„Wir geben den Spielern die Schlüssel zu unserem Schloss“ – Rafał Polito von „Dying Light“ über die Zukunft von nutzergenerierten Inhalten

Die „Dying Light“-Reihe von Techland hat seit der Veröffentlichung des ersten Teils im Jahr 2015 einen steilen Aufstieg erlebt; der dritte Teil, „The Beast“, wurde im September letzten Jahres mit begeisterten Kritiken aufgenommen. Doch gerade der zweite Teil, „Stay Human“, steht dank das aktuelle „Breach“-Update das den Schwerpunkt auf Community-Karten und Mods legt.

Ich habe Rafał Polito, UGC-Programmmanager bei Techland, mit einer Reihe von Fragen zu den aktuellen und zukünftigen Plänen für „Dying Light 2: Stay Human“ sowie zur gesamten Spielereihe gelöchert. Er war so freundlich, mir einige sehr offene Antworten zu geben – also schaut sie euch doch mal an! Los geht’s!

Im aktuellen Devblog zu „The Breach“ erwähnst du, dass du dich „schon seit Jahren für Modding und UGC-Inhalte begeisterst“ – könntest du das näher erläutern? Was ist dein Hintergrund, und seit wann bist du bei Techland?

Ich arbeite seit fast 14 Jahren bei Techland. Ich habe als Level-Designer angefangen und an „Dead Island Riptide“ sowie später an der gesamten Produktion von „Dying Light 1“ mitgearbeitet. Damals habe ich auch beschlossen, dass ich unsere Tools verbessern und mich mehr der Technik zuwenden wollte. Ich stieg während der Vorproduktion von „Dying Light 2: Stay Human“ ein und arbeitete am Tool-Design für das neue Spiel. In der Zwischenzeit veröffentlichte ich „DevTools“ für „Dying Light 1“ im Steam Workshop mit Unterstützung für Karten, und das war der Beginn meiner Reise mit Community-Inhalten.

Bei „Dying Light 2: Stay Human“ haben wir uns nach der Veröffentlichung entschlossen, diesen Ansatz zu wiederholen, aber auch Konsolenspielern den Zugang zu ermöglichen. Letztes Jahr haben wir dies um visuelle Mods erweitert, und nun kommen auch Gameplay-Mods hinzu. Viele der wichtigsten Modder in unserer Community kenne ich schon seit fast 10 Jahren, seit den Tagen von „Dying Light 1“.

Soweit ich weiß, nutzt ihr neben den Entwickler-Tools weiterhin mod.io für Community-Inhalte. Ich habe auf Discord gelesen, dass kürzlich ein Skript-Editor hinzugefügt wurde – stimmt das, und ist das offiziell? Welche weiteren Entwickler-Tools habt ihr kürzlich hinzugefügt oder plant ihr hinzuzufügen?

Ja, das stimmt. Wir haben den Quellcode freigegeben, damit Spieler Zugriff auf unsere Spielskripte haben und auf dieser Grundlage ihre eigenen Mods erstellen können. Das ermöglicht unter anderem das Ändern von Parametern und das Erstellen benutzerdefinierter Gegenstände in Community-Karten.

Derzeit unterstützen wir dies im Hauptspiel noch nicht vollständig, da wir Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Spielstände der Spieler haben. Wir sammeln Berichte und Mods von Entwicklern und prüfen diese einzeln, um zu entscheiden, was sicher genug ist, um im Hauptspiel veröffentlicht und verwendet zu werden.

Außerdem haben wir mit der Arbeit an einem weiteren Editor für Spieler begonnen – einem Charakter-Editor. Damit können sie mithilfe von vorgefertigten Assets und Meshes neue NPCs oder sogar eine neue Hauptfigur erstellen.

Und an alle angehenden Modder da draußen: Wie kompliziert sind die Entwickler-Tools, und wie leistungsfähig sind sie, was die tatsächlichen Möglichkeiten angeht?

Ich würde sagen, sie sind genauso komplex wie andere Branchen-Tools wie Unity oder Unreal Engine. Wenn man versteht, wie Spiele entwickelt werden, sollte das kein Problem sein.

Es ist zwar nicht ganz so einfach wie „Die Sims“ zu spielen, aber ich kann es folgendermaßen vergleichen: Unsere Karten werden oft von Einzelpersonen erstellt, während in Spielen wie „Fortnite“ die Karten von Teams mit mehr als 20 Personen entwickelt werden. Man könnte also sagen, dass es mit unseren Tools etwa zehnmal einfacher ist, im Alleingang eine Karte in AAA-Qualität zu erstellen – vorausgesetzt, man hat genügend Zeit.

Den Spielern stehen fast alle Systeme des Hauptspiels zur Verfügung, sodass man im besten Fall sogar ein völlig neues Spiel erstellen kann. Ein gutes Beispiel für das Potenzial ist das bekannte „Renaissance“-Projekt, das von über 20 Moddern über mehrere Jahre hinweg entwickelt wurde und ein Niveau anstrebt, das dem eines DLCs mit einigen Stunden Spielzeit entspricht.

