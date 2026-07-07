Alles, was wir über GTA VI wissen

Zu sagen, dassGrand Theft Auto VI Zu sagen, es sei das am meisten erwartete Spiel des Jahres 2026, ist an sich schon eine massive Untertreibung, denn schon die kleinste Information zum siebzehnten GTA Dieser Titel ist so wertvoll wie Goldstaub. Wenn Sie Mühe haben, bei all den Nachrichten rund um Rockstars kulturelles Schwergewicht, dann bist du hier genau richtig – hier bei Eneba-NachrichtenWir werden alle bestätigten Fakten im Auge behaltenÜberGTA VI, wobei dieser Artikel regelmäßig aktualisiert wird.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels sind vor allem folgende Punkte zu beachten:

Grand Theft Auto VI spielt im fiktiven Staat Leonida und handelt von eine moderne Neuinterpretation von Vice City neben mehreren neuen Regionen.

neben mehreren neuen Regionen. Die Spieler steuern zwei Protagonisten Jason Duval und Lucia Caminos, deren Zusammenarbeit eine Geschichte vorantreibt, in deren Mittelpunkt eine landesweite kriminelle Verschwörung steht.

Jason Duval und Lucia Caminos, deren Zusammenarbeit eine Geschichte vorantreibt, in deren Mittelpunkt eine landesweite kriminelle Verschwörung steht. Das Spiel erscheint am 19. November 2026 for PlayStation 5 and Xbox Series X|S.

Juni 2026: Vorbestellungen möglich

Rockstar offiziell eröffnet Vorbestellungen fürGrand Theft Auto VIam 25. Juni, amPS5 and Xbox Series X|S. Eine PC-Version ist sehr wahrscheinlich, wurde jedoch noch nicht offiziell bestätigt. Das Studio sorgte für noch mehr Aufruhr im Internet, als es das Cover auf YouTube veröffentlichte – zum ersten Mal überhaupt erreichte ein solches Video innerhalb von 24 Stunden fast 800.000 Aufrufe.

*TOLLER BEIFALL*

Rockstar bestätigte die Preise für zwei verfügbare Ausgaben: Standard-Edition: 79,99 $ Ultimate Edition: 99,99 $



Rockstar bestätigte zudem, dass es eine gedruckte Ausgabe von Grand Theft Auto VI erhältlich, enthält jedoch keine CD. Stattdessen liegt ein Download-Code bei. Die Versionen „Standard“, „Ultimate“ und „Code in a Box“ werden mit Vorbestellungsboni:

Das „Vintage Vice City“-Paket , das eine zweifarbige Vapid Stanier Limousine aus dem Jahr 1955 und eine Garage sowie den weltberühmten Ocean Beach und extravagante Outfits und Frisuren für Jason und Lucia umfasst. Spieler erhalten außerdem ein kultiges Waffenmuster, das – wie Rockstar es formulierte – „an die Exzesse der Vergangenheit erinnert“.

, das eine zweifarbige Vapid Stanier Limousine aus dem Jahr 1955 und eine Garage sowie den weltberühmten Ocean Beach und extravagante Outfits und Frisuren für Jason und Lucia umfasst. Spieler erhalten außerdem ein kultiges Waffenmuster, das – wie Rockstar es formulierte – „an die Exzesse der Vergangenheit erinnert“. Ein Monat kostenlos Die größten Hits, insbesondere eine monatliche Einzahlung in Höhe von 500.000 GTA$ auf Ihr Grand Theft Auto Online das Bankkonto der Spielfigur, spezielle Shark-Karten mit 15 % Bonus Der große Zugraub, Zugang zu kostenlosen und ermäßigten Grand Theft Auto Online Fahrzeuge, eine wechselnde Auswahl an Klassikern Rockstar Games Titel und weitere vorgestellte Spiele in der Die größten HitsSpielebibliothek.

