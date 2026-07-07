„Dead by Daylight“-Film hat Regisseur gefunden und feiert sein 10-jähriges Jubiläum mit einer Zusammenarbeit mit „Turnbound“ sowie der Roadmap für Jahr 11

Der kommende „Dead by Daylight“-Film hat seinen Regisseur gefunden , wobei Thordur Palsson gemeinsam mit den Drehbuchautoren David Leslie Johnson-McGoldrick und Alexandre Aja an der Blumhouse-Atomic-Monster-Produktion mitwirkt.

, wobei Thordur Palsson gemeinsam mit den Drehbuchautoren David Leslie Johnson-McGoldrick und Alexandre Aja an der Blumhouse-Atomic-Monster-Produktion mitwirkt. Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum von Behaviour Interactive Außerdem wurde Jason Voorhees als neuer Killer vorgestellt und ein Crossover-Event mit dem Autobattler „Turnbound“ angekündigt.

Außerdem wurde Jason Voorhees als neuer Killer vorgestellt und ein Crossover-Event mit dem Autobattler „Turnbound“ angekündigt. Mit Blick auf die Zukunft hat „Dead by Daylight“ seine Roadmap für das 11. Jahr vorgestellt, darunter neue Kapitel, eine umfassende grafische Überarbeitung, neue Spielmodi, Unterstützung für Mods sowie Kooperationen mit Franchises wie „Terrifier“, „Scooby-Doo“ und „Diablo“.

„Dead by Daylight“ feiert derzeit sein 10-jähriges Jubiläum, zu dem kürzlich auch eine Sonderveranstaltung in Montreal (der Heimatstadt des Entwicklers Behaviour Interactive) gehörte. Die neueste Meldung in diesem Zusammenhang ist jedoch, dass ein geplantes Filmprojekt nun einen Regisseur hat: Thordur Palsson.

Der Name sagt Ihnen vielleicht nichts, doch Palssons Debütfilm „The Damned“, ein Folk-Horrorfilm, wurde von den Kritikern positiv aufgenommen, als er Anfang 2025 in die Kinos kam. Er ist außerdem die treibende Kraft hinter Netflix’ erster isländischer Originalserie „The Valhalla Murders“. Der „Dead by Daylight“-Film wird von Blumhouse Atomic Monster produziert, der gemeinsamen Filmgesellschaft von Jason Blum und James Wan („The Conjuring“).

„Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als das 10-jährige Jubiläum, um diese Neuigkeit bekannt zu geben“, sagte Jason Blum. „Thordur ist der Filmemacher, dem wir zutrauen, ‚Dead by Daylight‘ von dem Bildschirm, auf dem ihr das Spiel spielt, auf die große Leinwand im Kino zu bringen.“

Horror hinter der Kamera

Palsson stößt zum Film „Dead by Daylight“ hinzu, an dem bereits die zuvor angekündigten Drehbuchautoren David Leslie Johnston-McGoldrick und Alexandre Aja mitwirken. Ersterer ist einer der wichtigsten kreativen Köpfe hinter den Kulissen der „The Conjuring“-Reihe, während Aja vor allem als Regisseur des Monsterfilms „Crawl“, des Remakes von „The Hills Have Eyes“ und seines Durchbruchserfolgs „Haute Tension“ (High Tension) bekannt ist.

„Was David und Alexandre in ‚Dead by Daylight‘ einbringen, ist eine seltene Balance aus charakterorientierter Erzählkunst und unerbittlicher Genre-Intensität“, sagte Blum. „Indem sie sich auf Survival-Horror und psychologischen Terror stützen, schaffen sie mit ihrer Arbeit eine Welt, in der Angst nicht nur erlebt, sondern verdient wird. Es ist eine filmische Blaupause, die darauf ausgelegt ist, einen Regisseur anzuziehen, der diese Vision durch schauspielerische Leistung und Größe noch weiter zur Geltung bringen kann.“

Blum mag zwar gerne die kreativen Köpfe loben, die mittlerweile an dem Film mitwirken, doch er hält sich bedeckt, was die Zuschauer davon erwarten können, was aus dem Spiel übernommen wird. Während „Dead by Daylight“ ursprünglich mit drei Killern startete, umfasst die Liste der übernatürlichen Mörder mittlerweile über 40 Charaktere, darunter den K-Pop-inspirierten „The Trickster“ und den abartigen Mutanten „The Unknown“ – wer oder was also im Film die unglücklichen Opfer verfolgen wird, bleibt derzeit reine Spekulation.

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Viele der Killer in „Dead by Daylight“ haben ihren Weg aus anderen Medien, insbesondere aus Horrorfilmen, in den „Fog“ des Spiels gefunden. Der neueste Neuzugang erscheint am 16. Juni und ist einer der am häufigsten nachgefragten Slashers: Jason Vorhees.