In eurem Devblog zum „Breach“-Update werden einige wirklich coole Mods vorgestellt, aber welche Community-Entwickler oder Mods/Karten haben eure Aufmerksamkeit besonders auf sich gezogen (für alle „Dying Light“-Spiele, vor allem aber für Teil 2), abgesehen von denen, die im „Breach“-Update vorgestellt wurden (das gilt auch für die Konsolenversionen)?

Die Kreationen von C.R.E.X. und Bub – zwei unserer besten Modder – überraschen mich immer wieder. Was Karten und Mods angeht, kann man von ihnen wirklich alles erwarten.

Was die Kartenprojekte angeht, möchte ich besonders die Nachbildungen von Harran aus „Dying Light 1“ in den „Dying Light 2: Stay Human DevTools“ hervorheben, insbesondere aus Unser Wettbewerb. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie sie es geschafft haben, das so präzise nachzubilden. Wahrscheinlich verfügen sie über eigene zusätzliche Tools, um Inhalte aus „Dying Light 1“ in „Dying Light 2: Stay Human“ zu übertragen.

Welche Ideen (Gameplay/Themen) würdet ihr gerne von Moddern umgesetzt sehen, die bisher noch nicht umgesetzt wurden?

Spielmodi wie „Survival“, „Extraction“ und „Roguelike“. Ich möchte mit Moddern zusammenarbeiten, um neue Modi als Mods für „Dying Light 2: Stay Human“ sowie Community-Karten zu entwickeln. Außerdem würde ich gerne sehen, dass andere Spiele mit den „Dying Light 2 DevTools“ nachgebildet werden, wie zum Beispiel „Elden Ring Nightreign“ (ich bin ein großer Fan von Soulslike-Spielen) oder „Dead by Daylight“.

Wirst du in die gotische Finsternis von Atomborne hinabsteigen, um das Unsichtbare zu jagen, oder wirst du dich der Bozak-Horde stellen, um deinen Status als Champion unter Beweis zu stellen? 🤔 Beide Karten stehen euch ab sofort zum Spielen zur Verfügung! pic.twitter.com/TayXctyVZx — Dying Light (@DyingLightGame) 15. Juni 2026

Wir können auch versuchen, Modi wie „Be The Zombie“ oder „Bad Blood“ aus „Dying Light 1“ nachzubilden – allerdings als Mods für „Dying Light 2: Stay Human“. Es gibt bereits inspirierende Projekte wie „Atomborne“ oder „Dead Circuit“, die zeigen, dass wir andere Spiele nachahmen und das Spielerlebnis unseres Spiels dadurch erheblich verändern können.

Welche Erkenntnisse hast du aus deiner Herangehensweise an UGC beim ersten „Dying Light“ gewonnen, was deine Herangehensweise bei „Stay Human“ betrifft?

Mehr Tools bedeuten mehr Inhalte. Wenn man sich voll und ganz auf die Zusammenarbeit mit Moddern einlässt, kann man fast alles erwarten. Deshalb haben wir endlich damit begonnen, Gameplay-Mods zu unterstützen, und möchten den Entwicklern mehr unserer Tools zur Verfügung stellen. Intern sagen wir derzeit, dass wir den Spielern die Schlüssel zu unserem Schloss geben – warum auch nicht?

Ich habe gelesen, dass dies das letzte Jahr sein soll, in dem Updates für „Dying Light 2“ erscheinen. Stimmt das, und wenn ja, ist die erneute Konzentration auf Community-Karten ein Weg, das Spiel sozusagen am Leben zu erhalten, während sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf „The Beast“ verlagert? Welche Art von fortlaufender Unterstützung wird es für die Mod-Community von „Dying Light 2“ geben?

Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen. Wir haben „Dying Light 1“ mehr als 11 Jahre lang ohne vollständige UGC-Unterstützung betreut. Dies ist das letzte Jahr der offiziellen Betreuung für „Dying Light 2: Stay Human“, aber gleichzeitig beginnen wir eine neue Reise.

Ich würde gerne den Support durch eine engere Zusammenarbeit mit der Community ausweiten. Es wäre großartig, wenn wir uns in den nächsten fünf Jahren auf User-Generated-Content konzentrieren und „Dying Light 2: Stay Human“ noch viele Jahre nach der Veröffentlichung ein zweites und drittes Leben schenken könnten. Manche Spiele, wie zum Beispiel „Skyrim“, erhalten jahrelang keine Updates mehr, doch ihre Community wächst weiterhin jeden Tag. Aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt.

In diesem Zusammenhang habe ich gehört, dass „The Beast“ zwar Mods unterstützt, diese aber offenbar nicht so gut integriert oder so beliebt sind wie bei früheren „Dying Light“-Titeln. Auf welche Hindernisse seid ihr bei der Einbindung von UGC in „The Beast“ gestoßen, und gibt es Pläne, euch in Zukunft verstärkt auf UGC zu konzentrieren oder diesen anderweitig zu fördern?

