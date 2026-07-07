Die neueste Nintendo Direct-Ausgabe enthüllt ein Remake von „The Legend of Zelda“ und nur sehr wenige neue Spiele

Zelda: Ocarina of Time – Remake für Switch 2 angekündigt.

für Switch 2 angekündigt. Kingdom Hearts 4, Xenoblade Genesis und Fire Emblem Schlagzeile: Nintendos zukünftiges Programm.

Schlagzeile: Nintendos zukünftiges Programm. Umfassende Unterstützung durch Drittanbieter erscheint zusammen mit „Dragon’s Dogma 2“, „Stellar Blade“, „Onimusha“ und weiteren Titeln.

Diese Woche war bereits randvoll mit Spielvorstellungen und Ankündigungen (mehr, als ein vernünftiger Mensch überhaupt verfolgen könnte), und Nintendo hat mit seiner neuesten Nintendo Direct nun noch einen draufgesetzt. Ein Remake von „The Legend of Zelda“ war die Überraschung, die sich Nintendo für den Schluss aufgehoben hatte, während der Rest der Präsentation von einer Fülle von Portierungen aus anderen Plattformen dominiert wurde.

Für Spieler, die sich noch daran erinnern, dass Nintendo früher dafür bekannt war, bei seinen Titeln manchmal etwas verrückt zu sein, gab es zwar ein paar angenehme Überraschungen, doch diese waren eher selten: Der Schwerpunkt lag eindeutig auf einer „Mit den Joneses mithalten“-Mentalität, da viele moderne Konsolenspiele nun endlich ihren Weg auf die Switch 2 finden.

Hier sind alle Highlights der Nintendo Direct vom Juni.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Remake

Während die erste Switch mit „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ auf den Markt kam – einer Neuinterpretation der klassischen Spielereihe –, hat die Switch 2 bislang noch kein neues „Zelda“- oder „Super Mario“-Spiel erhalten. Fans der letzteren Serie kamen zumindest mit neuen Kostümen für „Donkey Kong Bananza“ auf ihre Kosten (mehr dazu später), doch was die erstere betrifft: Nintendo hat weder etwas gezeigt noch etwas darüber gesagt, was die Fans tatsächlich vom Remake von „Ocarina of Time“ erwarten können – nur, dass es noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Wird Nintendo versuchen, das Spiel zeitgleich mit „GTA VI“ auf den Markt zu bringen? Da Nintendo wohl der einzige Videospielhersteller ist, der über den nötigen Einfluss verfügt, um es mit Rockstar aufzunehmen, ist dies durchaus möglich.

„Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen“ kommt auf die Switch 2

Eine der größten Ankündigungen von Drittanbietern auf der Direct war die Vorstellung von „Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen“ für Nintendo Switch 2. Capcoms Action-RPG erschien ursprünglich im März 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S und kehrt nun in einer erweiterten Ausgabe mit der neuen Region Norgan zurück.

„Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen“ erscheint am 9. Oktober 2026 für Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

„Fire Emblem: Fortune’s Weave“ vorgestellt

Nintendo stellte außerdem den nächsten Teil seiner langjährigen taktischen Rollenspielreihe vor. „Fire Emblem: Fortune’s Weave“ führt die „Heroic Games“ ein, einen groß angelegten Wettbewerb, bei dem die ultimative Belohnung ein Wunsch ist, der vom mysteriösen „Divine Sovereign“ erfüllt wird.

Der Ankündigungstrailer gab einen Vorgeschmack auf neue Helden, groß angelegte strategische Schlachten und eine Geschichte, in deren Mittelpunkt Ehrgeiz, Schicksal und Opferbereitschaft stehen. „Fire Emblem: Fortune’s Weave“ erscheint am 17. September 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

„Stellar Blade“ schafft den Sprung auf Nintendo-Hardware

Nach seinem Debüt auf der PlayStation 5 im April 2024 und der anschließenden Veröffentlichung auf dem PC kommt das stilvolle Action-Abenteuer „Stellar Blade“ von Shift Up nun auch auf die Nintendo Switch 2. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Eve, die im Kampf der Menschheit um die Rückeroberung der Erde gegen die Naytiba antritt.

Die Switch-2-Version markiert das erste Erscheinen des Spiels auf einer Nintendo-Plattform. „Stellar Blade“ erscheint im Laufe des Jahres 2026 für Nintendo Switch 2.

