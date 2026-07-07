„Resident Evil Survival Unit“ startet eine Zusammenarbeit mit „Monster Hunter“ rund um Rathalos

Die „Monster Hunter“-Kooperation ist ab sofort bis zum 29. Juli in „Resident Evil Survival Unit“ verfügbar.

ist ab sofort bis zum 29. Juli in „Resident Evil Survival Unit“ verfügbar. Rathalos, Yian Kut-Ku und Silber-Rathalos eine Reihe von zeitlich begrenzten Crossover-Begegnungen anführen.

eine Reihe von zeitlich begrenzten Crossover-Begegnungen anführen. Spieler können kostenlose Kooperationscharaktere freischalten, themenbezogene Kosmetikartikel und andere Event-Belohnungen.

„Resident Evil“ und „Monster Hunter“ haben sich bereits zuvor die Wege gekreuzt, unter anderem bei Crossover-Events in „Monster Hunter World“, bei denen Rüstungen und Waffen im „Resident Evil“-Stil in die Jagdserie von CAPCOM Einzug hielten – doch nun schließen sie in „Resident Evil Survival Unit“ erneut ihre Kräfte. Aniplex hat eine zeitlich begrenzte Zusammenarbeit zwischen dem mobilen Strategiespiel und CAPCOMs langjähriger Jagdserie gestartet; das Event ist den ganzen Juli über weltweit verfügbar.

Das Crossover stellt einige der bekanntesten Monster aus „Monster Hunter“ vor und bietet darüber hinaus themenbezogene Missionen, exklusive Belohnungen sowie neue Spielaktivitäten. Es ist zugleich das neueste Update für „Resident Evil Survival Unit“, das der Survival-Horror-Reihe mit einem Echtzeit-Strategie-Gameplay, bei dem der Aufbau von Stützpunkten, das Truppenmanagement und taktische Kämpfe im Mittelpunkt stehen, eine neue Richtung gibt.

Rathalos steht an der Spitze des „Resident Evil Survival Unit“-Crossover mit „Monster Hunter“

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit halten drei bekannte Monster-Hunter-Kreaturen Einzug in „Resident Evil Survival Unit“: Rathalos, Yian Kut-Ku und die seltene Spezies Silber-Rathalos. Spieler können Rathalos in speziellen Event-Missionen jagen, sich in missionsbasierten Begegnungen mit Yian Kut-Ku messen und sich während des gesamten Events in anspruchsvolleren strategischen Kämpfen dem Silber-Rathalos stellen.

Langjährigen „Monster Hunter“-Fans muss Rathalos kaum vorgestellt werden. Der „König der Lüfte“ taucht seit mehr als zwei Jahrzehnten in der gesamten Serie auf und ist nach wie vor eines der Aushängeschilder unter den Monstern von CAPCOM – nicht zuletzt dank seiner Hauptrolle in „Monster Hunter Wilds“. Neben den Hauptjagden bietet das Event auch mehrere von „Monster Hunter“ inspirierte Aktivitäten und Minispiele, die den Spielern über die üblichen Strategie-Missionen des Spiels hinaus weitere Möglichkeiten bieten, sich mit dem Crossover zu beschäftigen.

AUF LAGER EXKLUSIVES ANGEBOT VERLAG

ENEBA-PREIS

HUB-PREIS

★

★

★

★

★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE





i





Sie müssen kein registrierter Nutzer sein, um die Funktion zu nutzen. Nutzungslimit: 3.







DERZEIT NICHT VERFÜGBAR

BEI ENEBA GÜNSTIGER KAUFEN



Zeitlich begrenzte Belohnungen im Strategie-Spin-off von „Resident Evil“

Neben dem Event-Gameplay können Spieler durch die Teilnahme an der Kooperation zwei Jägercharaktere im „Monster Hunter“-Stil kostenlos erhalten. Außerdem sind während des gesamten Events zeitlich begrenzte Basis-Skins, März-Skins und andere kosmetische Belohnungen erhältlich (die „Resident Evil Survival Unit“ ist eine bis zum Spiel vor allem, da viele Gegenstände gegen Spielwährung erhältlich sind).

Eine herrlich lächerliche Rüstung? Check!

Zwar ist „Resident Evil“ vor allem als Survival-Horror-Spiel bekannt, Experimente der „Survival Unit“ indem der Schwerpunkt auf die Strategie verlagert wird. Die Spieler rekrutieren bekannte Charaktere aus dem gesamten „Resident Evil“-Universum, bauen ihr Hauptquartier aus und verteidigen es, verwalten Ressourcen und entsenden Trupps in taktische Gefechte gegen infizierte Gegner und rivalisierende Fraktionen. Das „Monster Hunter“-Event baut auf diesen Systemen auf und führt Crossover-Bosskämpfe sowie eventspezifische Ziele ein.

Die „Monster Hunter“-Kooperation ist ab sofort verfügbar und läuft bis zum 29. Juli auf Android und iOS. Damit haben die Spieler einige Wochen Zeit, es mit einigen der bekanntesten Monster der Serie aufzunehmen und dabei die exklusiven Belohnungen der Kooperation zu sammeln.