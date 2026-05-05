Cryptic Studios startet ein Schnellstart-Event mit kostenlosen Charakteren auf hohem Level

Das „Quick Start“-Event findet vom 21. April bis zum 21. Mai 2026 in mehreren MMOs statt

Spieler können sofort einen kostenlosen, hochstufigen und voll ausgerüsteten Charakter erhalten

Neue Roadmaps für 2026 für „Star Trek Online“ und „Neverwinter“ vorgestellt

Cryptic Studios hat sein „Quick Start“-Event für sein gesamtes MMO-Portfolio gestartet, das vom 21. April bis zum 21. Mai 2026 läuft. Das Event ermöglicht es den Spielern, auf hochstufige Charaktere zuzugreifen, ohne die Anfangsphasen durchspielen zu müssen, wobei vorkonfigurierte Builds sofort nach der Inanspruchnahme verfügbar sind.

Diese Funktion ist in „Star Trek Online“, „Neverwinter“ und „Champions Online“ verfügbar und soll direkten Zugang zu fortgeschrittenen Spielsystemen bieten, darunter Endgame-Missionen und Gruppeninhalte. Während des Events freigeschaltete Charaktere bleiben dauerhaft mit den Spielerkonten verknüpft.

„Als ich zu Cryptic zurückkehrte, war das Quick-Start-Event die erste Initiative, die ich für unsere Spiele sofort auf den Weg bringen wollte“, sagte Jack Emmert, CEO von Cryptic Studios. „Eine unserer wichtigsten Initiativen in diesem Jahr und darüber hinaus ist es, unsere epischen Welten für alle Arten von Spielern noch zugänglicher und einladender zu gestalten – ganz gleich, ob Sie ein Neuling sind, der gerade erst sein Abenteuer beginnt, oder ein langjähriger Veteran, der unsere Spiele schon seit ihrer Veröffentlichung spielt.“

Details zum Schnellstart und Inhaltsplan für 2026

In Star Trek Online können Spieler ab Stufe 60 einen Charakter der Klasse „Tactical Vanguard Jem’Hadar“ freischalten, der mit hochstufiger Ausrüstung und einem voll ausgestatteten High-End-Raumschiff ausgestattet ist. In Neverwinter können Spieler, die bereits einen Charakter der Stufe 16 oder höher besitzen, einen Charakter der Stufe 20 freischalten und dabei zwischen Kämpfer, Kleriker oder Zauberer wählen, die jeweils mit Ausrüstung, Verbesserungen, Begleitern, Reittieren und mehr vorkonfiguriert sind.

In „Champions Online“ können Spieler einen kostenlosen Archetyp-Helden der Stufe 30 aus drei Optionen (Behemoth, Icicle oder Inventor) auswählen. Außerdem erhält jeder Spieler, der vor Ende des Events Stufe 40 erreicht, einen zusätzlichen Charakterplatz für einen frei gestaltbaren Charakter. Alle Schnellstart-Charaktere sind dauerhaft und bleiben auch nach Ende des Events auf dem Konto erhalten.

Im Rahmen der Veranstaltung hat Cryptic seine Inhaltspläne für 2026 für zwei dieser Titel vorgestellt. „Star Trek Online“ feiert das 60-jährige Jubiläum von „Star Trek“ mit einer Reihe von Veröffentlichungen über das ganze Jahr hinweg, darunter neue Task-Force-Operationen, Raumschiffe und saisonale Inhaltsupdates. Neverwinter wird im Laufe des Jahres eine neue Abenteuerzone, einen Dungeon, heroische Begegnungen und Klassenverbesserungen hinzufügen. Emmert versprach außerdem, dass bald weitere Neuigkeiten zu Champions Online folgen werden.

Die Sozietät Beadle & Grimm

Neben der Ankündigung von „Quick Start“ hat Cryptic Studios eine Partnerschaft mit dem Tabletop-Spezialisten Beadle & Grimm’s bekannt gegeben, der für seine Premium-Ausgaben von „Dungeons & Dragons“-Abenteuern und frühere „Star Trek“-Tabletop-Spiele bekannt ist, darunter Star Trek: Picard – Mord auf der Titan-Aund einSeltsame neue Welten Escape-Room-Spiel.

Ihr neuesKickstarter-Kampagne will zwei weitere Star-Trek-Spiele auf den Markt bringen: Deep Space Nine: Mord in der Holosuite, ein Krimi, und Lower Decks: Chaos-Protokoll, ein Escape-Room-Spiel. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit erhalten Unterstützer, die sich für höhere Förderstufen entscheiden, ein kostenloses „Hysperian Intel Battlecruiser Pack“ für „Star Trek Online“.

Ein Vorstoß zur Neubelebung von Cryptic’s MMO-Portfolio

Parallel zu diesen Updates findet das „Quick Start“-Event statt, dessen Schwerpunkt darauf liegt, neuen, wiederkehrenden und zeitlich begrenzten Spielern auf PC, PlayStation und Xbox den Zugang zu bestehenden Inhalten zu erleichtern.

„Indem wir einen voll ausgestatteten, hochstufigen Charakter anbieten, den die Spieler für immer behalten können, beseitigen wir langjährige Hindernisse und bieten zurückkehrenden Veteranen, neugierigen Neulingen und Fans mit wenig Zeit einen direkten Weg ins Herz unserer Spiele“, sagte Emmert.

„Letztendlich möchten wir, dass die Spieler das Beste erleben, was unsere MMOs zu bieten haben – ohne das Gefühl zu haben, dafür einen Berg erklimmen zu müssen.“