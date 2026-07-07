Wie bekommt man „God of War Ragnarök“ kostenlos?

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Wenn Sie schon länger auf der Suche nach Wie kommt man dorthin? God of War Ragnarök kostenlos, dann bist du hier genau richtig. Sonys nordisches Epos trägt den Titel €59.99Aufkleber aufDampf, und der Preis hat sich seit der Veröffentlichung der PC-Portierung kaum verändert September 2024. Der Weg, auf den ich vertraue, ist eine kostenlose App: Snakzy. Es zahlt ausDampf Geschenkgutscheine als Belohnung für die Teilnahme an In-App-Angeboten, sodass du das Spiel zum vollen Verkaufspreis mit Marktplatzguthaben kaufen kannst, das dich keinen Cent gekostet hat.

Das istkeine Piraterie, keine Hacks, keine Seiten mit Schlüsselgeneratoren. Diese Wege führen zu echten Malware-Risiko and Sperrungen von Steam-Konten, und sie schaden der Mannschaft bei Santa Monica Studio der das Spiel entwickelt hat. Im Folgenden gehe ich auf den vollständigen Spielüberblick und den Live-Modus ein Dampf Preis, Plattformverfügbarkeit, Systemanforderungen, die fünf Schritte SnakzyMethode, eineEibe Rabattmöglichkeiten, die Frage der Rechtmäßigkeit und eine kurze FAQ. Lesen Sie weiter.

Spielinfo Details Preis des Spiels 59,99 $ (Steam). Niedrigster Preis aller Zeiten: ca. 40 % Rabatt (≈ 35,99 $) Metacritic-Bewertung 92 (Kritiker) / 8,8 (Nutzer) (PC); 94 (Kritiker) / 8,9 (Nutzer) (PS5) Genre Action, Abenteuer, nordische Mythologie, offene Welt, Hack-and-Slash Entwickler Santa Monica Studio (zusammen mit Jetpack Interactive für die PC-Portierung) Verlage PlayStation Publishing LLC / Sony Interactive Entertainment Zeit für die Hauptgeschichte ~26 Stunden Spielzeit + Nachspielzeit ~42 Stunden Zeit für 100 %-Perfektionisten ~63 Stunden

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So bekommst du „God of War Ragnarök“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

God of War Ragnarök ist einer der am häufigsten ausgezeichneten PlayStation Exklusivtitel der letzten Zeit. Die PS5 Die Version hat einen 94 Metacriticmit einem8,9 Nutzerbewertung, während diePC Port überprüft unter 92 kritisch and 8,8 Benutzer. Es gibtDampf, liegt er beiSehr positiv with 91%von über35.000 Bewertungen. Sony bestätigte dies als das das PlayStation-First-Party-Spiel mit den höchsten Verkaufszahlen des Jahres 2022, und die Gesamtverkaufszahlen auf PS und PC liegen mittlerweile bei 15 Millionen Exemplare.

Was das Genre angeht, handelt es sich um ein Third-Person-Spiel Action-Abenteuer basiert auf der nordischen Mythologie und bietet eine offene Spielwelt, ein storyreiches Design sowie die intensiven Hack-and-Slash-Kämpfe, für die die Serie bekannt ist. Santa Monica Studio hat sich um den Kern-Build gekümmert, mit Jetpack Interactive Unterstützung bei der PC port. Ich verfolge dieses Spiel schon seit seiner 9. November 2022 PS5Start. DerPCVeröffentlichung am19. September 2024 war der Moment, der am meisten Dampf Die Spieler konnten es endlich in die Hände bekommen.

Zum musikalischen Kontext: God of War Ragnarökliegt nebenGod of War (2018) als direkte Fortsetzung der Handlung. Es lässt Vergleiche zu The Last of Us Part II für den ehrgeizigen Umfang der Fortsetzung und passt dazu Elden Ring in Bezug auf die Kampfvielfalt. Wenn ihr eines dieser Spiele gespielt habt, wisst ihr bereits, welche Messlatte dieses Spiel übertrifft.

