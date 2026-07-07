Wöchentlicher Rückblick: Ende des Supports für „Destiny 2“, Ubisofts KI-Pläne, Kontroverse um „Subnautica 2“, „Spellcasters Chronicles“ eingestellt und „Broken Sword“-Film angekündigt

Destiny 2 : Bungie bestätigt den 9. Juni als Datum für das letzte Update; es wird mit Entlassungen gerechnet, und es wurde kein neues Projekt angekündigt.

: Bungie bestätigt den 9. Juni als Datum für das letzte Update; es wird mit Entlassungen gerechnet, und es wurde kein neues Projekt angekündigt. Ubisoft : Bis 2029 wurden neue Spiele der Reihen „Assassin’s Creed“, „Far Cry“ und „Ghost Recon“ bestätigt, ebenso wie ein neues generatives KI-Erlebnis namens „Teammates“.

: Bis 2029 wurden neue Spiele der Reihen „Assassin’s Creed“, „Far Cry“ und „Ghost Recon“ bestätigt, ebenso wie ein neues generatives KI-Erlebnis namens „Teammates“. Unter Wasser 2 : Unknown Worlds bestätigt, dass das Töten von Meereslebewesen nicht hinzugefügt wird, trotz erheblicher Kritik seitens der Spieler.

: Unknown Worlds bestätigt, dass das Töten von Meereslebewesen nicht hinzugefügt wird, trotz erheblicher Kritik seitens der Spieler. Die Chroniken der Zauberer : Quantic Dream stellt sein Multiplayer-Spiel nur vier Monate nach dem Start der Early-Access-Phase ein.

: Quantic Dream stellt sein Multiplayer-Spiel nur vier Monate nach dem Start der Early-Access-Phase ein. Broken Sword: Bei Story Kitchen ist derzeit eine Verfilmung in Arbeit, an der Drehbuchautor Evan Spiliotopoulos beteiligt ist.

Am 21. Mai 2026 gab Bungie bekannt, dass „Destiny 2“ am 9. Juni 2026 sein letztes Live-Service-Inhaltsupdate erhalten wird, womit fast ein Jahrzehnt aktiver Entwicklung an diesem Titel zu Ende geht. In einem Beitrag auf der Bungie-Website erklärte das Studio: „Da sich unser Fokus nun auf einen Neuanfang für Bungie richtet, werden wir damit beginnen, unsere nächsten Spiele zu entwickeln. Zu diesem Zweck werden wir am 9. Juni 2026 das letzte Live-Service-Inhaltsupdate für „Destiny 2“ veröffentlichen, um diese neue Reise als Studio zu beginnen. Auch wenn die aktive Entwicklung nun zu Ende geht, werden wir sicherstellen, dass „Destiny 2“ weiterhin spielbar bleibt, genau wie das ursprüngliche „Destiny“ heute.“

Die Ankündigung hat in der Community erhebliche Reaktionen ausgelöst. Auf Steam verzeichnete „Destiny 2“ kürzlich die niedrigsten Spielerzahlen seit dem Start, was einen allgemeinen Rückgang des Interesses nach Jahren wechselnder Inhaltsstrategien widerspiegelt. Bungie wies darauf hin, dass der Eververse-Store weiterhin geöffnet bleibt und „Silver“, die Premiumwährung von „Destiny 2“, weiterhin käuflich erhältlich sein wird.

Die finanzielle Lage des Studios liefert weitere Hintergründe für diesen Schritt. Anfang dieses Monats gab Sony in seinem Geschäftsbericht für 2025 einen Wertminderungsverlust in Höhe von 766 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit den immateriellen Vermögenswerten und sonstigen Vermögenswerten von Bungie bekannt, was auf Bedenken hinsichtlich der langfristigen Leistungsfähigkeit des Studios hindeutet. Laut einem Bericht von Jason Schreier von Bloomberg plant Bungie im Zusammenhang mit dem letzten „Destiny 2“-Update eine „erhebliche Anzahl“ von Entlassungen. Bislang wurde noch kein neues Projekt für das „Destiny 2“-Entwicklungsteam genehmigt, und ein „Destiny 3“ wurde noch nicht angekündigt. Der Fokus des Studios soll in naher Zukunft auf Marathon.

