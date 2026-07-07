Wöchentlicher Rückblick: Obsidian nimmt „The Outer Worlds“ aus dem Angebot, während „Warzone“ eingestellt wird – „Marathon“ Staffel 2 und neue Handhelds von Acer und Lenovo

Obsidian streicht „The Outer Worlds“ aus den großen Online-Shops – aufgrund der Kritik an den Problemen mit dem Upgrade der „Spacer’s Choice Edition“.

aus den großen Online-Shops – aufgrund der Kritik an den Problemen mit dem Upgrade der „Spacer’s Choice Edition“. Activision bestätigt Unterstützung für Warzone endet auf PS4 und Xbox One, während Details zu „Modern Warfare 4“ bekannt werden.

endet auf PS4 und Xbox One, während Details zu „Modern Warfare 4“ bekannt werden. Bungie startet die zweite Staffel von „Marathon“ am 2. Juni mit einer kostenlosen Testwoche, Änderungen am Spielfortschritt und neuen Updates für das Survival-Horror-Gameplay.

am 2. Juni mit einer kostenlosen Testwoche, Änderungen am Spielfortschritt und neuen Updates für das Survival-Horror-Gameplay. Acer stellt den Predator Atlas 8 vor Handheld-Gerät, das mit dem neuen Arc G3 Extreme-Chip von Intel und fortschrittlicher Kühltechnologie ausgestattet ist.

Handheld-Gerät, das mit dem neuen Arc G3 Extreme-Chip von Intel und fortschrittlicher Kühltechnologie ausgestattet ist. Lenovo distanziert sich vom umstrittenen G02 Handheld, nachdem Berichte das Unternehmen mit einem mit ROM-Spielen ausgestatteten Spielgerät in Verbindung gebracht hatten.

Obsidian streicht die erste Ausgabe von „The Outer Worlds“ aus dem Sortiment

Obsidian gab diese Woche bekannt, dass es das erste „Outer Worlds“-Spiel aus mehreren Stores entfernen werde, nämlich: Xbox Series X|S, Xbox PC App, Windows Store, Steam, Epic Games Store, GOG und PlayStation 5 – es wurde gestern von dieser Konsole und am 27. Mai aus allen anderen Stores entfernt. Auf Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch ist es jedoch weiterhin erhältlich.

Obsidian hat erklärt, dass die Entfernung aus dem Angebot bei einigen Konsolen „auf Plattformbeschränkungen hinsichtlich der Nutzungsrechte“ und bei anderen auf „Plattformbeschränkungen“ zurückzuführen sei, hat jedoch nicht näher erläutert, was diese Begriffe bedeuten. Stattdessen konzentriert sich das Studio nun auf die „Spacer’s Choice Edition“ (die etwa 40 Dollar kostet). Obsidian hatte einigen Spielern zwar ein kostenloses Upgrade versprochen, dieses Versprechen jedoch nicht eingehalten.

„Das ist echt Mist, denn der ‚Remaster‘ von Spacer’s Choice ist tatsächlich schlechter als das Original“, schrieb ein Nutzer auf X. „‚Unvorhergesehene Plattformbeschränkungen‘ ist nur eine Ausrede“, meinte ein anderer. „Ich habe das Basisspiel zum vollen Preis gekauft, um dieses Upgrade zu erhalten. Ich werde wohl noch heute eine Rückerstattung beantragen. Außerdem werde ich in Zukunft keine Spiele von Obsidian mehr kaufen.“

Obsidian hat jedoch gestern auf X auf die Beschwerden reagiert: „Das Upgrade auf die ‚Spacer’s Choice Edition‘ sollte allen, die das Basisspiel ‚The Outer Worlds‘ gekauft haben, als Dankeschön dienen, indem wir ihnen ein kostenloses Upgrade auf die neu verbesserte Version angeboten haben. Aufgrund verschiedener Berechtigungsbeschränkungen und Backend-Probleme konnten wir dies jedoch nicht so reibungslos umsetzen, wie wir es uns gewünscht hätten, und unsere Spieler sind zu Recht verärgert.“