„Nur wenige Horrorfiguren haben sich als so einfallsreich, kreativ und gnadenlos brutal erwiesen wie der Mann mit der Eishockeymaske“, erklärte Behavior in einer Pressemitteilung. „Es war wichtig, verschiedene Aspekte von Jasons Mordmethoden in seiner ‚Power‘ einzufangen, um einen vielseitigen und bedrückenden Killer zu schaffen, der sich durch Beweglichkeit, Brutalität aus der Distanz und Heimlichkeit auszeichnet.“

Zu diesen Fähigkeiten gehört es, sich über die Karte hinweg zu teleportieren und Überlebende anhand ihrer Schritte aufzuspüren. Dabei hinterlässt Jason eine sichtbare Nebelspur, um die Spieler zu warnen, dass er in der Nähe ist – und sie gleichzeitig wahrscheinlich in Angst und Schrecken zu versetzen.

„Ich bin Holzfäller und mir geht’s gut!“

Es ist außerdem möglich, ein Projektil oder einen Haken einzusetzen, um einen Überlebenden festzunageln, sowie die treffend benannte Fähigkeit „Jump Scare“ zu aktivieren, um Objekte in der Nähe zu zerschmettern. Die Spieler können zudem spielspezifische Kostüme für Jason freischalten, die alle seine charakteristische Eishockeymaske beibehalten, diese aber mit den unterschiedlichsten Designs kombinieren – vom schmutzigen Holzfäller-Look bis hin zum Aussehen einer durchnässten Leiche.

„Turnbound“ wird blutig

Als Abwandlung der üblichen Crossover-Spielereien finden einige Killer ihren Weg von „Dead by Daylight“ in den von 1TK Games entwickelten rundenbasierten Autobattler „Turnbound“. Das Update ist ab sofort verfügbar und ermöglicht es den Spielern, durch das Absolvieren bestimmter Missionen exklusive Skins freizuschalten, die die spielbaren Helden in Versionen der wichtigsten Killer aus „Dead by Daylight“ verwandeln.

In „Turnbound“ sind die Figuren in einem Spuk-Brettspiel gefangen – das ist etwas, worüber ich nicht allzu oft schreibe.

Wukong kann sich in „The Trapper“ verwandeln, wenn er ein gegnerisches Heldenfeld mit einer „Bloodthirsty Bat“ zerstört. Alice schaltet den Skin „The Huntress“ frei, wenn sie einen Kampf mit fünf „The White Rabbit“-Feldern auf dem Spielfeld bestreitet. Kitsune erhält das „The Artist“-Kostüm, wenn Spieler in einem einzigen Kampf sechs Kacheln mit „Pecklet“-Kacheln zerstören, und Robin kann zu „The Deathslinger“ werden, wenn er in einem einzigen Zug zwei Kacheln mit einem „Haunted Harpoon“ zerstört.

Leitfaden für die 11. Klasse

Die große Party am Wochenende bot außerdem ein umfangreiches Update im Zusammenhang mit den kommenden Inhalten zu „Dead by Daylight“ sowie einem Auftritt von Blum und Palsson. Letzterer erläuterte seine Absicht hinter dem Film mit den Worten: „Das Wichtigste ist, dass ich das Gefühl einfangen möchte, ständig über die Schulter zu blicken. Ich möchte die Beklemmung, die Anspannung und die Angst vor dem einfangen, was einen in ‚The Fog‘ erwartet. Ich liebe Horror, der einem noch lange nach dem Ende im Gedächtnis bleibt, und genau dieses Kinoerlebnis wollen wir für euch auf die große Leinwand bringen.“

Hier sind die Pläne für das kommende Jahr.

Am 25. Juni erscheint ein neues, auf die „Survivor“-Charaktere ausgerichtetes Kapitel namens „The Life Road“, in dem Shane Wiigwaas vorgestellt wird – der erste indigene „Survivor“ des Spiels. Zu den späteren Veröffentlichungen gehören das von der Community entwickelte Kapitel „Chorus of Sin“ im August, ein „Terrifier“-Kapitel mit Art the Clown im November sowie eine Adaption von „The Casting of Frank Stone“ aus dem Jahr 2027.

Die Entwickler stellten zudem langfristige Pläne für das Gameplay vor. Im Rahmen einer für 2027 geplanten umfassenden grafischen Überarbeitung werden Charaktermodelle, Animationen, Gesichtsausdrücke, Karten, Beleuchtung, Wettereffekte und Umgebungsdetails aktualisiert. Zu den weiteren Features gehören neue Sprachzeilen für die Originalcharaktere, neue Spielmodi wie der 1-gegen-1-Modus und der Zombie-Modus sowie die Unterstützung von Sandbox-Modding-Tools, mit denen Spieler eigene Inhalte erstellen und teilen können.

Es wurden mehrere neue Kosmetik-Kollektionen vorgestellt, darunter die Kollektionen „Black Banquet“ und „Sunflesh“, Kooperationen mit Iron Maiden und Ice Nine Kills sowie Neuzugänge im Zusammenhang mit „The Walking Dead“, „Silent Hill“ und „Diablo“. Behaviour bestätigte außerdem, dass im Rahmen einer zukünftigen Kollektion Scooby-Doo-Charaktere ins Spiel aufgenommen werden. Jinkies!