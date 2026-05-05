Blockchain-Spieleentwickler Gunzilla hat Zahlungsprobleme; CEO greift „Hasser“ an

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Gunning für Kryptowährungen

Vertrauensprobleme WICHTIGSTE ERKENNTNISSE Zahlungsstreitigkeit: Gunzilla Games wird vorgeworfen, Mitarbeiter monatelang ohne Bezahlung arbeiten zu lassen; CEO Vlad Korolev bezeichnet die Kritik als „FUD“.

Gunzilla Games wird vorgeworfen, Mitarbeiter monatelang ohne Bezahlung arbeiten zu lassen; CEO Vlad Korolev bezeichnet die Kritik als „FUD“. Kontroverse um das Spiel: „Off The Grid“ nutzt NFTs und $GUN; CEO wird dafür kritisiert, dass er Nutzer auffordert, für den Zugriff auf Spielerdaten zu bezahlen.

„Off The Grid“ nutzt NFTs und $GUN; CEO wird dafür kritisiert, dass er Nutzer auffordert, für den Zugriff auf Spielerdaten zu bezahlen. Konflikt um den Ruf: Neill Blomkamp soll angeblich selbst einen Entwickler bezahlt haben; trotz der Wiederbelebung von „Game Informer“ bestehen weiterhin Vertrauensprobleme.

Gunzilla, ein Studio und Publisher, das unter anderem von Regisseur Neill Blomkamp (District 9, Gran Turismo) gegründet wurde, hat mehrere Entwickler seit Monaten nicht bezahlt. Doch obwohl die betroffenen Mitarbeiter dies online lautstark kritisieren, hat CEO Vlad Korolev den „Hatern“ widersprochen, die „FUD“ (Fear, Uncertainty and Doubt – Angst, Unsicherheit und Zweifel) über das Unternehmen verbreiten.

Das Hauptspiel von Gunzilla ist „Off The Grid“, ein kostenloser Live-Service-Shooter, der die modulare Mechanik kybernetischer Gliedmaßen aus den „Surge“-Spielen mit dem Konzept eines im Fernsehen übertragenen Deathmatches aus „The Finals“ verbindet. Es handelt sich zudem um einen Web3-basierten Titel, der es Spielern ermöglicht, Gegenstände aus dem Spiel in handelbare NFTs umzuwandeln.

Nun kritisieren viele Entwickler des Studios Gunzilla dafür, dass Zahlungen in einigen Fällen um sechs Monate verzögert wurden. Marko Dijan, ein ehemaliger Mitarbeiter, schrieb auf LinkedIn: „Kürzlich habe ich öffentliche Äußerungen des CEO gesehen, in denen er andeutet, dass Auftragnehmer pünktlich bezahlt worden seien und dass die geäußerten Bedenken lediglich ‚Fake News‘ seien oder von Hatern verbreitete FUD. Das entspricht nicht meiner Erfahrung, da diese Bedenken von anderen Auftragnehmern geäußert werden, die sich in derselben Situation befinden wie ich.“

In seiner Stellungnahme erklärte Korolev: „Ja, wir optimieren unsere Kosten – so wie es derzeit jedes Unternehmen in der Gaming-, Krypto- und Tech-Branche tut. Das tun wir bereits seit über einem Jahr. Und ja, um den Geschäftsbetrieb nicht zu beeinträchtigen, werden manche Zahlungen so terminiert, dass sie dem Cashflow des Unternehmens zugutekommen – nicht immer im Interesse jedes Einzelnen. Das ist die Realität der Welt, in der wir leben.“

Gunning für Kryptowährungen

„Off The Grid“ erschien Ende 2024 für Konsolen und schaffte im Juli 2025 den Sprung auf Steam, wo es derzeit eine gemischte Bewertung erhält; viele Spieler bemängeln dabei die hohe Anzahl an Bots in den Matches. Korolev veröffentlichte seine Gegendarstellung auf X, wo andere Nutzer sowohl sein Verhalten als auch das Fehlen echter Spieler kritisiert haben.

Als Reaktion auf Vorwürfe bezüglich Bots sagte Korolev: „Wir richten gerne ein Live-Dashboard ein, damit ihr jeden neuen Spieler in Echtzeit sehen könnt. Der Zugang kostet euch 100.000 GUN – damit könnt ihr euren Worten endlich echtes Gewicht verleihen.“ $GUN ist Der Krypto-Token von Gunzilla; technisch gesehen ist sie an Kryptowährungsbörsen gelistet, hat aber realistisch betrachtet nur in „Off The Grid“ einen echten Nutzen. Kurz gesagt: Wenn Spieler $GUN im Wert von 100.000 Dollar besitzen, wird Korolev Spielerdaten veröffentlichen, um zu beweisen, dass es in seinem Spiel keine Bots gibt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels entspricht dies 1.592 Dollar (in USD).