Ubisoft stellt seine Pläne für den Bereich KI vor und bestätigt neue Titel in seinen wichtigsten Spielereihen

Ubisoft bestätigte im Rahmen seines Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2025/26, dass neue Spiele der Reihen „Assassin’s Creed“, „Far Cry“ und „Ghost Recon“ in Entwicklung sind, wobei alle drei voraussichtlich vor März 2029 erscheinen werden. Das Unternehmen gab für das im März 2026 endende Geschäftsjahr einen operativen Verlust nach IFRS in Höhe von 1,3 Milliarden Euro bekannt, den die Führungskräfte als Rekordtief bezeichneten, und stellte die bevorstehende Veröffentlichungspipeline als zentral für eine finanzielle Trendwende dar. Ubisoft erklärte, dass das Geschäftsjahr 2026/27 Folgendes umfassen werde: Assassin’s Creed Black Flag – Resynced, das für den 9. Juli 2026 geplant ist, sowie weitere ausgewählte Premium-Spiele, die auf etablierten Marken basieren.

Das am meisten diskutierte Element des Geschäftsberichts war Ubisofts Ankündigung eines Projekts namens „Teammates“, das als das „erste spielbare Generative-AI-Erlebnis“ des Unternehmens beschrieben wurde. Das Unternehmen erklärte, es werde „die Investitionen in ‚Teammates‘ vorantreiben“, um „das Spielerlebnis zu bereichern“, während gleichzeitig an KI-Anwendungen in allen Entwicklungsphasen gearbeitet werde. Dazu gehören nach Ubisofts eigenen Angaben „intelligentere Bots zur Unterstützung unserer QC-Teams, intelligentere NPCs und Spielwelten, die sich an das Verhalten der Spieler anpassen und in Echtzeit dynamischer reagieren können“.

Die Resonanz in den sozialen Medien war überwiegend negativ: Spieler äußerten Bedenken hinsichtlich der Qualität der KI-generierten Erlebnisse und stellten die Frage, ob die Tools den Entwicklern helfen oder still und leise menschliche Kreativität ersetzen. Ubisoft hat noch keinen Veröffentlichungszeitraum für „Teammates“ bekannt gegeben.

„Subnautica 2“ spaltet die Spieler wegen seiner „No-Kill“-Designphilosophie

„Subnautica 2“ ging am 14. Mai 2026 in den Early Access, verkaufte sich in weniger als 24 Stunden millionenfach und erreichte auf Steam einen Spitzenwert von 467.582 gleichzeitigen Spielern. Auf den Start folgte jedoch schnell eine Debatte in der Community über eine der zentralen Designentscheidungen des Spiels.

In einem Brief an die Community bedankten sich die Entwickler von Unknown Worlds bei den Spielern für ihr Feedback und räumten ein, dass die Begegnungen mit Raubtieren derzeit unausgewogen sind, bestätigten jedoch, dass die Möglichkeit, Gegner zu töten, nicht in das Spiel aufgenommen wird. Die Kontroverse spitzte sich zu, nachdem Level-Designer Artyom „Artie“ O’Rielly den Spielern geraten hatte, „Sons of the Forest zu spielen“, wenn sie töten wollten – eine Äußerung, die breite Kritik hervorrief.

Entwickler Gallegos legte in nachfolgenden Mitteilungen die Gründe für den Entwurf dar: „Sicherzustellen, dass die Leviathane „Die Tatsache, dass sie immer irgendwie präsent sind, unterstreicht die Vorstellung, dass man nicht der Herrscher über diese Welt ist. Man soll eigentlich mit ihnen koexistieren – und ich glaube, das war auch schon immer das Ziel des ursprünglichen ‚Subnautica‘.“

Den Spielern stehen derzeit Hilfsmittel wie Leuchtraketen zur Verfügung, mit denen sie Raubtiere ablenken können, sowie der „Sonic Resonator“, der ebenfalls dazu dient, Meeresbewohner abzuwehren, diese jedoch nicht direkt töten kann. Unknown Worlds hat sich dazu verpflichtet, die Balance bei Begegnungen mit Kreaturen zu verbessern und dabei gleichzeitig den nicht-tödlichen Ansatz beizubehalten. Trotz der Kontroversen hat „Subnautica 2“ derzeit eine Bewertungsnote von „Sehr positiv“ auf Steam.

