Wöchentlicher Rückblick: Kritik an physischen PlayStation-Medien, Verwirrung um ESA-Minecraft-Server und Godots Vorgehen gegen KI-Missbrauch

Sonys Entscheidung bezüglich physischer Datenträger schürt die Debatte um Eigentumsrechte und Denkmalschutz.

schürt die Debatte um Eigentumsrechte und Denkmalschutz. Die ESA macht einen Rückzieher nach kontroversen Äußerungen zu Minecraft-Servern.

nach kontroversen Äußerungen zu Minecraft-Servern. Godot geht hart durch bei eingereichten Code-Beiträgen, die von KI generiert wurden und von geringer Qualität sind.

bei eingereichten Code-Beiträgen, die von KI generiert wurden und von geringer Qualität sind. Marken machen sich über Sonys Ankündigung lustig, wobei KFC allen die Show stahl.

Die Kritik an PlayStation hält an

Seien wir ehrlich: Dass Sony in weniger als zwei Jahren keine physischen Datenträger mehr anbieten wird, ist die größte Neuigkeit, die diese Woche bekannt wurde, und die Gegenreaktion hat sich nur noch verstärkt. Einige haben sich dagegen ausgesprochen, während andere beschlossen haben, im Namen der Erhaltung des Spiels (oder des Codes) standhaft zu bleiben.

Ich habe gefragtVerloren in der Sekte, die sich für den Erhalt von Videospielen einsetzen, was das Unternehmen von dieser Nachricht hält und wie sich dies auf sein Geschäft auswirken könnte, und erhielt folgende Antwort: „Wir sind sehr traurig darüber, dass dies geschieht, aber genau deshalb tun wir, was wir tun. Die Erhaltung von Wild liegt uns sehr am Herzen, und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um dies so lange wie möglich fortzusetzen.“

Ein weiteres Unternehmen, das sich für physische Datenträger einsetzt, ist GitHub. Als das führende Code-Repository im Internet wird es schon seit Langem genutzt, um alles Mögliche zu speichern – von Godot-Projekten bis hin zu KI-Agenten. Nun bietet die Plattform in einem überraschenden Schritt an, Code kostenlos auf CD zu brennen.

Wir haben euch verstanden. Und wir stimmen euch zu. Angesichts der jüngsten Entwicklungen im Bereich der physischen Datenträger freut sich GitHub, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie Ihr öffentliches Repo nun auch auf CD-ROM erhalten können. Behalte es. Verleihe es an Freunde. Gib es an deine Kinder weiter. Dein Code gehört dir – für immer. Solange du ihn nicht verlierst,… pic.twitter.com/p1qxqjmnfa — GitHub (@github) 2. Juli 2026

Dabei gibt es jedoch zwei wichtige Einschränkungen: Das Angebot gilt nur bis zum 6. Juli und ist auf die ersten 1.000 Bewerber beschränkt.

Unterdessen meldete sich mit Trevor Noah eine unerwartete Stimme zugunsten physischer Datenträger zu Wort, der auf X gepostet hat: „… für viele Spieler sind physische Datenträger die einzige Möglichkeit, sich Spiele leisten zu können, da sie diese gebraucht kaufen können. Man kann Spiele auch an seine jüngeren Geschwister weitergeben – das ist eine tolle Möglichkeit, ihnen die Spiele näherzubringen, die man selbst gespielt hat.“

„Am wichtigsten ist jedoch – wie wir in der vergangenen Woche bei PlayStation gesehen haben –, dass uns die Medien, die wir kaufen, wenn sie nur in digitaler Form vorliegen, von einem Moment auf den anderen ohne jegliche Regressmöglichkeit weggenommen werden können“, fügte er hinzu und griff damit das größte Problem auf, das die Menschen mit Sonys Entscheidung haben. „Stellen Sie sich vor, eines Tages könnte Ihre gesamte Spielesammlung über Nacht gelöscht werden, weil Sie sie technisch gesehen gar nicht besitzen.“

Ich habe am Mittwoch darüber berichtet, wie viele Menschen und Unternehmen, die sich für die Erhaltung von Videospielen einsetzen, sich darüber empört haben, und eine der einflussreichsten Stimmen in diesem Bereich hat nun eine Stellungnahme abgegeben, die die Lage ziemlich gut auf den Punkt bringt. Frank Cifaldi, der Direktor der Video Game History Foundation, schrieb auf Bluesky:

Stellungnahme von Frank Cifaldi, Direktor der VGHF, zur Einstellung des Verkaufs physischer PlayStation-Medien sowie zur Schließung der digitalen Shops für PS3 und PSP. [Bild oder Einbettung] — Video Game History Foundation (@gamehistoryorg.bsky.social) 1. Juli 2026 um 20:47 Uhr