Wir haben die Entwicklung aller Tools und der UGC-Unterstützung für „Dying Light 2: Stay Human“ noch nicht abgeschlossen, daher gibt es derzeit keine Pläne, diese Funktionen in „Dying Light: The Beast“ zu integrieren. Unser Fokus liegt darauf, zunächst die bestmögliche Plattform für Karten und Mods in „Dying Light 2“ bereitzustellen, um damit einen Maßstab zu setzen.

Außerdem lohnt es sich, die Sache einmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten – anstatt zu fragen, warum „Dying Light: The Beast“ UGC braucht, könnten wir uns fragen, ob Ideen aus „The Beast“ in „Dying Light 2“ übernommen werden könnten. Wenn es zum Beispiel so etwas wie eine Lkw-Funktion gibt, könnten wir darüber diskutieren.

Wir nutzen „Dying Light 2: Stay Human“ als Sandbox und Plattform, um Ideen zu testen und weiterzuentwickeln. Ihr habt bereits Experimente mit der Third-Person-Perspektive gesehen. Mit UGC können wir Funktionen frühzeitig veröffentlichen, um das Interesse und das Feedback zu testen. Wenn etwas gut funktioniert, kann es zu einer offiziellen Funktion werden oder als Mod bestehen bleiben.

UGC ermöglicht es uns, gemeinsam mit den Spielern neue Funktionen zu entwickeln. Ähnlich wie bei ARMA und DayZ, wo DayZ als Mod begann und später zu einem eigenständigen Spiel wurde. Ich wünsche mir eine ähnliche langfristige Entwicklung für „Dying Light 2: Stay Human“, auch über den offiziellen Support hinaus.

Ich habe das in den obigen Fragen bereits kurz angesprochen, möchte mich aber nun auf die ganz konkrete Herausforderung konzentrieren, ein UGC-Ökosystem aufzubauen, und zwar im Hinblick darauf, wie es im Vergleich zu Spielen abschneidet, bei denen dies ein wichtiges Verkaufsargument ist (z. B. Fortnite). Würdest du es begrüßen, wenn die von Spielern erstellten Inhalte (UGC) von „Dying Light“ zu einem Faktor würden, der selbst neue Spieler für die Reihe gewinnen könnte, oder kannst du dir alternativ eine Version des Spiels vorstellen, bei der der Großteil der Inhalte im Spiel von den Spielern selbst erstellt wird?

Mein langfristiges persönliches Ziel war es schon immer, mit der Unreal Engine und – was UGC angeht – sogar mit Fortnite zu konkurrieren. Natürlich handelt es sich hier um eine andere Größenordnung, aber was die Qualität der Inhalte angeht, können wir zu den Besten der Branche gehören.

Wie ich bereits erwähnt habe, sind bei der Erstellung einer Karte in anderen Spielen oft viele Leute beteiligt. Außerdem gibt es bei uns keine Einschränkungen wie bei den „Mods für Fortnite“, was unser Konzept ziemlich einzigartig macht.

Unsere Zielgruppe ist zudem etwas älter als die von Fortnite oder Roblox, sodass wir die Spieler im Laufe der Zeit für unser Franchise gewinnen können. Ein möglicher Weg könnte folgender sein: Zunächst in Roblox beginnen, dann zu Fortnite wechseln und schließlich zu einem AAA-Koop-Erlebnis wie dem unseren übergehen.

Ich möchte den Entwicklern und Spielern von Fortnite zeigen, dass sie in unserem Ökosystem ähnliche oder sogar noch bessere Dinge erschaffen können – manchmal sogar ganz allein. Ich setze mir immer hohe Ziele, daher ist der Wettbewerb mit Fortnite mein Ziel.

Und schließlich mitTymon Smektała Seit seinem Weggang habe ich gesehen, dass viele Fans der Reihe darüber sprechen, wie gut er für die Community war, wobei viele in diesem Zusammenhang Bedenken hinsichtlich der Zukunft der Spiele äußern. Wie hat sich sein Weggang auf die Pläne bezüglich der Community-Inhalte ausgewirkt? Musstet ihr bisherige Pläne verwerfen oder ändern, oder hat dies im Gegenteil neue, vielleicht unerwartete Möglichkeiten für nutzergenerierte Inhalte eröffnet?

Ich kann sagen, dass sich an unseren Plänen durch seinen Weggang nichts geändert hat. Wir haben sogar gemeinsam mit Tymon noch vor seinem Weggang einige Funktionen im Zusammenhang mit UGC entwickelt.

Ich habe während seiner gesamten Karriere mit ihm zusammengearbeitet und bin sogar schon länger bei Techland als Tymon. Ich erinnere mich an ihn als Game Designer bei „Dying Light“ – das war eine großartige Zeit. Sein Einfluss ist im Unternehmen nach wie vor stark spürbar, und auch wenn er nicht mehr persönlich bei uns ist, lebt sein Vermächtnis bei uns weiter.

Das „Breach“-Update für „Dying Light 2: Stay Human“ ist ab sofort verfügbar. „Dying Light: The Beast“ ist derzeit ebenfalls auf allen wichtigen Plattformen erhältlich; der neueste Patch ist das kostenlose „Restored Land“-Update.