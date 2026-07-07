Minecraft GenWars: Alles, was du über das neue PvP-Abenteuer mit Turmüberfällen wissen musst

Türme erobern und aufrüsten um Ihre Wirtschaft aufzubauen und Ihren Einfluss auszuweiten.

um Ihre Wirtschaft aufzubauen und Ihren Einfluss auszuweiten. Überfalle die Basen deiner Gegner um wertvolle Generatoren und Ressourcen zu stehlen.

um wertvolle Generatoren und Ressourcen zu stehlen. Schließe dich mit Freunden zusammen um Gebiete zu verteidigen, in den Ranglisten aufzusteigen und Belohnungen zu verdienen.

Minecraft-Spieler, die auf der Suche nach einer kompetitiven Herausforderung sind, können mit „GenWars“ in ein neues Erlebnis eintauchen – ein rasantes PvP-Abenteuer, das ab sofort für Minecraft: Bedrock Edition verfügbar ist. Das von InPvP entwickelte Spiel verbindet den Besitz von Türmen, die Gewinnung von Ressourcen, die Verteidigung der Basis und Überfälle auf andere Spieler zu einem dauerhaften Multiplayer-Erlebnis.

Im Gegensatz zu herkömmlichen PvP-Modi, bei denen der Kampf im Vordergrund steht, bietet GenWars eine zusätzliche wirtschaftliche Ebene. Die Spieler müssen ihren Reichtum mithilfe von Generatoren vermehren, ihre Türme verstärken und entscheiden, wann sie ihr Territorium verteidigen oder Angriffe auf Rivalen starten.

Was ist GenWars?

Im Kern dreht sich bei GenWars alles darum, Türme zu erobern und sie mit Generatoren, den sogenannten „Gens“, auszustatten. Diese Generatoren generieren im Laufe der Zeit Einnahmen, wodurch die Spieler stärkere Generatoren kaufen, ihre Aktivitäten ausweiten und ihre Verdienstmöglichkeiten.

Die Spieler beginnen mit einem einfachen „Dirt Generator“ und können sich durch mehr als 100 Generatortypen hocharbeiten. Neue Generatoren können gekauft, aus Airdrops erhalten oder durch Überfälle auf die Türme anderer Spieler erbeutet werden. Das Ergebnis ist ein ständiger Kreislauf aus Bauen, Aufrüsten, Verteidigen und Erweitern.

Raids spielen eine wichtige Rolle im Spielverlauf. Angreifende Spieler haben nur ein begrenztes Zeitfenster, um in feindliche Türme einzudringen, Generatoren zu stehlen und mit der Beute zu entkommen. Die Verteidiger müssen unterdessen ihre Stützpunkte befestigen und schnell auf drohende Angriffe reagieren. Da Raids zeitlich begrenzt sind und wiederholte Angriffe auf denselben Turm eingeschränkt sind, ist Strategie genauso wichtig wie reine Kampfkunst.

Der Spielfortschritt geht über den Besitz von Türmen hinaus. Im Laufe des Spiels steigen die Spieler in Prestige-Rängen auf, schalten neue Umgebungen frei und durchqueren verschiedene Biome, die von den Welten von Minecraft inspiriert sind – von der Oberwelt über den Nether bis hin zum Ende. Außerdem sind monatliche Inhaltsupdates geplant, die neue Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung und zum Schutz der Türme bieten.

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Wer ist InPvP?

GenWars wurde von InPvP entwickelt, einem auf Minecraft Bedrock spezialisierten Studio und offiziellen Minecraft-Partner, das seit 2014 Multiplayer-Erlebnisse entwickelt. Das Team betreibt mehrere Großserver sowie Projekte, die speziell für Spieler der Bedrock Edition entwickelt wurden.

Neben GenWars bietet InPvP eine Reihe von Multiplayer-Erlebnissen für unterschiedliche Spielstile an. Dazu gehören „Mineville“ mit verschiedenen, auf das Überleben ausgerichteten Spielmodi, „MegaSMP“ für Multiplayer-Survival in einer offenen Welt sowie „Zeqa“, ein kompetitiver PvP-Server, der auf Ranglistenspiele und Turniere ausgerichtet ist.

Errichte hoch aufragende … Türme … und kämpfe darum, sie vor anderen Spielern zu schützen.

GenWars erweitert das Portfolio des Studios um ein neues Spielkonzept, das kontinuierlichen Fortschritt, Wirtschaftsmanagement und turmbasiertes PvP miteinander verbindet. Anstatt sich ausschließlich auf das Überleben oder Arenakämpfe zu konzentrieren, regt das Spiel die Spieler dazu an, Reichtum aufzubauen, ihre Besitztümer zu verteidigen und sich auf andauernde Rivalitäten mit anderen Spielern einzulassen.

Das Studio hat außerdem angekündigt, dass „GenWars“ nach der Veröffentlichung regelmäßig Updates erhalten wird. Zu den geplanten Neuerungen gehören Turmwächter, benutzerdefinierte Fallen, neue Turm-Skins und weitere Fortschrittsfunktionen. Für Spieler, die kompetitive Multiplayer-Erlebnisse mit langfristigen Zielen schätzen, ist „GenWars“ darauf ausgelegt, eine sich ständig weiterentwickelnde Herausforderung zu bieten.