Quantic Dream stellt „Die Chroniken der Zauberer“ vier Monate nach der Veröffentlichung ein

Am 20. Mai 2026 gab Quantic Dream über X bekannt, dass es die Entwicklung von Die Chroniken der Zauberer, sein kostenloses 3-gegen-3-Wettkampf-Multiplayer-Spiel. Das Spiel war am 26. Februar, also vor weniger als vier Monaten, im Steam Early Access erschienen.

In seiner Erklärung teilte das Studio mit: „Angesichts des derzeit besonders schwierigen Marktumfelds hat das Spiel nicht das erforderliche Publikum erreicht, um seine langfristige Tragfähigkeit zu gewährleisten. Wir haben daher die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Bemühungen wieder auf unsere anderen Projekte zu konzentrieren.“

Die Server von „Die Chroniken der Zauberer“ werden am 19. Juni 2026 abgeschaltet. Spieler, die Geld für das Spiel ausgegeben haben, können auf Anfrage eine vollständige Rückerstattung erhalten. Das Studio bestätigte außerdem, dass es infolge der Schließung eine „interne Umstrukturierung“ durchführen wird, was darauf hindeutet, dass mit Entlassungen zu rechnen ist.

Quantic Dream stellte ausdrücklich klar, dass sein anderes, derzeit in Entwicklung befindliches Projekt – das filmisch gestaltete Erzählspiel „Star Wars: Eclipse“, das erstmals bei den Game Awards 2021 angekündigt wurde – von der Schließung nicht betroffen sein wird. Die Absage bedeutet einen erheblichen Rückschlag für das Studio, das vor allem für storybasierte Titel wie „Heavy Rain“ und „Detroit: Become Human“ bekannt ist und für das „Die Chroniken der Zauberer“ einen ungewöhnlichen Schritt in den Bereich der Live-Service-Multiplayer-Spiele darstellte.

„Broken Sword“-Verfilmung bestätigt – Story Kitchen und der Drehbuchautor von „Die Schöne und das Biest“ sind mit an Bord

Am 19. Mai 2026 wurde bestätigt, dass eine Spielfilmadaption der „Broken Sword“-Abenteuerspielreihe in Entwicklung ist. Der Film wird von Revolution Software, der Produktionsfirma Story Kitchen und dem Drehbuchautor Evan Spiliotopoulos entwickelt, zu dessen Werken unter anderem die Realverfilmungen von „Die Schöne und das Biest“ und „Fluch der Karibik: Salazars Rache“ gehören.

Die von Charles Cecil entwickelte „Broken Sword“-Reihe feierte 1996 mit „The Shadow of the Templars“ ihr Debüt. In den fünf Titeln, die in den letzten 30 Jahren erschienen sind, haben mehr als 10 Millionen Spieler die Spiele gespielt.

Die Mitbegründer von Story Kitchen, Dmitri M. Johnson und Michael Lawrence Goldberg, erklärten in einer gemeinsamen Stellungnahme: „Nur sehr wenige Franchises dieser Ära haben ihre Relevanz und ihr hohes Niveau bewahrt und sind der Intelligenz ihres Publikums treu geblieben. Unsere Aufgabe hier besteht nicht darin, ein Spiel in einen Film zu adaptieren. Es geht darum, eine Welt, die sich über drei Jahrzehnte hinweg entwickelt hat, in das nächste Medium zu übertragen, das sie verdient – und zwar Hand in Hand mit den Menschen, die sie geschaffen haben.“

Charles Cecil, Gründer und CEO von Revolution Software, fügte hinzu: „Story Kitchen ist mit einer tiefen Leidenschaft für das IP an dieses Projekt herangegangen. Das ist selten. Bei den kreativen Gesprächen ging es darum, das Wesen von ‚Broken Sword‘ wiederzugeben, und nicht darum, wie es aussehen könnte.“

Story Kitchen produziert außerdem die neue „Sonic the Hedgehog“-Filmreihe sowie Amazons kommende Serie „Life Is Strange“. Für den „Broken Sword“-Film wurden bislang weder ein Veröffentlichungstermin noch die Besetzung bekannt gegeben.