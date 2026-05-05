Wochenrückblick: Ubisoft kündigt „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ an; Roblox, Toei Company, Atari, Gunzilla Games und „Build a Rocket Boy“ prägen die Branchennachrichten

Ubisoft – Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Komplette Neuauflage vonSchwarze Flagge angekündigt mit aktualisiertem Gameplay und Veröffentlichungstermin 2026

Komplette Neuauflage vonSchwarze Flagge angekündigt mit aktualisiertem Gameplay und Veröffentlichungstermin 2026 Gunzilla Games – Vorwürfe bezüglich „Off the Grid“: Studio sieht sich mit Forderungen unbezahlter Auftragnehmer und Berichten über finanzielle Streitigkeiten konfrontiert

Studio sieht sich mit Forderungen unbezahlter Auftragnehmer und Berichten über finanzielle Streitigkeiten konfrontiert „Build a Rocket Boy“ – Rechtsstreit um MindsEye: Gewerkschaft leitet rechtliche Schritte wegen angeblicher Überwachungssoftware am Arbeitsplatz ein

Gewerkschaft leitet rechtliche Schritte wegen angeblicher Überwachungssoftware am Arbeitsplatz ein Roblox – Vergleichsvereinbarungen zum Thema Kindersicherheit: Einigung über 35,8 Millionen Dollar mit US-Bundesstaaten wegen Sicherheits- und Moderationsbedenken erzielt

Einigung über 35,8 Millionen Dollar mit US-Bundesstaaten wegen Sicherheits- und Moderationsbedenken erzielt Toei Company – Erweiterung von Toei Games: Neues PC-/Konsolen-Label gestartet – erste Flaggschiff-Titel vorgestellt

Neues PC-/Konsolen-Label gestartet – erste Flaggschiff-Titel vorgestellt Übernahme von Atari – Implicit Conversions: Ein auf Retro-Spiele spezialisiertes Emulationsstudio wurde in Ataris Strategie zur Erhaltung und Neuauflage integriert

Ubisoft kündigt das Remake „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ an

Ubisoft hat offiziell „Assassin’s Creed IV: Black Flag Resynced“ vorgestellt, ein vollständiges Remake des 2013 erschienenen Titels aus der Piraten-Ära, dessen weltweite Veröffentlichung für den 9. Juli 2026 geplant ist. Das Projekt, über das bereits vor der Ankündigung zahlreiche Gerüchte kursierten, wird von Grund auf mit der neuesten Version der Anvil-Engine neu entwickelt und hauptsächlich von Ubisoft Singapore umgesetzt. Es wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über den Ubisoft-eigenen Store, Steam, den Epic Games Store und Ubisoft+ erscheinen.

Diese neue Version behält die storybasierte Einzelspieler-Struktur des Originals bei, überarbeitet jedoch einen Großteil des zugrunde liegenden Gameplays. Ubisoft verspricht ein modernisiertes Kampfsystem, das auf einer verfeinerten Pariermechanik basiert, flüssigere Stealth-Systeme und verbesserte Parkour-Bewegungen. Das Seeschlacht-Gameplay, eines der charakteristischen Merkmale des Originals, wurde ebenfalls um tiefgreifendere Schiffssysteme und detailliertere Seeschlachten erweitert. Die Spieler schlüpfen erneut in die Rolle von Edward Kenway, gesprochen von Matt Ryan, der sich durch das Goldene Zeitalter der Piraterie bewegt und auf Persönlichkeiten wie Blackbeard, Anne Bonny und Calico Jack trifft, während er in den langjährigen Konflikt zwischen Assassinen und Templern hineingezogen wird.

Neben der grundlegenden Überarbeitung des Gameplays kündigt Ubisoft an, dass das Remake neues Story-Material sowie zusätzliche Besatzungssysteme für Kenways Schiff, die Jackdaw, einführt, wodurch bestimmte Offiziere an Bord kommen und den Spielverlauf beeinflussen können. Einige der im Originalspiel am meisten kritisierten Missionstypen wurden ebenfalls überarbeitet, um den heutigen Designansprüchen besser gerecht zu werden. Das Projekt umfasst zudem neue musikalische Kooperationen, darunter die Rückkehr des für den Grammy nominierten Künstlers Woodkid, der einen neu interpretierten Titel für das Remake beisteuert.