„Falls Sie das Basisspiel zwischen dem 30. April und dem 27. Mai auf Xbox One oder PlayStation 4 gekauft haben oder Probleme mit dem Upgrade haben, wenden Sie sich bitte an unseren Support. Wir werden gemeinsam mit Ihnen eine Lösung finden. Wir entschuldigen uns nochmals für die damit verbundenen Unannehmlichkeiten.“

„Außerdem wird das Upgrade für PC-Spieler weiterhin kostenlos sein, sofern sie das aus dem Angebot genommene Basisspiel besitzen. Aufgrund der Funktionsweise der Berechtigungen auf den Konsolen müssen Besitzer der digitalen Version auf Xbox One und PlayStation 4 künftig das Basisspiel sowie die DLCs oder den Erweiterungspass besitzen, um Anspruch auf das Upgrade zu haben.“

„Call of Duty: Warzone“ verlässt die Konsolen; neues „Modern Warfare“ steht vor der Tür

„The Outer Worlds“ ist nicht der einzige AAA-Titel, der aus dem Sortiment genommen wird, denn Activision gab gestern bekannt, dass „Call of Duty: Warzone“ auf PS4 und Xbox One nicht mehr unterstützt wird. Die Änderung tritt am 4. Juni in Kraft, wenn das Spiel aus den Stores entfernt wird. Wer das Spiel besitzt, kann es zwar weiterhin spielen, doch der Ingame-Store wird am 25. Juni geschlossen, und das gesamte Spiel wird nach Ende der 6. Saison von „Black Ops 7“ nicht mehr spielbar sein.

Wenn Spieler auf eine neuere Konsole umsteigen (oder auf den PC wechseln) möchten, können sie ihren Spielfortschritt in Warzone mitnehmen, solange sie dasselbe verknüpfte Activision-Konto verwenden. Activision hat eine FAQ veröffentlicht für alle, die befürchten, den Zugriff auf kostenpflichtige Inhalte zu verlieren.

Der Publisher erklärte, dass „Warzone“ voraussichtlich im Herbst dieses Jahres enden werde; zu diesem Zeitpunkt ist auch die Veröffentlichung des neuesten „Call of Duty“-Spiels geplant: „Modern Warfare 4“. Wie bei anderen Spielen der Reihe wird es in erster Linie von Infinity Ward entwickelt, doch auch rund ein Dutzend weiterer Studios sind daran beteiligt. Mark Grigsby und Jack O’Hara, die Co-Studioleiter von Infinity Ward, sprachen kürzlich auf einer Pressekonferenz darüber, was die Spieler von MW4 erwarten können und warum das Spiel in Korea spielt.

„Wir haben eine bewusste Entscheidung getroffen – wir können zwar viele Informationen darüber erhalten, wie das Leben in Nordkorea aussieht, aber wir haben natürlich keinen Zugang zu Kim Jong-Un oder seiner Familie“, sagte O’Hara. „Wir haben uns unsere eigene nordkoreanische Diktatur ausgedacht. Dabei – zu Beginn des Spiels ist im Grunde genommen der Vater gestorben. Was wir zeigen wollen, ist ein Konflikt innerhalb der Familie, während sie mit der Idee der Wiedervereinigung Koreas ringen.“

Captain Price und die Task Force 141 kehren in der Einzelspieler-Kampagne zurück, um sich Vladimir Makarov zu stellen. Der russische ultranationalistische Terrorist und Prices langjähriger Erzfeind taucht erneut auf, nachdem er während der Ereignisse von MW3 am Tod von John „Soap“ MacTavish beteiligt war.

