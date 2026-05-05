„Baldur’s Gate“ kommt ins Fernsehen – und die Gamer sind nicht begeistert

HBO produziert eine TV-Serie zu „Baldur’s Gate 3“ unter der Leitung von Craig Mazin, ohne dass Larian Studios direkt daran beteiligt ist.

Die Spieler sind unzufrieden, bezeichnen das Ganze als Geldschneiderei und stellen die Änderungen an der von den Spielern mitgestalteten Geschichte in Frage.

Es besteht noch Hoffnung, da Mazin das Spiel gelobt und den Geschäftsführer von Larian kontaktiert hat.

HBO bestätigte kurz vor dem Wochenende, dass eine TV-Serie auf der Grundlage von „Baldur’s Gate 3“ von Larian Studios in Arbeit ist. Das Studio wird jedoch nicht an dem Projekt beteiligt sein, da Craig Mazin („The Last of Us“, „Chernobyl“) als Showrunner und ausführender Produzent fungiert.

Diese Nachricht stieß bei den Spielern auf allgemeine Enttäuschung; viele bezeichneten sie als „Geldschneiderei“ seitens Wizards of the Coast (den Eigentümern von „Dungeons and Dragons“, zu dem auch „Baldur’s Gate“ gehört). Andere sind verwirrt darüber, warum Larian von der Produktion ausgeschlossen wird, obwohl die Serie an die Ereignisse des Spiels anknüpfen soll.

Mazin brachte in einer Pressemitteilung seine Bewunderung für die Vorlage zum Ausdruck: „Nachdem ich fast 1.000 Stunden in die unglaubliche Welt von Baldur’s Gate 3 investiert habe, ist es für mich ein wahr gewordener Traum, die Geschichte weiterführen zu dürfen, die Larian und Wizards of The Coast geschaffen haben.“

„Ich bin ein begeisterter Fan von D&D und der brillanten Art und Weise, wie Swen Vincke und sein talentiertes Team das Spiel adaptiert haben. Ich kann es kaum erwarten, dabei mitzuhelfen, Baldur’s Gate und all seine unglaublichen Charaktere mit so viel Respekt und Liebe wie möglich zum Leben zu erwecken, und ich bin Gabe Marano und seinem Team bei Hasbro zutiefst dankbar, dass sie mir dieses unglaublich wichtige Projekt anvertraut haben.“

Jede Entscheidung zählt

In der übergreifenden Handlung von „Baldur’s Gate 3“ steuern die Spieler Charaktere, die mit Parasiten der Gedankenfresser infiziert sind. Sie müssen ein Heilmittel dafür finden und sich gleichzeitig dem Kult des Absoluten entgegenstellen, der eine Armee von Gedankenfressern aufstellen will, um die Welt zu erobern. Das Spiel spielt in den Vergessenen Reichen von Dungeons and Dragons und bietet ein Maß an Entscheidungsfreiheit und Immersion, das es in RPGs bisher noch nicht gab, obwohl Larions eigenes „Divinity Original Sin II“ dem schon recht nahe kam.

Larian hat darauf geachtet, eine Fülle von Dialogoptionen einzubauen, die sich selten eindeutig in die typischen Kategorien „gut“ oder „böse“ einordnen lassen.

So erschien „Baldur’s Gate 3“ im August 2023 und wurde schon bald mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter „Spiel des Jahres“ und „Bestes Rollenspiel“ bei den Game Awards 2023 sowie „Bestes Spiel“ und „Beste Erzählung“ bei den BAFTAs 2024.

Larian fungierte nach dem Erwerb einer „Dungeons & Dragons“-Lizenz von Wizards of the Coast sowohl als Publisher als auch als Entwickler; dies bedeutete, dass Larian überwiegend eigenfinanziert war, während Hasbro (dem Wizards of the Coast gehört) dank der Vereinbarung bis Februar 2024 90 Millionen Dollar einnahm. Allerdings schloss Larian das Jahr 2023 mit einem Vorsteuergewinn zwischen 260 und 261 Millionen Dollar ab, sodass sich die Vereinbarung sehr schnell ausgezahlt hat.

Finger weg von der Ware

Trotz – oder vielleicht gerade wegen – der Beliebtheit des Spiels haben die Leute in den sozialen Medien ihre Enttäuschung darüber zum Ausdruck gebracht, dass HBO es verfilmt. „Warum müssen sie überhaupt eine Fortsetzung machen?“, fragte ein Nutzer im Reddit-Kanal des Spiels. „Können sie nicht einfach eine komplett neue Geschichte in einer anderen Zeit oder so etwas entwickeln? Das wird nach billigem Fanservice und Geldgier riechen.“

Diese Meinung wird von vielen anderen geteilt, wobei die Mehrheit der Leute verärgert ist, dass Larian nicht beteiligt ist. Dies muss jedoch nicht unbedingt so bleiben, da Swen Vincke, der CEO des Studios, am 6. Februar auf X schrieb, dass Mazin sprechen wolle.

„Die Enden von BG3 wurden so gestaltet, dass sie als erzählerischer Nährboden für neue Abenteuer dienen können“, sagte Vinke. „Es gibt zahlreiche Richtungen, in die es gehen könnte. Ich bin gespannt, für welche sich Craig und sein Team entscheiden werden. Er hat mich um ein Gespräch gebeten, sodass wir die Gelegenheit haben werden, ihm unsere Gedanken mitzuteilen.“

„Baldur’s Gate 3“ hat fünf Hauptenden, doch diese können Berichten zufolge rund 17.000 kleinere Varianten umfassen.

Deadline berichtete dass Mazin beabsichtigt, auch die Synchronsprecher des Spiels anzusprechen, um ihnen möglicherweise Rollen in der Realverfilmung anzubieten, wie es bereits bei „The Last of Us“ der Fall war; dazu gehörten Troy Baker, Ashley Johnson und Merle Dandridge. Es ist auch die TV-Version von „The Last of Us“ (die mit der nächsten Staffel im Jahr 2027 enden wird), die Gamer dazu veranlasst hat, Mazins Beteiligung in Frage zu stellen. Ihm wurde vorgeworfen, für die zweite Staffel zu viel an der Handlung des Spiels verändert zu haben, obwohl der Creative Director des Spiels, Neil Druckmann, war Mitautor der Staffel.

Auch wenn Mazin hinter den Kulissen möglicherweise von niemandem von Larian unterstützt wird, fungiert er gemeinsam mit Gabriel Marano, dem Leiter der Fernsehabteilung bei Hasbro Entertainment, als ausführender Produzent. Marano ist zudem zusammen mit Zachary Edwin, dem Vizepräsidenten für Entwicklung bei Hasbro, für eine kommende Netflix-Serie zu „Magic: The Gathering“ verantwortlich. Edwin wiederum ist an einer Netflix-Serie zu „Forgotten Realms“ beteiligt, die derzeit in Arbeit ist und bei der Shawn Levy, Produzent und Regisseur von „Stranger Things“, mitwirkt.

Es heißt, dass diese „Dungeons & Dragons“-Serie und die „Baldur’s Gate“-Reihe nebeneinander existieren werden. Da Chris Perkins, der ehemalige langjährige Story-Chef bei Wizards of the Coast bzw. im D&D-Spieluniversum, als Berater an der Seite von Mazin arbeitet, ist es durchaus anzunehmen, dass zumindest eine dieser Serien dem treu bleiben wird, was die Fans an diesem Setting so lieben.