„Tomb Raider“ wird 30 und Crystal Dynamics veranstaltet eine Party mit Markenkooperationen

Crystal Dynamics präsentiert eine beeindruckende Liste von Partnern zum 30-jährigen Jubiläum von „Tomb Raider“

Bekleidung, Sammlerstücke, Eisenwaren und vieles mehr stehen das ganze Jahr 2026 über auf dem Programm

„Legacy of Atlantis“ soll Lara Croft noch in diesem Jahr ein großes Comeback bescheren

Lara Croft ist nun offiziell 30 Jahre alt, und Crystal Dynamics feiert dies auf die einzig sinnvolle Art und Weise: indem es sie an so ziemlich jeden lizenziert, der über ein Logo und einen kreativen Funken verfügt. Anlässlich von drei Jahrzehnten Grabräuberei hat das Studio eine breite Palette an Markenpartnerschaften angekündigt, die im Laufe des Jahres 2026 anlaufen werden und alles von Gaming-Hardware und Mode bis hin zu Sammlerstücken und Sammelkarten umfassen.

Die Feier würdigt eine Spielereihe, die 1996 ihr Debüt feierte und seitdem nie wirklich aus dem Rampenlicht verschwunden ist. Im Laufe der Jahre hat sich „Tomb Raider“ zu Fortsetzungen, Filmen, Animationsserien, Fernsehserien und natürlich Merchandising-Artikeln ausgeweitet, wobei Lara Croft stets als eine der bekanntesten Figuren der Gaming-Welt fest verankert blieb. Crystal Dynamics knüpft intensiv an dieses Erbe an und strebt an, das Jahr 2026 zu einer einjährigen Siegesrunde zu machen.

In der Ankündigung stellte Crystal Dynamics das Jubiläum als eine Würdigung der Beständigkeit der Figur dar und erklärte, die Partnerschaften sollten „das Vermächtnis des allseits beliebten akrobatischen Archäologen ehren“.

Spiele stehen nach wie vor im Mittelpunkt

Inmitten all dieser Kooperationen stellte Crystal Dynamics klar, dass die Spiele weiterhin im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stehen. „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ soll im Laufe des Jahres 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Das Projekt wird als Neuinterpretation von Lara Crofts ursprünglichem, genreprägendem Abenteuer beschrieben und wird in Zusammenarbeit mit Amazon Game Studios und Flying Wild Hog.

Aspyr spielt im Jubiläumsjahr ebenfalls eine wichtige Rolle, da kürzlich „Tomb Raider I–VI Remastered“ auf allen Plattformen sowie „Tomb Raider Definitive Edition“ für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erschienen sind. Diese Veröffentlichungen schlagen eine Brücke zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart von „Tomb Raider“ und machen die klassische Ära weiterhin zugänglich, während sich die Reihe auf ihr nächstes Kapitel vorbereitet.

Ein Who’s Who der Markenpartner von Tomb Raider

Crystal Dynamics hat bei dieser Partnerliste nicht gerade klein angefangen. Zu den Partnern zählen der Gaming-Hardware-Hersteller 8BitDo, der Publisher Aspyr, Bekleidungsmarken wie Fulllife und Loungefly, die Sammlerartikel-Giganten Funko und Dark Horse sowie sogar der Brillen-Spezialist GUNNAR Optiks. Was auch immer man tragen, ausstellen, sammeln oder ins Regal stellen kann – es wird wahrscheinlich eine Lara-Croft-Version davon geben.

Sammlerstücke scheinen ein wichtiger Schwerpunkt zu sein. Dark Horse setzt seine Zusammenarbeit mit der Franchise nach „Tomb Raider: The Sacred Artifacts“ fort, während Upper Deck mit Sammelkarten ins Geschehen eingreift. Auch Tubbz mischt mit einer neuen Lara-Croft-Ente zum 30-jährigen Jubiläum mit – denn so etwas gibt es natürlich.

Wir zahlen gut dafür, wenn uns jemand in den sozialen Medien gute Wortspiele mit Enten und „Tomb Raider“ schickt.

Auch der offizielle Tomb Raider Gear Store wird das ganze Jahr über gut besucht sein, da zur Feier des Jubiläums neue Produkte geplant sind. Dazu kommen Partner wie Iconiq Studios, FiGGYZ, Shark Robot und die futuristische Schuhmarke Syntilay – das Ergebnis ist eine wahre Flut an Fanartikeln, die verschiedene Stile, Preisklassen und Fandom-Nischen abdeckt.

Ein Franchise-Konzept, das auf Dauer angelegt ist

Crystal Dynamics startet mit einer langen Geschichte in sein Jubiläumsjahr. Das 1992 gegründete Studio hat an Spielereihen wie „Gex“ und „Legacy of Kain“ gearbeitet und „Tomb Raider“ zu einem weltweiten Erfolgsmärchen mit bislang rund 100 Millionen verkauften Exemplaren gemacht. Das Studio beschreibt sich selbst als Wegbereiter für die nächste Generation technologisch anspruchsvoller Projekte.

Die „Tomb Raider“-Reihe hat sich zu einem bedeutenden kulturellen Phänomen entwickelt. Die Serie umfasst mehr als 20 Spiele, wird laut einer Umfrage aus dem Jahr 2022 von über 160 Millionen Menschen weltweit geliebt und hat Blockbuster-Filme sowie Neuauflagen inspiriert. Lara Croft selbst wurde vom TIME Magazine als eine der 15 einflussreichsten Videospielfiguren aller Zeiten ausgezeichnet.

Mit einer Vielzahl von Partnern, eine TV-Serie, die gerade in Arbeit istMit einem großen neuen Spiel in Aussicht und einem ganzjährigen Jubiläumsprogramm fühlt sich das 30-jährige Jubiläum von „Tomb Raider“ weniger wie ein nostalgischer Rückblick an, sondern eher wie eine Erinnerung daran, dass Lara Croft nach wie vor mit voller Kraft Gräber plündert und im Rampenlicht steht.