Xbox-CEO Asha Sharma erläutert Umstrukturierungen in den Studios und Entlassungen im Unternehmen

Rund 3.200 Arbeitsplätze Im Geschäftsjahr 27 sollen Stellen abgebaut werden, wobei 1.600 Stellen sofort gestrichen werden.

Im Geschäftsjahr 27 sollen Stellen abgebaut werden, wobei 1.600 Stellen sofort gestrichen werden. Double Fine und Compulsion Games werden zu unabhängigen Studios, während Ninja Theory und Undead Labs unter neue Eigentümer wechseln sollen.

werden zu unabhängigen Studios, während Ninja Theory und Undead Labs unter neue Eigentümer wechseln sollen. Laut Xbox gibt es keine öffentlich angekündigten First-Party-Spiele wurden trotz der Umstrukturierung gestrichen.

Xbox-CEO Asha Sharma hat umfangreiche Entlassungen, tiefgreifende Veränderungen im Portfolio der hauseigenen Studios sowie eine umfassende Umstrukturierung der Gaming-Sparte von Microsoft bestätigt. In einer unternehmensweiten E-Mail an die Mitarbeiter gab Sharma bekannt, dass im Laufe des Geschäftsjahres 2027 etwa 3.200 Stellen abgebaut werden sollen, wobei zunächst rund 1.600 Stellen sofort wegfallen werden.

Im Zuge der Umstrukturierung werden zudem vier Studios Xbox verlassen; darüber hinaus sind Veränderungen in der Führungsetage geplant, die darauf abzielen, die Organisation zu vereinfachen und die Investitionen unternehmensweit neu auszurichten. In dem Memo werden die Veränderungen als Reaktion auf langfristige geschäftliche Herausforderungen dargestellt und nicht als kurzfristige Kosteneinsparungsmaßnahme.

„Unser Geschäft ist derzeit nicht in guter Verfassung“, sagte Sharma. „Um zu wachsen, haben wir auf den Game Pass, Multiplattform-Angebote und ein breiteres Inhaltsportfolio gesetzt. Diese Geschäftsbereiche haben zwar einen bedeutenden Mehrwert geschaffen, sind aber nicht in dem von uns erwarteten Tempo gewachsen. In der Folge hat sich unser Kerngeschäft abgeschwächt, und wir haben weitere Teams, mehr Investitionen und mehr Zeit investiert, in der Hoffnung auf ein besseres Ergebnis. Und nun steht die Branche vor der schwersten Hardware-Krise ihrer Geschichte. Wir müssen XBOX neu ausrichten.“

Xbox gestaltet sein Portfolio an hauseigenen Studios neu

Diese Kommentare spiegeln jene wider Sharma hat Anfang Juni, und folgt zudem auf eine kürzlich erfolgte Ankündigung, dass die Preise für Xbox-Konsolen bald steigen werden. Die wichtigste Neuigkeit aus Sharmas jüngstem Schreiben betrifft jedoch die internen Entwicklungsstudios von Microsoft, wobei der CEO bestätigte, dass mehrere Teams entweder wieder unabhängig werden oder in neue Hände übergehen werden.

Double Fine Productions und Compulsion Games werden sich von Xbox trennen und wieder in unabhängige Verwaltung übergehen, wobei sie die Rechte an ihrem geistigen Eigentum, ihrem Backkatalog und den finanziellen Mitteln zur Fertigstellung ihrer nächsten Projekte behalten. Für Double Fine bedeutet dies, dass das Studio hinter „Psychonauts“, „Brütal Legend“ und „Psychonauts 2“ nach mehreren Jahren unter dem Dach von Xbox Game Studios wieder eigenständig agieren wird.

Compulsion Games schlägt einen ähnlichen Weg ein. Seit dem Beitritt zu Xbox im Jahr 2018 hat der in Montreal ansässige Entwickler nach der Veröffentlichung von „We Happy Few“ an „South of Midnight“ gearbeitet. Anstatt Teil des wachsenden First-Party-Netzwerks von Microsoft zu bleiben, wird das Studio die Entwicklung nun eigenständig fortsetzen und dabei seine bestehenden IPs und Projekte behalten.

Eine wichtige Neuigkeit von Compulsion Games. pic.twitter.com/V4yRkpshuk — Compulsion Games (@CompulsionGames) 6. Juli 2026

Ninja Theory und Undead Labs schlagen einen anderen Weg ein. Anstatt sich unabhängig zu machen, haben beide Studios Vereinbarungen getroffen, sich neuen Eigentümern anzuschließen, wobei die Finanzierung gesichert ist, um ihre aktuellen Projekte abzuschließen und gleichzeitig das zukünftige Wachstum zu unterstützen. Das bedeutet, dass die Entwicklung des mit Spannung erwarteten „State of Decay 3“ von Undead Labs fortgesetzt wird, während auch die „Senua“-Reihe von Ninja Theory nach der Veröffentlichung von „Senua’s Saga: Hellblade II“ weitergeführt wird. Xbox hat nicht bekannt gegeben, welche Unternehmen voraussichtlich eines der beiden Studios übernehmen werden.

