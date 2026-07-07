Neue Spielveröffentlichungen: 15. – 21. Juni 2026

Mitte Juni hat wieder eine abwechslungsreiche Auswahl an Neuerscheinungen und Ankündigungen mit sich gebracht, die von Roguelike-Shootern mit Körpertausch und Mixed-Martial-Arts-Simulationen bis hin zu Cyberpunk-Horror und ambitionierten Stadtmanagement-Experimenten reicht. Egal, ob ihr auf der Suche nach einem neuen Multiplayer-Hit oder einem umfangreichen Einzelspieler-Abenteuer seid – das Angebot dieser Woche liefert jede Menge Gründe, etwas Platz auf eurer Festplatte zu schaffen.

Swapmeat

Der Entwickler und Publisher One More Game hat „Swapmeat“ nun endlich in Version 1.0 für den PC veröffentlicht, nachdem er durch mehrere Testphasen und Community-Vorschauen die Vorfreude geschürt hatte. Das Third-Person-Action-Roguelike versetzt die Spieler in feindliche Alienwelten, in denen das Überleben davon abhängt, Körperteile von Gegnern zu erbeuten und sie dem eigenen Charakter zu transplantieren, wodurch bizarre neue Fähigkeiten und Kampfkombinationen entstehen. Das Ergebnis ist ein farbenfroher, rasanter Shooter, der stark auf Experimentierfreudigkeit und spontan entstehende Builds setzt.

Die wichtigste Neuigkeit rund um „Swapmeat“ ist die Veröffentlichung der Vollversion 1.0, die den Übergang von der langen Vorveröffentlichungsphase zu einer vollständigen kommerziellen Veröffentlichung markiert. In den ersten Diskussionen der Community stand vor allem das einzigartige Fortschrittssystem des Spiels im Mittelpunkt, bei dem die Spieler ihre Körper tauschen können – ein Merkmal, durch das sich das Spiel auf dem zunehmend umkämpften Roguelike-Markt von der Masse abhebt.

AUF LAGER EXKLUSIVES ANGEBOT VERLAG

ENEBA-PREIS

HUB-PREIS

★

★

★

★

★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE





i





Sie müssen kein registrierter Nutzer sein, um die Funktion zu nutzen. Nutzungslimit: 3.







DERZEIT NICHT VERFÜGBAR

BEI ENEBA GÜNSTIGER KAUFEN



EA Sports UFC 6

„EA Sports UFC 6“ wurde von EA Vancouver entwickelt und von Electronic Arts veröffentlicht. Es ist der neueste Teil der Mixed-Martial-Arts-Reihe von EA und bringt eine Vielzahl von Verbesserungen in Sachen Gameplay und Präsentation auf die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S. Die diesjährige Version legt großen Wert auf die Individualität der Kämpfer und bietet verbesserte Schlaganimationen, charakteristische Bewegungsabläufe, eine optimierte Physik sowie eine realistischere Schadensmodellierung, damit sich jeder Kampf noch mehr wie ein echtes UFC-Event anfühlt.

Über das Octagon hinaus bietet „UFC 6“ das umfangreichste Einzelspieler-Paket, das die Serie seit Jahren gesehen hat. Der neue, storybasierte „The Legacy“-Modus begleitet den aufstrebenden Nachwuchs-Kämpfer Chris Carter auf seiner Reise durch die Welt des MMA, während ein überarbeiteter Karrieremodus mehr Auswahlmöglichkeiten für den Spieler, erweiterte narrative Ereignisse, Interaktionen in sozialen Medien, das Streben nach Meisterschaften und bedeutungsvolle Entscheidungsfindungen während der gesamten Karriere eines Kämpfers bietet. Spieler können außerdem in den „Hall of Legends“-Modus eintauchen, der darauf ausgerichtet ist, legendäre Momente aus der UFC-Geschichte durch eine Mischung aus Gameplay, Filmsequenzen und realem Filmmaterial nachzustellen.

AUF LAGER EXKLUSIVES ANGEBOT VERLAG

ENEBA-PREIS

HUB-PREIS

★

★

★

★

★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE





i





Sie müssen kein registrierter Nutzer sein, um die Funktion zu nutzen. Nutzungslimit: 3.







