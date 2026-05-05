Das umstrittene MMORPG „Ashes of Creation“ wurde eingestellt

CEO Steven Sharif trat aufgrund von Streitigkeiten im Vorstand, Massenentlassungen und Vorwürfen eines „Pump-and-Dump“-Manövers zurück, wodurch „Ashes of Creation“ praktisch aufgegeben wurde.

Das MMORPG sammelte über Kickstarter, Vorbestellungen und den Early Access Millionen ein, doch jahrelange Verzögerungen, eine immer umfangreichere Funktionspalette und frühere Kontroversen schürten Misstrauen.

Angesichts der Schulden und des Eigentümerwechsels fordern die Spieler Rückerstattungen, während die Zukunft des Spiels – ob Einstellung oder Übernahme – ungewiss ist.

„Ashes of Creation“, das seit langem in Entwicklung befindliche MMORPG von Intrepid Studios, ist gestern (1. Februar) zusammengebrochen, als der CEO des Unternehmens, Steven Sharif, bekannt gab, dass er die Kontrolle über das Spiel verloren habe. Viele Spieler vermuteten, es handele sich um einen „Pump-and-Dump“-Betrug, und die öffentliche Reaktion hat diese Vermutung weitgehend bestätigt, mit Behauptungen, Sharif versuche, mit dem Geld der Spieler unterzutauchen.

„Ashes of Creation“ wurde erstmals 2016 angekündigt und stand im Mittelpunkt einer äußerst erfolgreichen Kickstarter-Kampagne, die im Oktober 2017 endete und bei der 19.576 Unterstützer insgesamt 3.271.809 US-Dollar beisteuerten. Intrepid Studios nahm anschließend weiterhin Finanzmittel für das Spiel über Vorbestellungspakete (die bis zu 375 US-Dollar kosteten), über die offizielle Website verkaufte Kosmetikartikel (bis zu 25 US-Dollar) und derzeit über den Early Access für 49,99 US-Dollar entgegen.

Sharif gab die offensichtliche Einstellung von „Ashes of Creation“ in einem verwirrenden Beitrag über den offiziellen Discord-Kanal bekannt, dessen Original inzwischen gelöscht wurde: „Die Kontrolle über das Unternehmen ging mir verloren, und der Vorstand begann, Maßnahmen zu veranlassen, denen ich aus ethischen Gründen nicht zustimmen oder die ich nicht umsetzen konnte. Infolgedessen entschied ich mich, aus Protest zurückzutreten, anstatt meinen Namen oder meine Autorität für Entscheidungen herzugeben, die ich aus ethischen Gründen nicht unterstützen konnte. Nach meinem Rücktritt trat ein Großteil der Führungsriege ebenfalls zurück.“

„Nach diesen Abgängen hat der Vorstand beschlossen, Mitteilungen gemäß dem WARN Act zu versenden und eine Massenentlassung durchzuführen“, fügte er hinzu. „Aufgrund laufender rechtlicher und unternehmensinterner Angelegenheiten kann ich zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Einzelheiten nennen. Ich kann jedoch sagen, dass die Entwickler und Mitarbeiter in gutem Glauben gehandelt haben und Besseres verdient hätten als die Unsicherheit, mit der sie nun konfrontiert sind. Ich bin zutiefst bestürzt über diese Situation.“

Keine Fraktionen, nur Chaos

Als „Ashes of Creation“ angekündigt wurde, gab es zahlreiche großspurige Ankündigungen, darunter auch, dass alles im Spiel von den Spielern selbst erschaffen werden würde: Städte, die Wirtschaft, einfach alles. Intrepid Studios versprach zudem, dass es keine festgelegten Fraktionen geben würde, was sich offenbar bewahrheitet hat, da im Spiel mittlerweile das totale Chaos herrscht.

Nach Sharifs Beitrag ist auf Discord völliges Chaos ausgebrochen, wobei Gamer (einige Spieler, andere nur Schaulustige) Sharifs Verhalten in Frage stellen. Auch in anderen sozialen Medien gibt es zahlreiche Berichte, wonach dies angesichts Sharifs Hintergrund schon von weitem abzusehen gewesen sei.

In einem Interview mit Massiv übermächtig Bereits 2017 wurde Sharif zu den damals schon bestehenden Bedenken befragt. Er erklärte, dass er einen Großteil seines Vermögens im Alter von 18 Jahren erworben habe, als er „von einem MLM-Unternehmen [Multi-Level-Marketing, auch bekannt als Pyramidensystem] namens XanGo angeworben wurde. XanGo verkaufte Nahrungsergänzungsmittel, einen Fruchtsaft und Vitamine. Ich richtete einen Online-Shop ein, um diese Produkte an Kunden zu verkaufen, und meine Website war sehr erfolgreich.“

Was er in dem Interview nicht sagte, war, dass XanGo hat Ärger mit der FDA bekommen weil er behauptete, seine Produkte hätten (unter anderem) krebshemmende und antidepressive Eigenschaften. Auch wenn er lediglich für das Unternehmen arbeitete und es nicht leitete, sahen viele Menschen in dieser Angelegenheit einen Anlass, Zweifel an Sharifs Ehrlichkeit zu säen.

Sharif hat sich jedoch keinen Gefallen getan, indem er mehrfach erklärte, dass „das Projekt von mir selbst finanziert wird“, was nicht ganz mit den verschiedenen Einnahmequellen übereinstimmt, die er eingerichtet hatte, darunter auch die Kickstarter-Kampagne. Außerdem veröffentlichte er 2019 „Ashes of Creation: Apocalypse“, ein kostenloses, eigenständiges Battle-Royale-Spiel, das jedoch schon wenige Monate später eingestellt wurde.

Antwort an den Vorstand

Ein Teil des Chaos und der Verwirrung hängt damit zusammen, dass Sharif stets lautstark betont hat, dass es bei diesem Herzensprojekt niemals einen Vorstand geben würde, dem er Rechenschaft schuldig wäre. Dies lässt seine Aussage, in der er die Schuld auf einen mysteriösen „Vorstand“ schiebt, in Frage stellen. Viele Spieler glauben, dass Sharif versucht, das Geld zu nehmen und sich aus dem Staub zu machen, und eine einfache Möglichkeit, die Schuld von sich zu weisen, besteht natürlich darin, sie jemandem in höherer Position in die Schuhe zu schieben.

Man sollte bedenken, dass angesichts der Tatsache, dass derzeit alles rund um „Ashes of Creation“ in Flammen steht, die Leute warten müssen, bis das Feuer erloschen ist, bevor sie sich durch die – nun ja – Asche wühlen können. Eine weit verbreitete (und vernünftige) Ansicht, auf jeden Fall auf dem Reddit-Forum des Spiels, ist, dass Sharif erkannte, dass seine großartige Idee für das Spiel durch Feature Creep untergraben wurde, was ihn dazu veranlasste, eine Umschuldung vorzunehmen.

Wie bei einem Spiel, das mit der Unreal Engine entwickelt wurde, zu erwarten war, sah „Ashes of Creation“ zumindest sehr ausgefeilt aus und bot coole Monster-Designs.

Kurz gesagt: Sharif war zwar einem Vorstand gegenüber rechenschaftspflichtig, jedoch nicht im herkömmlichen Sinne. Als seinen Geldgebern klar wurde, dass er mit der Umsetzung seiner Versprechen für „Ashes of Creation“ völlig überfordert war, schritten sie ein, um alle damit verbundenen Vermögenswerte (einschließlich der Spieleentwickler) umzustrukturieren, um die von Sharif angehäuften Schulden zu decken.

Gamer haben zudem angemerkt, dass Sharif wohl gewusst haben muss, dass er der Kapitän eines sinkenden Schiffes war, da er sein Haus im November 2025 an seinen Ehemann verkaufte und „Ashes of Creation“ Anfang Dezember 2025 auf Steam Early Access umstellte. Ersteres wird als Maßnahme angeführt, mit der Sharif dieses Eigentum schützte, da es ihm vom „Vorstand“ nicht durch die Einforderung von Schulden weggenommen werden konnte, und Letzteres hat als letzter verzweifelter Versuch, an Geld zu kommen, Aufmerksamkeit erregt: Steam zahlt den Studios am Ende jedes Monats aus, was bedeutet, dass er Intrepid Studios möglicherweise mit Early-Access-Geld in der Tasche verlassen hat.

Nächste Schritte

Angesichts des ungewöhnlichen Umstands, dass Intrepid Studios offenbar nicht mehr existiert, schließen sich Spieler derzeit zusammen, um bei Steam eine Rückerstattung zu fordern. Andere führen „Ashes of Creation“ lediglich als das jüngste Beispiel dafür an, warum es sinnlos ist, Geld für eine Early-Access-Version auszugeben.

Andere wiederum verweisen auf die ursprüngliches Kickstarter-Projekt Das Versprechen: „Sollte ‚Ashes of Creation‘ NICHT erscheinen, versprechen wir, allen Unterstützern den gesamten Betrag zurückzuerstatten.“ Da das Spiel erst seit weniger als zwei Monaten auf Steam verfügbar ist, wird dies auch als Versuch Sharifs angesehen, jegliche Schuld von sich zu weisen (da man argumentieren könnte, dass das Spiel im Early Access veröffentlicht wurde).

Am wichtigsten ist vielleicht, dass es bislang keine eindeutige Erklärung gibt, dass das Spiel eingestellt wird. Derzeit wurde es von Sharif aufgegeben und – wie es scheint – steht kein vollzähliges Entwicklerteam mehr dahinter. Es könnte entweder komplett eingestellt oder an ein anderes Studio übergeben werden, um es auf Vordermann zu bringen, was durchaus machbar ist, da sich „Ashes of Creation“ zumindest in einem spielbaren Zustand befindet. Zur Kenntnis genommen YouTuberin Kira hat zudem behauptet, dass die letztgenannte Option wahrscheinlich sei.

Es sieht so aus, als hänge alles davon ab, was die neuen Eigentümer als das Beste für ihre eigenen Finanzen erachten. Intrepid Studios war zuvor in Kalifornien registriert, und eine aktuelle Suche auf der Website der Behörden nach Pfandrechten (einem Rechtsanspruch oder einer „Sperre“, die ein Gläubiger auf eine Immobilie oder einen Vermögenswert legt, um die Begleichung einer Schuld abzusichern) zeigt, dass eine Person namens Karen Boreyko nun die Kontrolle über das Unternehmen hat. Man kann auch sehen, wie viele Gläubiger das Studio hatte, was die Theorie der Umwandlung von Schulden in Eigenkapital weiter untermauert.

Zumindest war Sharif nicht offen darüber, was finanziell hinter den Kulissen vor sich ging.

Eine letzte Komplikation in dieser ganzen Angelegenheit ist Boreykos Vergangenheit. Sie war Mitbegründerin von Vemma, einem Unternehmen, das Nahrungsergänzungsmittel verkaufte und vor einigen Jahren geschlossen wurde. Die FTC befand das Unternehmen der irreführenden Werbung für schuldig, da es als MLM-System operierte und seinen Partnern nicht klar machte, dass sie bei weitem nicht so viel Geld verdienen würden, wie versprochen. Infolgedessen zahlte Vemma 2,2 Millionen Dollar. Was jemand mit diesem Hintergrund für ein unvollendetes MMORPG geplant hat, kann derzeit nur vermutet werden.