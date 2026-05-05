Wochenrückblick: Die epischen Probleme von Fortnite, KI-Schandflecken, neue Spiele!

Oder vielleicht „AI-Sores“, oder? Wie auch immer. Es ist wieder Freitag, also hier sind die Neuigkeiten aus der Videospielbranche, die du wissen musst, falls du nicht weißt, welche Neuigkeiten du wissen musst.

„Fortnite“ verliert Entwickler – die Branche reagiert

Die Nachrichten wurden diese Woche dominiert von Epic Games entlässt über 1.000 „Fortnite“-Entwickler, und zwar aus zwei Gründen: 1. Diese Nachricht kam völlig überraschend, selbst für die betroffenen Entwickler, und 2. Sie wirft die Frage auf: „Was gilt im Bereich der Live-Dienste als Erfolg?“

Schließlich galt „Fortnite“ lange Zeit als eine Art Goldesel, da es zu den erfolgreichsten Live-Service-Spielen überhaupt zählt: Es ist eines der seltenen Spiele, das – zumindest bis vor kurzem – Spieler nicht nur anziehen, sondern auch an sich binden konnte. Tim Sweeney, CEO von Epic Games, erklärte, dass Epic aufgrund des Spielerverlusts bei Fortnite selbst Personal abbauen müsse, da man es sich schlichtweg nicht leisten könne, die Mitarbeiter weiter zu beschäftigen. Dies verwirrte einen Großteil der Gaming-Öffentlichkeit, da Epic Games es seit 2023 geschafft hat, über die UEFN 722 Millionen Dollar an die Fortnite-Entwickler auszuzahlen.

Allerdings,wie wir bereits berichtet habenDie Zahlen geben Sweeney Recht: Fortnite hatte im Jahr 2024 rund 650 Millionen täglich aktive Nutzer, doch trotz regelmäßiger Updates und ständiger Kooperationen mit Prominenten sank diese Zahl im letzten Jahr auf 30 bis 40 Millionen. Dennoch sagte Sweeney auch: „Was wir jetzt tun müssen, ist klar: großartige Fortnite-Erlebnisse mit neuen saisonalen Inhalten, Gameplay, Story und Live-Events schaffen.“ Es besteht also eindeutig keine Absicht, die Veröffentlichung von Fortnite-Inhalten zu verlangsamen.

Wenn du Dwayne Johnson als Lex-Luthor-Doppelgänger mit außergewöhnlich glatter Haut freischalten möchtest, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.

Betroffene Entwickler äußerten in den sozialen Medien ihre Überraschung und Verwirrung, und auch andere Branchenvertreter haben sich zu Wort gemeldet. Eine von ihnen ist Emilee Kieffer, eine Digitalkünstlerin, die zuvor für PUBG Corporation, Kongregate und Humble Bundle gearbeitet hat. Sie schrieb kürzlich auf LinkedIn: „Tim Sweeneys Vermögen beläuft sich auf etwa 7 MILLIARDEN Dollar – wie kann er Leute bei Epic entlassen, wenn er doch in Geld schwimmt?“

„Gier ruiniert wirklich die Spielebranche (ehrlich gesagt alle Branchen). Man kann das bestaussehende, beliebteste und meistgespielte Spiel auf dem Markt haben und ist trotzdem in Gefahr, weil irgendein fauler Reicher an der Spitze beschließt, dass es nicht reicht, 10 Millionen im Jahr zu verdienen, sondern dass sie 20 MILLIONEN verdienen müssen!!!“

„Diese Unternehmen rauben uns unsere Leidenschaft, unsere Kreativität und unsere Innovationskraft, stecken uns in kleine Schubladen und sagen uns, dass wir nur innerhalb der Grenzen kapitalistischer Wachstumsziele kreativ sein dürfen – sonst verlieren wir unsere Arbeitsplätze“, fügte sie hinzu.

Chet Faliszek ist eine weitere Person, die sich zu Wort gemeldet hat. Als ehemaliger Autor bei Valve, der an Titeln wie „Left 4 Dead“ und „Portal“ mitgearbeitet hat, äußerte sich Faliszek in den sozialen Medien zu der Situation und zu Sweeney.

„Kann mir das mal jemand erklären: Warum sollte sich jemand, der bei Epic arbeitet, überhaupt noch anstrengen? Epic hat doch gerade 1.000 Leute entlassen. Und außerdem wird ‚Fortnite Rocket Racing‘, ‚Ballistic‘ und die ‚Festival Battle Stage‘ – was auch immer das ist – eingestellt.“

„Und so ist Tim von der Entwicklung vieler Spiele dazu übergegangen, nur noch ein einziges Spiel zu entwickeln, seine ganze Zeit darauf zu verwenden und zu versuchen, so viel Geld wie möglich zu verdienen“, fügte er hinzu. „Ich habe mir bei Valve den Arsch aufgerissen, und mir lagen die Dinge, die ich entwickelt habe, sehr am Herzen, und die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, waren mir unglaublich wichtig.“

„Würde ich das bei Epic machen, wenn sie mich so behandeln, einfach so Leute entlassen und sich genauso verhalten [wie EA]? So nach dem Motto: ‚Hey, super Arbeit, ihr habt Battlefield 6 entwickelt, wir haben Call of Duty entthront: Hier ist die Kündigung.’”