Das Remake ist Teil einer umfassenderen Initiative zur Stabilisierung und Umstrukturierung der „Assassin’s Creed“-Reihe im Rahmen des sich weiterentwickelnden Organisationsmodells von Ubisoft. Neben „Resynced“ entwickelt das Unternehmen mehrere neue Titel, darunter das storyorientierte „Codename Hexe“ und das kompetitive Multiplayer-Projekt „Codename Invictus“ sowie weitere Titel, die sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden. Ubisoft hat diese parallelen Projekte als Teil einer umfassenderen Strategie beschrieben, die darauf abzielt, die Reihe in den kommenden Jahren über verschiedene Genres und Formate hinweg am Leben zu erhalten.

Gunzilla sieht sich angesichts der Entwicklung des „Off the Grid“-Projekts weiterhin Vorwürfen wegen unbezahlter Subunternehmer gegenüber

Gunzilla Games, das Studio hinter dem Cyberpunk-Battle-Royale-Spiel „Off the Grid“, sieht sich zunehmender Kritik ausgesetzt, nachdem Vorwürfe laut wurden, das Unternehmen habe einige Auftragnehmer und Dienstleister nicht fristgerecht bezahlt; mindestens eine strittige Rechnung soll sich Berichten zufolge auf über 100.000 Dollar belaufen. Die Vorwürfe stammen von mehreren externen Partnern, die angeben, noch immer auf ausstehende Zahlungen für Entwicklungs- und Marketingleistungen zu warten, die sie im Rahmen des Projekts erbracht haben.

Diesen Berichten zufolge geht es um verspätete oder ausbleibende Zahlungen, die sich über mehrere Monate erstrecken, wobei einige Auftragnehmer die Streitigkeiten auf dem Rechtsweg eskalieren lassen, um ihre Gelder zurückzuerhalten. In einigen Fällen soll dies sogar Klagen umfasst haben, die darauf abzielten, eine Rückzahlung zu erzwingen, was die zunehmenden Spannungen zwischen dem Studio und Teilen seines externen Partnernetzwerks deutlich macht.

Die Situation hat zudem die Aufmerksamkeit auf weiterreichende Bedenken gelenkt, nachdem bereits gemeldete Probleme in Bezug auf die Finanzverwaltung des Studios, während dieses „Off the Grid“ ausbaut und seine Pläne im Bereich Live-Services und Blockchain weiter vorantreibt. Obwohl Gunzilla Teile der Vorwürfe bestritten hat, haben diese bei einigen Partnern Fragen hinsichtlich der Regelmäßigkeit der Zahlungen und der Stabilität der laufenden Produktionspipeline aufgeworfen.

„Build a Rocket Boy“-Entwickler wegen angeblicher Mitarbeiterüberwachung im Streit um MindsEye Studio verklagt

Gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter von „Build a Rocket Boy“ (dem Studio hinter dem vielgeschmähten „MindsEye“) haben rechtliche Schritte gegen die Unternehmensleitung eingeleitet und werfen dem Unternehmen vor, auf den Geräten am Arbeitsplatz invasive Überwachungssoftware installiert zu haben. Nach Angaben der von IWGB – Gewerkschaft der Spieleentwickler… die Software soll in der Lage gewesen sein, Tastenanschläge, Bildschirmaktivitäten und sogar Mikrofoneingaben zu erfassen, was Bedenken aufkommen ließ, dass sich die Überwachung bei der Arbeit im Homeoffice auch auf die Privatsphäre der Mitarbeiter ausweiten könnte.

Im Mittelpunkt des Streits stehen Vorwürfe, dass die Überwachungsinstrumente ohne ordnungsgemäße Einwilligung und ohne ausreichende Transparenz eingesetzt wurden. Die Mitarbeiter geben an, nicht darüber informiert worden zu sein, welche Daten erfasst, wie diese gespeichert und wie lange sie aufbewahrt wurden. Nach internen Beschwerden und einer kollektiven Beschwerde von Dutzenden von Mitarbeitern wurde die Software Berichten zufolge Anfang dieses Jahres entfernt, doch die Beschäftigten argumentieren, dass wichtige Fragen zum Umfang der Überwachung weiterhin unbeantwortet bleiben.