Beachten Sie, dass zwar vorherigeGrand Theft AutoSpiele eine Online-Komponente hatte, Rockstarhat gesagt, dassGTA VI ist ein Einzelspieler-Erlebnis. Die Ultimate Edition enthält außerdem eine Menge Inhalte, auf die nur Spieler mit dieser Spielversion im Spiel zugreifen können, nämlich:

Exklusive Fahrzeuge

’95 Grotti Cheetah – Ein Sportwagen im Retro-Stil mit einer exklusiven Lackierung.

– Ein Sportwagen im Retro-Stil mit einer exklusiven Lackierung. Shitzu „Hai“ – Ein erstklassiges Schnellboot, um die Wasserwege von Leonida zu erkunden.

– Ein erstklassiges Schnellboot, um die Wasserwege von Leonida zu erkunden. ’67 Vapid Dominator Buggy – Ein Offroad-Muscle-Buggy, der für unwegsames Gelände konzipiert ist.

– Ein Offroad-Muscle-Buggy, der für unwegsames Gelände konzipiert ist. Jasons Fahrzeuge für den Unterschlupf – Weitere Fahrzeuge stehen in Jasons Unterschlupf zur Verfügung.

– Weitere Fahrzeuge stehen in Jasons Unterschlupf zur Verfügung. Ganado Retro Build – Ein einzigartiger, maßgeschneiderter Fahrzeugumbau für den Ganado.

Exklusive Waffen

Ich mag große Waffen, da kann ich nicht lügen.

Revolver von Hawk & Little Morgan – Passende, individuell gestaltete Revolver zum Thema Jason und Lucia.

– Passende, individuell gestaltete Revolver zum Thema Jason und Lucia. Individuell angepasste Waffenvarianten – Exklusive, gravierte Versionen der charakteristischen Handfeuerwaffen der Protagonisten.

Exklusive Unternehmen und Standorte

Rideout Customs Mod Shop – Werkstatt für Fahrzeugumbauten.

– Werkstatt für Fahrzeugumbauten. Saras Unisex-Salon – Frisuren und Charakteranpassung.

– Frisuren und Charakteranpassung. Bekleidungsgeschäft „Stock 305“ – Exklusive Kleidung und Mode.

– Exklusive Kleidung und Mode. Tattoo-Studio „Electric Fang“ – Weitere Tattoos und Körperkunst.

– Weitere Tattoos und Körperkunst. One-Eyed Willies Mod-Shop – Spezialist für die individuelle Anpassung von Geländewagen.

Exklusive Kosmetik

Ich bin mir nicht sicher, ob diese Stiefel zu diesem Oberteil passen, aber was weiß ich schon über den Vice-City-Stil?

Im Vice-City-Stil – Zusätzliche Outfits und Ausstattungsoptionen, die vom kultigen Look von Vice City inspiriert sind.

– Zusätzliche Outfits und Ausstattungsoptionen, die vom kultigen Look von Vice City inspiriert sind. Goodtime Gear – Eine exklusive Kollektion aus Bekleidung und Kosmetikartikeln.

Exklusive Story-Inhalte

PTT Youngin$ Illegal Goods Store (Gelände) – Ein zusätzlicher Schauplatz und dazugehörige Handlungsinhalte, die in die Einzelspieler-Kampagne integriert wurden.

– Ein zusätzlicher Schauplatz und dazugehörige Handlungsinhalte, die in die Einzelspieler-Kampagne integriert wurden. Oldtimer-Sammlung – Eine exklusive Aktivität rund um klassische Sammlerfahrzeuge, die sich im Verlauf der Geschichte entfaltet.