The PC Der Hafen öffnet zudem die Tür zu unbegrenzte Bildraten, Deep-Learning-Super-Sampling, undFSR Unterstützung, sodass ein modernes System der Mittelklasse die PS5 Präsentation. Das, in Verbindung mit dem €59.99 Einstiegspreis, deshalb ist der Snakzy Die unten beschriebene Methode ist für preisbewusste Spieler sinnvoll.

Wie viel kostet „God of War Ragnarök“?

Der aktuelleDampf Der Angebotspreis beträgt €59.99. Diese Zahl ist seit dem September 2024 PC Start. Historische Verkaufsdaten zeigen, dass der größte Rabatt bei etwa 40 % Rabatt, wodurch das Spiel auf etwa €35.99während der HauptphaseDampf saisonale Veranstaltungen. PlayStation Die Preise für digitale Inhalte sind identisch bei €59.99 in den USA, wo die Zahl sprunghaft auf €79.99 in EU-Shops.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Sonderverkauf sind, DampfDie Sommer-, Herbst- und Winterausverkäufe von … bieten seit jeher die besten Angebote Santa Monica Studio Rabatte. Der Haken liegt im Zeitpunkt: Diese Zeitfenster liegen Monate auseinander, und die Rabattgrenze für einen Sony-Eigenproduktionstitel ist niedriger als bei Spielen von Drittanbietern gleichen Alters. Die Snakzy Bei dieser Methode wird der Preis komplett umgangen. Man verdient einen Dampf Geschenkkarte, um dann zum vollen Preis einzukaufen – mit Guthaben, das Sie noch nicht bezahlt haben.

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Verfügbarkeit von „God of War Ragnarök“ auf verschiedenen Plattformen

Plattform Metacritic-Bewertung PC 92 Kritiker / 8,8 Nutzer PS5 94 Kritiker / 8,9 Nutzer PS4 90 (Kritiker) / 8,6 (Nutzer) Xbox N/A Umschalten N/A

God of War Ragnarökläuft aufPC (Dampf and Epic Games Store), PS4, undPS5. Es gibtkeine Veröffentlichung für Xbox oder Nintendo Switch, da Sony die God of War Serie als First-Party-Exklusivtitel. Die PC Die Portierung umfasst die gesamte nordische Handlung mit PC-spezifischen Verbesserungen wie unbegrenzte Bildrate, Deep-Learning-Super-Sampling, undFSRUnterstützung. DaSnakzy Prämien werden umgewandelt in Dampf Geschenkkarten, die PCVersion aufDampf ist die beste Übereinstimmung für diese Methode.

Systemanforderungen für „God of War Ragnarök“

The PC Der Port basiert auf Santa Monica Studio„s maßgeschneiderter Motor entstand aus God of War (2018), und dafür ist ein 190 GB SSD zumindest. Es gibt keine Ausweichmöglichkeit auf eine Festplatte, stellen Sie daher vor der Installation sicher, dass Ihr Speicher ein Solid-State-Laufwerk ist.

Komponente Mindestanforderung Empfohlene Anforderung OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10 (64-Bit) Prozessor Intel Core i5-4670K / AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i5-10600K / AMD Ryzen 7 3700X Speicher 8 GB RAM 16 GB RAM Grafiken NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5600 XT NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 DirectX Version 12 Version 12 Lagerung 190 GB SSD 190 GB SSD

Hardware der Mittelklasse von ab 2020 bewältigt minimale Einstellungen problemlos. Die empfohlenen Zielwerte 1440p „High“ bei 60 FPS with Deep-Learning-Super-Sampling or FSR aktiviert, was bedeutet, dass ein moderner Rechner der Mittelklasse ausreicht, um das Spiel nahezu in seiner PS5Vitrine.

