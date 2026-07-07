Neue Spielveröffentlichungen: 22. – 28. Juni 2026

Die letzte Juniwoche hält wieder eine abwechslungsreiche Auswahl an Videospiel-Neuerscheinungen bereit – von kompetitiven Kampfspielen und emotionalen Indie-Abenteuern bis hin zu Retro-inspirierten Rollenspielen und Survival-Horror. Egal, ob ihr neue Combos meistern, dunkle Geheimnisse lüften oder einfach nur eine bewegende Reise genießen möchtet – das Angebot dieser Woche hält für Spieler aller Plattformen etwas bereit.

Dead or Alive 6: Last Round

Das Entwicklerteam NINJA und der Publisher Koei Tecmo kehren mit „Dead or Alive 6: Last Round“, der definitiven Ausgabe der langjährigen Kampfspiel. Aufbauend auf der ursprünglichen Version vereint „Last Round“ die umfangreiche Charakterauswahl, die Levels, die Kostüme und die nach der Veröffentlichung hinzugefügten Inhalte des Spiels und optimiert gleichzeitig das rasante Kampfsystem für moderne Plattformen. Die Version enthält zudem eine Reihe von Verbesserungen, die das Online- und Offline-Spielerlebnis zugänglicher machen sollen.

Das größte Gesprächsthema rund um „Last Round“ ist dessen Positionierung als das umfassende „Dead or Alive 6“-Erlebnis. Da jahrelange Download-Inhalte in einem einzigen Paket zusammengefasst wurden, können Neulinge die Serie in vollem Umfang erleben, während langjährige Fans Zugang zu allen wichtigen Updates erhalten, ohne Inhalte separat kaufen zu müssen.

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Reh und Junge

„Deer & Boy“ wurde von Lifetap Studios entwickelt und von Plug In Digital veröffentlicht. Es handelt sich um ein filmisches Rätsel-Plattformspiel, das die Geschichte eines kleinen Jungen und seines treuen Hirschbegleiters erzählt, die gemeinsam eine wunderschöne, aber gefährliche Welt durchqueren. Das Spiel kombiniert Umgebungsrätsel, Stealth-Sequenzen und eine emotionale Erzählung und legt dabei großen Wert auf die Zusammenarbeit zwischen den beiden Protagonisten.

Schon vor der Veröffentlichung wurde „Deer & Boy“ aufgrund seiner bewegenden Handlung und seines malerischen Grafikstils mit gefeierten Story-Adventures wie „Brothers: A Tale of Two Sons“ und „Spirit of the North“ verglichen. In ersten Vorabberichten wurden die atmosphärische Umsetzung und die wortlose Erzählweise des Spiels gelobt, was es zu einer der faszinierendsten Indie-Veröffentlichungen der Woche macht.

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Dunkle Schriftrollen

„Dark Scrolls“ wurde von doinksoft entwickelt und von Devolver Digital veröffentlicht. Es handelt sich um einen Fantasy-Action-Plattformer, der rasantes Hack-and-Slash-Kämpfe mit Shoot-’em-up-Chaos und Roguelite-Spielverlauf. Die Spieler können sich entweder solo oder im lokalen und Online-Koop-Modus an prozedural generierten Durchläufen versuchen und dabei aus einer Reihe unterschiedlicher Helden wählen, von denen jeder über einzigartige Fähigkeiten, Nebenziele und anpassbare Ausrüstung verfügt, die verschiedene Spielstile fördern. Handgefertigte Levels, verzweigte Pfade, versteckte Geheimnisse und immer anspruchsvollere Bosse sorgen dafür, dass kein Durchlauf genau wie der andere verläuft.

Eines der herausragenden Merkmale des Spiels ist der Fokus auf den Wiederspielwert. Zwischen den Durchläufen können Spieler ihre gesammelten Münzen in „Bruce & Goose’s Shoppe“ ausgeben, um mächtige Vorteile, vernichtende Angriffe und beschwörbare Verbündete freizuschalten und so übertriebene Kombinationen zu kreieren, die von klassischen Arcade-Spielen inspiriert sind. Nach seiner Veröffentlichung am 22. Juni für PC und Nintendo Switch hat „Dark Scrolls“ bereits Lob für seine charmante Pixel-Art-Darstellung, das kooperative Gameplay und die gelungene Mischung aus Old-School-Plattformspiel und modernem Roguelite-Design erhalten.

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Fleisch, das Angst schuf

„Fleisch, das Angst schuf“ wurde von Tainted Pact Games entwickelt und von Assemble Entertainment veröffentlicht und ist ein Survival-Horror-Titel, der stark von den Klassikern des Genres aus der PlayStation-Ära inspiriert ist. Die Spieler erkunden eine abgelegene Forschungseinrichtung, die von grotesken biologischen Schrecken heimgesucht wird, und müssen dabei ihre begrenzten Ressourcen sorgfältig einteilen, während sie Umgebungsrätsel lösen und die Wahrheit hinter einem schreckenerregenden wissenschaftlichen Experiment aufdecken.

Das Spiel hat dank seines bewussten Retro-Ansatzes mit festen Kamerawinkeln, bedrückender Atmosphäre und methodischer Erkundung großes Interesse geweckt. In jüngsten Vorabberichten wurden insbesondere die realistischen Kreaturendesigns und die klassischen Horror-Einflüsse hervorgehoben, wodurch „Fleisch, das Angst schuf“ als eine der vielversprechendsten Indie-Horror-Veröffentlichungen des Jahres gilt. Wir werden eine Rezensiondavon bald.

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Besondere Erwähnungen

Auch einige andere Spiele sind diese Woche einen Blick wert. Starfox feiert ein willkommenes Comeback auf Nintendo Switch 2, womit eine der beliebtesten Science-Fiction-Reihen von Nintendo für eine neue Generation von Spielern wiederbelebt wird. „A Necromancer’s Tale“ erscheint auf dem PC und bietet ein storyorientiertes Rollenspiel, in dem Moral und verbotene Magie den Verlauf der Geschichte bestimmen.

„Mousebusters“ bringt kooperative Geisterjagd-Action mit einer verspielten Cartoon-Optik auf den PC und Konsolen, während „Deltarune: Chapter 5“ die gefeierte RPG-Saga von Toby Fox fortsetzt und für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4 und den PC erscheint.

Ganz gleich, ob ihr eine legendäre Kampfspielreihe wiederentdeckt, herzerwärmende Indie-Abenteuer erkundet oder euch in albtraumhafte Survival-Horror-Spiele wagt – die Neuerscheinungen dieser Woche zeigen, wie vielfältig die Gaming-Landschaft nach wie vor ist.