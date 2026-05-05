Limited Run Games lässt unter neuer Führung vergangene Kontroversen hinter sich

Limited Run Games ersetzt Josh Fairhurst durch eine neue Führungsriege, die Transparenz und bessere Kommunikation verspricht.

Zu den bisherigen Problemen zählen falsche Behauptungen über die Knappheit, fehlerhafte Produkte, Verzögerungen sowie Kritik seitens der Spieler und des Mitbegründers.

Die Unterstützung durch die Embracer Group und die Verbindungen zu großen Entwicklern könnten zur Erholung beitragen.

Limited Run Games ist eines der bekannteren Unternehmen, das sich mit physischen Datenträgern für neue und ältere Spiele befasst, hat jedoch im letzten Jahr wohl eher durch Produktionsfehler und den Umgang mit Kunden für Aufsehen gesorgt. Nun hat das Unternehmen eine neue Führung, die einen „Fan-First-Ansatz“ verspricht.

Mitbegründer und ehemaliger CEO Josh Fairhurst gab letzten Monat bekannt, dass er am 1. April zurücktreten werde. Limited Run Games wird fortan gemeinsam vom Finanzvorstand Brendan Madigan und dem Betriebsleiter Nic Ashford geleitet. In einem kürzlich auf der Limited-Run-Website veröffentlichten Beitrag erklärten sie, dass Vertrauen ein wesentlicher Aspekt ihrer neuen Führung sei.

„Wir wissen, dass man sich Vertrauen erst mit der Zeit verdienen muss“, sagte Ashford. „Das bedeutet, klar und konsequent zu sein und die Fans enger in den Prozess einzubeziehen, während Projekte von der Ankündigung über die Produktion bis hin zur Auslieferung voranschreiten. Es bedeutet auch, die Grundlagen zu straffen – strengere Standards bei der Produktionsüberwachung und Qualitätskontrolle, eine schnellere Eskalation, wenn etwas nicht stimmt, und eine proaktivere Kommunikation, wenn sich Zeitpläne verschieben.“

Madigan fügte hinzu: „Wir möchten, dass jeder Fan ein gutes Gefühl dabei hat, was eine LRG-Veröffentlichung bedeutet – und dass er dieses Vertrauen durch klarere Meilensteine, sichtbarere Fortschritte und eine konsequentere Umsetzung bestätigen kann.“

Keine so limitierten Auflagen

Zu den kommenden Veröffentlichungen von Limited Run gehört eine Sammlung von Marvel-Videospielen, darunter „Spider-Man“ und „Venom: Maximum Carnage“, obwohl diese nicht Teil einer limitierten Auflage sind; viele der aktuellen und kommenden Spiele des Unternehmens sind ebenfalls nicht limitiert. Dies liegt zum Teil an der Ausrichtung des Unternehmens auf die Erhaltung von Spielen, aber wahrscheinlich auch an früheren Problemen mit limitierten Spielen, die nicht so selten waren, wie sie den Anschein hatten.

Eine der größten Kontroversen, mit denen Limited Run im vergangenen Jahr konfrontiert war, entstand durch eine Enthüllungsbericht des bekannten YouTubers MRIXRT, der mit aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern sprach. Diese gaben an, dass die auf den Produktseiten angegebenen Zahlen zur limitierten Auflage oft rein dekorativen Charakter hatten, da Fairhurst die FOMO der Spieler ausnutzen wollte, indem er eine künstliche Knappheit vortäuschte. Fairhurst wurde mit den Worten zitiert: „Wir können nicht erwischt werden, weil wir keine Verkaufszahlen veröffentlichen.“

„Night Trap“ ist eine limitierte Auflage, die in die Kritik geriet, weil sie nicht so limitiert war, wie eigentlich vorgesehen.

Der andere Gründer und ehemalige beste Freund von Fairhurst, Douglas Bogart (der Limited Run Games im Jahr 2023 verlassen hat), veröffentlichte einen ausführlichen „Therapiesitzung„auf Medium im August 2024 veröffentlicht und angeblich versehentlich öffentlich zugänglich gemacht. Darin schilderte er ausführlich zahlreiche Konflikte und Managementprobleme, die sich größtenteils um Fairhursts Verhalten und dessen Maxime drehten, dass „Geld Geld ist“, egal ob es vom Kronprinzen von Saudi-Arabien stamme oder dadurch, dass man Kunden „über den Tisch ziehe“.

