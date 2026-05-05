Wöchentlicher Rückblick: Verlorenes GTA IV-Entwicklerkit wiedergefunden, „Elder Scrolls: Blades“ wird eingestellt und mehr

Verlorener Inhalt aus „GTA IV“ für 5 Dollar wiedergefunden

Flohmärkte sind in Großbritannien weit verbreitet; dort kann jeder einen Stand aufbauen und verkaufen, was er will. Auf einem solchen Markt in Edinburgh kaufte ein Glückspilz, der nur unter dem Namen „janmatant“ bekannt ist, eine Xbox 360 für umgerechnet 5 Dollar – nur um festzustellen, dass darauf eine Version von „GTA 4“ aus dem November 2007 gespeichert war.

Das Konsolen- und XDK-Menü.

Die Xbox ist mit einem Rockstar-North-Aufkleber versehen und läuft mit dem XDK, dem offiziellen Xbox-360-Entwicklerkit. Das bedeutet, dass dieser Fund nicht nur absolut echt ist, sondern auch eine Menge Material enthält, nach dem GTA-Modder schon seit Jahren gesucht haben. Dazu gehören ungenutzte oder bisher nicht verfügbare Assets wie Fähren, Waffen und sogar Hinweise auf den seit langem gemunkelten, aber eingestellten Zombies-Modus, den „GTA IV“ ursprünglich enthalten sollte.

Nutzer auf GTAForums hat einen Link zu 118 GB Daten aus dem Entwickler-Kit auf archive.org geteilt, doch dieser wurde inzwischen entfernt; viele vermuten Take Two Interactive (der Eigentümer von Rockstar) hat eine DMCA-Mitteilung verschickt, obwohl dies zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels noch von niemandem bestätigt werden konnte. Das hat die Leute jedoch nicht davon abgehalten, ihre bisherigen Entdeckungen zu teilen, darunter Beta-Material zu Charakteren und Schauplätzen.

Aiden O’Malley ist eine Figur aus „GTA IV“, die im XDK zu finden ist (links), was zeigt, dass er für die Vollversion älter gestaltet wurde.

Die schlechte Nachricht ist, dass in dieser Version einige wichtige Dateien fehlen, um das Spiel in seiner jetzigen Form zum Laufen zu bringen, aber die gute Nachricht ist, dass die GTA-Modder derzeit nach einer Lösung suchen, um zumindest eine spielbare Version für den PC zu erstellen. So wie es derzeit aussieht, werden sie das Problem wahrscheinlich noch vor der Veröffentlichung von GTA VI in den Griff bekommen.

„The Elder Scrolls: Blades“ wird eingestellt

„The Elder Scrolls: Blades“ wurde im März 2019 für Mobilgeräte veröffentlicht und ist im wahrsten Sinne des Wortes eine mobile Version von „The Elder Scrolls“. Spieler können einen Charakter mit zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten erstellen und dann Quests absolvieren. Anstelle einer offenen Welt präsentiert Blades Dungeons jedoch als „Pop-ups“; man klickt, um sie zu erkunden und gegen Kreaturen zu kämpfen (im First-Person-Modus, wobei man über Touchscreen-Steuerung angreift, sich bewegt und umschaut), und sobald eine Quest abgeschlossen ist, kehrt man zur eigenen Basis zurück.

„Blades“ ist jedoch in erster Linie ein Handyspiel, weshalb der Schwerpunkt stark auf Mikrotransaktionen liegt – oder zumindest lag. Der Publisher Bethesda gab diese Woche bekannt, dass das Spiel am 30. Juni endgültig offline geht, aber bis dahin können Spieler so gut wie alles im Ingame-Shop für jeweils nur 1 Edelstein kaufen (Edelsteine findet man in Truhen und durch das Abschließen von Missionen).

Es gab auch Berichte, dass das Spiel bereits aus dem Angebot genommen wurde, doch das stimmt nicht ganz: Es ist in bestimmten Regionen der EU weiterhin erhältlich, wahrscheinlich zu Testzwecken. Zum Beispiel, Du kannst es immer noch bei Google Play finden, auch wenn du vielleicht deinen Standort auf Slowenien einstellen musst, zwinker zwinker.

Um ehrlich zu sein, sieht es auf meinem Android-Handy ziemlich gut aus, auch wenn die Touchscreen-Steuerung etwas zu empfindlich ist.

Das bevorstehende Ende von „The Elder Scrolls: Blades“ ist bereits das zweite auf Mobilgeräte ausgerichtete „Elder Scrolls“-Spiel, das eingestellt wird; das Kartenspiel „The Elder Scrolls: Legends“ wurde bereits im Januar 2025 eingestellt, obwohl die Community dieses Spiels daran arbeitet, am Laufen halten. Ansonsten können „Elder Scrolls“-Fans, die unbedingt etwas auf dem Handy oder Tablet spielen möchten, es ja immer mal versuchen Burgen. Es handelt sich um eine Königreichs-Simulation ähnlich wie „Fallout Shelter“, die für Android und iOS erhältlich ist.