Zu den Multiplayer-Updates gehört die Einführung von „Kill Block“, einem Modus, in dem sich die Umgebung nach jeder „Gunfight“-Runde verändert. Die Anpassung der Ausrüstung im „Gunsmith“ wird nun durch KI-Empfehlungen unterstützt, und die Spieler können leistungsstarke Apex-Anbauten ausrüsten. Darüber hinaus sorgt die Einführung von Stoßkraft bei Sprengstoffen dafür, dass Explosionen Spieler nun physisch zu Boden werfen können. Außerdem wird es einen DMZ-Modus geben; weitere Informationen dazu folgen am 7. Juni.

Die zweite Staffel von „Marathon“ gibt es mit einer kostenlosen Testphase

Bungie hat nun bekannt gegeben, dass die zweite Staffel von „Marathon“ am 2. Juni beginnt. Von diesem Tag an bis zum 9. Juni wird das Spiel kostenlos spielbar sein – Bungie bezeichnet diese Zeit als „Open Play Week“. Bitte beachtet, dass Xbox- und PlayStation-Besitzer weiterhin ein Abonnement benötigen, um auf die Online-Dienste zugreifen zu können.

Für bestehende Spieler werden am Ende der ersten Saison verschiedene Zurücksetzungen stattfinden, die Bungie in ein offizieller Beitrag; Dinge wie Kosmetikgegenstände und Erfolge sind davon nicht betroffen. Es hieß, man werde einen Großteil des Spielfortschritts zurücksetzen, da „es wichtig ist, dass wir den Spielern die Möglichkeit geben, die neue Saison gemeinsam zu erkunden, ohne sich gleich zu Beginn Sorgen machen zu müssen, gegen voll ausgerüstete Crews antreten zu müssen“.

Das Update für Staffel 2 bringt eine umfassende Überarbeitung mit sich, deren Schwerpunkt auf dem Survival-Horror-Gameplay, dem Spielfortschritt und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit liegt. Im Mittelpunkt steht „Night Marsh“, eine düsterere Nachtversion von „Dire Marsh“, in der die Sicht eingeschränkt ist und die Spieler auf Taschenlampen, Leuchtraketen und spezielle Ausrüstung angewiesen sind, um sowohl feindlichen Spielern als auch stärkeren KI-Gegnern zu entkommen. In Saison 2 wird außerdem „Sentinel“ eingeführt, eine neue defensive Runner-Klasse, die auf Gebietskontrolle ausgerichtet ist und über Minen, Technologien zum Abwehren von Projektilen sowie Fähigkeiten zur Gegnerverfolgung verfügt.

Das Update überarbeitet das Fortschrittssystem grundlegend mit einem neuen „Cradle“-System, das es den Spielern ermöglicht, ihre Werte durch das Recycling von Ausrüstung dauerhaft zu verbessern, während das Leveln in Fraktionen und die Aufträge optimiert wurden, um den Grind zu reduzieren und den Fortschritt zu beschleunigen. Bungie fügt außerdem neue Waffen, Implantate, Änderungen am Rangsystem, erweiterten Tresorplatz, Duo-Warteschlangen und Verbesserungen beim Anti-Cheat-System hinzu.

Acer stellt Predator-Gaming-Handheld mit Intel Arc G3 Extreme vor

Acer hat offiziell das Predator Atlas 8 vorgestellt, ein neues Premium-Gaming-Handheld, das mit den kürzlich von Intel vorgestellten Arc G3- und G3 Extreme-Prozessoren ausgestattet ist. Das Gerät, das auf der Computex 2026 angekündigt wurde, ist eines der ersten Handhelds, das auf der dedizierten Arc G-Serie-Plattform von Intel basiert. Laut Intel vereinen die Chips optimiertes Energiemanagement, KI-gestütztes XeSS-3-Upscaling und Raytracing-Unterstützung, um eine höhere Gaming-Leistung auf Handhelds und eine bessere Akkuauslastung zu bieten, während gleichzeitig das volle Windows-11-Erlebnis genutzt werden kann.

