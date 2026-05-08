Wie bekommt man „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ kostenlos?

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Spielinfo Details Preis des Spiels 59,99 $ (Steam). Niedrigster beobachteter Preis: ~33 % Rabatt, ca. 39,99 $ Metacritic-Bewertung 80 Kritiker / 8,2 Nutzer. Steam: Sehr positiv (85 % von über 75.000 Bewertungen) Genre Action, Shooter: Third-Person-Shooter, Hack-and-Slash, Koop, Warhammer 40K, Science-Fiction Entwickler Saber Interactive Verlage Focus Entertainment Zeit, Geld zu verdienen – Hauptartikel ca. 10 Stunden Zeit zum Verdienen – Haupt- und Zusatzinhalte ca. 25 Stunden Spielzeit – 100 %-Komplettist ca. 60 Stunden

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So bekommst du „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Warhammer 40.000: Space Marine 2gestartet am9. September 2024, und wurde sofort zum Verkaufsschlager Warhammer das Spiel der Geschichte. Saber Interactive and Focus Entertainment ein Spiel herausgebracht, das sowohl die Erwartungen der Kritiker als auch die kommerziellen Erwartungen übertroffen hat: über 4,5 Millionen Exemplare im ersten Monat verkauft, ein Höchststand von Über 225.000 Spieler gleichzeitig on Dampf bei der Veröffentlichung und eine Metacritic-Bewertung von 80 Kritiker / 8,2 Nutzer, unterstützt durch eine DampfBewertung vonSehr positiv (85 % von mehr als 75.000 Bewertungen).

Ich habe verfolgt, Warhammer 40.000: Space Marine 2 seit seiner Ankündigung, und die Ergebnisse rechtfertigen das große Interesse. Das Spiel versetzt die Spieler in die Rolle von Leutnant Demetrian Titus, ein Space Marine der Ultramarines, der nach einem Jahrhundert im Dienst der Deathwatch aus dem ursprünglichen Titel von 2011 zurückkehrt. Der Schauplatz ist die Warhammer 40,000 das Universum in einer seiner dunkelsten Stunden: Das Imperium der Menschheit wird belagert von Tyraniden-Hiveflotte Leviathan and Chaos-Space-Marines über mehrere vom Krieg zerrüttete Planeten hinweg.

Die Genremischung ist prägnant: Ego-ShooterMechaniker treffen sichhack-and-slashKampf in einemkooperationsfreundlich Paket, das in der Warhammer 40K Universum. Die Kampagne bietet etwa 10 Stunden des Hauptspiels, während Koop-Operationen und der kompetitive Mehrspielermodus die Gesamtspielzeit deutlich darüber hinaus verlängern. Gleichzeitige Veröffentlichungen auf PC (Dampf and Epic Games Store), PlayStation 5undXbox Series X|S bestätigen, dass es sich um eine umfassende, gut abgestützte Veröffentlichung handelt.

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Wie viel kostet „Warhammer 40.000: Space Marine 2“?

Warhammer 40.000: Space Marine 2kostet€59.99 on Dampf, was dem üblichen AAA-Preis für ein Spiel dieser Größenordnung entspricht. Der historische Tiefststand liegt bei etwa €39.99 (ca. 33 % Rabatt), gesehen bei einer früheren Focus Entertainment Verlagsverkauf. Focus Entertainment führt während wichtiger Anlässe Werbeaktionen durch Dampf saisonale Aktionen, sodass mit zunehmender Dauer des Spiels weitere Rabatte möglich sind.

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Warhammer 40.000: Space Marine 2 – Verfügbarkeit auf verschiedenen Plattformen

Metacritic-Bewertung Details PC 80 Kritiker / 8,2 Nutzer; Steam: Sehr positiv (85 % von über 75.000 Bewertungen) PS5 81 Kritiker / 8,5 Nutzer Xbox 80 (Kritiker) / 8,0 (Nutzer)

Warhammer 40.000: Space Marine 2 ist erhältlich unter PC (Dampf and Epic Games Store), PlayStation 5undXbox Series X|S. Alle Plattformen wurden gleichzeitig am 9. September 2024, ohne zeitlich begrenzte Exklusivtitel oder Inhalte, die an bestimmte Shops gebunden sind. Das PS5 and Xbox Series X|S Jede dieser Versionen weist hohe Metacritic-Bewertungen auf (81 and 80 (jeweils), was ein einheitliches Erlebnis auf allen Plattformen gewährleistet.

