindsEye seit dem Start, und wir freuen uns darauf, die Spieler wieder in Redrock City willkommen zu heißen, damit sie das Spiel auf eine ganz neue Art erleben können.“

„Anstelle von herkömmlichen DLCs wird ‚Blacklisted‘ über unsere Plattform für nutzergenerierte Inhalte ARCADIA bereitgestellt, die in MindsEye integriert ist“, fügte er hinzu.

Mach eine Klage fertig, Junge

„Blacklisted“ erscheint inmitten einer Welle negativer Berichterstattung um „Build a Rocket Boy“, die über bloße negative Spielrezensionen hinausgeht. Mitarbeiter des Studios veröffentlichten einen Offener Brief zu ungünstigen Arbeitsbedingungen im vergangenen Jahr, was noch dadurch verschärft wurde, dass Benzies und Gerhard lautstark über angebliche „Saboteure“ sprachen, die aktiv gegen das Studio arbeiteten.

Während Benzies sich in den letzten Monaten weitgehend bedeckt gehalten hat, war das bei Gerhard nicht der Fall. Er ist der ehemalige CEO von Jagex, wo er dazu beitrug, Runescape zu einem beliebten MMO auszubauen, bevor er Jagex 2014 verließ. Schon damals hatte er den Ruf, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, und das trifft auch heute noch voll und ganz zu: In einem kürzlich geführten Interview mit GamesBeat sagte er: „Wir nutzen [Blacklisted] auch, um der Community einige der Beweise für die Sabotage zu zeigen.“

„Als heimlicher Spion ist es gut, dass ich keine Kleidung trage, die dafür bekannt ist, zu quietschen und Geräusche zu machen. Oh, Moment mal.“

„Blacklisted“ – abgesehen von seinem recht treffenden Namen – ist im Grunde genommen auch eine Neuauflage eines gescheiterten „Hitman“-Crossovers; dessen Veröffentlichung war ursprünglich dank der Partnerschaft von Build a Rocket Boy mit dem Publisher IO Interactive, den Machern von „Hitman“, geplant. Diese wurde jedoch Ende März dieses Jahres infolge der bereits erwähnten Probleme aufgelöst.

Was die in „Blacklisted“ versteckten „Beweise“ angeht, so wird aus den ersten Rezensionen deutlich, dass es sich dabei um kaum mehr als Anspielungen auf diejenigen handelt, die Gerhard bereits öffentlich angeprangert hat. Dazu gehört in erster Linie Ritual Network, eine Influencer-Agentur, von der Gerhard behauptete, sie sei „ein sehr großes amerikanisches Unternehmen“, das tatsächlich in der Heimatstadt des Autors, Scunthorpe im Vereinigten Königreich, ansässig ist.

Ritual Network gab seinerseits im Februar folgende Stellungnahme ab: „Uns sind keine rechtmäßigen rechtlichen Schritte bekannt, die Ritual Network betreffen, und uns wurden keine Beweise vorgelegt, die diese Behauptungen stützen. Jede Andeutung, Ritual Network stehe in Zusammenhang mit diesen Vorwürfen, ist falsch.“

Nutzergenerierte Inhalte

Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob die doppelte Belastung durch „neue Inhalte und Preissenkungen“ Auswirkungen auf MindsEye haben wird, geschweige denn positive, aber die ersten Anzeichen sehen nicht gut aus. Die offizielle MindsEye Reddit Es gibt bereits zahlreiche Rückmeldungen von Spielern, und diese fallen nicht durchweg positiv aus.

Dennoch hat „Build a Rocket Boy“ auch das Basisspiel aktualisiert. Dazu gehören Verbesserungen am Verhalten von Zivilisten und NPCs, sodass diese „besser auf ihre Umgebung reagieren und bei bestimmten Anlässen die Flucht ergreifen“, sowie Optimierungen an ARCADIA auf dem PC, wodurch Spieler eigene Inhalte für MindsEye erstellen können.