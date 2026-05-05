Roblox überarbeitet seine Sicherheitsfunktionen und erweitert sein Angebot von Spielen auf Filme

Für Roblox war es eine ereignisreiche Woche: Das Unternehmen kündigte Änderungen an seinem Altersüberprüfungsprozess, eine neue Abonnementstufe sowie die Rückkehr der „Experiences“ als „Games“ an. Unterdessen setzt Chris Hansen seine Podcast-Tour fort, um auf die Probleme von Roblox im Zusammenhang mit Pädokriminellen aufmerksam zu machen.

Roblox befindet sich seit letztem August in der Defensive, als der YouTuber Schlep auf die mangelnden Kinderschutzmaßnahmen der Plattform aufmerksam machte. Während Er und Hansen sind hinter den Kulissen beschäftigt Angesichts der sich häufenden Klagen gegen Roblox ist das Unternehmen damit beschäftigt, der anhaltenden Kontroverse zuvorzukommen.

Dieser jüngste Vorstoß wurde von CEO David Baszucki in einem kürzlich veröffentlichten Beitrag auf der offiziellen Website hervorgehoben: „Wir führen zwei neue, altersspezifische Konten für jüngere Nutzer auf Roblox ein: Roblox Kids für Nutzer im Alter von 5 bis 8 Jahren und Roblox Select für Nutzer im Alter von 9 bis 15 Jahren.“

„Wenn diese Konten Anfang Juni eingeführt werden, werden der Zugriff auf Inhalte, die Kommunikationseinstellungen und die Kindersicherung besser auf das Alter der Nutzer abgestimmt sein. Außerdem richten wir ein fortlaufendes Auswahlverfahren für Spiele ein, die für Nutzer unter 16 Jahren verfügbar sind.“

Neue Konten und Stufen

Das Prinzip sieht so aus: Wenn das Altersüberprüfungssystem von Roblox feststellt, dass ein Nutzer zwischen 5 und 8 Jahre alt ist, kann dieses Kind nur auf Inhalte zugreifen, die mit der Altersfreigabe „Minimal“ oder „Mild“ gekennzeichnet sind. Außerdem sind alle Kommunikationskanäle standardmäßig deaktiviert. Da die Einstufung der Inhalte jedoch zunächst von der Person vorgenommen wird, die ein Spiel in Roblox erstellt hat, ist dies dennoch keine Garantie dafür, dass die Inhalte geeignet sind.

Wie Roblox ab Juni dieses Jahres in angeblich altersgerechte Apps aufgeteilt wird.

Um dem entgegenzuwirken, erhalten Eltern zunehmend besseren Zugriff auf die Einstellungsoptionen. Dazu gehören die Möglichkeit, das Alter des Kindes festzulegen, bestimmte Spiele zu sperren sowie die Bildschirmzeit und Ausgabenobergrenzen zu verwalten. Nick Tornow, Leiter der Creator- und Engine-Gruppen bei Roblox, schrieb kürzlich ebenfalls, dass Die Vorschriften für Content-Ersteller werden sich ändern ab dem 19. Mai, einschließlich der Verpflichtung zur Altersüberprüfung und eines Roblox-Plus-Kontos.

Was „Plus“ betrifft, so handelt es sich hierbei um eine neue Mitgliedschaftsstufe, die am 30. April für 4,99 $ pro Monat eingeführt wird. Zwei der wohl wichtigsten Vorteile dieses Abonnements sind die Möglichkeit für Nutzer, kostenlosen und unbegrenzten Zugang zu kostenpflichtigen privaten Servern zu erhalten (d. h., wenn sie sonst für den Zugang zum Server bezahlen müssten, gewährt ihnen „Plus“ diesen Zugang ohne zusätzliche Kosten) sowie die Möglichkeit, Robux an andere Nutzer zu übertragen.

Robux steht in zweifelhaftem Zusammenhang mit Tätern auf der Plattform, da viele es dazu genutzt haben, junge Spieler dazu zwingen, bestimmte Dinge zu tun mit dem Versprechen, die Spielwährung als Belohnung zu erhalten. Roblox scheint endlich etwas dagegen zu unternehmen, da Überweisungen nur noch zwischen Nutzern möglich sind, die eine Altersüberprüfung durchlaufen haben und mindestens 18 Jahre alt sind.