„Rhythm Heaven“ kehrt mit „Rhythm Heaven Groove“ zurück

Nintendos beliebte Rhythmus-Reihe ist zurück. „Rhythm Heaven Groove“ bietet mehr als 80 neue Rhythmus-Herausforderungen sowie zusätzliche Spielmodi, darunter ein von der Fantasiewelt inspiriertes Abenteuer, in dem das zeitliche Abstimmen deiner Aktionen auf den Takt der Musik der Schlüssel zum Sieg über die Gegner ist.

Der schrullige Humor, für den die Serie bekannt ist, bleibt unverändert erhalten, und der lokale Mehrspielermodus unterstützt bis zu vier Spieler. „Rhythm Heaven Groove“ erscheint am 2. Juli 2026 für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2.

Capcoms Neuauflage der klassischen Action-Reihe wurde nach früheren Präsentationen erneut vorgestellt, wobei Nintendo bestätigte, dass Switch-2-Spieler das schwertschwingende Abenteuer noch in diesem Jahr erleben können. Die Spieler werden den dämonischen Genma mit einer Kombination aus traditioneller Schwertkunst und übernatürlichen Oni-Kräften bekämpfen. Auch der bewegungsgesteuerte Kampf mit den Joy-Con-Controllern wurde während der Präsentation besonders hervorgehoben.

„Onimusha: Way of the Sword“ erscheint am 25. September 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

„Orbitals“ bringt ein von Anime inspiriertes Koop-Abenteuer

„Orbitals“ ist ein brandneues kooperatives Spielerlebnis, in dem die Spieler in die Rolle von Maki und Omura schlüpfen – zwei Helden, die versuchen, ihre Heimat vor einer mysteriösen kosmischen Katastrophe zu retten. Das Spiel ist auf die Zusammenarbeit zweier Spieler ausgelegt und verbindet Erkundung, Rätsellösen und filmische Erzählkunst mit einer unverwechselbaren Anime-Ästhetik.

„Orbitals“ erscheint am 3. September 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

„Rayman Legends Retold“ kehrt nach seinem Auftritt bei „State of Play“ zurück

Nachdem es erstmals während Sonys jüngste „State of Play“-Präsentation, „Rayman Legends Retold“ wurde im Rahmen der Nintendo-Präsentation erneut vorgestellt. Das Remake setzt die Grafik des Originals in vollem 3D neu um und bietet zudem neue musikalische Level, eine zusätzliche Welt zum Erkunden sowie den auf Herausforderungen ausgerichteten Modus „Cave of Trials“.

„Rayman Legends Retold“ erscheint am 1. Oktober 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

Das kooperative Social-Adventure von House House wirkt wie eine leicht verrückte Kindersendung, die zum Spiel geworden ist, und regt Gruppen von Freunden dazu an, die Welt zu erkunden, Rätsel zu lösen und mithilfe einer Vielzahl unkonventioneller In-Game-Tools miteinander zu kommunizieren. „Big Walk“ ist teils Erkundungsspiel, teils soziales Sandbox-Spiel und legt großen Wert auf Interaktion zwischen den Spielern und Teamwork.

„Big Walk“ erscheint am 4. August 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PC und Mac.

„Pokémon Pokopia“ wird um Unterwasser-Inhalte erweitert

Nintendo beendete diesen Abschnitt mit der Ankündigung eines umfangreichen Updates für „Pokémon Pokopia“. Ein kostenloses Update, das im August erscheinen wird, erweitert das Spiel um Unterwasser-Erkundungen, während ein neu angekündigter „Expansion Pass“ zusätzliche Städte, Pokémon, Outfits und Möbel einführt.

Das erste kostenpflichtige DLC-Kapitel, „Bubbly Basin“, erscheint parallel zum kostenlosen Update im August 2026; weitere Inhalte sind bis Ende 2026 und bis ins Jahr 2027 hinein geplant. „Pokémon Pokopia“ ist ab sofort für Nintendo Switch 2 erhältlich.

„Xenoblade“ steht mit Remasters und einem brandneuen Teil im Mittelpunkt

Nintendo und Monolith Soft widmeten einen Großteil der Präsentation der „Xenoblade“-Reihe und kündigten neben einem völlig neuen Spiel auch verbesserte Nintendo-Switch-2-Editionen aller drei Hauptteile an.

