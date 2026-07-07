ARK: Survival Ascended wird um „Tides of Fortune“, „Genesis Ascended – Teil I“ und den überraschenden Start von „Dragontopia“ erweitert

Genesis Ascended – Teil I ist ab sofort als kostenloses Update für „ARK: Survival Ascended“ verfügbar.

ist ab sofort als kostenloses Update für „ARK: Survival Ascended“ verfügbar. Die Premium-Erweiterung „Tides of Fortune“ führt Seeschlachten, Schiffe und neue Kreaturen ein.

führt Seeschlachten, Schiffe und neue Kreaturen ein. Studio Wildcard Außerdem wurde „ARK: Dragontopia“ überraschend veröffentlicht, eine neue Erweiterung rund um Drachen, die bis Dezember weiter ausgebaut wird.

Studio Wildcard hat eines der bislang umfangreichsten Inhalts-Updates für „ARK: Survival Ascended“ veröffentlicht und damit drei bedeutende Neuerungen eingeführt, die das Survival-Spiel sowohl auf den Ozean als auch in die Lüfte ausweiten. Ab sofort sind das kostenlose Update „Genesis Ascended – Teil I“, die Premium-Erweiterung „Tides of Fortune“ sowie die überraschende Veröffentlichung von „ARK: Dragontopia“ verfügbar.

Zusammen führen die drei Veröffentlichungen neue Regionen, Kreaturen, Fortschrittssysteme und Spielmechaniken ein. Während „Genesis Ascended – Teil I“ eine der bestehenden Story-Erweiterungen von ARK wieder aufgreift, verlagert „Tides of Fortune“ den Schwerpunkt auf groß angelegte Seeerkundungen und Seeschlachten, während „Dragontopia“ die Tür zu einem völlig neuen Abenteuer rund um das Thema Drachen öffnet, das bis ins Jahr 2026 hinein regelmäßig mit neuen Inhalten aktualisiert wird.

„Genesis Ascended“ und „Tides of Fortune“ verändern die Ozeane von ARK

Das kostenlose Update „Genesis Ascended – Teil I“ überarbeitet die ursprüngliche Erweiterung und führt gleichzeitig eine der größten technischen Neuerungen von „ARK: Survival Ascended“ ein: das erste physikbasierte Wassersystem. Das neue Ozean-Biom bietet dynamische Wellen, realistischen Auftrieb und groß angelegte Seeschlachten, während die Spieler gemeinsam mit dem wiederkehrenden KI-Begleiter HLN-A Inseln, versteckte Festungen und Story-Missionen erkunden.

Mit dem Update wird außerdem der Palaeoctopus eingeführt, ein neues Wasserlebewesen, das Felsen erklimmen, mehrere Ziele mit seinen Tentakeln fangen und farbige Tinte produzieren kann, die die Spieler einsammeln können. Das Lebewesen ergänzt die wachsende Liste prähistorischer Tiere, die in ARK: Survival Ascended verfügbar sind.

Der Palaeoctopus, hier zu sehen, wie er gerade dabei ist, mehrere Unglückliche ins Meer zu schleudern.

Zeitgleich mit dem kostenlosen Update erscheint „Tides of Fortune“, eine Premium-Erweiterung, bei der das Seeschlacht-Gameplay im Mittelpunkt steht. Spieler können Schiffe bauen und anpassen – von wendigen Schaluppen bis hin zu größeren Brigantinen –, bevor sie diese in groß angelegten Seeschlachten mit manuell gesteuerten Breitseitenkanonen und Spezialmunition einsetzen. Schiffe lassen sich zudem über spezielle Fertigkeitsbäume für Piraterie, Handel und Luxus aufrüsten, sodass Kapitäne ihre Flotten an unterschiedliche Spielstile anpassen können.

Die Erweiterung führt außerdem zwei neue Begleiter ein. Der „Tidepup“ bietet Heilung und Verteidigungsunterstützung, bevor er schließlich zu einem reitbaren Reittier wird, während der Papagei den Spielern dabei hilft, versteckte Schätze, wertvolle Beute und feindliche Schiffe aufzuspüren. Neue Story-Sequenzen mit Karl Urban und Auli’i Cravalho setzen zudem die in früheren ARK-Erweiterungen eingeführte Erzählung fort.

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ARK: Dragontopia – Ein neues Abenteuer in den Lüften beginnt

Neben den auf den Ozean ausgerichteten Inhalten hat Studio Wildcard überraschend „ARK: Dragontopia“ veröffentlicht, einen neuen Premium-Erweiterungspass, der die Handlung in eine von Drachen beherrschte Welt in den Lüften verlegt. Anstatt gleich am ersten Tag als vollständige Erweiterung zu erscheinen, wird „Dragontopia“ im Laufe der Monate Juli, Oktober und Dezember mehrere umfangreiche Inhaltsupdates erhalten, die schließlich in der Veröffentlichung einer großen, zusammenhängenden Himmelskarte gipfeln.

Mit dem ersten Update wird „Eclipsar Umbra“ eingeführt, ein Drache, der Luftkämpfe führen, Plasmaangriffe ausführen und sich über kurze Entfernungen teleportieren kann. Außerdem können die Spieler nun den neuen Drachen-Fähigkeitsbaum erkunden, der die Bindung zwischen den Überlebenden und ihren Drachen stärkt und gleichzeitig neue Angriffs-, Verteidigungs- und Fortbewegungsfähigkeiten freischaltet.

„Drachenzähmen leicht gemacht“ hat angerufen – sie wollen ihre Drachen zurückhaben.

Zu den weiteren Features gehören der „Drake Claw Grappler“ für Fortbewegung in großer Höhe, kosmetische „Draconic Armor“-Ausrüstung sowie neue Handwerksgegenstände zum Thema Drachen. Studio Wildcard kündigte an, dass im Laufe des Jahres weitere Drachen, Fortschrittssysteme und Gameplay-Features hinzugefügt werden, während „Dragontopia“ kontinuierlich erweitert wird.

„Genesis Ascended – Teil I“, „Tides of Fortune“ und das erste Kapitel von „ARK: Dragontopia“ sind ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam erhältlich. Bestehende Spieler von „ARK: Survival Ascended“ können „Genesis Ascended Teil I“ als kostenloses Update herunterladen, während „Tides of Fortune“ und „Dragontopia“ als Premium-Erweiterungen erhältlich sind.