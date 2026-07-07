Laced Records veröffentlicht den „Bloodborne“-Soundtrack als Deluxe-Edition zum 10-jährigen Jubiläum neu

Im vergangenen Jahr feierte „Bloodborne“, das gefeierte Action-RPG/Soulslike von FromSoftware, das nach wie vor zu den beliebtesten Exklusivtiteln für PlayStation zählt, sein 10-jähriges Jubiläum. Zwar verlief dieser Meilenstein ohne eine Neuveröffentlichung (oder gar eine Remaster-Version), doch nun haben Fans des Spiels eine weitere Gelegenheit, eines seiner am höchsten geschätzten Elemente noch einmal zu erleben: den Soundtrack.

Laced Records hat eine Neuauflage seines zuvor ausverkauften „Bloodborne“-Deluxe-Vinyl-Boxsets angekündigt und bringt damit die erweiterte Soundtrack-Sammlung zurück, die Musik sowohl aus dem Hauptspiel als auch aus der Erweiterung „The Old Hunters“ vereint. Die Veröffentlichung bietet Sammlern eine zweite Chance, sich eine der begehrtesten Gaming-Soundtrack-Ausgaben des Labels zu sichern.

Der erweiterte Soundtrack zu „Bloodborne“ erscheint erneut auf Vinyl

„Bloodborne“ erschien ursprünglich im Jahr 2015 unter der Regie von Hidetaka Miyazaki und wurde von FromSoftware als neue PlayStation-IP entwickelt. Seine gotische Kulisse, die rasanten Kämpfe und die Themen des kosmischen Horrors trugen dazu bei, dass es sich als eines der prägenden Spiele der PlayStation-4-Generation etablierte. Im November 2015 erschien der DLC „The Old Hunters“, seitdem gab es jedoch keine neuen Inhalte mehr.

Der Soundtrack für das Hauptspiel und den DLC wurde in den Abbey Road Studios und den AIR Studios in London aufgenommen und von einem Team komponiert, zu dem unter anderem Ryan Amon, Yuka Kitamura, Tsukasa Saitoh, Nobuyoshi Suzuki, Cris Velasco und Michael Wandmacher gehörten. Viele Mitglieder des Teams haben bereits an anderen Soundtracks von FromSoftware mitgewirkt, darunter „Elden Ring“ und „Sekiro: Shadows Die Twice“.

Das in Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment produzierte „Bloodborne Laced“ – Exklusive Ausgabe, Band I & II – Sammelband Enthält den kompletten Original-Soundtrack sowie Musik aus dem DLC „The Old Hunters“. Die Neuauflage umfasst das ursprünglich 2019 erschienene Doppel-LP-Set sowie einen zusätzlichen Band mit neun remasterten Titeln.

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Zu den Neuzugängen gehören vier Titel aus dem Soundtrack des Hauptspiels, die bisher noch nicht auf Vinyl erschienen sind, sowie fünf Boss-Themen aus der Erweiterung „The Old Hunters“. Dazu gehören „„Ludwig, The Holy Blade“ von Nobuyoshi Suzuki und „Lady Maria of the Astral Clocktower“ von Yuka Kitamura, zwei der bekanntesten Kompositionen der Erweiterung.

Die Kollektion wird in einer edlen Box mit abnehmbarem Deckel präsentiert, die mit Goldfolienprägung und einem Obi-Band verziert ist. Außerdem enthält sie eine exklusive Caryll-Runes-Slipmat. Der Soundtrack selbst ist auf schwerem Vinyl mit Marmoroptik gepresst, wobei Band I ein türkis-schwarz-weißes Design aufweist und Band II in Rot, Schwarz und Weiß gehalten ist.

Laced Records baut seinen Vinyl-Katalog für Videospiele weiter aus

Laced Records wurde 2015 gegründet und hat sich zu einem der führenden Herausgeber von Videospiel-Soundtracks auf Vinyl entwickelt. Das Unternehmen hat mit einer Vielzahl von Publishern und Entwicklern zusammengearbeitet, um physische Ausgaben von Musik sowohl aus aktuellen Veröffentlichungen als auch aus etablierten Spielereihen herauszubringen.

Das Angebot umfasst Soundtrack-Sammlungen zu Spielen wie Silent Hill, Elden Ring, Resident Evil, God of War und Assassin’s Creed, oft in verschiedenen Formaten, die von Standard-LP-Veröffentlichungen bis hin zu umfangreichen Sammlerboxen reichen. Viele Veröffentlichungen kombinieren remasterte Tonaufnahmen mit neu in Auftrag gegebenen Artworks und hochwertigen Verpackungen, die speziell auf Soundtrack-Sammler zugeschnitten sind.

„Hitman“ ist der neueste Soundtrack, der bei Laced erscheint – schaut euch nur dieses wunderschöne Cover an!

In den letzten Jahren hat Laced immer wieder beliebte Veröffentlichungen in Form von Nachdrucken und erweiterten Ausgaben neu aufgelegt, insbesondere bei Titeln, deren frühere Auflagen schnell ausverkauft waren. Die erneute Verfügbarkeit des „Bloodborne“-Box-Sets folgt einem allgemeinen Trend auf dem Markt für Videospiel-Schallplatten, auf dem die Nachfrage nach vergriffene Soundtrack-Veröffentlichungen ist weiterhin stark geblieben.

Auch mehr als ein Jahrzehnt später ist das Interesse an „Bloodborne“ nach wie vor groß, insbesondere nach der Ankündigung des kommenden, auf den Multiplayer-Modus ausgerichteten Titels von FromSoftware, Die Duskbloods, was zu einer erneuten Diskussion über die düstereren, von Fantasy und Horror inspirierten Werke des Studios geführt hat.