Der Kurs von $GUN im letzten Jahr, wie auf Binance dargestellt.

Es überrascht nicht, dass viele schnell darauf hingewiesen haben, dass es äußerst fragwürdig ist, auf diese Weise Geld von Leuten zu verlangen (um den Wert der Spielwährung zu steigern). „So etwas würde ein pleites, betrügerisches Unternehmen sagen: Gebt mir mehr Geld, und ich werde euch das Gegenteil beweisen“, und „Diese 100.000 sind die dümmste Idee, von der ich je gehört habe – das zerstört jedes noch verbliebene Vertrauen“ sind Beispiele für die Kritik.

Vertrauensprobleme

„Off The Grid“ ist zudem Teil eines gemeinsamen Universums mit einer Miniserie von Kurzfilmen, die von Neill Blomkamp geschaffen wurden und dazu beitragen, die Cyberpunk-Welt des Spiels sowie dessen zentralen Schauplatz, Teardrop Island, weiter auszubauen. Ein weiterer „Gunzilla“-Entwickler, der nicht bezahlt worden war, Alex Jay Brady, schrieb auf LinkedIn: „Ich habe die Sache öffentlich gemacht, und am Ende hat Neill Blomkamp mich aus eigener Tasche bezahlt, weil er ein netter Kerl ist.“

Abgesehen von dieser aktuellen Situation hat Gunzilla im März dieses Jahres das bekannte Spielemagazin bzw. die Website „Game Informer“ übernommen und wiederbelebt. Diese war im August 2024 von ihrer ehemaligen Muttergesellschaft GameStop eingestellt worden. Gunzilla hat das gesamte Team wieder zusammengebracht für dessen Neustart und machte deutlich, dass das Magazin weiterhin als unabhängige Stimme bestehen bleiben solle.

Dies zeigt, dass Gunzilla zumindest auf einer Ebene ein großes Interesse daran hat, anderen in der Videospielbranche die Freiheit zu geben, sich zu Themen zu äußern, die ihnen wichtig sind, was Korolevs Äußerungen gegenüber jenen, die behaupten, nicht bezahlt worden zu sein, besonders befremdlich erscheinen lässt.

Es ist auch nicht gerade hilfreich, dass „Off the Grid“ ein Blockchain-Spiel ist, was als Idee wurde in der Vergangenheit mit Skepsis aufgenommen von Spielern. Auch wenn die Spieler sich nicht mit diesem Aspekt von „Off the Grid“ auseinandersetzen müssen, ist er dennoch ein fester Bestandteil des Titels und mit der „Gunz“-Plattform von Gunzilla verknüpft. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich dabei um „die erste Plattform in einem Triple-A-Spiel überhaupt, die dir die Möglichkeit bietet, deine Gegenstände in handelbare NFTs umzuwandeln – sei es auf dem Marktplatz des Spiels oder anderswo.“

In Spielerbewertungen wird „Technocore“ als extrem einfaches Spiel kritisiert, das eigentlich nur dazu dient, Gegenstände für „Off The Grid“ zu generieren.

Gunz ist zudem mit dem einzigen anderen Spiel von Gunzilla verbunden, nämlich „Technocore“ – einem kostenlosen, ausschließlich für Mobilgeräte bestimmten Titel, in dem die Spieler eine Drohne über eine Karte steuern, um Lootboxen zu sammeln, die sie anschließend als NFTs freischalten können. Gunzilla hat schnell darauf hingewiesen, dass NFTs weder in „Technocore“ noch in „Off The Grid“ als Mikrotransaktionen genutzt werden, da die Spielwirtschaft rein auf den Spielern basiert. Stattdessen hat das Unternehmen im Februar dieses Jahres damit begonnen, Werbeflächen innerhalb von „Off The Grid“ zu verkaufen, sodass Marken über Werbetafeln im Spiel präsentiert werden können.

Im Anschluss an den Relaunch von Game Informer ist das GI Advertising Network „eine Self-Service-Plattform, die Werbeflächen im Spiel in programmierbare, buchbare Werbeelemente verwandelt. Für jeden Entwickler. Für jedes Spiel. Vollautomatisch. Stellen Sie sich jede Spielwelt mit Werbeflächen vor, die Wert schaffen. Jeder Entwickler erhält Zugang zu Markenpartnerschaften, die er alleine niemals erreichen könnte.“