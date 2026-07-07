Das Juli-Update für „World of Warships: Legends“ bringt US-Zerstörer und Veranstaltungen zum Unabhängigkeitstag

„World of Warships: Legends“’ Das neueste Update feiert den 250. Jahrestag des amerikanischen Unabhängigkeitstags mit themenbezogenen Events und Belohnungen.

Das neueste Update feiert den 250. Jahrestag des amerikanischen Unabhängigkeitstags mit themenbezogenen Events und Belohnungen. Eine neue Klasse von US-amerikanischen Alternativzerstörern ist zusammen mit neuen Premium-Schiffen in den Early Access gestartet.

ist zusammen mit neuen Premium-Schiffen in den Early Access gestartet. Spieler können außerdem freischalten das Schlachtschiff „Indiana“ in der neuen „Pacific Hammer“-Kampagne.

Wargaming hat das neueste Update für „World of Warships: Legends“ veröffentlicht, das eine Reihe neuer Inhalte enthält, die vom 250. Jahrestag des amerikanischen Unabhängigkeitstags inspiriert sind. Das saisonale Update verbindet zeitlich begrenzte Feierlichkeiten mit neuen Schiffen, Fortschrittsbelohnungen und einer neuen Kampagne in dem kostenlosen Seeschlacht-Spiel.

Parallel zum Themen-Event können Spieler im Early Access einen neuen Zweig alternativer US-Zerstörer freischalten und gleichzeitig im Rahmen der aktuellen Kampagne auf das Premium-Schlachtschiff „Indiana“ der Stufe VIII hinarbeiten. Spieler, die ihre Flotte erweitern oder ihren Fortschritt während des Events beschleunigen möchten, können außerdem Dublonen einsetzen, um Premium-Schiffe, Unterstützung durch die Admiralität, Kisten und andere Inhalte im Zusammenhang mit dem Update freizuschalten.

Im Mittelpunkt des Updates steht eine Reihe von zeitlich begrenzten Aktivitäten zur Feier des 250-jährigen Jubiläums des amerikanischen Unabhängigkeitstags. Während des gesamten Events können Spieler die Sammlung „Drei Epochen der Freiheit“ vervollständigen und im „Big Chief“-Kalender vorankommen, um exklusive Belohnungen zu erhalten. Durch das Absolvieren des täglichen Kalenders erhält man Commander Ernest E. Evans, während während der Feierlichkeiten weitere Commander-Erscheinungsbilder freigeschaltet werden können, die von verschiedenen Epochen der US-Marinegeschichte inspiriert sind.

Durch die Teilnahme an der Veranstaltung können die Spieler außerdem eine zeitlich begrenzte Event-Währung namens „Independium“ verdienen, indem sie an der des Kriegsspiels Aktivitäten des Updates. Die Währung kann gegen eine Vielzahl exklusiver Belohnungen eingetauscht werden, darunter den Zerstörer der legendären Stufe „USS Burrows“, themenbezogene Tarnungen, die auf verschiedenen Epochen der amerikanischen Marinegeschichte basieren, sowie Skins für die neuen Zerstörer im Early Access. Das Independence-Day-Event führt mehrere neue Fortschrittssysteme in Form von täglichen Zielen, Sammlungen und Belohnungspfaden ein, die den Spielern während der Dauer der Feierlichkeiten vielfältige Möglichkeiten bieten, exklusive Inhalte freizuschalten.

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Neue Zerstörer und der Feldzug in Indiana stehen bevor

Das Update führt außerdem eine neue Reihe alternativer US-Zerstörer im Early Access ein. Zu dieser Reihe gehören die Kane (Stufe V), die Hughes (Stufe VI), die Osborne (Stufe VII) und die Christopher (Stufe VIII), die jeweils mit der neuen Mechanik „Fortschrittliches Radar“ ausgestattet sind. „Erweitertes Radar“ zeigt in regelmäßigen Abständen die Positionen feindlicher Schiffe auf der Minikarte an, sobald diese in Reichweite kommen – auch wenn sie nicht direkt gesichtet wurden. Diese Mechanik eröffnet neue taktische Möglichkeiten, da Teams dadurch Informationen über das Schlachtfeld sammeln und Angriffe effektiver koordinieren können.

Hier ist eine Roadmap mit einem kleinen Bonus-Code als Extra.

Spieler können die neuen Zerstörer über spezielle „U.S. Alternative Destroyer Crates“ oder über das Zufalls-Bundle „Steel Eagles“ erhalten, das zudem die Chance bietet, den Premium-Kreuzer der Stufe VIII „Cambridge“ freizuschalten. Abgerundet wird das Update durch die „Pacific Hammer“-Kampagne, die 100 Meilensteine umfasst, die sich über fünf Wochen erstrecken. Spieler, die die Kampagne mit aktivem „Admiralty Backing“ abschließen, können das Premium-Schlachtschiff der Stufe VIII „Indiana“ freischalten – ein Schiff der South-Dakota-Klasse, das mit mächtigen Sekundärwaffen und einer vielseitigen Auswahl an Verbrauchsmaterialien ausgestattet ist und damit zu den wichtigsten Neuzugängen im neuesten saisonalen Update von „World of Warships: Legends“ zählt.