„Xenoblade Chronicles: Definitive Edition“, „Xenoblade Chronicles 2“ und „Xenoblade Chronicles 3“ erhalten alle optimierte Switch-2-Versionen mit 60 fps, verbesserter Grafik und einer Reihe neuer Spielelemente. Über die grafischen Verbesserungen hinaus bietet jeder Titel exklusive Inhalte, die speziell für die neue Hardware entwickelt wurden.

Das ursprüngliche „Xenoblade Chronicles“ erhält neue Fortbewegungsmöglichkeiten mit Fahrzeugen, „Xenoblade Chronicles 2“ führt neue, auf die Blades ausgerichtete Söldner-Begegnungen ein, während „Xenoblade Chronicles 3“ einen zusätzlichen, kampfbetonten Modus erhält, in dem es darum geht, Wellen von Gegnern zu überstehen.

Der Veröffentlichungsplan erstreckt sich über den Rest des Jahres 2026. „Xenoblade Chronicles: Definitive Edition“ ist ab sofort digital erhältlich; die physische Version folgt am 30. Juli. „Xenoblade Chronicles 2“ erscheint am 30. Juli digital und am 1. Oktober als physische Ausgabe. „Xenoblade Chronicles 3“ erscheint am 3. Dezember.

Die Präsentation endete mit der Enthüllung von „Xenoblade Genesis“, einem brandneuen Titel, dessen Veröffentlichung für 2027 geplant ist. Der erste Trailer stellte die geheimnisvollen Vesselai und die Akademiestadt Leukos vor und deutete eine Geschichte an, in der es um göttliche Konflikte, uralte Götter und eine neue Generation von Helden geht. „Xenoblade Genesis“ erscheint 2027 exklusiv für Nintendo Switch 2.

„Kingdom Hearts“ kehrt endlich auf die Nintendo-Plattformen zurück

Nach Jahren mit Cloud-Versionen und vereinzelten Veröffentlichungen erhalten Nintendo-Fans nun endlich das komplette „Kingdom Hearts“-Erlebnis auf dedizierter Hardware. Square Enix bestätigte, dass „Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix“, „Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue“ und „Kingdom Hearts III + Re Mind“ am 8. Oktober 2026 für die Nintendo Switch 2 erscheinen werden. Ein physisches „Kingdom Hearts Collection [I–III]“-Bundle wird zeitgleich für Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen.

Nintendo gewährte zudem einen weiteren kurzen Einblick in „Kingdom Hearts IV“. Der Trailer enthielt zwar nur wenige Details, zeigte jedoch neue Kampfszenen, einen Blick auf mehrere wiederkehrende Charaktere und die Bestätigung, dass die Entwicklung weiterhin voranschreitet.

„Kingdom Hearts IV“ wird neben der PlayStation 5, der Xbox Series X/S und dem PC auch auf der Nintendo Switch 2 erscheinen.

„Splatoon Raiders“ ist ein Spin-off von Nintendos Multiplayer-Phänomen

Nintendos farbenfrohe Shooter-Reihe rund um die Themen Tinte und Schießen erhält mit „Splatoon Raiders“ ihren ersten eigenständigen Ableger. Im Gegensatz zum Multiplayer-Fokus der bisherigen Teile legt „Raiders“ einen stärkeren Schwerpunkt auf storybasierte Einzelspieler-Inhalte, behält aber gleichzeitig kooperative Elemente für Spieler bei, die sich weiterhin mit Freunden zusammenschließen möchten.

Der Ankündigungstrailer zeigte Erkundungselemente, Interaktionen zwischen den Charakteren und eine stärkere Betonung der Erzählung, als die Fans bisher von der Reihe gewohnt waren. Nintendo bestätigte außerdem eine eigene „Splatoon Raiders Direct“-Präsentation für den 30. Juni, während „Splatoon 3“-Spieler ab dem 11. Juli an einem feierlichen Splatfest teilnehmen können.

„Splatoon Raiders“ erscheint am 23. Juli 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

Star Fox kehrt mit einer modernen Neuinterpretation zurück

Nintendo hat im vergangenen Monat die neueste Version von „Star Fox“ vorgestellt, doch die jüngste „Direct“-Präsentation verschaffte dem Spiel etwas mehr Spielraum. Die aktualisierte Version erweitert die Kampagne des Originalspiels um neu gestaltete Level, zusätzliche Story-Inhalte und überarbeitete Charaktermodelle. Während die „On-Rails“-Action im Kern unverändert bleibt, scheint Nintendo das Projekt als mehr als nur ein reines visuelles Upgrade zu positionieren.

