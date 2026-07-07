Sony stellt die Produktion physischer Datenträger ein und schließt den PlayStation Store

Sony wird ab Januar 2028 keine physischen PlayStation-Spiel-Discs mehr herstellen.

wird ab Januar 2028 keine physischen PlayStation-Spiel-Discs mehr herstellen. Dieser Schritt hat heftige Reaktionen ausgelöst über den Besitz und die Erhaltung von Spielen.

über den Besitz und die Erhaltung von Spielen. Sony sagt, dass digitale Medien mittlerweile dominieren, wobei 85 % der PS4- und PS5-Spielverkäufe digital erfolgen.

In einem Schritt, der nur auf den ersten Blick überraschend ist, hat Sony angekündigt, ab Januar 2028 keine physischen Datenträger für PlayStation-Spiele mehr herzustellen. Diese Nachricht folgt auf eine Ankündigung von Sony, wonach der PlayStation Store für PS3 und PS Vita in diesem Jahr in ausgewählten Märkten eingestellt und im nächsten Jahr weltweit abgeschafft werden soll.

Die Entscheidung von Sony stieß – wenig überraschend – auf heftigen Widerstand seitens der Spieler, der Befürworter der Spielekonservierung und anderer Akteure der Videospielbranche. GOG gehört zu den lautstärksten Kritikern, wobei sich sowohl „Does it Play?“ als auch der bekannte Spieleanalyst Pirat_Nation unter Sonys Beitrag auf X heute. Auf dem offiziellen PlayStation-Blog wurden jedoch die wichtigsten Neuigkeiten zu physischen Datenträgern bekannt gegeben:

„Da sich die Vorlieben der Verbraucher und die Unterhaltungsbranche insgesamt zunehmend von physischen Datenträgern hin zu digitalen Formaten verlagern, wird die Produktion physischer Spiel-Datenträger für alle neuen Spiele, die auf PlayStation-Konsolen erscheinen, ab Januar 2028 eingestellt. Ab diesem Zeitpunkt werden neue Spiele ausschließlich in digitaler Form im PlayStation Store und im Handel erhältlich sein. Diese Umstellung hat keine Auswirkungen auf Spiele, die bereits vor Januar 2028 im Disc-Format erschienen sind oder noch erscheinen werden.“

Der Tod des Eigentums

Da dieHört auf, Spiele zu zerstören Die Initiative stößt immer wieder auf Hindernisse, darunter mit nur drei Stimmen Unterschied verloren Im Rahmen des jüngsten Versuchs, in Kalifornien ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden, rückt die Idee, Videospiele als Lizenzen zu betrachten, stärker in den Fokus. Zwar trifft dies technisch gesehen schon seit geraumer Zeit zu, doch da die Spieler nach wie vor eine physische Disc mit dem Spiel besitzen konnten, war die Frage des (Offline-)Spielens ein strittiger Punkt. Erst mit dem unaufhaltsamen Vormarsch von Live-Service- und Online-Spielen hat sich das Risiko erhöht, dass einem etwas ohne Vorwarnung weggenommen wird.

Sony fügte seinerseits hinzu: „Dies ist ein logischer Schritt für Sony Interactive Entertainment, um sich an die Verbrauchertrends anzupassen, da die allgemeine Vorliebe für digitale Medien deutlich über die für physische Datenträger hinausgeht. Dieser Wandel wird es uns ermöglichen, uns stärker daran auszurichten, wie der Großteil unserer Community heute am liebsten auf Spiele zugreift und diese spielt.“

Die Geschäftszahlen von Sony zeigen insgesamt ein Wachstum bei den digitalen Umsätzen.

Dies wird durch Daten belegt: Laut Seite 12 von Der Geschäftsbericht von Sony… Ende letzten Jahres entfielen 85 % der Spielverkäufe auf PS4 und PS5 auf digitale Verkäufe. Und diese Zahl ist weiter gestiegen, wobei sie im Durchschnitt pro Geschäftsquartal bei etwa 75 % liegt. Damit gehören diejenigen, die sich gegen Sonys Entscheidung aussprechen, leider zu einer lautstarken Minderheit.

Boykottiert PlayStation

Einige Spieler haben bereits die Initiative ergriffen und andere dazu aufgerufen, PlayStation zu boykottieren und sogar GTA VI zu boykottieren (wie Es wird nicht als physische Ausgabe veröffentlicht.). Letzteres wird angesichts des alles verschlingenden kulturellen Molochs, den dieses Projekt darstellt, wahrscheinlich nicht eintreten, doch Sonys Plan stieß bei bekannten Namen der Branche auf erheblichen Widerstand.

Läuft es? gehörten zu den Ersten, die darauf reagierten, mit den Worten: „Ihr macht das Eigentumsrecht zunichte. Ihr macht die rechtliche Aufbewahrung zunichte. Ihr macht die Auffindbarkeit zunichte. Ihr macht die Verlage zunichte. Ihr macht die Entwickler zunichte. Das ist ein Schritt, der vielleicht die Bilanz leicht verbessert, aber jeden anderen Aspekt dieses Mediums zerstört. Gut gemacht! Ihr habt es vermasselt!“

Der Gaming-YouTuber „The True Seal“ (Seal Examines Games) reagierte ebenfalls auf Sonys Ankündigung mit den Worten: „Dann hört doch auch auf, digitale Spiele zum gleichen Preis wie physische zu verkaufen. Ihr spart ja komplett die Kosten für Druck, Verpackung und Versand ein, also sollte ich für digitale Spiele auch nicht mehr 70 Dollar bezahlen müssen.“

GOG hat die Spieler zudem umgehend daran erinnert, dass Seit einiger Zeit liegt der Schwerpunkt auf der Erhaltung von Spielen:

Selbst wenn ein Spiel aus dem GOG-Shop verschwindet, bleibt es dennoch in deiner Bibliothek erhalten. Genau so, wie digitales Eigentum sein sollte. — GOG.COM (@GOGcom) 1. Juli 2026

Verloren in der Sekte schloss sich ebenfalls an: „Als Unternehmen, das sich der Erhaltung von Videospielen verschrieben hat, sind wir zutiefst betrübt über die jüngsten Nachrichten von PlayStation, wonach die Produktion physischer Datenträger ab 2028 eingestellt werden soll. Wir wollen alles in unserer Macht Stehende tun, um Videospiele so gut wie möglich zu bewahren, und werden dies so lange wie möglich fortsetzen.“

Die Zukunft des stationären Handels

Es bleibt abzuwarten, ob die beiden anderen (Xbox und Nintendo) der „Big Three“ diesem Beispiel folgen werden, obwohl es zumindest im Falle von Xbox nicht überraschend wäre, wenn sie dies täten, angesichts seine jüngsten Bemühungen zur Kostensenkung, den Umsatz zu steigern und einen Teil seiner Bedeutung innerhalb der Branche zurückzugewinnen.

Es gibt auch noch keine Informationen darüber, wie sich dies auf Unternehmen auswirken wird, die für den physischen Vertrieb bekannt sind, wie beispielsweise Limited Run, Silver Lining Direct oder Lost In Cult. Ein Vorschlag, der jedoch als wahrscheinlich erscheint, ist, dass Sonys Entscheidung den Todesstoß für Spieleläden bedeuten wird, da diese oft auf Inzahlungnahmen und den Verkauf von Gebrauchtware angewiesen sind.