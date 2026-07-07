Neue Spielveröffentlichungen: 29. Juni – 5. Juli 2026

Auch wenn es diese Woche abgesehen von einer großen DLC-Veröffentlichung nur wenige Blockbuster-Neuerscheinungen gibt, gibt es für Spieler dennoch reichlich Grund zur Vorfreude. Unabhängige Entwickler prägen erneut den Veröffentlichungskalender und sorgen mit einer großen Auswahl an einfallsreichen Titeln für neue Spiele auf PC und Konsolen. Es war zudem eine bemerkenswerte Woche für Spiele, die den Sprung von Mobilgeräten auf größere Bildschirme geschafft haben, wodurch noch mehr Spieler die Chance erhalten, einige versteckte Perlen auf größeren Bildschirmen zu erleben.

Farming Simulator 25: SKY-Landwirtschaftspaket

Manchmal geht doch nichts über ein bisschen Pflügen. Das von GIANTS Software entwickelte und veröffentlichte „SKY Agriculture Pack“ erweitert „Farming Simulator 25“ um eine neue Kollektion von Spezialmaschinen des italienischen Herstellers SKY Agriculture. Der DLC führt zusätzliche Sämaschinen, Grubber und Geräte für die Präzisionslandwirtschaft ein und bietet virtuellen Landwirten damit noch mehr Werkzeuge, um ihre Betriebe in den weitläufigen Agrarlandschaften des Spiels zu optimieren.

Wie schon bei früheren Ausrüstungspaketen liegt der Schwerpunkt auf Authentizität: Jede Maschine wurde beeindruckend detailgetreu nachgebildet und vollständig in die bestehenden landwirtschaftlichen Systeme des Spiels integriert. Die Erweiterung setzt die regelmäßige Veröffentlichung von Inhalten nach dem Spielstart durch GIANTS Software fort und sorgt dafür, dass „Farming Simulator 25“ weiterhin eine der umfassendsten Landwirtschaftssimulationen auf dem Markt bleibt.

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Fatal Fury: City of the Wolves – Kenshiro-DLC

Der Entwickler KOF Studio und der Publisher SNK bauen „Fatal Fury: City of the Wolves“ weiter aus – mit Kenshiro als neuestem herunterladbaren Kämpfer. Der ikonische Protagonist aus „Fist of the North Star“ ergänzt die Charakterauswahl mit seinen charakteristischen Hokuto-Shinken-Techniken und bringt verheerende Nahkampfangriffe sowie explosive Finisher mit, die die legendäre Manga- und Anime-Serie originalgetreu nachbilden.

Der Crossover war eine der meistdiskutierten Ankündigungen von SNK nach der Veröffentlichung und festigt damit die Rolle von „City of the Wolves“ als Hommage an die Geschichte der Kampfspiele. Kenshiro erscheint mit einer eigenen Arena, thematischer Musik, Story-Inhalten und alternativen Kostümen, während das begleitende Update zudem eine Anpassung der Spielbalance sowie weitere Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit für den gesamten Charakterpool mit sich bringt.

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Das Geheimnis der Stille

„Das Geheimnis der Stille“ wurde von Half-Face Games entwickelt und von IndieArk veröffentlicht. Es handelt sich um ein psychologisches Horror-Abenteuer, das Erkundung, Umgebungsrätsel und eine storygetriebene Erzählung miteinander verbindet. Die Spieler untersuchen einen verlassenen Ort, der von übernatürlichen Geheimnissen umgeben ist, und decken nach und nach beunruhigende Geheimnisse auf, während sie den unsichtbaren Kräften ausweichen, die in der Dunkelheit lauern.

Das Spiel hat bereits auf dem PC Aufmerksamkeit erregt, da es mehr Wert auf Atmosphäre als auf Schreckmomente legt. Erste Spieler loben das eindringliche Sounddesign, die minimalistische Darstellung und die sich langsam aufbauende Spannung. „Das Geheimnis der Stille“ reiht sich in eine wachsende Welle von unabhängigen Horrortiteln ein, die auf Konsolen erscheinen, und beweist damit, dass unvergessliche Schreckmomente kein Blockbuster-Budget erfordern.

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High on Life 2

Entwickler Squanch Games, der mit „High on Life 2“ sein Debüt auf der Switch 2 feiert, kehrt mit der Fortsetzung des respektlosen Sci-Fi-Shooters zurück, der zu einem der Überraschungserfolge des Jahres 2022 wurde. Erneut verbindet die Fortsetzung rasante First-Person-Action mit sprechenden außerirdischen Waffen und einem absurden Sinn für Humor. Sie baut auf dem Original auf und bietet größere Umgebungen, neue Fortbewegungsmechaniken, zusätzliche lebende Waffen sowie eine breitere Palette bizarrer außerirdischer Charaktere.

Eines der wichtigsten Themen rund um die Fortsetzung ist die kontinuierliche Weiterentwicklung von Squanch Games nach dem Erfolg des Originalspiels. „High on Life 2“ verspricht eine ambitioniertere Kampagne, erweiterte Koop-Elemente und mehr Freiheit für die Spieler, wobei die schräge Komik und die farbenfrohe Weltgestaltung, die zur Etablierung der Reihe beigetragen haben, beibehalten werden.

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Besondere Erwähnungen

Es gibt noch einige weitere Spiele, die man diese Woche im Auge behalten sollte. „Monopoly: Star Wars – Helden gegen Schurken“ von Hasbro’s klassisches Brettspiel ein galaktisches Makeover auf allen großen Konsolen, während Nintendos „Rhythm Heaven Groove“ die lang erwartete Rückkehr der beliebten Rhythmus-Reihe auf die Nintendo Switch 2 markiert 2.

Der Handy-Hit „Momento“ schafft nun auch den Sprung auf den PC und macht sein gefeiertes Rätselerlebnis einem neuen Publikum zugänglich, während „RV There Yet?“ mit einem gemütlichen Road-Trip-Abenteuer rund um das Leben im Wohnmobil auf dem PC erscheint. Unterdessen setzt „Pocket City 2“ seine Expansion über mobile Plattformen hinaus mit neuen Veröffentlichungen für Konsolen und PC fort und bietet angehenden Bürgermeistern damit eine weitere hervorragende Option zum Aufbau einer Stadt.

Auch ohne eine Fülle von AAA-Neuerscheinungen unterstreicht der Veröffentlichungskalender dieser Woche die anhaltende Stärke der Indie-Szene. Von einfallsreichen Horrorspielen über entspannende Simulationen bis hin zu skurrilen Actionspielen – es gibt jede Menge neue Abenteuer, die darauf warten, entdeckt zu werden.