Die Spieler müssen nicht lange warten, um es selbst auszuprobieren, denn Eine Demo, die bereits jetzt verfügbar ist. „Star Fox“ erscheint am 25. Juni 2026 für Nintendo Switch 2.

„Nintendo Switch Sports Resort“ erweitert das Konzept der Bewegungssteuerung

Mit „Nintendo Switch Sports Resort“ greift Nintendo eines seiner erfolgreichsten Casual-Gaming-Konzepte wieder auf. Aufbauend auf den Grundlagen von „Wii Sports Resort“ und „Nintendo Switch Sports“ bietet die Fortsetzung 12 Sportarten, bei denen beliebte Klassiker mit brandneuen Aktivitäten kombiniert werden, die speziell für die Bewegungssteuerung mit den Joy-Con-Controllern entwickelt wurden.

Boxen und Bowling kehren zurück, während Neuzugänge wie Skateboarden und Daumenringen das Angebot erweitern. „Nintendo Switch Sports Resort“ erscheint am 22. Oktober 2026 für Nintendo Switch 2.

„Final Fantasy Resonance“ greift „Brave Exvius“ wieder auf

Square Enix hatte während der Präsentation mehr als eine Ankündigung zu verkünden. „Final Fantasy Resonance“ adaptiert den einleitenden Handlungsbogen des seit Langem bestehenden Handyspiels „Final Fantasy Brave Exvius“ in ein eigenständiges Rollenspiel mit detailreicher Pixel-Art-Grafik und klassischem rundenbasiertem Kampf.

Mit dieser Ankündigung präsentiert sich „Resonance“ als Hommage an die Retro-Wurzeln der Reihe und macht gleichzeitig eine ihrer Handyspiele-Geschichten einem breiteren Publikum zugänglich. „Final Fantasy Resonance“ erscheint am 22. Oktober 2026 für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

„Dragon Quest Monsters“ kehrt mit einem neuen Abenteuer zurück

Die langjährige Spin-off-Reihe zum Sammeln von Monstern feiert mit „Dragon Quest Monsters: The Withered World“ ihr Comeback. Die Spieler können Kreaturen aus dem gesamten „Dragon Quest“-Universum rekrutieren, sie trainieren und mithilfe des für die Reihe typischen Synthesesystems zu immer mächtigeren Verbündeten kombinieren.

Der Ankündigungstrailer deutete eine düsterere Atmosphäre als in den vorherigen Teilen an, behielt dabei jedoch die charmanten Monster-Designs bei, für die die Reihe bekannt ist. „Dragon Quest Monsters: The Withered World“ erscheint am 3. Dezember 2026 für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

Metapher: „ReFantazio“ ergänzt das Switch-2-Angebot

Eines der meistgelobten Rollenspiele des Jahres 2024 schafft den Sprung auf Nintendo-Konsolen. „Metaphor: ReFantazio“ wurde von Studio Zero entwickelt – dem Team hinter „Persona 3“, „4“ und „5“ – und erschien ursprünglich im Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Das Fantasy-Epos wurde für seine Weltgestaltung, seine politische Erzählung und seine Kampfsysteme vielfach gelobt.

Besitzer einer Nintendo Switch 2 können noch in diesem Jahr die Reise durch das Vereinigte Königreich Euchronia erleben. „Metaphor: ReFantazio“ erscheint am 12. November 2026 für die Nintendo Switch 2.

RuneScape: Dragonwilds verlässt den Early Access

Jagex’ Survival-Crafting-Spin-off setzt seine Expansion über den PC hinaus mit einer Veröffentlichung für die Nintendo Switch 2 fort. „RuneScape: Dragonwilds“, das ursprünglich 2025 im Early Access auf dem PC erschien, versetzt die Spieler nach Ashenfall, einer von Drachen heimgesuchten Region, in der Handwerk, Erkundung und kooperatives Überleben im Mittelpunkt stehen.

Die Switch-2-Version erscheint zeitgleich mit neuen Konsolenversionen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. „RuneScape: Dragonwilds“ erscheint am 15. September 2026.

