Honkai: Nexus Anima startet die Anmeldung für den Evolutionstest im Vorfeld der Closed Beta im Juli

Honkai: Nexus Anima – Evolutionstest startet am 9. Juli auf PC, iOS und Android.

startet am 9. Juli auf PC, iOS und Android. Die Anmeldung ist ab sofort möglich über die offizielle Umfrage von HoYoverse zur Personalbeschaffung.

über die offizielle Umfrage von HoYoverse zur Personalbeschaffung. In der Folge werden neue Figuren vorgestellt, Anima, Regionen, Story-Inhalte und Spielmechaniken.

HoYoverse hat die Spielerregistrierung für die nächste Closed Beta von „Honkai: Nexus Anima“, seinem kommenden Abenteuer-Strategiespiel zum Sammeln von Kreaturen, eröffnet. Die als „Evolution Test“ bezeichnete Beta soll am 9. Juli beginnen und wird auf PC, iOS und Android verfügbar sein.

Der „Evolution Test“ bietet den bislang umfangreichsten öffentlichen Einblick in das Spiel seit seiner ersten Vorstellung und erweitert sowohl die Handlung als auch die den Spielern zur Verfügung stehenden Spielmechaniken. Die im Rahmen des Rekrutierungsprozesses ausgewählten Teilnehmer erhalten Zugang zu neuen Regionen, Charakteren, Anima-Begleitern und Fortschrittsmechaniken, während HoYoverse die Entwicklung im Vorfeld der endgültigen Veröffentlichung des Spiels fortsetzt.

Der „Evolution Test“ erweitert die Welt und das Gameplay von „Honkai: Nexus Anima“

„Honkai: Nexus Anima“ ist Teil des größeren Honkai-Universums und dreht sich um Wesen, die als „Anima“ bekannt sind – Wesen, die mit mächtigen Aspekten wie Licht und Dunkelheit, Liebe und Hass sowie Realität und Illusion verbunden sind. Die Spieler knüpfen Bindungen zu diesen Begleitern und nutzen deren Fähigkeiten im Kampf, bei der Erkundung und beim Lösen von Rätseln in der gesamten Spielwelt.

Im „Evolution Test“ schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Reisenden, der aus der Gefangenschaft flieht und seine Reise in Iia beginnt, einer Stadt auf der Realitäts-Ebene. Von dort aus erstreckt sich das Abenteuer über mehrere miteinander verbundene Ebenen, wobei neue Handlungsstränge und Schauplätze eingeführt werden und nach und nach Geheimnisse rund um die Vergangenheit des Protagonisten enthüllt werden.

Eine der wichtigsten Neuerungen des Updates ist die verstärkte Fokussierung auf die Entwicklung der Anima. HoYoverse beschrieb die Entwicklung als eines der prägenden Phänomene der Spielwelt, wobei die Verwandlungen die wachsende Verbindung zwischen den Spielern und ihren Begleitern symbolisieren. Das System ermöglicht es den Anima, im Laufe der Zeit mächtiger zu werden und gleichzeitig Erinnerungen an wichtige Momente auf der Reise des Spielers zu bewahren.

Der „Evolution Test“ wird den Spielern zudem einen genaueren Einblick darin geben, wie sich „Honkai: Nexus Anima“ in das umfassendere „Honkai“-Franchise von HoYoverse einfügt. Das Spiel führt zwar eigene Charaktere, Regionen und Handlungsstränge ein, doch langjährige Fans werden möglicherweise bekannte Themen und Konzepte wiedererkennen, die bereits an anderer Stelle in der Serie aufgetaucht sind.

Spieler, die daran interessiert sind, das vernetzte Universum von HoYoverse näher zu erkunden, während sie auf den Test im Juli warten, können auch erneut bei „Honkai: Star Rail“ vorbeischauen, wo weiterhin „Oneiric Shards“ erhältlich sind, mit denen man „Stellar Jade“, Charakter-Banner und andere Premium-Inhalte im Zusammenhang mit den laufenden Updates des Spiels erwerben kann.

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Was ist neu im Evolution-Test?

Der „Evolution Test“ erweitert den Startbereich von Iia erheblich und eröffnet den Spielern Zugang zu weiteren Stadtvierteln, Sehenswürdigkeiten, Geschäftsvierteln und Schauplätzen der Handlung. Laut HoYoverse werden Bereiche wie die Nexus Hall und das True Nexus Building eine größere Rolle bei der Vorstellung der Fraktionen dieser Welt und der übergreifenden Erzählthemen spielen.

Im Rahmen des Tests werden zudem mehrere neue Charaktere ihr Debüt geben. Nanafey, Bai Mei und Olympia gehören zu den Begleitern, denen die Spieler begegnen werden, während sie vergessene Geschichten erforschen und Geheimnisse aufdecken, die mit der zersplitterten Welt von Nexus verbunden sind.

„Seltsamer Vogel, ich wähle dich!“

Über die neuen Handlungselemente hinaus soll der Test einen tieferen Einblick darin geben, wie die Systeme für Erkundung, das Sammeln von Kreaturen, den Spielfortschritt und den Kampf miteinander interagieren. HoYoverse erklärte, dass die erweiterte Version reichhaltigere Entdeckungsmöglichkeiten bieten und gleichzeitig verdeutlichen werde, wie die Anima-Fähigkeiten die Fortbewegung, das Lösen von Rätseln und taktische Kämpfe beeinflussen.

Der „Evolution Test“ wird eine kostenlose, zeitlich begrenzte Closed Beta sein, bei der alle Spielfortschritte nach Abschluss der Testphase zurückgesetzt werden. Spieler, die an einer Teilnahme interessiert sind, können sich ab sofort über die offizielle Umfrage zur Personalbeschaffung, wobei ausgewählte Bewerber bereits vor dem Starttermin am 9. Juli Zugang erhalten. HoYoverse teilte mit, dass weitere Einzelheiten zum Test und zu den künftigen Entwicklungsphasen kurz vor dem Start bekannt gegeben werden.