Rockstar sagte: „Die Extras der ‚Ultimate Edition‘ ziehen sich durch alle Aspekte der Geschichte von Jason und Lucia, wobei hinter jedem Kapitel neue Gegenstände zum Vorschein kommen.“

Mai 2026: Zuerst für Konsolen

Es war ein magerer Monat, da Rockstar hat keine besonders neuen Informationen zum Spiel preisgegeben. Allerdings sagte Strauss Zelnick, der Geschäftsführer des Herausgebers des Spiels, Take-Two Interactive, sagte in einem Interview with Bloomberg why Grand Theft Auto VI wird zum Start nicht für den PC erscheinen:

“Rockstar wird immer auf der Konsole gestartet Denn ich glaube, bei einer solchen Veröffentlichung wird man daran gemessen, ob man die Kernzielgruppe bedient. Ob man die Kernzielgruppe wirklich bedient. Wenn deine Kernzielgruppe nicht dabei ist, wenn sie nicht an erster Stelle und bestmöglich bedient wird, erreichst du deine anderen Kunden irgendwie auch nicht.“

Obwohl Zelnick eine PC-Version weder bestätigt noch dementiert hat, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Rockstar wird diesen Sektor nicht ins Visier nehmen (Newzoo’sjüngsteBericht über PC- und Konsolenspiele schätzt, dass die Zahl der PC-Spieler weltweit in diesem Jahr auf 966 Millionen gestiegen ist (im Vergleich zu 662 Millionen auf Konsolen).

Außerdem, historisch gesehen, Rockstar hat alle seine Spiele zuerst auf Konsolen und erst danach auf dem PC veröffentlicht. GTA V… erschien beispielsweise anderthalb Jahre nach seiner Erstveröffentlichung auf dem PC.

Rockstar eine riesige Dominokette umgeworfen wenn esdie Veröffentlichung von … verschoben Grand Theft Auto VI bis zum 19. November 2026. Andere Studios – von AAA- bis hin zu Indie-Studios – begannen hektisch, ausziehen ausRockstars way als sie versuchten (und weiterhin versuchen), sich ein wenig Platz zu verschaffen.

In einem Nachrichtenbeitrag, Rockstar sagte: „Es tut uns leid, dass wir die Wartezeit, die ohnehin schon lang war, noch einmal verlängern müssen, aber diese zusätzlichen Monate werden es uns ermöglichen, das Spiel mit dem hohen Qualitätsstandard fertigzustellen, den ihr gewohnt seid und verdient.“

Rockstar legte den ursprünglichen Veröffentlichungstermin auf den 26. Mai 2026 fest und gab sich damit ein Jahr Zeit, um das Spiel auf Vordermann zu bringen. Natürlich hat sich dieser Termin inzwischen verschoben. Das Studio veröffentlichte außerdem der zweite offizielle Trailer zusammen mit einem umfangreichen Update für die GTA VI Website, auf der die bislang umfangreichste Sammlung offizieller Informationen veröffentlicht wird.

Leonida Keys, liebe Leute.

Wir haben herausgefunden, dass das Spiel im fiktiven Bundesstaat Leonida, inspiriert von Florida. Rockstar beschreibt Leonida als seine „größte und fesselndste Weiterentwicklung von Grand Theft Auto„noch nicht.“

Rockstar hat sechs namentlich genannte Regionen in Leonida vorgestellt, womit GTA VI der erste Teil der Reihe ist, bei dem bereits vor der Veröffentlichung offiziell mehrere unterschiedliche geografische Gebiete bestätigt wurden. Dies lässt auf eine deutlich umfangreichere Spielwelt schließen als GTA V’s Los Santos und Blaine County.

Vice City

Leonida Keys

Grassrivers

Port Gellhorn

Ambrosia

Nationalpark Mount Kalaga

Lucia Caminos

Auf diesem Foto ist Lucia zu sehen, wie sie einem Boxsack ordentlich eins überbrät.

Rockstar bestätigte offiziell, dass Lucia eine der Figuren des Spiels ist zwei spielbare Protagonisten, mit wichtigen persönlichen Details zu ihrer Figur, darunter, dass sie kürzlich aus der Justizvollzugsanstalt Leonida entlassen wurde und entschlossen ist, sich eine bessere Zukunft aufzubauen.

Jason Duval

Hier ist Jason, der gerade damit beschäftigt ist, richtig coole „Bad-Boy“-Vibes zu versprühen.

Rockstar bestätigte Jason als zweiten spielbaren Protagonisten und verriet, dass er eine bewegte Vergangenheit hat und sich daher zunehmend in Leonidas kriminelle Unterwelt verstrickt.

