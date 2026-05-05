Warum reden nicht mehr Leute über … Metal Eden?

Eine neue, unregelmäßige Rubrik mit dem schlimmsten Akronym, das ihr je gesehen habt: WAMPTA verzichtet zudem auf korrekte Zeichensetzung, wenn es fragt: „Warum reden nicht mehr Leute über [bestimmtes Spiel]?“, impliziertes Fragezeichen. Im Grunde geht es hier um ein Spiel, das ich gerade spiele und das entweder gut angekommen ist, aber nicht mehr im Gespräch ist, oder um etwas, das unter dem Radar geblieben ist. Oder beides!

Das heutige WAMPTA ist…

Metal Eden

Das Spiel erschien im September 2025 auf allen wichtigen Plattformen, stammt von Reikon Games (RUINER) und wird von Deep Silver (Kingdom Come: Deliverance II) veröffentlicht. Der Soundtrack besteht aus cooler Cyberpunk-Elektronik von Sonic-Chaos (Deus Ex: Mankind Divided) und wurde bei seiner Veröffentlichung von Spielern und Kritikern gut aufgenommen, aber dann … geriet es einfach in Vergessenheit.

Du steuerst ASKA, einen Androiden, der durch eine Techno-Neon-Sci-Fi-Basis rennt, die aussieht, als würde sie gerade zerstört werden; Trümmer schweben in der Luft, während seltsame Wirbel aus Staub und Licht an den Rändern aller Objekte tanzen. Es ist gerade stilvoll genug, um nicht generisch zu wirken, aber ich muss einfach die schiere Größe des Ganzen loben. An einigen Stellen habe ich nach unten geschaut und mir wurde ein wenig schwindelig.

Metal Eden wird oft mit den neueren DOOM-Spielen und Titanfall 2 verglichen, aber ehrlich gesagt habe ich keines davon gespielt, daher kann ich nicht beurteilen, ob es sich dabei vielleicht nur um vage Vergleiche handelt. Was ich can Ich kann dir nur sagen, dass ich es gerade spiele und es eines dieser seltenen Spiele ist, bei denen man merkt, dass die Levels ganz auf die Bewegung ausgelegt sind.

Kaum ein Teil der Architektur wirkt so, als wäre er bewusst so gestaltet worden – die Paneele, die das Laufen an Wänden ermöglichen, und die schwebenden Greifpunkte werden ausschließlich so eingesetzt, dass sie den Vorwärtsdrang fördern. Falls das nun negativ klingt: Das ist es absolut nicht. Die Spielerbewegung in Metal Eden macht mir so viel Spaß wie schon lange nicht mehr in einem Ego-Shooter, da die Standardbewegungsgeschwindigkeit hoch ist, man mit einem Jetpack startet, das begrenztes Fliegen ermöglicht, und es in den meisten Bereichen reichlich Boost-Pads gibt.

Ihnen die Eingeweide herausreißen

Die Waffen fühlen sich beim Einsatz ziemlich wuchtig an, besonders eine Schrotflinte, die so aufgerüstet werden kann, dass sie abprallende Splitter abfeuert, und ASKAs Körper lässt sich in regelmäßigen Abständen mit den in den Levels gesammelten Cores aufrüsten. Ich habe eine gefrierende Schockwelle freigeschaltet, die jedes Mal ausgelöst wird, wenn meine Rüstung auf 50 % sinkt und dann auf null fällt, sowie die Fähigkeit, Cores aus etwas größerer Entfernung aus Gegnern herauszureißen, was diese zudem explodieren lässt.

Zerlege deine Gegner in kleine Stücke!

Ich muss einfach erwähnen, wie sehr ich wie ein Idiot gekichert habe, als ich zum ersten Mal gesehen habe, wie Gegner in klumpige Marmelade zerflossen sind. Zum Teil, weil es cool aussieht, aber auch, weil ich dachte, sie wären alle Roboter – da macht es keinen Sinn, dass sie mit Fleisch gefüllt sind. Vielleicht sind sie Cyborgs? Auf jeden Fall kann man ihnen die Eingeweide herausreißen und diesen Kern dann auf einen anderen Gegner werfen, wodurch dieser in der Regel ebenfalls explodiert.

Was ich weiß, ist, dass ASKA über die Lautsprecheranlage von NEXUS begleitet wird, der offenbar ein Freund-Feind ist. Er liefert hilfreiche Erklärungen mit prägnanter Verachtung: Es gab offenbar einen Konflikt zwischen den Ingenieuren und Wesen wie ASKA und NEXUS (obwohl ASKA als „Hyper-Einheit“ bezeichnet wird, was darauf hindeutet, dass sie eine mächtige, einzigartige Schöpfung ist). Noch einmal: Ich bin erst auf halbem Weg, daher ist noch nicht klar, wie sich die Dinge in der Vergangenheit entwickelt haben oder wohin das Spiel führt.

Schockierendes Verhalten

Die Handlung wirkt eigentlich eher nebensächlich gegenüber der Action. Was aber völlig in Ordnung ist! „Metal Eden“ ist durch und durch ein moderner Arcade-Shooter mit regelmäßigen Arenakämpfen und überall verstreuten Power-Ups. Außerdem kann man sich in einen Roboterball verwandeln und Gegner mit Stromschlägen ausschalten – so etwas sieht man nicht alle Tage.

Wenn ich die eigentlichen Nachrichten schreibe, mache ich keine Affiliate-Werbung, also versteht das bitte nicht so, als würde ich eine bestimmte Plattform oder ähnliches empfehlen, aber ich spiele gerade „Metal Eden“, weil es derzeit kostenlos bei PS Plus erhältlich ist. Falls ihr es schon gespielt habt, meldet euch in den sozialen Netzwerken und lasst mich wissen, wie es euch gefallen hat.

Na ja, vielleicht bleibt „WAMPTA“ als Name für die Funktion ja doch nicht so lange bestehen. „Game Talk“ klingt doch viel sinnvoller, oder?