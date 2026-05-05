Epic Games streicht 1.000 Stellen – trotz der Milliardenumsätze von Fortnite

Epic Games streicht aufgrund sinkender Nutzerzahlen bei „Fortnite“ und steigender Kosten mehr als 1.000 Stellen.

Dieser Schritt folgt auf Preiserhöhungen bei den V-Bucks und hohe Auszahlungen an Content-Ersteller über den Unreal Editor für Fortnite.

Epic führt eine Konjunkturabschwächung in der Branche als Grund an; die Entlassungen stehen nicht im Zusammenhang mit KI und sind mit Abfindungszahlungen verbunden.

Epic Games, das von Tim Sweeney gegründete und geleitete Unternehmen, das hinter dem Epic Games Store, der Unreal Engine und Fortnite steht, gab heute bekannt, dass es über 1.000 Mitarbeiter entlassen wird. Sweeney veröffentlichte auf der Epic-Website eine Mitteilung, in der er den „Rückgang“ bei Fortnite seit dem letzten Jahr als Hauptgrund nannte.

Viele haben schnell auf den Widerspruch zwischen der jüngsten Erhöhung der V-Bucks-Preise zur Vermeidung von Entlassungen und der Auszahlung von „720 Millionen Dollar“ an die Fortnite-Entwickler durch Epic hingewiesen; diese Zahl bezieht sich auf den Betrag, den Epic offiziell gelistet die seit der Einführung von UEFN (Unreal Editor for Fortnite) im März 2023 ausgezahlt werden.

Was die Meldungen über Entlassungen angeht, schrieb Sweeny: „Der Rückgang der Nutzeraktivität bei Fortnite, der 2025 einsetzte, bedeutet, dass wir deutlich mehr ausgeben, als wir einnehmen, und wir müssen erhebliche Einschnitte vornehmen, um das Unternehmen finanziell zu sichern. Diese Entlassungen, zusammen mit identifizierten Kosteneinsparungen in Höhe von über 500 Millionen Dollar in den Bereichen Vertragswesen, Marketing und der Schließung einiger offener Stellen, versetzen uns in eine stabilere Lage.“

„Obwohl Fortnite nach wie vor eines der erfolgreichsten Spiele der Welt ist, hatten wir Schwierigkeiten, in jeder Saison die gewohnte Fortnite-Magie zu vermitteln“, fügte er hinzu. „Wir stehen erst am Anfang unserer Rückkehr auf mobile Plattformen und der Optimierung von Fortnite für die Milliarden Smartphones weltweit; und als Vorreiter der Branche haben wir in einem Kampf, der sich für uns und alle Entwickler erst jetzt auszahlt, viele Schläge einstecken müssen.“

Mehr Spaß, weniger V-Bucks

Diese Nachricht kommt nur wenige Tage nach dem Start der zweiten Staffel von „Chapter 7“ am 19. März, die unter dem Motto „Showdown“ steht und in der die Spieler wählen können, ob sie sich auf die Seite von Team Foundation oder Team Ice King schlagen wollen. Diesem Start ging die Meldung voraus, dass Epic die Preise für V-Bucks erhöht habe, „um die Rechnungen bezahlen zu können“. Infolgedessen wurde es in den sozialen Medien letzte Woche von Versuchen überschwemmt, ein Fortnite-Boykott, doch dazu kam es nicht.

Sweeny verwies zudem auf Probleme in der Branche insgesamt in sein Beitrag, darunter „ein langsameres Wachstum, geringere Ausgaben und eine schwierigere Kostenlage“. Er hob zudem hervor, dass Spiele „mit anderen, immer fesselnderen Formen der Unterhaltung um die Zeit der Spieler konkurrieren“, ohne jedoch konkret zu nennen, um welche es sich dabei handelt. Er betonte jedoch ausdrücklich, dass keine der Entlassungen auf KI zurückzuführen sei, auch wenn er erklärte, dass diese in der Videospielentwicklung ihren Platz habe, sofern sie die Produktivität steigere.

Epic kann es sich nicht leisten, Mitarbeiter zu behalten, aber es kann es sich leisten, Lizenzen für berühmte Persönlichkeiten und Figuren zu erwerben.

Der von ihm erwähnte „Rückgang“ mag Spielern vielleicht nicht besonders auffallen, da Fortnite immer noch rund 30 bis 40 Millionen Spieler (als täglich aktive Nutzer) verzeichnet. Dies ist jedoch ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Jahr 2024, als Fortnite über 650 Millionen aktive Nutzer pro TagIm Gegensatz dazu kamen im Jahr 2024 insgesamt 70.000 neue Creator zu Fortnite hinzu (gegenüber 23.000 im Jahr 2023), wobei diese Zahl im Laufe des vergangenen Jahres stabil blieb.

Aus heiterem Himmel

Die Betroffenen erhalten eine Abfindung und gegebenenfalls eine erweiterte Krankenversicherung, doch das hat die betroffenen Mitarbeiter nicht davon abgehalten, umgehend in den sozialen Medien zu posten. Evan Kinney ist einer der lautstärksten unter ihnen. Der leitende Ingenieur, der seit Juli 2017 bei Epic Games tätig war, erklärte auf X, dass die Nachricht völlig unerwartet kam:

„Ich habe so viel für dieses Unternehmen und unsere Spiele getan. So viele lange Nächte, so viele Wochenenden, so viele Live-Events und Wettkämpfe, neue Funktionen und neue Spielzeiten. Jedes Mal solide Leistungsbeurteilungen, in denen mehrere Leute betonten, wie wichtig ich bin und welchen Einfluss ich auf verschiedene Teams habe – und dann werde ich einfach rausgeschmissen. Ich verstehe das nicht.“

Sweeney beendete seine Mitteilung mit der Ankündigung, dass am Donnerstag eine Mitarbeiterversammlung stattfinden werde, um einen „Fahrplan“ zu besprechen. Auch Fortnite selbst ist von den Entlassungen betroffen, da mehrere Spielmodi eingestellt werden: „Rocket Racing“, „Ballistic“ und die „Festival Battle Stage“ werden alle der Vergangenheit angehören, wobei die meisten Modi am 16. April aus Fortnite entfernt werden.