Die Situation hat sich zu einem formellen Gerichtsverfahren ausgeweitet, wobei Gewerkschaftsvertreter argumentieren, dass diese Praxis gegen Datenschutzgesetze und den Schutz der Privatsphäre der Arbeitnehmer verstoßen könnte. Der Fall reiht sich ein in eine längere Phase der Instabilität im Studio nach dem holprigen Start von MindsEye, begleitet von anhaltenden Auseinandersetzungen über Managementpraktiken, Arbeitsbedingungen und allgemeinere Bedenken hinsichtlich der Kontrolle im Entwicklungsprozess.

Roblox einigt sich auf Vergleichszahlungen in Höhe von 35,8 Millionen Dollar im Zusammenhang mit Kindersicherheit in Nevada, Alabama und West Virginia

Roblox hat sich bereit erklärt, mehr als 23 Millionen Dollar zu zahlen, um Ermittlungen in Alabama und West Virginia wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit der Kindersicherheit auf seiner Plattform beizulegen. Die Vereinbarungen wurden getroffen, nachdem staatliche Behörden Bedenken geäußert hatten, dass die Spielumgebung jüngere Nutzer Risiken durch unangemessene Inhalte und potenziell schädliche Interaktionen aussetzte. Die Vergleiche in Alabama und West Virginia folgen auf eine separate Vereinbarung mit Nevada, wodurch sich die Gesamtsumme für die drei Bundesstaaten im Rahmen einer umfassenderen Initiative zur Bewältigung von Bedenken hinsichtlich der Kindersicherheit auf 35,8 Millionen Dollar beläuft.

Im Rahmen der Vereinbarungen hat sich Roblox zudem verpflichtet, eine Reihe strengerer Sicherheitsmaßnahmen einzuführen, die auf einen besseren Schutz von Minderjährigen abzielen. Dazu gehören strengere Systeme zur Altersüberprüfung, Einschränkungen hinsichtlich der Personen, die Nutzer unter 16 Jahren kontaktieren dürfen, sowie erweiterte Tools zur elterlichen Kontrolle, die unerwünschte oder unsichere Kommunikation eindämmen sollen. Das Unternehmen hat kürzlich zudem weitere Sicherheitsupdates eingeführt, darunter spezielle „Kids“-Konten mit strengeren Standardeinschränkungen, die darauf abzielen, den Kontakt mit riskanten Interaktionen zu begrenzen.

Die Gelder aus den Vergleichszahlungen fließen in Programme zur Kindersicherheit in den einzelnen Bundesstaaten, darunter Schulpolizisten, Aufklärungsinitiativen und Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Thema Online-Sicherheit. Roblox hat zwar erklärt, sich für die Verbesserung des Schutzes auf seiner gesamten Plattform einzusetzen, Das Unternehmen steht weiterhin unter verstärkter Beobachtung sowie weitere Klagen in anderen Rechtsordnungen hinsichtlich der Art und Weise, wie das Unternehmen seine große junge Nutzerbasis moderiert und schützt, wobei die Aufsichtsbehörden signalisieren, dass weitere Durchsetzungsmaßnahmen folgen könnten.

Toei Studio geht über die Adaption von Anime-Spielen für Mobilgeräte hinaus

Die Toei Company, das Studio hinter großen Anime-Filmen wie „Dragon Ball Super: Broly“ und „One Piece Film: Red“ sowie langjährigen Tokusatsu-Franchises wie „Kamen Rider“, hat mit der Einführung des neuen Labels „Toei Games“ eine umfassende Expansion in den Gaming-Bereich angekündigt. Der Geschäftsbereich wird sich auf die Entwicklung und Veröffentlichung von PC- und Konsolentiteln konzentrieren und markiert damit eine deutliche Abkehr von der bisherigen „Mobile-First“-Strategie des Unternehmens.

Bislang bestand das interaktive Angebot von Toei hauptsächlich aus kostenlosen Handyspielen, die auf den größten Lizenzen des Unternehmens basieren, darunter Titel wie „Dragon Ball Z: Dokkan Battle“ und „One Piece Treasure Cruise“. Mit Toei Games strebt das Unternehmen nun ambitioniertere, konsolenähnliche Spielerlebnisse mit einer stärkeren Erzählung und Präsentation an.

Entscheidend ist, dass sich das neue Label nicht auf die Adaption bestehender Franchises beschränken wird. Toei plant, sowohl mit japanischen als auch mit internationalen Entwicklern an Eigenproduktionen zu arbeiten, darunter die kürzlich vorgestellten Flaggschiff-Titel: „Kyouran Makaism“, ein Action-RPG, in dem Dämonen beschworen werden; „Sengoku Youko: Requiem“, basierend auf der Manga-/Anime-Serie; und „Oni Zero: Rebirth“, ein von der Mythologie inspiriertes Action-Abenteuer.

Dies ist Teil einer umfassenderen Strategie, die darauf abzielt, neben der Nutzung etablierter Marken auch neues geistiges Eigentum aufzubauen, wie Präsident und CEO Fumio Yoshimura kürzlich in einer Pressemitteilung erklärte: „Wir werden das durch unsere Videoproduktion gewonnene Know-how nutzen, um Spielern auf der ganzen Welt Unterhaltung zu bieten, wie sie nur Toei bieten kann.“

Atari übernimmt Implicit Conversions, um seine Strategie zur Erhaltung und Emulation von Retro-Spielen auszubauen

Atari hat die Übernahme des Emulationsspezialisten Implicit Conversions bekannt gegeben, eines Studios, das dafür bekannt ist, klassische Konsolentitel mithilfe proprietärer Technologie auf moderne Plattformen zu bringen. Dieser Schritt stärkt Ataris Vorstoß in den Markt für Retro-Spiele weiter, wo das Unternehmen stetig ein Portfolio an Projekten und Neuauflagen aufbaut, deren Schwerpunkt auf der Erhaltung dieser Titel liegt.

Implicit Conversions hat dazu beigetragen, mehr als 100 klassische Spiele auf modernen Systemen wieder verfügbar zu machen, wobei häufig die eigene Emulations-Engine „Syrup“ zum Einsatz kam, um ältere Titel anzupassen – selbst in Fällen, in denen der ursprüngliche Quellcode nicht verfügbar war. Zu den Aktivitäten des Unternehmens gehört es, Spiele aus der PlayStation-Ära und früheren Konsolengenerationen in Zusammenarbeit mit den Plattformbetreibern zu modernisieren und so zu modernen Neuauflagen von Titeln wie „Breath of Fire IV“, „Grandia“ und „Mega Man Battle & Chase“ über Dienste wie PlayStation Plus Classics und andere digitale Retro-Bibliotheken beizutragen.

Die Übernahme fügt sich zudem in Ataris größeres Netzwerk von auf Retro-Spiele spezialisierten Studios ein, darunter Digital Eclipse, das für seine Remaster im Dokumentarstil bekannt ist, wie beispielsweise „Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection“ und „Atari 50: The Anniversary Celebration“, sowie Nightdive Studios, das Titel wie „System Shock“ und „Blood: Refreshed Supply“ überarbeitet und neu veröffentlicht hat. Zusammen bilden diese Teams nun eine vielschichtige Strategie zur Erhaltung von Spieleklassikern, die mehrere Epochen der Spielegeschichte umfasst.

„Atari verfügt nun über eine Reihe von Tools, die sich über mehrere Jahrzehnte hinweg ergänzen“, erklärte CEO Wade Rosen und verwies dabei auf die Syrup-Engine von Implicit Conversions sowie die Bakesale-Tools von Digital Eclipse und die KEX-Engine von Nightdive. Nach Angaben des Unternehmens ermöglicht diese Kombination die Arbeit mit allen Arten von Bibliotheken, von 8-Bit- und 16-Bit-Bibliotheken bis hin zu frühen 3D-Konsolengenerationen, unabhängig davon, ob Original-Quelldateien vorliegen oder nicht.

„Implicit Conversions, Atari und ihre großartigen Studios teilen die Leidenschaft für Retro-Spiele und die Überzeugung, dass Barrierefreiheit der Grundstein für die Bewahrung dieser Spiele ist“, sagte Robin Lavallée, Mitbegründer von Implicit Conversions. „Wir freuen uns darauf, unser Fachwissen weiterzugeben und noch mehr bedeutende Klassiker einem neuen Publikum zugänglich zu machen.“