„Hello Kitty Party Land“ sorgt für Chaos im Mehrspielermodus

Miau, das nenne ich familienfreundliche Unterhaltung: „Hello Kitty Party Land“ erscheint für beide Switch-Konsolen. Mit mehr als 40 Minispielen und Unterstützung für bis zu vier Spieler scheint der Titel darauf ausgelegt zu sein, eine ähnliche Nische wie „Mario Party“ zu besetzen, wobei er auf Sanrios umfangreiche Charakterpalette zurückgreift.

„Hello Kitty Party Land“ erscheint am 29. Oktober 2026 für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2.

Minecraft kommt auf die Nintendo Switch 2

Mojang bestätigte, dass das meistverkaufte Sandbox-Spiel aller Zeiten noch in diesem Jahr eine eigene Version für die Nintendo Switch 2 erhalten wird. Zwar wurden während der Präsentation keine konkreten technischen Verbesserungen genannt, doch durch diesen Schritt kommt einer der größten Titel der Gaming-Branche auf die neueste Hardware von Nintendo.

Minecraft ist bereits für so gut wie alle anderen existierenden Systeme erhältlich, darunter PC, PlayStation, Xbox, Mobilgeräte und frühere Nintendo-Plattformen; die Switch-2-Version soll 2026 erscheinen.

„The Duskbloods“ von FromSoftware ist nach wie vor eines der größten Rätsel rund um die Switch 2

Das kommende Action-RPG von FromSoftware erwies sich erneut als eines der faszinierendsten Projekte der Messe. Es spielt in einer Welt, in der Zeit und Raum offenbar zusammenbrechen, Die Duskbloods handelt von einem Konflikt, in dessen Mittelpunkt das mysteriöse „First Blood“ steht, während die Menschheit vom Aussterben bedroht ist. Der neueste Trailer bot einen weiteren Einblick in die gotischen Umgebungen des Spiels, die beunruhigenden Kreaturen und die brutalen Kampfsequenzen.

Auch wenn bislang nur wenige Details bekannt sind, wird das Projekt aufgrund seiner atmosphärischen Darstellung und seines Schwerpunkts auf anspruchsvollen Kämpfen weiterhin mit „Bloodborne“ und „Elden Ring“ verglichen. Ein geschlossener Netzwerktest ist für den Sommer 2026 geplant, ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest.

„Lies of P“ erscheint mit seinem Komplettpaket auf der Switch 2

Nach seinem erfolgreichen Debüt im September 2023 hält „Lies of P“ nun Einzug auf Nintendos neuester Hardware. Das von Round8 Studio entwickelte und von Neowiz veröffentlichte düstere Action-RPG interpretiert die Geschichte von Pinocchio aus einer gotischen „Soulslike“-Perspektive neu. Die Spieler kämpfen in der Stadt Krat gegen mechanische Schrecken und decken dabei die Wahrheit hinter einem verheerenden Aufstand der Marionetten auf.

Die neu angekündigte Complete Edition enthält das Basisspiel sowie „Overture“, die während des Summer Game Fest 2025 vorgestellte Prequel-Erweiterung. Die digitale Version erscheint am 6. August 2026 für Nintendo Switch 2, die physische Version folgt am 2. Oktober.

„Devil May Cry 5“ kehrt mit einem exklusiven Switch-2-Paket zurück

Capcom setzt seine starke Unterstützung für Nintendos neue Plattform mit „Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition“ fort. „Devil May Cry 5“, das ursprünglich 2019 erschien und später im Rahmen der Special Edition für PlayStation 5 und Xbox Series X/S optimiert wurde, ist nach wie vor einer der herausragenden Action-Titel des Genres.

Die Switch-2-Version bietet zusätzliche Optionen zur Charakteranpassung, Bonus-Kampfmusik und zusätzliche Devil-Breaker-Ausrüstung für Nero, behält dabei aber den stilvollen Kampf bei, der das Original so erfolgreich gemacht hat. „Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition“ erscheint am 23. Juni 2026.

„Lords of the Fallen II“ bietet eine weitere Herausforderung im Stil von „Soulslike“

Im Rahmen des „The Direct“ wurde außerdem ein erster Einblick in „Lords of the Fallen II“ gewährt, die Fortsetzung des Dark-Fantasy-Action-RPGs von CI Games. Der neue Trailer zeigte groß angelegte Schlachten gegen monströse Gegner und hob dabei die erweiterten Kampfoptionen hervor, bei denen Nahkampfwaffen, Fernangriffe und mächtige magische Fähigkeiten miteinander kombiniert werden.