Gamer können warten

Auch dieser Aspekt ist gut dokumentiert, da Limited Run im Februar 2025 NES-Kassetten mit fehlerhaften Bauteilen verkaufte, die nicht nur die Kassette zerstören, sondern auch die Konsole beschädigen konnten. Das Unternehmen schob die Schuld für den Fehler auf den Hersteller, da es sich um einen neuen Partner handelte, mit dem es zuvor noch nicht zusammengearbeitet hatte.

Es war jedoch nicht das erste Mal, dass Limited Run wegen fehlerhafter Produkte in die Kritik geraten war, und es sollte auch nicht das letzte Mal sein:

Im Mai letzten Jahres geriet Limited Run Games in die Kritik, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen Kassetten für ein neues Spiel verkaufte, die mit veralteten Komponenten bestückt waren. Im Mai 2024 verkaufte das Unternehmen limitierte Exemplare von „D: The Collectors Edition“ für die 3DO-Konsole, die auf gewöhnlichen CD-Rs gebrannt waren, welche die Konsole nur schwer abspielen kann und durch die sie sogar beschädigt werden kann.

Ein unglücklicher Kunde hat online diese Bilder einer Statue aus der Collector’s Edition (die 250 Dollar kostete) gepostet, auf denen Shadow und Sonic schlecht verarbeitet zu sehen sind.

Zuletzt, im Dezember 2025, lieferte Limited Run Games die „Sonic X Shadow Generations Collector’s Editions“ aus, die eine Statue von Shadow und Sonic enthielten, die auf einer Dreamcast-Nachbildung standen. Abgesehen davon, dass es weit über ein Jahr dauerte, bis die Produkte endlich bei den zahlenden Kunden ankamen, gab es zudem zahlreiche Beschwerden wegen der mangelhaften Qualität der Statuen, darunter abgebrochene Teile und verschmierte Lackierung.

Neue Führung, neue Regeln

Die lange Verzögerung der Veröffentlichung von „Sonic“ und das damit einhergehende Funkstille während des größten Teils dieser Zeit waren nur das jüngste Beispiel in einer langen Reihe von Problemen, die Limited Run Games bei der Auslieferung von Produkten an zahlende Spieler hatte. Das Problem ist so gravierend, dass das neue Führungsteam deutlich gemacht hat, dass es plant, so schnell wie möglich Kurskorrekturen vorzunehmen.

„Wir freuen uns darauf, das Fanerlebnis bei jeder Veröffentlichung zu verbessern“, sagte Chris Pirrotta, Vice President für Marketing & Fan Experience. „Vorhersehbarere, zuverlässigere Updates – dazu klarere Erwartungen und ein besserer Einblick in den Fortschritt. Vertrauen ist unser Produkt, und wir freuen uns darauf, es weiter auszubauen.“ Pirrotta verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Aufbau von Communities, bei denen die Fans im Mittelpunkt stehen, sowie von Unternehmen, die sich in erster Linie an Sammler richten, insbesondere TheOneRing.net and Sideshow.com.

Limited Run Games veröffentlichte zudem eine Unternehmenserklärung, wonach das Unternehmen damit beginnen werde, „aktualisierte Zeitpläne für einige Veröffentlichungen“ bekannt zu geben, wobei etwaige Änderungen bei Vorbestellungen und Lieferungen „unter Angabe des Grundes, des aktualisierten Zeitrahmens und des nächsten Meilensteins“ klar kommuniziert würden.

Ob dies ausreichen wird, um den Schaden zu beheben, den Fairhurst seinem eigenen Unternehmen zugefügt hat, bleibt abzuwarten, doch angesichts der Tatsache, dass Limited Run von der Embracer Group und unterhält Partnerschaften mit große Videospielentwickler… wird das Unternehmen die Krise zumindest finanziell wohl überstehen.