The Snakzy Die Methode gilt speziell für die DampfVersion.Snakzy Prämien einlösen als Dampf Geschenkkarten im Portemonnaie, erstellen PC via Dampf das naheliegende Ziel für diesen Ansatz. Konsolenspieler auf PS5 or Xbox Series X|S müsste stattdessen plattformspezifische Prämienprogramme nutzen, da Snakzy Die Auszahlungen sind derzeit optimiert für DampfRücknahmen.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 – Systemanforderungen

Warhammer 40.000: Space Marine 2basiert aufSaber Interactive‘s firmeneigen Swarm Engine, die gleiche Technologie, die auch hinter World War Z„die enorme Anzahl an Gegnern. Die Anforderungen zielen darauf ab, Hardware der mittleren und höheren Preisklasse, mit einer wichtigen Einschränkung: ein Eine SSD ist zwingend erforderlich selbst bei den Mindestanforderungen

Spezifikation Mindestens Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10 (64-Bit) CPU AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i5-8600K AMD Ryzen 7 5800X3D / Intel Core i7-12700K RAM 8 GB 16 GB GPU AMD Radeon RX 580 / NVIDIA GeForce GTX 1060 mit 6 GB AMD Radeon RX 6800 XT / NVIDIA GeForce RTX 3080 DirectX Version 12 Version 12 Lagerung 75 GB freier Speicherplatz (SSD erforderlich) 75 GB freier Speicherplatz (SSD erforderlich)

Die meisten Gaming-Setups von 2017 oder später die Mindestanforderungen erfüllt, und das Spiel unterstützt von Haus aus Online-Koop und Multiplayer. Für 1440p bei hohen Einstellungen und Raytracing mit 60 FPSgilt die empfohlene GPU-Klasse. Die SSD-Anforderung ist der wichtigste Hardware-Aspekt bei älteren Desktop-PCs.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 – Spielmechanik

Das Gameplay von Warhammer 40.000: Space Marine 2 basiert auf drei unterschiedlichen Modi, von denen jeder auf seine Weise zum Gesamterlebnis beiträgt. Das Einzelspieler-Kampagne dauert ungefähr 10 Stundenund folgtLeutnant Demetrian Titus in einer Reihe von filmreifen Missionen, die sich über mehrere vom Krieg zerrüttete imperiale Welten erstrecken. Die Geschichte knüpft direkt an das Original an Warhammer 40.000: Space Marine (2011), in dem Titus nach einem Jahrhundert der Buße in der Deathwatch zurückkehrt, um sich sowohl Tyraniden-Hiveflotte Leviathan und die Kräfte von Chaos.

The Swarm Engine ist das technische Herzstück des Erlebnisses. Diese firmeneigene Saber Interactive Technologie, weiterentwickelt aus World War Z, rendertHunderte von Tyraniden-Gegnern gleichzeitig bei groß angelegten Gefechten. Das Ergebnis sind Kämpfe, die die Größe der Warhammer 40,000 Universum: Sich durch Horden von Hormagaunts zu kämpfen, bevor man sich im Nahkampf mit einem Chaos-Terminator misst, ist eher eine typische Missionsabfolge als eine vorgefertigte Szenerie.

Koop-Einsätze für drei Spieler das Spiel weit über die etwa 10 Stunden. Es stehen sechs Space-Marine-Klassen zur Auswahl: Taktisch, Sturm, Vorhut, Schwer, Scharfschütze und Bollwerk, die jeweils über eigene Fähigkeiten, Waffen und dauerhafte Fortschrittssysteme verfügen. Der Schwierigkeitsgrad der Missionen steigt über mehrere Stufen hinweg an, was die Spieler dazu anregt, ihre Klasse zu meistern, bevor sie sich an die schwierigsten Inhalte wagen. Das Klassensystem belohnt Spezialisierung und Teamkoordination gegenüber dem Solospiel.

Sechs-gegen-Sechs-PvP-Multiplayer erweitert die Spieltiefe im PvP, wobei dieselbe Klassenstruktur und dasselbe Fortschrittssystem wie im Koop-Modus zum Einsatz kommen. Verschiedene Spielmodi sorgen für Abwechslung, und dank des gemeinsamen Fortschritts in PvP und Koop trägt jedes Match zur Entwicklung desselben Charakters bei. In Kombination mit dem ca. 25 Stunden für einen ausführlichen Durchlauf und ca. 60 Stunden um das Ganze abzurunden, Warhammer 40.000: Space Marine 2 bietet viel Platz für aktives Spielen.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 – Die wichtigsten Features

✅ Ein Spektakel der Swarm Engine: Saber InteractiveDie firmeneigene „Swarm Engine“ rendert Hunderte von Tyraniden-Gegnern gleichzeitig, sodass sich jede groß angelegte Schlacht wie ein authentisches Warhammer 40,000 eher ein Kriegsgebiet als eine inszenierte Szene.