Das ursprüngliche „Lords of the Fallen“ erschien 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC, und die Fortsetzung scheint auf dieser Grundlage aufzubauen – mit einer größeren Welt und anspruchsvolleren Kämpfen. „Lords of the Fallen II“ erscheint – passenderweise – im Herbst 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

„Muramasa: Revenant Blades“ verbindet Fantasy und Folklore

Im Rahmen der Präsentation wurde zudem ein völlig neues Action-RPG vorgestellt. „Muramasa: Revenant Blades“ verbindet japanische Mythologie, übernatürliche Wesen und rasante Kämpfe in einer farbenfrohen Fantasy-Welt. Die Spieler können aus mehreren Protagonisten wählen, während sie sich durch eine Welt kämpfen, die von Dämonen, Geistern und legendären Kriegern bevölkert ist.

Der Ankündigungstrailer zeigte flüssige Schwertkämpfe sowie eine Besetzung, die offenbar sowohl menschliche als auch von Oni inspirierte Charaktere umfasst. „Muramasa: Revenant Blades“ erscheint Anfang 2027 für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und PC.

„Jujutsu Kaisen“ startet in den kompetitiven Mehrspielermodus

Anime-Fans wurden mit „Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton“ mit einer überraschenden Ankündigung überrascht. Das Spiel ist von den Genres Battle Royale und Survival inspiriert und unterstützt bis zu acht Spieler, die gleichzeitig gegeneinander antreten können. Die Teilnehmer müssen zunächst mehrere Wellen von Monstern überstehen, bevor sie in immer intensiveren Kämpfen gegeneinander antreten.

„Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton“ erscheint 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

„Ninjala 2“ baut auf dem Konzept des Originals auf

GungHo Online Entertainment hat offiziell „Ninjala 2: The Uncharted Planet“ vorgestellt, eine groß angelegte Fortsetzung des Free-to-Play-Multiplayer-Titels, der 2020 auf der Switch erschien. Anstatt sich ausschließlich auf Wettkämpfe zu konzentrieren, bietet die Fortsetzung eine riesige offene Welt, die auf einem mysteriösen fremden Planeten spielt. Die Spieler müssen unbekannte Umgebungen erkunden, Hinweise aufspüren und Gegner bekämpfen – dabei nutzen sie die für die Serie typische Kombination aus Ninja-Techniken und Waffen auf Kaugummi-Basis.

„Ninjala 2: The Uncharted Planet“ erscheint im Frühjahr 2027 exklusiv für Nintendo Switch 2.

Einer der größten Publikumsmagneten der Direct-Präsentation war Toby Fox. Nach monatelanger Vorfreude bestätigte Nintendo, dass „Deltarune: Kapitel 5“ am 24. Juni 2026 als kostenloses Update für alle bestehenden Plattformen erscheinen wird.

Das neueste Kapitel setzt die episodische Fortsetzung von „Undertale“ fort, deren Kapitel erstmals im Jahr 2018 veröffentlicht wurden. Auch wenn der Trailer von Nintendo bewusst geheimnisvoll gehalten wurde, haben die Fans nun endlich einen Termin für die nächste Etappe der Geschichte von Kris, Susie und Ralsei. „Deltarune – Kapitel 5“ erscheint für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, Mac, PlayStation 4 und PlayStation 5.

„Pikuniku 2“ lässt eine der seltsamsten Welten der Indie-Spieleszene wieder aufleben

Eine wahre Flut an Niedlichkeit! „Pikuniku 2“ behält den skurrilen Humor und die Rätsel des Originals bei, wechselt dabei aber erstmals zu einer vollständigen 3D-Darstellung. Der Ankündigungstrailer zeigte bizarre Umgebungen, überdimensioniertes Gemüse und denselben surrealen Charme, der dem ersten Spiel eine treue Fangemeinde beschert hat.

„Pikuniku 2“ erscheint 2027 für Nintendo Switch 2 und PC.

„Partner Spotlight“ stellt weitere Unterstützungsangebote von Drittanbietern vor

Nintendo beendete diesen Teil der Präsentation mit einer rasanten Vorführung mehrerer bevorstehender Portierungen und plattformübergreifender Veröffentlichungen. Zu den Highlights gehörte „Warhammer 40.000: Space Marine 2“, das im Winter 2026 für die Switch 2 erscheinen wird, nachdem es ursprünglich 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht wurde.