Spielmechanik von „God of War Ragnarök“

Die Kernschleife enthält Durchsuchungen und sein Sohn im Teenageralter Atreus auf einer Reise durch alle Neun Reiche der nordischen Mythologie als der prophezeite Ragnarök rückt näher. Es wechseln sich Kampfsequenzen, Umgebungsrätsel und Nebenquests ab, die Geschenke, sowie Story-Missionen, die zwischen Kratos’ Third-Person-Action und speziellen Atreus Abschnitte mit seinem eigenen Moveset. Der rote Faden der Geschichte ist DurchsuchungenkonfrontierendGott der Weisheit und des Krieges and ThorwährendAtreus ringt mit seiner Rolle in der Prophezeiung.

Der Kampf basiert auf drei charakteristischen Waffen: der Leviathan-Axt, dasKlingen des Chaos, und das neueDer betrunkene Speer. Jede Waffe verfügt über einen eigenen Fertigkeitsbaum, Runenangriffs-Slots und Elementareigenschaften (Frost, Feuer, Wind). Hinzu kommen Schildtechniken, Begleitangriffe von Atreus sowie weitere Verbündete und ein umfangreiches Ausrüstungssystem mit Rüstungssets and Zauber. Santa Monica Studio Jedes System aus dem Neustart von 2018 wurde erweitert, anstatt es neu zu erfinden, wodurch die Steuerung vertraut bleibt, während die Spieltiefe zunimmt.

Der Spielfortschritt ist an den jeweiligen Realm gebunden. Du schaltest neue Fortbewegungsfähigkeiten, Waffenaufsätze und Ausrüstungsstufen frei, während sich die Geschichte zwischen Midgard, Schwarzelfenreich, Vanaheim, Alfheim, Muspelheim, Niflheim, Helheim, Asgard, undJötunheim. Die Zeit, die man braucht, um alles zu schaffen, beträgt ~63 Stunden Dies ergibt sich aus dem Absolvieren aller optionalen Inhalte, Nebenbosse und „Berserker-Grabstein“-Kämpfe in jedem Reich – einer der umfangreichsten Wiederholungszyklen nach Abschluss der Hauptkampagne in der gesamten Serie.

Optionale Spielhilfen, darunter Hilfe anbieten and Einstellung der Combat-Rampe, lässt sich über das Menü anpassen. Dadurch ist das Spiel auch für Neulinge zugänglich, ohne dabei an Herausforderung einzubüßen mittlere bis späte Kampfphasefür Veteranen.

Die wichtigsten Features von „God of War Ragnarök“

✅ Alle neun Reiche können erkundet werden: Dies ist der erste God of War mit dem du alle Welten der nordischen Mythologie erkunden kannst, von den Zwergenschmieden von Schwarzelfenreich to Gott der Weisheit und des Krieges’sAsgard, von denen jede ihre eigenen Umgebungen und Nebenhandlungen hat.

✅ Drei charakteristische Waffen: DieLeviathan-Axt and Klingen des Chaos zusammen mit dem neuen zurückkehren Der betrunkene Speer, von denen jede über einzigartige Fertigkeitsbäume, Runenangriffe und elementare Eigenschaften verfügt, die für ein äußerst tiefgehendes Spielerlebnis sorgen God of War das bisherige Kampfsystem.

✅ 94 bei Metacritic auf der PS5: Eines der am besten bewerteten Spiele dieser Generation, das an den Erfolg seines Vorgängers bei den Kritikern anknüpft und gleichzeitig jedes System, jeden Handlungsstrang und jede Kampfmechanik weiterentwickelt.

✅ Abschnitte, in denen Atreus spielbar ist: Spezielle Solo-Spielabschnitte als Teenager Atreus, mit seinem eigenen Kampfstil, seinen Begleitern und seinen Story-Missionen, die die Erzählung aus zwei Perspektiven eröffnen.

✅ Über 15 Millionen verkaufte Exemplare: PlayStation„der am schnellsten verkaufte First-Party-Titel des Jahres 2022, mit dem PC Hafen, der eine weitere Käuferwelle auslöste und einen Anstieg um 91 % DampfBewertung.