Die Schule ist aus für Rec Room

Einst positioniert als ein Roblox– Die Social-Media- und Gaming-Plattform Rec Room, die vor einigen Jahren noch als „Hits-Kandidat“ galt und mit 3,5 Milliarden Dollar bewertet wurde, wird am 1. Juni geschlossen. In einem Beitrag auf der offiziellen Website erklärte das Unternehmen diese Woche: „In den letzten zehn Jahren hat sich Rec Room zu etwas Großartigem entwickelt und dabei über 150 Millionen Spieler und Content-Ersteller erreicht. Die Spieler haben auf der Plattform über eine halbe Milliarde Freunde gefunden.“

„Trotz dieser Beliebtheit haben wir nie wirklich herausgefunden, wie wir Rec Room zu einem nachhaltig profitablen Unternehmen machen können. Unsere Kosten haben letztendlich immer die Einnahmen überstiegen“, fügte das Unternehmen hinzu.

The Nachrichtenbeitrag Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass das Spiel zwar bis Juni spielbar bleibt, viele Funktionen jedoch derzeit eingestellt werden. Dazu gehören die Möglichkeit, ein neues Konto zu erstellen, Freunde hinzuzufügen sowie kostenpflichtige Inhalte von Creators.

Rec Room wurde 2016 von Nick Fajt und Cameron Brown gegründet und war eines der ersten VR-Spiele, das soziale Interaktion förderte. Später wurde es auf den PC und mobile Geräte portiert. Während jüngste Meldungen besagen, dass der CEO von Roblox David Baszucki trat zurück wurde zwar mit Erleichterung und vielen „Das wurde auch Zeit“-Kommentaren aufgenommen (obwohl es sich letztendlich um einen Aprilscherz handelte), doch die schlechten Nachrichten zum Rec Room wurden von der Community mit Herzlichkeit und schönen Erinnerungen aufgenommen.

Das neue Spiel des „Deus Ex“-Schöpfers verzichtet auf PvPvE

„Thick as Thieves“, das 2024 ursprünglich als Multiplayer-Stealth-Spiel angekündigt wurde, verzichtet nun auf diesen Aspekt, um sich stattdessen auf Koop- und Einzelspieler-Mechaniken zu konzentrieren. Entwickelt wird es von OtherSide Entertainment, einem Studio, das von Entwicklern gegründet wurde, die an „Ultima Underworld“, „System Shock“, „Thief“ und „Deus Ex“ mitgearbeitet haben (darunter Warren Spector).

„Als wir ‚Thick as Thieves‘ erstmals vorstellten, wollten wir uns auf das PvPvE-Gameplay konzentrieren“, erklärte OtherSide kürzlich in einem Beitrag auf der Steam-Seite des Spiels. „Im Laufe der Entwicklung und während die Welt von Kilcairn zum Leben erweckt wurde, stellten wir jedoch fest, dass uns das Solo- und Koop-Spiel mehr Spaß machte.“

„Durch diese klarere Ausrichtung konnten wir uns noch stärker auf das konzentrieren, was ‚Thick as Thieves‘ wirklich einzigartig macht – das dynamische Stealth-Gameplay. Wir sehen bereits, wie dies die Action von Moment zu Moment bereichert hat, egal ob man alleine oder gemeinsam mit einem Partner im Koop-Modus spielt. Beim Testen des Spiels haben wir einige fantastische Momente erlebt. Jetzt stecken wir unsere ganze Energie darin, das Spiel bis zum Start noch weiter zu verbessern.“

Am 9. April werden im Rahmen der nächsten Präsentation der Triple-I-Initiative.

Bewertungen in Bearbeitung

Zu guter Letzt haben wir hier bei Eneba News damit begonnen, Spielerezensionen zu veröffentlichen. Diese gibt es zwar bereits auf der kommerziellen Seite, aber um ehrlich zu sein, sind sie auf Suchmaschinenoptimierung ausgerichtet; im Gegensatz dazu ist unsere jüngste Rezension von GRIDbeat! basiert auf rund 10 Stunden Spielzeit unseres Redaktionsteams, um eine kritische, auf die Spieler ausgerichtete Perspektive zu bieten.

Wir arbeiten derzeit an Rezensionen zu weiteren aktuellen Veröffentlichungen: „Tombwater“, „Grime II“ und „Darwin’s Paradox“ – also haltet die Augen offen.

„Tombwater“ ist ein Zelda-ähnliches Spiel, das im Wilden Westen spielt, mit RPG-Elementen und mehr als nur ein paar Anspielungen auf „Dark Souls“. „Grime II“ ist ein Roguelike, das in einer wirklich lebhaften, klebrigen Welt spielt und in seinen schrägen Kernen ebenfalls ein wenig Soulslike-DNA in sich trägt. „Darwin’s Paradox“ ist ein Cartoon-Plattformspiel, das gestern erschienen ist und im Rahmen von eine Veranstaltung von Konami im Juni letzten Jahres.