✅ Filmische Kampagne als Leutnant Titus: Die 10-stündige Geschichte knüpft an die Handlung des Originals von 2011 an und bietet eine Produktion auf höchstem Niveau sowie eine Handlung, die langjährige Fans der Warhammer 40,000Selbstbehalt.

✅ Koop-Einsätze für drei Spieler: Sechs unterschiedliche Space-Marine-Klassen mit kontinuierlichem Fortschritt und steigendem Schwierigkeitsgrad sorgen für einen langfristigen Wiederspielwert, der weit über die Einzelspieler-Kampagne hinausgeht.

✅ Sechs-gegen-Sechs-PvP-Multiplayer: Space Marines gegen Chaos-Space-Marines in verschiedenen Wettkampfmodi, wobei das gleiche Klassen- und Fortschrittssystem wie im Koop-Modus zum Einsatz kommt, um ein nahtloses Spielerlebnis zu gewährleisten.

✅ Rekordverdächtige Geschäftsentwicklung: Über4,5 Millionen Exemplare im ersten Monat verkauft und Über 225.000 Spieler gleichzeitig on Dampf machen diesen Film zu einem der größten Action-Kinoerfolge des Jahres 2024.

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So bekommst du „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ kostenlos mit Snakzy

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So geht’s Warhammer 40.000: Space Marine 2 Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen – kostenlos erhältlich unter iOS and Android Verfügbare Angebote durchsuchen – Die Angebote variieren je nach Region und wechseln regelmäßig; wähle diejenigen aus, die die höchsten Münzgewinne bieten oder deinen Interessen entsprechen Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen – Für jedes abgeschlossene Angebot werden dir Münzen gutgeschrieben Snakzy Ausgewogenheit; Fortschritte verfolgen in Bezug auf €59.99innerhalb der App Münzen gegen eine Steam-Guthabenkarte einlösen – Sobald Ihr Guthaben den erforderlichen Schwellenwert erreicht hat, lassen Sie es sich in Form einer Geschenkkarte im Wert von €59.99oder mehr; die€75 Nennwert-Einband Warhammer 40.000: Space Marine 2„zum vollen Preis mit“ €15.01 für einen zukünftigen Kauf aufbewahrt Verwenden Sie die Geschenkkarte zum Einkaufen Warhammer 40.000: Space Marine 2 on Dampf

Pro-Tipp Bei der Anmeldung gibt es einen Willkommensbonus – das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $ – Sie benötigen mindestens diesen Betrag, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach ihren ersten Meilensteinen einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region – informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

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Was Sie vermeiden sollten, sind inoffizielle „Kostenloser Download“-Seiten, Cracks und Torrents. Diese sind illegal. Die Risiken sind gravierend: Malware-Infektionen die Ihr PC und Ihre personenbezogenen Daten gefährden, Dampf Kontosperren, die dazu führen, dass Sie den Zugriff auf Ihre gesamte Spielebibliothek verlieren, sowie das Fehlen einer rechtmäßigen Lizenz. Piraterie schadet zudem unmittelbar Saber Interactive, das Studio, das Warhammer 40.000: Space Marine 2, indem Einnahmen wegfallen, die für die zukünftige Entwicklung und den Support nach der Markteinführung vorgesehen sind.

The Snakzy Diese Methode stellt sicher, dass jede Partei angemessen vergütet: Du erhältst eine legale Kopie, der Entwickler wird bezahlt, und Snakzy erhält seine Provision von den Werbetreibenden, mit denen Sie interagiert haben. Bei diesem Vorgang gibt es keine rechtlichen Grauzonen.

Mein Fazit dazu, wie man „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ kostenlos bekommt

Warhammer 40.000: Space Marine 2 ist einer der stärksten Action-Filme des Jahres 2024. Der 80 Punkte bei Metacritic, Dampf‘sSehr positiv Bewertung von über 75.000 Spielern und 4,5 Millionen Exemplare Die Verkaufszahlen des ersten Monats sprechen für sich. Das Spiel überzeugt durchweg in seinen drei Hauptmodi: einem filmische Kampagne, GenossenschaftsbetriebundWettkampf-PvP, und das alles zu einem€59.99Preis, den dieSnakzy Diese Methode kann dies vollständig abdecken.

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Häufig gestellte Fragen