Ares Interactive sichert sich 70 Millionen Dollar und setzt voll auf die Zukunft von Free-to-Play

Eine der größten Finanzierungsrunden für Spiele in der Frühphase der letzten Jahre

KI-gestützte Entwicklung trifft auf langjährige Erfahrung im Bereich Free-to-Play

„Heroes vs. Hordes“ erzielt bereits beeindruckende Zahlen

Ares Interactive hat mit einer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 70 Millionen Dollar einen fulminanten Einstieg hingelegt und den jungen Publisher und Entwickler damit sofort ins Rampenlicht der Branche gerückt. Die Finanzierungsrunde wurde von General Catalyst angeführt, unter Beteiligung des Gründers und Vorstandsvorsitzenden Niccolo de Masi, wodurch sich Ares als ernstzunehmender Konkurrent im zunehmend umkämpften Free-to-Play-Markt positioniert. Das Unternehmen gibt an, dass die Mittel dazu dienen werden, seine Mission voranzutreiben, eine neue Generation plattformübergreifender, bei den Spielern beliebter Spielereihen aufzubauen.

Das in San Francisco und Berlin ansässige Unternehmen stützt sich auf zwei Studios, 7th Inning und Swift Games, und verbindet traditionelle Erfahrung in der Spieleentwicklung mit KI-gestützten Arbeitsabläufen in den Bereichen Produktion, Marketing und Live-Betrieb.

Mike DeLaet, Präsident von Ares Interactive, bezeichnete diesen Moment sowohl als Bestätigung als auch als Chance. „Diese Finanzierungsrunde bestätigt unsere Vision, unseren Ansatz und das Team, das dahinter steht“, sagte DeLaet. „In einem Markt, in dem sich viele Unternehmen zurückziehen, gibt uns diese Finanzierung die Möglichkeit, weiter voranzuschreiten, gemeinsam mit hervorragenden Partnern umsichtig zu wachsen und in die Entwicklung von Spielen zu investieren, die wir schon immer machen wollten.“

Ein erfahrenes Team mit KI im Werkzeugkasten

Ares Interactive ist kein kleines Start-up, das sich alles erst noch aneignen muss. Das Führungsteam besteht aus Branchenveteranen, die bereits große Free-to-Play-Hits auf den Markt gebracht und erfolgreich skaliert haben. Das Unternehmen wird zudem von einem Beirat unterstützt, dem ehemalige Führungskräfte von Glu, Apple, Seriously Digital und Kabam angehören, die alle Bereiche abdecken – vom Publishing über Plattformen bis hin zum Live-Betrieb.

Mike DeLaet, Geschäftsführer von Ares Interactive.

Der Ansatz des Studios stützt sich stark auf KI-gestützte Arbeitsabläufe, die den Teams nach eigenen Angaben helfen sollen, schneller zu iterieren, Inhalte effizient zu skalieren und in Echtzeit auf das Feedback der Spieler zu reagieren. Das Ziel ist es, die Kluft zwischen den Wünschen der Spieler und dem, was in den Spiel-Updates umgesetzt wird, zu verringern, ohne dabei die Entwicklungsteams zu überlasten.

Erin Schaefer, COO bei General Catalyst, erklärte, das Unternehmen sei der Ansicht, dass Ares Interactive „in einer einzigartigen Position ist, um mithilfe von KI-Workflows nachhaltige erfolgreiche Spielereihen aufzubauen“, und verwies dabei auf den disziplinierten, langfristig ausgerichteten Ansatz des Teams sowie dessen Fokus auf die Spieler.

Helden gegen Horden – und wie es weitergeht

Bei Ares Interactive geht es nicht nur um große Visionen und fette Schecks, sondern darum, bereits ein funktionierendes Produkt auf dem Markt zu haben. Das Flaggschiff des Unternehmens, „Heroes vs Hordes: Survival RPG“, hat sich als ausgefeiltes Survival-Roguelite-Action-RPG etabliert, in dem die Spieler in der Fantasiewelt von Midlantica endlosen Monsterwellen gegenüberstehen. Der Schwerpunkt des Spiels liegt auf Echtzeit-Überlebenskämpfen mit einfacher Einhandsteuerung und strategischem Spielverlauf statt auf passivem Autoplay. Die Spieler müssen ausweichen, ihre Helden verbessern und die richtige Ausrüstung wählen, um immer härter werdende Horden zu überleben.

„Heroes vs Hordes“ bietet über 100 freischaltbare Helden, Waffen und Fähigkeiten, abwechslungsreiche Biome – von verfluchten Wäldern bis hin zu gefrorenen Ödlanden – sowie zahlreiche Spielmodi, darunter eine Kampagne, Abenteuer-Events, Arena-Herausforderungen, Bosskämpfe und Gildeneinsätze, die die Community mit immer neuen Inhalten bei Laune halten. Die Erfolgsbilanz des Titels spricht für sich: Er verzeichnet über 5 Millionen Installationen auf mobilen Plattformen und erhält durchweg gute Bewertungen von Spielern, die seine Roguelite-Mechanik, die umfangreichen Charakteranpassungsmöglichkeiten und den hohen Wiederspielwert schätzen.

Hinter diesem Erfolg steht Swift Games, ein in Berlin ansässiges Team, das „Heroes vs Hordes“ auf den Markt brachte und schnell ein weltweites Publikum gewann, dabei jedoch agil und stark auf die Community ausgerichtet blieb. Nach eigener Aussage ist das Studio stolz auf seine rasante Iteration, wöchentliche Updates, den Einsatz neuer KI-Tools zur Beschleunigung der Entwicklung sowie die Berücksichtigung von Spieler-Feedback, während es gleichzeitig die kreative Eigenverantwortung für seine Roadmap behält.

Seltsamerweise wird in der Pressemitteilung von Ares Interactive ein weiteres Spiel des Unternehmens, „Mercenary Syndicate“, mit keinem Wort erwähnt. Es ist derzeit im Play Store erhältlich, hat aber zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels erst 25 Bewertungen. Die nächste Veröffentlichung, die Ares Interactive erwähnt, ist „Baseball Hits 26“, ein von Baseballfans entwickeltes Spiel mit offiziell lizenzierten Profispielern. Auch wenn noch wenige Details bekannt sind, macht die Ankündigung deutlich, dass Sport Teil der umfassenderen Portfoliostrategie von Ares ist und nicht nur ein einmaliges Experiment darstellt.