EA hat kürzlich eine Reihe von Entwicklern (nicht abgebildet) entlassen, die an „Battlefield 6“ gearbeitet haben.

Robby Williams, Produzent von Fortnite, äußerte sich auf X zu den Stellenstreichungen mit den Worten: „Unsere Teams müssen die Scherben auflesen und versuchen, weiterzumachen, aber wir können noch nicht einmal ganz abschätzen, welche Auswirkungen dies auf das Spiel für den Rest des Jahres und wahrscheinlich darüber hinaus haben wird.“

Gestern hat Michael Hogman, Senior Community Manager bei Fortnite, auf X einen Beitrag über die Zukunft des Spiels gepostet: „Bisher war es eine wirklich lange Woche, aber hier ist mein Versuch, einen positiven Ton anzuschlagen. Die heutige Unternehmensbesprechung hat mich daran erinnert, warum ich mich immer noch dafür entscheide, hier zu arbeiten. Die Zukunft von Fortnite hält viel mehr bereit, als man derzeit sehen (und als durchgesickert ist, lol) kann. Vielen, vielen Dank für eure Anteilnahme und Unterstützung – wir werden sie nicht verschwenden!“

Highguard-Entwickler findet neue Stelle

Auf dem Arbeitsmarkt gibt es nicht nur schlechte Nachrichten: Nach dem Live-Service-Spiel Highguard starb Vor kurzem hat Wildlight Entertainment offenbar seine Pforten endgültig geschlossen. Der leitende Environment-Künstler von Highguard, Derek Bentley, teilte jedoch am Mittwoch mit, dass er – passenderweise – von Respawn wieder eingestellt wurde, um erneut an „Apex Legends“ zu arbeiten (viele Mitglieder des Wildlight-Teams hatten bereits für Respawn gearbeitet, bevor sie das Unternehmen verließen).

„Ich bin wieder da, Baby“, schrieb Bentley auf X. „Diese Woche habe ich mich wieder meinem alten Team bei Respawn angeschlossen, um an Apex zu arbeiten. Ich freue mich unglaublich darauf, zurückzukommen – diesmal als Principal Environment Artist –, und werde mich fast ausschließlich darauf konzentrieren, extrem coole Grafiken zu erstellen, wahrscheinlich hauptsächlich Felsen.“

Die Kosten für Technik steigen weiter rasant an

Unterdessen setzen Preissteigerungen die Branche weiterhin zu, da große RAM-Hersteller wie Samsung, SK Hynix und Micron ihren Fokus von Verbraucherprodukten auf KI-Systeme verlagern. So erklärte Sumit Sadana, EVP und Chief Business Officer bei Micron Technology, bereits im Dezember: „Das KI-getriebene Wachstum im Bereich der Rechenzentren hat zu einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Speicher und Speichermedien geführt.“

„Micron hat die schwierige Entscheidung getroffen, sich aus dem Crucial-Endkundengeschäft zurückzuziehen, um die Versorgung und den Support für unsere größeren, strategischen Kunden in schneller wachsenden Segmenten zu verbessern.“

Crucial war ein wichtiger Akteur in der DIY-PC-Szene, da das Unternehmen preisgünstige RAM-Kits und SSDs anbot. Die Auflösung des Unternehmens ging einher mit Preiserhöhungen bei anderen PC-orientierten Firmen wie Raspberry Pi und Framework, die damit die gestiegenen Kosten für Verbraucherkomponenten ausgleichen wollten. Auch andere große Unternehmen, darunter Acer, Dell und Asus, haben vor bevorstehenden Preiserhöhungen gewarnt.

Eines der jüngsten betroffenen Unternehmen ist AYANEO, Hersteller von hochwertigen Handheld-Spielkonsolen. Diese Woche begann mit einer Meldung, in der die Aussetzung seines jüngsten NEXT 2 Handheld, das für etwa 4.000 Dollar verkauft wurde.

Der NEXT 2 sieht schick aus, aber als sehr teurer Handheld-PC benötigt er hochwertige Komponenten.