„Final Fantasy XIV Online“ wurde ebenfalls für die Switch 2 bestätigt; der Early Access soll im August 2026 beginnen. Das MMORPG von Square Enix war bisher auf PC, Mac, PlayStation und Xbox erhältlich.

Zu den weiteren nennenswerten Ankündigungen gehörten „Observer: System Redux“, „DayZ Cool Edition“, „Tales of Eternia Remastered“, „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2“, „Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, „SnowRunner“, „Fitness Boxing 3: Switch 2 Edition“, „Everbloom“ sowie „Atelier Karia: The Night Kingdom and the Guide of Memories“.

„Donkey Kong Bananza“ feiert Marios 40-jähriges Jubiläum

Nintendo hat außerdem Crossover-Inhalte für „Donkey Kong Bananza“ vorgestellt, die Teil der laufenden Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum von „Super Mario Bros.“ sind. Im Rahmen dieser zeitlich begrenzten Zusammenarbeit gibt es Kostüme im Mario- und Luigi-Stil für Donkey Kong und Pauline sowie bekannte Gegenstände aus der Mario-Reihe wie Fragezeichen-Blöcke und Superpilze, die überall in der Spielwelt auftauchen.

Anstatt die Feierlichkeiten als einmaliges Event zu starten, verteilt Nintendo sie über vier separate Zeiträume im Laufe des Sommers, sodass die Spieler mehrere Gelegenheiten haben, Belohnungen freizuschalten, bevor die Aktion endet. Diese Zusammenarbeit folgt einem allgemeinen Trend, bei dem Nintendo wichtige Jubiläen mit In-Game-Events feiert, ähnlich wie bei früheren Feierlichkeiten zu „Mario“, „Zelda“ und „Animal Crossing“.

„DK Challenge“ ist jetzt für Mitglieder von Nintendo Switch Online verfügbar

Nintendo Switch Online-Abonnenten auf der Switch 2 erhalten außerdem Zugang zu einem neuen, zeitlich begrenzten Event, das sich ganz um Donkey Kong dreht. Bei der „DK Challenge“ müssen die Spieler Aufgaben in verschiedenen klassischen Donkey Kong-Spielen erfüllen, die über die Retro-Bibliothek von Nintendo verfügbar sind.

Erfolgreiche Teilnehmer können digitale Herausforderungskarten und exklusive Belohnungen verdienen, die an ihre Leistung geknüpft sind. Während des Veranstaltungszeitraums werden außerdem zusätzliche Herausforderungen rund um „Donkey Kong Bananza“ verfügbar sein. Die „DK Challenge“ beginnt am 10. Juni 2026 und läuft bis zum 1. September 2026.

„One Piece: Grand Gourmet“ bietet ein Piratenabenteuer der etwas anderen Art

Die neueste „One Piece“-Adaption von Bandai Namco verfolgt im Vergleich zu früheren Spielen, die auf Eiichiro Odas langjährigem Manga basieren, einen überraschend unkonventionellen Ansatz. Anstatt den Schwerpunkt auf Kämpfe und Erkundung zu legen, dreht sich bei „One Piece: Grand Gourmet“ alles um das Restaurantmanagement. Die Spieler bauen ihre eigene Version des legendären Restaurants „Baratie“ auf, rekrutieren dabei Mitglieder der Strohhut-Piraten als Hilfe und servieren Mahlzeiten an Hunderte von Charakteren aus dem gesamten „One Piece“-Universum.

Das Spiel bietet mehr als 400 Charaktere und scheint Elemente einer Management-Simulation mit Fan-Service zu verbinden, der speziell auf langjährige Fans der Serie zugeschnitten ist. „One Piece: Grand Gourmet“ erscheint am 23. Oktober 2026 für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, iOS und Android.

Nintendo stellt von „Deep Cut“ inspirierte Joy-Con-Controller vor

Abgesehen von den Software-Ankündigungen stellte Nintendo kurz ein neues Set von Joy-Con-Controllern in Sonderausgabe vor, das vom „Deep Cut“-Trio aus Splatoon inspiriert ist. Das farbenfrohe Design besticht durch blaue Details auf einem Controller und gelbe Akzente auf dem anderen und passt damit perfekt zur Ästhetik der beliebten Idol-Gruppe, die in „Splatoon 3“ ihr Debüt feierte. Das neue Joy-Con-Set erscheint am 23. Juli 2026 zeitgleich mit „Splatoon Raiders“.