Der Predator Atlas 8 verfügt über einen 8-Zoll-WUXGA-Touchscreen (1920 × 1200) mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, Unterstützung für variable Bildwiederholfrequenzen, Gorilla Glass Victus-Schutz und einer Helligkeit von bis zu 500 Nits. Acer legt großen Wert auf Kühlung und dauerhafte Leistung und stellt den nach eigenen Angaben ersten Metall-Lüfter vor, der jemals in einem Gaming-Handheld zum Einsatz kam, sowie ein AeroBlade-Kühlsystem mit zwei Lüftern, das den Luftstrom um bis zu 10 % verbessern soll.

Das Gerät verfügt außerdem über Thunderbolt-4-Anschlüsse, Wi-Fi 7, Hall-Effekt-Trigger, DTS-Ultra-Audio, erweiterbaren Speicher und einen Akku mit bis zu 80 Wh, der für längere Gaming-Sessions unterwegs sorgen soll.

Die neue Arc G3-Produktreihe umfasst Standard- und Extreme-Varianten mit bis zu 14 CPU-Kernen und Xe3-Grafik auf Basis der Intel Arc B390-Architektur, wobei Intel die Chips als bedeutenden Fortschritt in Sachen Gaming-Effizienz bei geringem Stromverbrauch positioniert. Acer plant, den Predator Atlas 8 ab Oktober 2026 in Nordamerika, Europa, Australien und weiteren Regionen auf den Markt zu bringen.

Lenovo äußert sich zu einem fragwürdigen neuen Handheld-Gerät

Unterdessen gibt es weitere Neuigkeiten aus der Welt der Handheld-Konsolen: Im Zusammenhang mit einem angeblich neuen preisgünstigen Handheld von Lenovo, dem G02, sind einige zwielichtige Machenschaften aufgetaucht. Das Gerät wird als teurere Alternative zu Modellen wie dem R36S and Roybeila P36S, wurde das G02 auf AliExpress zum Verkauf angeboten.

Es trägt das Lenovo-Logo und ist mit Tausenden von ROMs vorinstalliert – eine Angelegenheit, die rechtlich gesehen schon im besten Fall eine Grauzone darstellt, die jedoch besonders heikel wird, wenn sie mit einem großen Technologieunternehmen wie Lenovo in Verbindung steht. Obwohl zahlreiche Medien ausführlich darüber berichteten, dass Lenovo die Konsole selbst verkaufe, ist sie auf keiner Lenovo-Website zu finden (nicht einmal die chinesische Fassung). Es wurde zudem vielfach berichtet, dass es bei AliExpress aus dem Verkauf genommen wurde, doch dies ist das ist nicht der Fall.

Die Bilder stammen aus dem aktuellen Angebot auf AliExpress.

Tatsächlich handelt es sich um ein White-Label-Gerät – ein Begriff, der generische Produkte bezeichnet, die von namhaften Unternehmen lizenziert werden; dies ist auf dem asiatischen Markt gängige Praxis, ähnlich wie bei dem bereits erwähnten ROYIBEILA, das von Powkiddy hergestellt wird.

Lenovo hat auf einen Artikel von Tom’s Hardware auf der G02, wo ein namentlich nicht genannter Sprecher des Technologieriesen erklärte: „Geräte, die von Lenovo oder seinen autorisierten Lizenznehmern offiziell auf dem chinesischen Markt vertrieben werden, enthalten weder Speicherkarten noch vorinstallierte Spiele. Jegliche Software oder Inhalte, die auf Geräten zu finden sind, die außerhalb autorisierter Vertriebskanäle verkauft wurden, könnten von Dritten ohne Wissen oder Zustimmung von Lenovo hinzugefügt worden sein. Alle vom Nutzer installierten Inhalte – sowie alle Probleme, die dadurch entstehen können – liegen in der alleinigen Verantwortung des Nutzers des Geräts, wie in der Bedienungsanleitung ausdrücklich angegeben.“

Eneba News hat sich ebenfalls an Lenovo gewandt, um eine Stellungnahme einzuholen.