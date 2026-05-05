„Albion Online“ kommt endlich auf die Xbox – mit vollständigem Crossplay und ohne Ausreden

Das kostenlose MMO erscheint im April für die Xbox Series X und S

Vollständiges Crossplay und gemeinsame Spielfortschritte auf allen Plattformen bestätigt

Die Konsolenversion wurde überarbeitet und bietet nun Controller-Unterstützung sowie eine neu gestaltete Benutzeroberfläche

Nachdem „Albion Online“ fast ein Jahrzehnt lang auf PC und Mobilgeräten für Begeisterung gesorgt hat, schafft es das Spiel am 21. April endlich auf die Xbox Series X und S. Entwickler Sandbox Interactive bestätigte das lang erwartete Konsolendebüt und macht sein Sandbox-MMORPG damit einem ganz neuen Publikum zugänglich, ohne die Spielerbasis zu spalten oder Abstriche bei der Spielqualität zu machen.

Die Xbox-Version wurde umfassend optimiert und bietet eine überarbeitete Benutzeroberfläche, auf die Controller abgestimmte Kampfmechaniken sowie aktualisierte Navigationssysteme, die speziell für das Spielen auf der Konsole entwickelt wurden. Spieler können bei Bedarf auch Tastatur und Maus anschließen – warum sollte man sich nicht diese Flexibilität offenhalten?

Der große Clou dabei ist das nahtlose Crossplay. Alle spielen auf denselben Servern und mit denselben Konten, sodass der Spielfortschritt plattformübergreifend nahtlos übertragen wird. Wie es in der Ankündigung heißt, können Spieler auf der Xbox einsteigen, ohne etwas zu verlieren, und ihre Reise dort fortsetzen, wo immer sie möchten.

Die Spieler setzen voll auf Albion

Im Vergleich zu Schwergewichten wie „Final Fantasy XIV“ oder „The Elder Scrolls Online“ wirkt „Albion Online“ fast schon rebellisch. Diese Spiele setzen auf filmisches Storytelling, einen vorgegebenen Spielverlauf und sorgfältig strukturierte Inhalte. „Albion“ hingegen wirft die Spieler in eine Sandbox und sagt im Grunde nur: „Viel Glück!“

Dieser Unterschied ist gleichzeitig seine größte Stärke und sein größtes Risiko. Albions spielergesteuerte Wirtschaft und das PvP mit vollständiger Beute sorgen für eine Spannung, die die meisten modernen MMOs vermeiden. Der Verlust von Ausrüstung hat tatsächlich Konsequenzen, und bei Territorialkriegen steht wirklich etwas auf dem Spiel. Vom Geist her ist es eher mit älteren Sandbox-Titeln vergleichbar als mit den heutigen, stärker kuratierten Spielerlebnissen.

Interessanterweise taucht genau diese Sandbox-Energie auch an anderer Stelle auf. „Masters of Albion“, das kommende Projekt von Peter Molyneux, setzt ebenfalls auf Spielerfreiheit und die Gestaltung der Spielwelt und befindet sich derzeit in der Closed Beta. Das Spiel verbindet zwar Elemente von „God Games“ mit Städtebau und Action, verfolgt aber denselben Grundgedanken: den Spielern die Kontrolle zu überlassen und die Systeme für sich sprechen zu lassen. Albion Online tut dies lediglich in einem weitaus stärker PvP-orientierten und wirtschaftlich geprägten Umfeld.

Ein echtes plattformübergreifendes MMO kommt auf die Konsole

Die Veröffentlichung von „Albion Online“ auf der Xbox fühlt sich wie ein seltener Erfolg für MMORPG-Fans, die genug von zersplitterten Communities haben. Anstatt ein separates Konsolen-Ökosystem aufzubauen, hält Sandbox Interactive alles einheitlich. Xbox-Spieler tauchen in genau dieselbe Welt ein wie PC- und Mobilgeräte-Nutzer, ohne künstliche Barrieren oder isolierte Server.

Dieser Ansatz ist wichtiger, als es zunächst klingt: Viele MMOs haben nach wie vor Probleme mit Crossplay oder vermeiden es gänzlich, doch Albion Online setzt voll darauf. Dank des gemeinsamen Spielfortschritts wechseln Ausrüstung, Charaktere und Spielfortschritt mit dem Spieler und nicht mit der Plattform, sodass man problemlos zwischen verschiedenen Geräten wechseln kann, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.

Der Zeitpunkt fällt zudem mit dem „Radiant Wilds“-Update zusammen, das dem Spiel nur wenige Tage vor dem Start auf der Xbox eine optische Überarbeitung und Leistungsverbesserungen beschert. Das bedeutet, dass neue Spieler in eine Version des Spiels einsteigen, die den aktuellen Stand widerspiegelt – und nicht den früheren. Für einen Titel, der vom Chaos der Spieler lebt, könnte dieser Neuanfang genau das sein, was er braucht.