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So bekommst du „God of War Ragnarök“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy ist eine kostenlose Prämien-App von Eibedas aufAndroid and iOS. Das Prinzip ist einfach: Man nimmt an In-App-Angeboten teil (Installation kostenloser Spiele, Casual-Games für Mobilgeräte, kurze Umfragen, Videoaufrufe) und verdient Snakzy Münzen und diese Münzen gegen Marktplatz-Geschenkkarten einlösen, darunter Dampf, PlayStation, Xbox, undNintendo eShop. Keine Kreditkarte, kein Abonnement, kein Kauf. Du tauschst Zeit gegen Guthaben ein, das in ein Dampf Geschenkgutschein, den Sie für folgende Zwecke einlösen können God of War Ragnarök zum vollen Verkaufspreis.

Hier ist die fünfstufige Vorgehensweise, um God of War Ragnarökkostenlos mitSnakzy:

Snakzy herunterladen. Kostenlos erhältlich unter iOS and Android, wobei die Registrierung weniger als 60 Sekunden dauert. Verfügbare Angebote durchsuchen. Öffne den Reiter „Verdienen“ und wähle Angebote aus, die zu deinem Zeitbudget passen: kurze Umfragen, kostenlose App-Installationen oder längere, meilensteinbasierte Handyspiele. Die Angebote und Auszahlungen wechseln regelmäßig, schau also nach, was in deinem Land gerade verfügbar ist. Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen. Für jede abgeschlossene Aufgabe erhältst du Münzen gutgeschrieben auf dein Snakzy Gleichgewicht. Stapeln Sie ein paar davon, während Sie fernsehen oder pendeln, um das Gleichgewicht schneller zu verbessern. Münzen gegen eine Steam-Geschenkkarte einlösen. Sobald Ihr Guthaben den Schwellenwert überschreitet, gehen Sie zum Bereich „Prämien“ und wählen Sie eine 50-Dollar-Steam-Guthaben Karten. Damit ist alles abgedeckt God of War Ragnarök’s€59.99Preis mit€40.01übrig geblieben. Nutze die Geschenkkarte, um „God of War Ragnarök“ auf Steam zu kaufen. Gib den Code ein, suche nach dem Spiel und schließe den Kauf ab.

Ein Tipp Neue Nutzer erhalten ein 10-Dollar-Willkommensbonus Bei der Anmeldung kannst du es auf deine erste Zahlung anrechnen lassen DampfGeschenkkarte.

Bei der Anmeldung kannst du es auf deine erste Zahlung anrechnen lassen DampfGeschenkkarte. Die Mindestauszahlungsgrenze beträgt €35 , Sie benötigen mindestens diesen Kontostand, um die Einlösung vorzunehmen.

, Sie benötigen mindestens diesen Kontostand, um die Einlösung vorzunehmen. Die meisten Nutzer erzielen nach einigen Meilenstein-Angeboten einen komfortablen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Angebote und Auszahlungen variieren je nach Region. Informieren Sie sich, was in Ihrem Land verfügbar ist, bevor Sie sich festlegen.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tageder InstallationSnakzy. Die€35 Es gilt eine Mindestauszahlungsgrenze, und die Verfügbarkeit der Angebote variiert je nach Land. Schau in der App nach, was in deiner Region gerade verfügbar ist, bevor du dich an die Arbeit machst, um die DampfGeschenkkarte.

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Nicht jeder Leser möchte ein paar Wochen damit verbringen, Snakzy Optionen vor dem Start des Spiels. Wenn du lieber God of War Ragnarökheute,Eibe ist der Marktplatz, den ich empfehle. Offiziell DampfDer Preis beträgt€59.99. Eibe’sSteam-Key ist derzeit gelistet bei €58.61, was etwa 2% in den aktuellen Suchergebnissen. Der Rabatt auf einen Sony-Eigenproduktionstitel fällt immer gering aus, da Sony den Vertrieb streng kontrolliert. Eine echte Ersparnis ist dennoch eine echte Ersparnis, und während der Aktionszeiträume Eibe Tasten fallen oft weiter als Dampf„s eigener saisonaler Rabatt. Der Schlüssel bietet einen legitimen Dauerberechtigung, direkt eingelöst bei Dampf wie bei jedem normalen Kauf.

