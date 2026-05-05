Über 150 Spieleentwickler setzen sich mit Interfacex26 für ein gefälschtes Steam-Tag ein

Die InterfaceX26 findet vom 27. April bis zum 4. Mai statt mit einem Steam-Sale und einer Livestream-Präsentation mit über 150 Entwicklern und Publishern

mit einem Steam-Sale und einer Livestream-Präsentation mit über 150 Entwicklern und Publishern Die Kampagne zielt darauf ab, „Fake OS“ als offiziellen Steam-Tag zu etablieren für Spiele, die auf simulierten Benutzeroberflächen und Betriebssystemen basieren

für Spiele, die auf simulierten Benutzeroberflächen und Betriebssystemen basieren Bei einem Live-Showcase am 2. Mai werden 32 Spiele vorgestellt, zusammen mit einer von den Spielern initiierten Tagging-Kampagne auf Steam

Mehr als 150 Entwickler und Publisher nehmen an InterfaceX26 teil, einer koordinierten Steam-Veranstaltung, die einen einwöchigen Sale mit einer Livestream-Präsentation verbindet. Die Initiative läuft vom 27. April bis zum 4. Mai und bringt sowohl große Indie-Publisher als auch einzelne Entwickler mit einem gemeinsamen Ziel zusammen: das aufkommende „Fake OS“-Genre als offiziellen Steam-Tag zu etablieren.

Dieser Begriff bezieht sich auf Spiele, in denen die Spieler mit simulierten digitalen Umgebungen (häufig Betriebssysteme, Desktops, Telefone oder fehlerhafte Benutzeroberflächen) interagieren, um narrative Handlungsstränge aufzudecken. Dazu gehören Titel wie „Her Story“, „Pony Island“ und „The Roottrees are Dead“ sowie neuere Experimente wie „KinitoPET“ und „The Operator“. Trotz der erkennbaren Struktur des Genres gab es auf Steam bislang keine einheitliche Klassifizierung dafür.

Veranstalter Alexander Zacherl sagte: „Obwohl ich selbst seit über einem Jahr an einem Fake-OS-Spiel arbeite, habe ich Monate gebraucht, um diese Liste zusammenzustellen – und das trotz der großartigen Unterstützung durch die Community. Wir entdecken immer noch jede Woche neue Spiele! Wir sollten es den Entwicklern, die nach uns kommen, wirklich leichter machen. Lasst uns diesen Steam-Tag gemeinsam auf den Weg bringen.“

Erfolg bei der Zwergen-Markierung

Anstatt darauf zu warten, dass Valve diese Kategorie definiert, basiert InterfaceX26 auf einem Bottom-up-Ansatz. Die Entwickler ermutigen die Spieler, geeignete Spiele aktiv mit dem Tag „Fake OS“ zu versehen, indem sie maßgeschneidertes Web-Tool die darauf abzielt, den Prozess zu optimieren. Diese Initiative knüpft an ähnliche, von der Community initiierte Kampagnen der Vergangenheit an, darunter die erfolgreiche Einführung des Tags „Dwarf“, die gezeigt hat, wie das Verhalten der Spieler das Tagging-System von Steam beeinflussen kann.

Das Steam-Tag „Dwarf“ entstand aus einer von den Entwicklern von „Dwarf Fortress“ und „Deep Rock Galactic“ initiierten Initiative, die argumentierten, dass Spiele mit Zwergen zu sehr über verschiedene, nicht miteinander verbundene Kategorien verstreut seien. Anfang 2024 riefen sie die Spieler dazu auf, das Tag massenhaft auf Steam zu verwenden, um zu beweisen, dass eine echte Nachfrage danach bestand – auch ohne offizielle Unterstützung von Valve. Die Kampagne gewann schnell an Fahrt, und Valve reagierte schließlich darauf, indem es „Dwarf“ offiziell als Steam-Tag hinzufügte.

Programmübersicht

Am 2. Mai veranstaltet InterfaceX26 eine Live-Präsentation mit 32 neuen und aktualisierten Spielen, darunter Titel wie „Database Detective: Minor Crimes Division“, „Desktop Explorer“, „DOLOS: Your Best Future“, „SYNTAXIA“, „Forbidden Solitaire“, „Void Future: Hacking Protocol“ und „ZeroPrompt“. Moderiert wird die Veranstaltung von Kurt Indovina und Lucy James von GameSpot, mit Gastauftritten von Entwicklern wie Jesse Cox, Dodger und Nookrium.

Interfacex26 fungiert – wenig überraschend – auch als groß angelegter Steam-Sale, bei dem fast 100 teilnehmende Spiele die ganze Woche über rabattiert sind. Zu den beteiligten Publishern zählen Devolver Digital (Pony Island, Inscryption), tinyBuild (Hello Neighbor-Reihe), Fellow Traveller (Citizen Sleeper) und No More Robots (Hypnospace Outlaw) sowie zahlreiche unabhängige Studios, die experimentelle narrative Titel beisteuern.

Das übergeordnete Ziel besteht darin, die Sichtbarkeit eines Designraums zu erhöhen, der oft zwischen verschiedenen Genres angesiedelt ist, und den Spielern gleichzeitig eine gemeinsame Bezeichnung zu geben, damit sie diese Spiele leichter entdecken können. Wenn sich genügend Spieler beteiligen, könnte die Kampagne einen bisher nur vage definierten Spielstil zu einem klar erkennbaren und plattformweit durchsuchbaren Genre machen.