Chris Hansen setzt seine Anti-Roblox-Tour fort

Chris Hansen, Moderator der Sendung „To Catch a Predator“ und Gründer des auf Kriminalfälle spezialisierten Streaming-Dienstes TruBlu, ist derzeit häufig im Fernsehen und in Podcasts zu sehen, um über seine laufenden Ermittlungen gegen Erwachsene zu sprechen, die Roblox dazu nutzen, Kinder anzusprechen.

Zuletzt war er zu sehen in Der Planet Tyrus, wo er anmerkte, dass der Zweck eines Unternehmens natürlich darin bestehe, Geld zu verdienen, dass ein Unternehmen wie Roblox jedoch, wenn es „die Verantwortung für so viele schutzbedürftige Kinder“ trage, diese Verantwortung ernster nehmen sollte.

Hansen (rechts) mit dem ehemaligen Profi-Wrestler Tyrus (alias George Timothy Murdoch).

„Wenn Kinder in einem Vergnügungspark reihenweise aus einer Attraktion herausgeschleudert werden, hat man die Pflicht, diese Attraktion sicherer zu machen, damit die Kinder nicht mehr herausgeschleudert werden“, sagte er. „Roblox hat hier eine ähnliche Verantwortung. Und ich bin schockiert, dass das Unternehmen nach mehreren Anrufen und Hintergrundgesprächen kein Interview vor der Kamera gegeben hat.“

„Und das sagt mir, dass sie entweder Angst davor haben, was ich sie fragen werde, oder dass sie arrogant sind. Und weil sie diese Welt, diese Online-Gesellschaft, geschaffen haben, wissen sie, was das Beste für sie ist, und müssen sich nicht dafür verantworten.“

Roblox-Spiele halten Einzug ins Kino

Roblox-CEO David Baszucki ist seit letztem Sommer mindestens zweimal vor die Kamera getreten (in einem Podcast der New York Times und live bei CNBC), obwohl er beide Male Fragen zur Kindersicherheit auf Roblox unbeholfen auswich. Außerdem ignoriert er jegliche Beschwerden oder Kritik, die in den sozialen Medien an ihn gerichtet werden, und zieht es stattdessen vor, die Leute an verschiedene Roblox-Statistiken zu erinnern.

Ein Grund dafür ist, dass es auf der Plattform rund 7 Millionen Spiele gibt (die zuvor als „Experiences“ bezeichnet wurden, unter anderem, um Apples Regeln zu umgehen, wie mit Spiele-Apps im App Store umgegangen werden muss). Auch wenn viel über die zwielichtigen Spiele auf der Plattform gesprochen wurde, wäre es unfair, zu übersehen, wie beliebt einige der eher normalen Spiele sind.

Die Kinder in der Klasse meines 6-Jährigen kennen dieses Spiel irgendwie und es jagt ihnen eine Heidenangst ein.

Drei davon sind „Grow a Garden“, „Steal a Brainrot“ und „99 Nights in the Forest“. Ersteres ist eine Gartensimulation, die bereits Milliarden von Spielrunden verzeichnen kann, das mittlere Spiel basiert auf beliebten Meme-Figuren, und das letzte ist ein Survival-Horror-Spiel, in dem man Kinder aus einem unheimlichen Wald retten muss, während ein gruseliges Reh die Gegend durchstreift. Es belegt derzeit zudem den sechsten Platz der beliebtesten Spiele auf Roblox.

Alle werden zudem auf die Kinoleinwand kommen: „Grow a Garden“ und „Steal a Brainrot“ wurden von Story Kitchen aufgegriffen, einem Unternehmen, das sich auf die Umsetzung von Spielzeug und Spielen in Fernsehserien und Filme. „99 Nights“ wird von den zu Disney gehörenden 20th Century Studios produziert, die bereits für die Verfilmungen von „Hitman“ und „Assassin’s Creed“ verantwortlich waren.