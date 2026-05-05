„Last Flag“ aus dem „Game Studio“ von Imagine Dragons kämpft nach zwei Wochen gegen die Schließung

Geringe Spielerzahl: Letzte Flagge hatte nach dem Start Schwierigkeiten, Spieler anzuziehen.

Letzte Flagge hatte nach dem Start Schwierigkeiten, Spieler anzuziehen. Kürzung der Unterstützung: Night Street Games hält größere zukünftige Entwicklungen für unwahrscheinlich.

Night Street Games hält größere zukünftige Entwicklungen für unwahrscheinlich. Vorgeschlagene Lösung: Fans schlagen vor, das Spiel kostenlos anzubieten, um die Spielerbasis zu vergrößern.

„Last Flag“ ist das jüngste Opfer der PvP-Spielebranche, da die Entwickler von Night Street Games kurz vor dem Wochenende bekannt gaben, dass ihr Debüt-Titel seit dem Start am 14. April hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Obwohl man versucht hat, viele der üblichen Fallstricke von Live-Service-Spielen zu umgehen, hat das Spiel nicht genügend Spieler gefunden, um eine umfassende zukünftige Unterstützung zu rechtfertigen.

Dan Reynolds, Sänger von Imagine Dragons, gründete zusammen mit seinem Bruder (und dem Manager der Band) Mac Reynolds das Unternehmen Night Street Games und begann 2021 mit der Entwicklung von „Last Flag“. In einem Beitrag auf der Steam-Seite des Spiels und im offiziellen Discord-Kanal veröffentlichte Mac Reynolds Neuigkeiten zur Zukunft von „Last Flag“.

„Wir hatten die Hoffnung, ein treues Publikum zu gewinnen, indem wir ein umfassendes Spielerlebnis zu einem erschwinglichen Preis anbieten – eines ohne Battle Passes oder Mikrotransaktionen – und die Spieler für uns zu gewinnen, indem wir das Spiel mit Herzblut entwickeln und unseren eigenen Weg gehen“, sagte er.

„Wenn ihr die Steam-Charts verfolgt habt, wisst ihr bereits, dass ‚Last Flag‘ nicht das Publikum finden konnte, das nötig wäre, um euch allen das Spielerlebnis zu bieten, das ihr verdient“, fügte er hinzu. „Das heißt aber nicht, dass wir schon aufgeben. Angesichts unserer finanziellen Lage ist es unwahrscheinlich, dass wir über einige bevorstehende Patches hinaus weitere Entwicklungsarbeiten (einschließlich einer Konsolenversion – zumindest vorerst) finanzieren können.“

Das erste Spiel, die letzte Chance

Etwas verwirrend fügte Mac hinzu, dass es Pläne für künftige Inhalts-Updates gebe, darunter einen „zehnten Charakter, eine neue Karte, einen brandneuen Spielmodus, Kosmetik-Gegenstände, Bestenlisten und vieles mehr“. Er bedankte sich bei der bestehenden Community des Spiels und äußerte die Hoffnung, dass diese das Spiel auch weiterhin über benutzerdefinierte Lobbys genießen könne.

„Das Vertrauen, das die Community in unseren gemeinsamen Traum gesetzt hat, bedeutet uns alles. Deshalb werden wir dafür sorgen, dass das Spiel nicht verschwindet. Wir arbeiten nicht nur mit unseren Backend-Partnern und Steam zusammen, um sicherzustellen, dass die Spieler das von ihnen gekaufte Spiel weiterhin spielen können, sondern werden der Community auch die Möglichkeit bieten, eigene Lobbys mit alternativen Spielregeln einzurichten und so ihre ganz persönliche Lieblingsversion von Last Flag zu finden.“

„Last Flag“ bleibt seinem Schauplatz der 1970er Jahre treu – mit extravaganten (oder sollte man sagen: flammenden?) Figuren wie Skyfire.

„Last Flag“ verzeichnete einen Tag nach dem Start gerade einmal 558 Spieler gleichzeitig, doch diese Zahl sank rasch weiter, sodass zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels nur noch 51 Spieler gleichzeitig online waren. Das Spiel ist auch über Epic Games erhältlich, daher ist unklar, wie viele Spieler es über diese Plattform nutzen, doch nach Macs Äußerungen zu urteilen, sind es nicht viele.