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Eibe Die Preise schwanken, daher sollten Sie vor dem Kauf die aktuelle Preisliste überprüfen. Sie können kostenlos mit Snakzy, hol dir ein vergünstigtes Eibe Dampf Taste für sofortigen Zugriff oder laden €50 of Eibe Guthaben der Geschenkkarte auf Ihr Dampf Brieftasche. Alle drei Wege führen zu einer legitimen, dauerhaften Kopie von God of War Ragnarök.

Ist es legal, „God of War Ragnarök“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

Ja. DasSnakzyDie Methode lautet100 % legal. Die Funktionsweise ist einfach. SnakzyDie Werbepartner von ‚s bezahlen die App für die Vermittlung von App-Installationen, ausgefüllten Umfragen und Anzeigenaufrufen. Snakzy teilt diesen Umsatz in Form von Coins mit dir, du löst die Coins gegen einen Dampf Geschenkkarte, und du stellst eine offizielle €59.99Kauf amDampf. Die Lizenz in Ihrem Konto entspricht derjenigen, die Sie mit Kreditkarte erworben haben. PlayStation Publishing LLC wird über den üblichen Weg bezahlt Dampf Umsatzbeteiligung und Santa Monica Studiowird unterstützt.

Was Sie vermeiden sollten, sind inoffizielle „Kostenloser Download“-Seiten, Torrents, geknackte Installationsprogramme und Tools zur Schlüsselgenerierung. Das sind illegal, sie tragen echte Malware-Risiko für Ihren PC und DampfDas Anti-Cheat-System von […] kann raubkopierte Versionen erkennen und Ihren gesamten Account sperren. Am Ende dieses Weges winkt kein rechtmäßiger Besitz, sondern lediglich rechtliche Konsequenzen und der Verlust aller Spiele, die Sie jemals über denselben Account gekauft haben.

Snakzy ist eine einfache Möglichkeit, dies richtig zu machen. Du unterstützt den Entwickler durch eine echte Dampf Kauf: Sie behalten Ihr Geld in der Tasche und erhalten im Gegenzug eine unbefristete Lizenz für dasselbe Dampf ein Konto, dem Sie bereits vertrauen.

Mein Fazit dazu, wie man „God of War Ragnarök“ kostenlos erhalten kann

Wenn Sie bisher unentschlossen waren, ob Sie den vollen Verkaufspreis für ein Sony-First-Party-Spiel zahlen sollen, für das es bisher nur selten Rabatte gab, dann ist dieser Leitfaden genau das Richtige für Sie. God of War Ragnarökbefindet sich an94 auf Metacritic PS5 and 92 istPC with über 15 Millionen verkaufte Exemplare weltweit. Es hat sich seinen Ruf auf die harte Tour erarbeitet – durch spannende Kämpfe, eine mitreißende nordische Handlung und eines der facettenreichsten Action-Adventure-Systeme auf dieser Plattform. Es wegen der €59.99 Ein Aufkleber wäre ein echter Verlust.

Meine Empfehlungen für die nächsten Schritte: Herunterladen Snakzy, behaupten die10-Dollar-Willkommensbonus, bearbeiten Sie in der ersten Woche die besonders lukrativen Angebote und beobachten Sie, wie Ihr Guthaben in Richtung der 50-Dollar-Steam-Gutscheine. Sobald Sie die Karte haben, geben Sie den Code ein und kaufen Sie God of War Ragnarök on Dampf, installieren und starten Sie die Kampagne. Sobald sich Ihre Geschenkkarte in Ihrem DampfGeldbörse,So bekommst du „God of War Ragnarök“ kostenlos ist keine Frage mehr, sondern wird zu einer Kaufabwicklung.

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Häufig gestellte Fragen