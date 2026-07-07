JDM: „Japanese Drift Master“ erweitert das Spiel um den DLC „American Classics“ und kostenlose Nissan-180SX-Modelle

Der DLC „American Classics“ ist ab sofort erhältlich und bietet sechs neue, von den USA inspirierte Fahrzeuge.

ist ab sofort erhältlich und bietet sechs neue, von den USA inspirierte Fahrzeuge. Alle Spieler erhalten im Rahmen des neuesten Updates außerdem zwei kostenlose Nissan-180SX-Modelle.

erhalten im Rahmen des neuesten Updates außerdem zwei kostenlose Nissan-180SX-Modelle. Multiplayer-Funktionen und eine neue Nebenkampagne stehen weiterhin auf der Roadmap für zukünftige Updates.

Gaming Factory hat mit der Veröffentlichung des DLCs „American Classics“ die Fahrzeugauswahl in „JDM: Japanese Drift Master“ erweitert. Die kostenpflichtige Erweiterung ist ab sofort auf allen Plattformen erhältlich und führt sechs neue, von amerikanischen Modellen inspirierte Fahrzeuge ein, während ein kostenloses Update jedem Spieler Zugang zu zwei weiteren Nissan-Sportwagen gewährt.

Das Update setzt den Support für „JDM: Japanese Drift Master“ nach dessen Veröffentlichung auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S fort. Neben den neuen Fahrzeugen hat der Entwickler auch bevorstehende Verbesserungen im Multiplayer-Modus sowie zusätzliche Story-Inhalte angekündigt, die in zukünftigen Updates erscheinen werden.

American Classics erweitert seine Flotte um sechs neue Fahrzeuge

Die wichtigste Neuerung ist der DLC „American Classics“, ein Premium-Fahrzeugpaket, das sechs originelle, von Amerika inspirierte Autos ins Spiel bringt. Die Auswahl reicht von klassischen Muscle-Cars bis hin zu modernen Hochleistungsfahrzeugen und bietet den Spielern zusätzliche Möglichkeiten zum Driften, Cruisen und zur individuellen Gestaltung in der offenen Spielwelt.

Der DLC enthält den Ironvale Hauler F84, den Ironvale Stallion 2024, den Roebuck Striker, den Roebuck Jetstream 1959, den Roebuck Reaver 1969 sowie den modernen Roebuck Reaver 2024. Jedes Fahrzeug wurde so konzipiert, dass es das Fahrverhalten des Spiels ergänzt und gleichzeitig unterschiedliche Fahreigenschaften und Tuning-Möglichkeiten bietet.

Neben der kostenpflichtigen Erweiterung hat Gaming Factory zwei legendäre Nissan-Modelle als kostenloses Update für alle Spieler veröffentlicht. Der 1996er Nissan 180SX Type X und der 1994er Nissan 180SX (RPS13) ergänzen die bestehende Liste der lizenzierten Fahrzeuge und erweitern damit die Auswahl an authentischen japanischen Sportwagen, die im Spiel verfügbar sind.

Die Neuerungen bauen auf einer der Kernstärken von „JDM: Japanese Drift Master“ auf: der Nachbildung der japanischen Automobilkultur durch lizenzierte Fahrzeuge, umfangreiche Tuning-Systeme und eine Fahrmechanik, die vom echten Driften inspiriert ist. Spieler können ihre Autos durch optische Modifikationen, Leistungssteigerungen, Fahrwerksabstimmung und detaillierte Einstellungsanpassungen individuell gestalten, bevor sie sich auf die Straße begeben.

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„JDM: Japanese Drift Master“ spielt in der fiktiven Präfektur Guntama und verbindet ein Open-World-Fahrerlebnis mit einer Geschichte, die von der japanischen Straßenrennkultur inspiriert ist. Die Spieler erkunden mehr als 250 Kilometer Straßen, darunter Bergpässe, Landstraßen, Kleinstädte und Stadtviertel, wobei wechselndes Wetter und ein dynamischer Tag-Nacht-Zyklus jede Fahrt mitprägen.

Abgesehen von den Rennveranstaltungen können die Spieler Story-Missionen absolvieren, Drift- und Grip-Herausforderungen meistern, Ansehen sammeln und eine Sammlung lizenzierter Fahrzeuge aufbauen, während sie mehr über die Charaktere des Spiels erfahren. Die Kombination aus Erkundung, Fortschritt und umfangreicher Fahrzeuganpassung steht weiterhin im Mittelpunkt des Spielerlebnisses.

Mit Blick auf die Zukunft bestätigte Gaming Factory, dass die Multiplayer-Funktionen nach dem Soft Launch weiter ausgebaut werden sollen. Für Juli ist ein umfassendes Multiplayer-Update geplant, mit dem kartenbasierte Events eingeführt werden, bei denen die Spieler in der offenen Welt gegeneinander antreten können.

Das Studio bestätigte zudem, dass derzeit eine neue Nebenkampagne in Entwicklung ist. Zwar wurden noch keine weiteren Details bekannt gegeben, doch werden diese zusätzlichen Story-Inhalte die Welt von „JDM: Japanese Drift Master“ im Zuge künftiger Gameplay-Updates nach der Veröffentlichung des „American Classics“-DLCs weiter ausbauen.