Private Minecraft-Server sind offenbar illegal

Die von Cifaldi erwähnte „ESA“ ist die Entertainment Software Association, eine Organisation, die stolz erklärt: „Als Spieler wissen wir genau wie ihr, was Spiele ausmacht, und lieben sie genauso wie ihr. Unsere Mission ist es, den innovativen und kreativen Markt für die Videospielbranche hier in den Vereinigten Staaten weiter auszubauen und zu schützen.“

Tatsächlich sind sie jedoch der wichtigste Branchenverband und die wichtigste Lobbyorganisation der Videospielbranche in den Vereinigten Staaten. Damit stehen sie auf einer Stufe mit TIGA in Großbritannien und Videospiele Europa, da es sich um Organisationen handelt, die die Interessen der Unternehmen über die der Spieler stellen. Die jüngste Attacke der ESA gegen die Spieler erfolgte Anfang dieser Woche, als sie sich gegen das Gesetz zum Schutz unserer Spiele in Kalifornien.

In diesem Zusammenhang erklärte Jennifer Gibbons, Vizepräsidentin für staatliche Angelegenheiten bei der ESA, bei der Anhörung zu dem Gesetzentwurf, dass Minecraft-Server der Community „in keiner Weise mit Microsoft verbunden sind. Microsoft hat im Zusammenhang mit Minecraft viel Kritik einstecken müssen, weil diese Community-Server nicht dieselben Sicherheitsstandards anwenden wie Microsoft auf seinen eigenen Minecraft-Servern.“

Auf die Frage, ob dies so etwas wie ein Schwarzmarkt für Videospiele sei, antwortete Gibbons: „Ja. Tatsächlich betrachten wir dies als Piraterie; wir haben derzeit zwei anhängige Klagen gegen private Server, und der Handelsbeauftragte der Vereinigten Staaten hat in seinen ‚Notorious Markets‘-Berichten über Fälschungen und Piraterie einige dieser großen privaten Server als ‚notorious markets‘ bezeichnet.“

Dies sorgte unter den Spielern für große Verwirrung, da Minecraft auf von der Community betriebenen Servern läuft und wohl sogar gerade deshalb so erfolgreich ist. Die ESA hat Gibbons Äußerungen inzwischen mit einer an die Presse versandten Klarstellung relativiert, die unten zu lesen ist.

Das Zitat der ESA.

„Hört auf, Spiele zu zerstören“ lässt sich davon jedoch nicht beirren und ist derzeit die nächsten Schritte prüfen.

Godot-Entwickler ziehen eine Grenze in Sachen KI

Godot hat diese Woche zwei wichtige Updates angekündigt, allerdings nicht für die Engine. Vielmehr haben die Entwickler endlich Die Vision der Godot-Stiftung was Godot ausmacht und wofür es genutzt werden kann, einschließlich der Tatsache, dass es stets kostenlos und als Open Source verfügbar bleiben wird. Die andere Ankündigung steht in direktem Zusammenhang mit dem Open-Source-Charakter von Godot: Da jeder vorschlagen kann, Godot zu aktualisieren oder anzupassen (d. h. einen Pull-Request zu stellen), ist die Anzahl dieser Vorschläge enorm, was bedeutet, dass die Zeit, die für die Überprüfung des Codes benötigt wird, knapp ist.

Aus diesem Grund musste die Godot Foundation sich gegen … aussprechen die schiere Anzahl an KI-Pull-Requests, die von Menschen mithilfe von KI oder KI-Agenten erstellt werden. Das Problem ist, dass Code eingereicht wird, der einfach nicht besonders gut ist und oft das Ergebnis von „Vibe-Coding“ ist oder darauf zurückzuführen ist, dass die betreffende Person nicht wirklich versteht, was sie da tut.

Schlechter KI-Code ist ein Problem, mit dem viele Unternehmen mittlerweile regelmäßig konfrontiert sind; die Entwickler des bekannten PS3-Emulators RPCS3 musste eine ähnliche Änderung der Richtlinien vornehmen wie Godot im Mai, nachdem es mit „miesem“ Code überschwemmt worden war.

Und zum Schluss

Ich schreibe die Nachrichten, damit ich darin machen kann, was ich will. Meistens bedeutet das, dass ich mich gründlich mit einem Thema auseinandersetze und versuche, eine Geschichte aus einem Blickwinkel zu beleuchten, den andere vielleicht übersehen haben. Manchmal möchte ich aber auch anerkennen, dass Sonys Meldung eine ganze Reihe großer Unternehmen dazu veranlasst hat, sich über das Unternehmen lustig zu machen, indem sie rein digitale Produkte von Dingen wie Pizzen und DeLoreans.

Und dann ist da noch KFC, das in einer Situation wie dieser wieder einmal alle Erwartungen übertroffen hat. Zum Abschluss noch diese kleine, schmackhafte Perle: