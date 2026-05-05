„Arknights“ durchbricht die Exklusivität für Mobilgeräte mit einem Hybrid aus 3D- und Aufbaupiel

35 Millionen Vorregistrierungen bringen das kostenlose Industrie-RPG auf Konsolen und PC

Das erste „Arknights“-Spiel außerhalb der Mobilplattform bringt Fabrikautomatisierung in den taktischen Kampf

Zu den Startprämien gehören 135 Gratis-Ziehungen aus verschiedenen Charakter-Bannern

GRYPHLINE hat „Arknights: Endfield“ am 22. Januar weltweit für PlayStation 5, PC und mobile Plattformen veröffentlicht. Das kostenlose 3D-Industrie-RPG ist das erste Spiel der „Arknights“-Reihe, das nicht mehr ausschließlich für Mobilgeräte erscheint, und bringt die Serie nach über 100 Millionen Downloads ihrer bisherigen Titel nun auch auf Konsolen und den PC.

Der Start folgt auf eine Vorregistrierungsphase, in der weltweit 35 Millionen Anmeldungen verzeichnet wurden. Dank plattformübergreifendem Spielfortschritt können Spieler zwischen PS5, PC (über den Epic Games Store oder den offiziellen Launcher) und Mobilgeräten (über den Apple App Store und den Google Play Store) wechseln, ohne ihren Spielfortschritt zu verlieren.

Light Zhong, Mitbegründer und Direktor von GRYPHLINE, erläuterte die Entwicklungsphilosophie hinter dem Übergang zu 3D. „Die Umsetzung des ‚Arknights‘-Franchise in einen 3D-Raum ist für mich persönlich ein riesiger Meilenstein. Als Entwickler ist dieser Sprung von 2D zu 3D keine Kleinigkeit, und von Anfang an war uns klar, dass wir nichts schaffen wollten, das sich wie alles andere auf dem Markt anfühlt.“

„Stattdessen haben wir uns auf das konzentriert, was wir selbst wirklich gerne machen – die Fabrikautomation – und uns dazu verpflichtet, diese Idee bis zum Ende durchzuziehen“, sagte Zhong.

Serienfertigung trifft auf taktischen Kampfeinsatz

Im Mittelpunkt von „Arknights: Endfield“ steht die Verwaltung industrieller Abläufe auf dem Planeten Talos-II mithilfe des Systems „Automated Industrial Complex“. Die Spieler bauen Produktionsnetzwerke und Stromversorgungsnetze in unerschlossenen Gebieten auf und verteidigen diese gleichzeitig gegen organisierte Räuberclans.

Das AIC-System ermöglicht es den Spielern, nach vorhandenen Bauplänen vorzugehen oder eigene Produktionsketten zu entwerfen, um Ausrüstung, Medikamente und andere Gegenstände herzustellen. Diese automatisierten Anlagen bilden das industrielle Rückgrat, das die territoriale Expansion auf dem gesamten Planeten unterstützt.

Eine prächtige, weitläufige Industrie.

Der Kampf wird von vier Operator-Trupps bestritten, die sich in Echtzeit abstimmen. Die Spieler kombinieren Elementareffekte und verketten Fähigkeiten miteinander, um in Kämpfen den Schaden zu maximieren. Das System legt mehr Wert auf eine abgestimmte Teamzusammensetzung als auf die Stärke einzelner Einheiten.

Die Verwaltung der Basis erfolgt an Bord des Orbitalhauptquartiers OMV Dijiang. Die Spieler bauen und verbessern die Einrichtungen der Kabinen, pflegen Beziehungen zu den Betreibern und lösen durch Interaktionen mit den Gästen einzigartige Handlungsstränge aus.

Technische Merkmale für Leistungsbegeisterte

Das Spiel bietet plattformübergreifend native 120-FPS-Unterstützung sowie grafische Features wie Reflexionen in Wasserpfützen und realistische Schneefußabdruck-Physik. PC-Spieler können NVIDIA DLSS Super Resolution und Frame Generation separat aktivieren bzw. deaktivieren.

Die Controller-Unterstützung umfasst sowohl PlayStation DualSense- und DualShock-Modelle als auch Xbox-Controller auf dem PC und auf Mobilgeräten. Die Integration von haptischem Feedback sorgt für taktile Rückmeldung während des Spielens.

Was auch immer hier vor sich geht, wird sich über das Gamepad wahrscheinlich beeindruckend anfühlen.

Die 3D-Engine stellt eine erhebliche technische Abkehr von den 2D-Tower-Defense-Wurzeln der Spielereihe dar. GRYPHLINE positionierte den Titel eher als ein Spiel mit strategischer Tiefe denn als direkte Fortsetzung der bestehenden „Arknights“-Handyspiele.

Zu den Startboni gehören Anmeldeboni und Meilensteinbelohnungen, die insgesamt mindestens 135 Ziehungen über verschiedene Charakter-Erwerbsbanner hinweg umfassen. Die Belohnungen sollen neuen Spielern, die in das erweiterte Universum einsteigen, einen schnellen Einstieg ermöglichen.

GRYPHLINE erweitert sein Verlagsportfolio

GRYPHLINE ist der weltweite Verlagszweig von HYPERGRYPH mit Hauptsitz in Singapur und internationalen Niederlassungen. Das Unternehmen ist für die weltweite Veröffentlichung von Titeln wie „Ex Astris“ und „POPUCOM“ sowie „Arknights: Endfield“ zuständig.

Der Publisher hat SKPORT als offizielle Plattform für die Spielergemeinschaft ins Leben gerufen und verfolgt gleichzeitig Investitionen und die Vergabe von Lizenzen für geistiges Eigentum, um seine weltweiten Aktivitäten auszuweiten. Die „Arknights“-Reihe selbst hat seit ihrem Start im Jahr 2019 beträchtliche Umsätze im Mobilbereich erzielt.

Endfields plattformübergreifender Ansatz stellt auf die Probe, ob sich das strategische Gameplay der Reihe auch über das etablierte mobile Publikum hinaus bewährt. Die Mechaniken der Fabrikautomatisierung stellen eine Genre-Fusion dar, die bei taktischen Rollenspielen eher ungewöhnlich ist.