DERZEIT NICHT VERFÜGBAR

BEI ENEBA GÜNSTIGER KAUFEN



Beobachter: System Redux

„Beobachter: System Redux“, ursprünglich von Bloober Team und Anshar Studios entwickelt und von Bloober Team SA veröffentlicht, gehört nach wie vor zu den beeindruckendsten Cyberpunk-Horror-Erlebnissen auf dem Markt. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines neuronalen Detektivs, der in die Gedanken von Verdächtigen eindringen und Hinweise aufdecken kann, während er sich durch eine trostlose, dystopische Zukunft voller psychologischer Angst und verstörender Bilder bewegt.

Das herausragende Ereignis dieser Woche ist die Veröffentlichung des Spiels auf der Nintendo Switch 2, wodurch die verbesserte „Redux“-Edition nun auch auf Nintendos neuester Hardware verfügbar ist. Die Veröffentlichung macht ein weiteres Publikum mit dem gefeierten Horrortitel von Bloober Team bekannt – und das zu einer Zeit, in der das Studio dank seiner jüngsten Arbeiten im Survival-Horror-Genre weiterhin an Bekanntheit gewinnt.

AUF LAGER EXKLUSIVES ANGEBOT VERLAG

ENEBA-PREIS

HUB-PREIS

★

★

★

★

★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE





i





Sie müssen kein registrierter Nutzer sein, um die Funktion zu nutzen. Nutzungslimit: 3.







DERZEIT NICHT VERFÜGBAR

BEI ENEBA GÜNSTIGER KAUFEN



Copa City

„Copa City“ wurde von Triple Espresso entwickelt und veröffentlicht und bietet einen erfrischend neuen Ansatz für Fußballspiele. Anstatt die Spieler auf den Platz zu schicken, schlüpfen sie in diesem Titel in die Rolle von Veranstaltungsorganisatoren, die dafür verantwortlich sind, ganze Städte auf große Spieltage vorzubereiten. Von Verkehr und Fanzonen bis hin zu Sicherheit und Logistik müssen die Spieler jeden Aspekt der Ausrichtung eines erfolgreichen Fußballspektakels managen.

Die wichtigste Neuigkeit der letzten Zeit rund um das Spiel betrifft den Veröffentlichungsplan. Nach einer Verzögerung, durch die sich das Projekt bis in dieses Jahr hinein verschoben hat, präsentiert Triple Espresso weiterhin neue Features und Lizenzpartnerschaften und hebt dabei die einzigartige Mischung aus Städtebau, Eventmanagement und Fußballkultur hervor, die das Spiel zu einer der ungewöhnlicheren Veröffentlichungen im Sportbereich macht, die derzeit auf dem Markt sind.

AUF LAGER EXKLUSIVES ANGEBOT VERLAG

ENEBA-PREIS

HUB-PREIS

★

★

★

★

★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE





i





Sie müssen kein registrierter Nutzer sein, um die Funktion zu nutzen. Nutzungslimit: 3.







DERZEIT NICHT VERFÜGBAR

BEI ENEBA GÜNSTIGER KAUFEN



Besondere Erwähnungen

Auch einige andere bemerkenswerte Titel haben in der Woche vom 15. bis 21. Juni für Aufsehen gesorgt. #DRIVE Rally setzt seine Expansion auf weitere Plattformen fort und bringt seine von Arcade-Spielen inspirierte Offroad-Rennaction nun auch auf die Konsolen. Strategiefans können sich auf „R-Type Tactics I und II Cosmos“ für PlayStation 4 und 5, Nintendo Switch und PC freuen, während „Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked“ mit seiner Mischung aus Tabletop-Rollenspiel und taktischem Kampf auf PC und Konsolen der aktuellen Generation Aufmerksamkeit erregt.

Außerdem erschien am 18. Juni „The Adventures of Elliot: The Millennium Tales“ für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC – ein neues HD-2D-Action-RPG von den Machern von „Octopath Traveler“ und „Bravely Default“. Unterdessen ist „Denshattack!“ vom Entwickler Undercoders und dem Publisher Fireshine Games nun für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC erhältlich, nachdem es zu einer Verzögerung gegenüber dem ursprünglich für Juni geplanten Veröffentlichungszeitraum gekommen war.

Von experimentellen Roguelikes über Retro-inspirierte Rollenspiele bis hin zu Sportsimulationen und Stadtmanagement-Spielen – all das erscheint innerhalb derselben Woche, und so zeigt der Juni einmal mehr die Bandbreite und Kreativität der modernen Spieleindustrie. Egal, ob man mit Elliot tausend Jahre Geschichte erkundet oder in „Swapmeat“ außerirdische Fähigkeiten miteinander kombiniert – es gibt unzählige neue Welten, die darauf warten, entdeckt zu werden.