In Frankreich ist die Zukunft von Die Arche ist noch offen. Sharma bestätigte dass die Geschäftsführung von Arkane Gespräche mit dem Betriebsrat aufgenommen hat, um „mögliche strategische Optionen“ zu prüfen, was dem französischen Arbeitsrecht entspricht, das vor wesentlichen organisatorischen Veränderungen eine Anhörung der Beschäftigten vorschreibt. Eine endgültige Entscheidung über die Zukunft des Studios wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.

Abgesehen von diesen besonders auffälligen Maßnahmen, so Sharma, werde der Personalabbau Activision, Bethesda, Blizzard, King, Mojang und Xbox Game Studios in unterschiedlichem Maße betreffen, wobei die Investitionen auf Projekte mit höherer Priorität verlagert würden. Trotz des Ausmaßes der Umstrukturierung betonte Sharma: „Keines unserer öffentlich angekündigten First-Party-Spiele oder -Projekte wird im Rahmen dieser Einsparungen eingestellt.“

Xbox setzt auf Hardware, Management und langfristige Nachhaltigkeit

Über die Studios hinaus skizziert Sharma in ihrer E-Mail eine umfassendere Umstrukturierung des Xbox-Geschäfts, beginnend mit einer Bestandsaufnahme der aktuellen Lage der Plattform. Sharma beschrieb zudem, dass die Branche vor der „schwersten Hardware-Krise ihrer Geschichte“ stehe, und verwies dabei auf das nachlassende Wachstum bei den Konsolen und die sich ändernden Gewohnheiten der Spieler. Obwohl sie nicht näher darauf einging, kommen diese Äußerungen zu einem Zeitpunkt, an dem die Konsolenverkäufe branchenweit weiter nachlassen, während Publisher neben der traditionellen Hardware zunehmend auch PC-, Cloud- und Mobilgeräte-Nutzer ansprechen.

Sharma erklärte, dass manche Projekte derzeit bis zu 14 Führungsebenen durchlaufen, während die Plattformteams seit Beginn der aktuellen Konsolengeneration um rund 40 % gewachsen sind – trotz rückläufiger Spielerzahlen und Spielzeiten. Daher plant Xbox, die Führungsebenen auf maximal fünf und, wo möglich, auf drei zu reduzieren und gleichzeitig den einzelnen Mitarbeitern und technischen Leitern mehr Verantwortung zu übertragen.

Das Unternehmen plant außerdem, die interne Entwicklung zu optimieren, indem es doppelte Werkzeugkosten reduziert, gemeinsame Dienste ausbaut und die Ausgaben für Zulieferer um 50 % senkt – mit dem erklärten Ziel, die Teams schneller und verantwortungsbewusster zu machen.

Minecraft ist eine echte Geldquelle für Microsoft/Xbox, da es weltweit zwischen 1,3 und 1,5 Millionen täglich aktive Nutzer hat.

Die Umstrukturierung bringt zudem einen bedeutenden Wechsel in der Führungsspitze mit sich. Helen Chiang, bisherige Leiterin von Mojang und eine der dienstältesten Führungskräfte bei Xbox, wurde in die neu geschaffene Position der Chief Operating Officer befördert. Sie wird die Gewinn- und Verlustrechnung für die Bereiche Inhalte, Hardware, Plattformen und Dienste von Xbox überwachen und damit erstmals einen Großteil des Gaming-Geschäfts von Microsoft unter einer einzigen operativen Struktur zusammenführen.

Darüber hinaus werden Mojang und King, der Entwickler von „Candy Crush“, nun direkt an Sharma berichten. Der Xbox-Chef bezeichnete beide Unternehmen aufgrund ihrer enormen Zahl an monatlich aktiven Spielern als eigenständige Plattformen und deutete damit an, dass Microsoft Franchises wie „Minecraft“ und „Candy Crush“ zunehmend als zentrale Säulen seines Gaming-Ökosystems betrachtet und nicht mehr als traditionelle First-Party-Studios.

Trotz der unmittelbaren Auswirkungen durch Tausende von Entlassungen und zahlreiche Abgänge aus den Studios betonte Sharma, dass die Umstrukturierung darauf abziele, Xbox für zukünftiges Wachstum zu positionieren, und nicht darauf, das Geschäft zu verkleinern. Sie erklärte, Microsoft werde im Jahr 2026 weiterhin massiv in den Gaming-Bereich investieren, dabei jedoch disziplinierter bei der Zuweisung dieser Ressourcen vorgehen – mit dem langfristigen Ziel, Xbox im Jahr 2027 wieder auf Wachstumskurs zu bringen und eine Plattform aufzubauen, die weltweit mehr als 1 Milliarde Spieler erreichen kann. Bemerkenswerterweise wurde „Project Helix“, die geplante Konsole der nächsten Generation, mit keinem Wort erwähnt.

„Bei diesen Veränderungen geht es um eine größere Zukunft für XBOX, nicht um eine kleinere. Das nächste Jahrzehnt der Gaming-Branche wird größer, globaler und kreativer sein als alles, was wir bisher gesehen haben. In diesem Jahr werden wir so viel in XBOX investieren wie nie zuvor, aber wir werden gezielter, disziplinierter und klarer vorgehen – alles mit dem Ziel, XBOX zu dem Ort zu machen, an dem die Welt spielt und kreativ ist. Die Geschichte ist voll von Unternehmen, die Langlebigkeit mit Unvermeidbarkeit verwechseln. Wir werden nicht zu ihnen gehören.“