Rockstar’s Die offizielle Inhaltsangabe bestätigt, dass Jason und Lucia nach einem missglückten Raubüberfall in eine kriminelle Verschwörung verwickelt werden, die sich über ganz Leonida erstreckt. Ihre Beziehung bildet den emotionalen Kern der Handlung, obwohl das Paar auf seinem Weg dabei sowohl unterstützt (als auch behindert) wird durch mehrere Nebenfiguren, darunter:

Cal Hampton

Brian Heder

Boobie Ike

Dre’Quan Priest

Real Dimez

Raúl Bautista

Nur ihreoffizielle Biografien und Rollen wurden bestätigt.

Dezember 2023: Die offizielle Enthüllung von „Grand Theft Auto VI“ schreibt YouTube-Geschichte

RockstarvorgestelltGrand Theft Auto VImit seinemerster offizieller Trailer, wo bestätigt wurde:

Der offizielle Titel des Spiels lautet Grand Theft Auto VI .

. Der Schauplatz ist Vice City und der gesamte Bundesstaat Leonida.

Das Spiel spielt in der heutigen Zeit.

Lucia wurde als eine der spielbaren Protagonistinnen vorgestellt.

GTA VI wurde für angekündigt PlayStation 5 and Xbox Series X|S.

Es wird spannend sein zu sehen, wie viel vom alten Vice City in die aktualisierte Version einfließen wird.

Der Trailer wurde zu einem der meistgesehenen Videospiel-Trailer, die jemals veröffentlicht wurden; innerhalb von 24 Stunden erreichte es 100 Millionen Aufrufe und hat seitdem die Marke von 285 Millionen Aufrufen überschritten. Damit ist es beliebter als das Avengers: Infinity War Trailer (271 Millionen Aufrufe Stand Juli 2026) und der meistgesehene Trailer in YouTubeGeschichte.

Die Gerüchteküche begann vor fast vier Jahren zu brodeln, als Eine große Menge an Filmmaterial aus der frühen Entwicklungsphase wurde veröffentlicht nach einem Netzwerkangriff offline. Rockstar später räumte er den Vorfall öffentlich ein und bestätigte, dass es sich bei dem Filmmaterial um echtes Material aus einer frühen Entwicklungsphase handelte.

Februar 2022: Rockstar bestätigt, dass „GTA VI“ in Entwicklung ist

Wir müssen bis zum 4. Februar 2022 zurückgehen, um erste offizielle Informationen zu erhalten über Grand Theft Auto 6, da dies der Zeitpunkt ist, an dem Rockstar Gamesgab bekannt, dassaktive Entwicklung an der nächsten GTATitelwar „schon in vollem Gange“.

Zum Zeitpunkt dieser Bekanntgabe, GTA V war bereits seit neun Jahren erhältlich (es wurde im September 2013 veröffentlicht). Zu dem Zeitpunkt, als Grand Theft Auto VI Wenn es im November dieses Jahres endlich erscheint, wird damit eine Zeitspanne von 13 Jahren zwischen den beiden Spielen liegen. Beeindruckend, aber kein Rekord: Diese Ehre gebührt Jenseits des Eispalasts 2, das unglaubliche 37 Jahre nach dem ersten Spiel erschien.

Unbestätigte Gerüchte zu GTA 6

WährendRockstar Zwar hat das Studio viele der viel diskutierten Gameplay-Features, darunter dynamische Wirtschaftssysteme, Treibstoffsysteme oder das KI-gesteuerte Verhalten von NPCs, noch nicht offiziell bestätigt, doch die gute Nachricht ist, dass das Studio bereits damit begonnen hat, seine Marketingaktivitäten für Grand Theft Auto VI, also könnt ihr davon ausgehen, dass ihr in den nächsten Monaten mehr darüber erfahren werdet. Bleiben Sie auf dem Laufenden unterEnebas GTA 6-Hub für weitere, bestätigte Spiel-Updates!