Das „World’s Game“-Update für EA FC 26 bringt von der Weltmeisterschaft inspirierte Events, Belohnungen und Turnierinhalte

Das „World’s Game“-Update ist jetzt verfügbar im Rahmen der EA FC 26 und findet parallel zum internationalen Fußballturnier in diesem Sommer statt.

im Rahmen der EA FC 26 und findet parallel zum internationalen Fußballturnier in diesem Sommer statt. Die Spieler können an einem neuen internationalen Turnier mit 48 Mannschaften teilnehmen mit 53 lizenzierten Nationalmannschaften.

mit 53 lizenzierten Nationalmannschaften. Veranstaltungen im Rahmen des „Festival of Football“, Live-Herausforderungen, Belohnungen und zeitlich begrenzte Inhalte werden den ganzen Juni und Juli über fortgesetzt.

EA Sports hat das „The World’s Game“-Update für EA FC 26 veröffentlicht, das eine Reihe von Inhalten zum Thema internationaler Fußball in den Bereichen „Ultimate Team“, „Karrieremodus“, „Kick Off“ und im eigenständigen Turnierspiel einführt. Das Update erschien im Vorfeld der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 und soll viele der Formate und Handlungsstränge widerspiegeln, die sich im realen Wettbewerb entfalten.

Die wichtigste Neuerung ist der Turniermodus „The World’s Game“, der am 4. Juni gestartet ist. Inspiriert vom Format der echten Weltmeisterschaft treten in diesem Wettbewerb 48 Mannschaften an, die zunächst in 12 Gruppen aufgeteilt sind, bevor es in die K.o.-Runde der letzten 32 und schließlich ins Finale geht. Die Spieler können aus 53 vollständig lizenzierten Nationalmannschaften wählen, darunter alle 41 Nationen, die am realen Turnier teilnehmen, sowie weitere lizenzierte Länder.

Das „World’s Game“-Turnier ist ab sofort verfügbar

Das Update hat zudem die Authentizität des internationalen Fußballs in EA FC 26 weiter ausgebaut. Dem Spiel wurden neue Stadien wie das Gillette Stadium und das BMO Field hinzugefügt, während in verschiedenen Spielmodi weitere Nationalmannschaften zur Auswahl stehen. Zu den spielbaren Mannschaften, die in den erweiterten internationalen Kader aufgenommen wurden, zählen unter anderem Indonesien, Kap Verde und Usbekistan.

Die Tabelle wird angepasst, um den tatsächlichen Stand der Weltmeisterschaft widerzuspiegeln.

Karrieremodus erhielt zudem bedeutende Neuerungen im Bereich des internationalen Fußballs. Spieler können nun im Rahmen der Managerkarriere am internationalen Männerturnier teilnehmen, während die Spielerkarriere neue internationale ICONs und Helden sowie turnierbezogene Ziele einführt. Neue Live-Startpunkte und Live-Herausforderungen für Manager ermöglichen es den Spielern, in sich ständig weiterentwickelnde Szenarien einzutauchen, die von Geschichten aus dem internationalen Fußball inspiriert sind.

Abgesehen von den Turnierinhalten hat EA Sports im Rahmen des umfassenden Patches auch Updates zur Spielbalance, Anpassungen am Spielstil, Änderungen an der Darstellung, überarbeitete Menüs sowie eine Reihe von Verbesserungen zur Erhöhung des Spielkomforts implementiert.

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Ein Großteil der laufenden Inhalte des Updates dreht sich um „Football Ultimate Team“ und die Kampagne „Festival of Football“. Im Rahmen des Events wurden ein eigener Event-Hub, themenbezogene Spieler-Gegenstände, Weiterentwicklungen, Ziele sowie ein neues Token-System eingeführt, das es den Spielern ermöglicht, Herausforderungen zu meistern und Belohnungen in einem speziellen Belohnungsshop einzulösen.

Spieler, die sich während des Veranstaltungszeitraums bei EA FC 26 anmelden, können einen kostenlosen „Festival of Football ICON Pelé“-Gegenstand erhalten. Weitere Belohnungen gibt es durch saisonale Ziele, Event-Herausforderungen und den Fortschritt in der Kampagne. Das neue Token-System soll den Spielern mehr Flexibilität bei der Auswahl der Belohnungen bieten, die sie im Laufe der Veranstaltung anstreben.

Ein Beispiel dafür, wie Tokens funktionieren.

EA Sports bestätigte außerdem, dass die international ausgerichteten „Manager Live Challenges“ und die „Festival of Football“-Kampagnen den ganzen Sommer über fortgesetzt werden und sich eng an den Verlauf des realen Turniers anlehnen. Im Laufe des Juni und Juli sollen im Zuge des Turnierverlaufs weitere themenbezogene Inhalte, Belohnungen und zeitlich begrenzte Aktivitäten veröffentlicht werden.

EA Sports hat außerdem den bevorstehenden Zeitplan für „Festival of Football: Journey of Nations“ vorgestellt, eine Reihe von thematischen Ultimate-Team-Kampagnen, die den ganzen Sommer über stattfinden sollen. Jedes Kapitel konzentriert sich auf einen anderen Aspekt des internationalen Fußballs und stellt neuer Spieler Gegenstände, Ziele, Weiterentwicklungen und Belohnungen im Zusammenhang mit dem laufenden Turnier.

„Greats of the Game“ findet vom 19. bis zum 26. Juni statt und würdigt einige der legendärsten Spieler des internationalen Fußballs. Im Rahmen der Kampagne werden voraussichtlich neue spezielle Spieler-Gegenstände und themenbezogene Inhalte eingeführt, die von legendären Leistungen auf der Weltbühne inspiriert sind.

Die Aktion „National Icons“ läuft vom 26. Juni bis zum 3. Juli und konzentriert sich auf Spieler, die durch herausragende Leistungen bei zahlreichen internationalen Turnieren zum Synonym für ihre Nationalmannschaften geworden sind. Es wird erwartet, dass die Aktion von zusätzlichen Zielen, Herausforderungen zum Aufbau des Kaders und Event-Belohnungen begleitet wird.

Das Programm „Journey of Nations“ endet mit „The Finalists“, das vom 3. bis zum 10. Juli läuft. Dieses letzte Kapitel ist zeitlich auf die Endphase des realen Turniers abgestimmt und stellt die Spieler und Nationen in den Mittelpunkt, die im Wettbewerb am weitesten gekommen sind.