Dennoch sind die Bewertungen der Spieler auf Steam „überwiegend positiv“; viele loben „Last Flag“ für seine flüssige Steuerung und Spielmechanik und erkennen an, dass es sich ganz offensichtlich um ein Herzensprojekt von Night Street Games handelt, da es tatsächlich Spaß macht, das Spiel zu spielen. Etwas ironischerweise haben einige Spieler vorgeschlagen, dass Night Street Games „Last Flag“ in einen Free-to-Play-Titel umwandeln sollte, um die Spielerzahl zu erhöhen, da die größte Beschwerde – wenig überraschend – darin besteht, dass es fast keine echten Gegner gibt, gegen die man spielen kann.

Leidenschaft und Erfahrung hinter den Kulissen

Night Street Games mag zwar noch neu sein, doch zum Team gehören Entwickler wie Matthew Berger und Jarrod Showers. Berger arbeitete bei Blizzard an Titeln wie „Diablo 3“ und „Diablo 4“ und fungiert bei Night Street Games als Game Director, während Showers als Lead Animator tätig ist und zuvor für Titel wie Raven Software und ist derzeit außerdem als Leiter der Animationsabteilung bei AnimSchool.

Auch die Reynolds-Brüder haben ihre Liebe zum Gaming immer wieder zum Ausdruck gebracht. So erklärte Mac in einem Interview mit CGM: „Wir sind mit Videospielen aufgewachsen, wissen Sie, mit Sierra Online und LucasArts. All diese Studios haben uns in unserer Jugend sehr inspiriert. Als Kind habe ich mich schon mit 3D-Modellierung und -Animation beschäftigt. Mein Bruder Dan ist Programmierer, und wir haben jahrelang darüber gesprochen, gemeinsam Spiele zu entwickeln.“

Mac merkte außerdem an, dass das Ziel bei „Last Flag“ darin bestand, „das magische Erlebnis aus der Kindheit wieder aufleben zu lassen, wenn man sich tatsächlich versteckt und [die Flagge] sucht“, obwohl das Spiel selbst mehrere Überarbeitungen durchlaufen musste, um zu dem zu werden, was es heute ist.

Berger führte dies weiter aus: „Früher gab es auf der Karte viele Monster, die einem im Weg standen. Es gab einen Nebel des Krieges, der es erschwerte, diesen Ort zu finden. Es gab Gegenstände, und man musste darauf achten, diese einzusammeln. Wir wollten, dass das Spiel schneller wird. Wir wollten, dass man diese Freude die ganze Zeit hat – Bewegung, Entdeckung – und wir wollten nichts, was dem im Weg stand. Also haben wir uns in erster Linie wirklich auf die Kernelemente des Spiels konzentriert.“

Und dann ist da noch Roadie, eine Figur aus der Musikszene mit einer riesigen Kanonenhand – warum auch nicht?

Es ist unklar, wie es für Night Street Games in Bezug auf zukünftige Projekte weitergeht, da das Unternehmen in den sozialen Medien so gut wie nicht präsent ist. Das ist etwas seltsam, wenn man bedenkt, dass Imagine Dragons zu den größten Bands der Welt gehören – man sollte also meinen, dass sie wissen, wie Marketing funktioniert. Selbst in den Pressematerialien zu „Last Flag“ wird besonders hervorgehoben, dass das Spiel einen „Soundtrack“ enthält, der von Dan Reynolds, dem Grammy-nominierten Produzenten JT Daly (Benson Boone, K.Flay, Bully) und Dave Lowmiller (Call of Duty: Modern Warfare, Battlefield, Dead Space) komponiert wurde, wobei echte Vintage-Instrumente für einen authentischen 1970er-Jahre-Sound verwendet wurden und die Titel Gesangspassagen der tatsächlichen Synchronsprecher enthalten.“

Wer sich für „Last Flag“ interessiert, kann auch beitreten der offizielle Discord-Server, das eine lebhafte und freundliche Community hat, die bereits mit Begeisterung Strategien zum Verstecken von Flaggen diskutiert.