„Als wir NEXT 2 auf den Markt brachten, lagen die Speicherpreise bereits auf einem sehr hohen Niveau. Zu diesem Zeitpunkt standen wir schon unter erheblichem Kostendruck. Da sich jedoch viele AYANEO-Fans schon lange auf dieses Produkt gefreut hatten, beschlossen wir dennoch, es wie geplant zu veröffentlichen und Vorbestellungen zu ermöglichen, um unsere Fans nicht zu enttäuschen.“

„Als wir jedoch nach dem chinesischen Neujahrsfest erneut mit unseren Lieferanten Kontakt aufnahmen, um die aktuellen Einkaufspreise für Speichermedien zu erfragen, stellten wir fest, dass diese um ein Vielfaches höher waren als vor den Feiertagen“, fügte AYANEO hinzu. „Derzeit liegen die Gesamtkosten des Produkts weit über unserem Verkaufspreis und nähern sich sogar dem Doppelten des ursprünglich festgelegten Preises. Unter diesen Umständen ist ein weiterer Verkauf dieses Produkts nicht mehr tragbar.“

Das Unternehmen bestätigte, dass diejenigen, die das Projekt bereits im Rahmen einer kürzlich durchgeführten Indiegogo-Kampagne unterstützt haben, weiterhin ein NEXT 2 erhalten werden, und dass die Produktion lediglich ausgesetzt, nicht aber eingestellt wird.

KI in der Industrie

KI in der Spieleentwicklung ist nach wie vor ein heißes Thema, wobei einige große Spielveröffentlichungen diese Woche für kurzlebige Kontroversen sorgten. An erster Stelle steht das kürzlich erschienene „Einzelspieler-MMO“ Crimson Desert von Pearl Abyss (Black Desert), stieß bei den Spielern wegen der Verwendung von KI-generierten Grafiken im Spiel auf heftige Kritik. Pearl Abyss reagierte darauf über den offiziellen Crimson Desert X-Kontoam Sonntag.

„Während der Entwicklung wurden im Rahmen der ersten Iterationsphase einige visuelle 2D-Requisiten mithilfe experimenteller generativer KI-Tools erstellt. Diese Assets halfen uns dabei, in den frühen Phasen der Produktion schnell verschiedene Stimmungen und Atmosphären auszuprobieren.“

„Aufgrund von Hinweisen aus unserer Community haben wir festgestellt, dass einige dieser Inhalte versehentlich in die endgültige Version aufgenommen wurden. Dies entspricht nicht unseren internen Standards, und wir übernehmen die volle Verantwortung dafür.“

Einige KI-generierte Grafiken aus „Crimson Desert“. Warum sie diese verwendet haben und nicht auf gemeinfreie Bilder zurückgegriffen haben, weiß ich nicht.

Nachdem „Resident Evil Requiem“ im Rahmen von NVIDIAs Das DLSS 5-Tool – umstrittener, als es sein müsste, CAPCOM hat kürzlich im Rahmen einer Investorenveranstaltung Fragen zur Nutzung von KI beantwortet.

„Unser Unternehmen wird die von unserer KI generierten Inhalte nicht in Spielinhalte integrieren. Wir beabsichtigen jedoch, diese Technologie aktiv zu nutzen, um die Effizienz und Produktivität im Spielentwicklungsprozess zu steigern. Daher prüfen wir derzeit Möglichkeiten, sie in verschiedenen Bereichen wie Grafik, Sound und Programmierung einzusetzen.“

Ein weiteres Xbox-Showcase

Die Xbox Partner Preview sorgte am 26. März für großes Aufsehen, da wie erwartet mehrere mit Spannung erwartete Spiele vorgestellt wurden. Außerdem wurden einige neue Spiele mit KI-Einsatz vorgestellt, darunter das kommende Sci-Fi-RPG „The Expanse: Osiris Reborn“ von Owlcat Games. Wie bei Pearl Abyss erklärte Owlcat, dass das Unternehmen KI-Assets „für Prototypen, zum Ausprobieren und als Platzhalter“ nutze. „Am Ende werden sie alle ersetzt.“ Hoffentlich denken sie aber daran, sie zum Start wieder zu entfernen.

Neben „The Expanse“ kehrte „Hades II“ mit einem neuen Einblick in sein rasantes Roguelike-Kampfsystem und seine sich weiterentwickelnde Handlung zurück. Ein düsterer Ton kam bei „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl“ zum Tragen, das mehr von seinem atmosphärischen Survival-Gameplay zeigte, ebenso wie bei der Enthüllung des Action-Adventures „Stranger Than Heaven“, das in den Jahren 1915, 1929, 1943, 1951 und 1965 spielt. Zu den weiteren Auftritten gehörten eine Mischung aus Action-, Erzähl- und experimentellen Titeln, darunter auch die unerwartete Rückkehr von Serious Sam. Nun ja, gleich mehrere Serious Sams.

Auch Indie- und kleinere Projekte kamen nicht zu kurz, mit Spielen, die Genres wie Plattform, Rätsellösen und narrative Erkundung miteinander verbanden. Mehrere Spiele setzten auf einzigartige künstlerische Ausrichtungen oder unkonventionelle Spielmechaniken, wie beispielsweise „The Eternal Life of Goldman“, und legten damit den Schwerpunkt eher auf Vielfalt als auf Umfang, während einige bereits veröffentlichte Titel für den Game Pass bestätigt wurden (wie Versand).