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Ich frage mich So bekommst du „The Last of Us Part II Remastered“ kostenlos ohne auf einen Torrent oder ein zwielichtiges, geknacktes Installationsprogramm zurückzugreifen? The Last of Us Part II Remasteredbefindet sich an€49.99 on Dampf, was für jeden mit einer langen Wunschliste ein echtes Hindernis darstellt. Der saubere Weg, es zu bekommen, ohne dafür zu bezahlen, ist Snakzy, eine kostenlose Prämien-App, die echte Prämien auszahlt Dampf Geschenkkarten als Gegenleistung für die Zeit, die man mit den Handyspielen unserer Partner verbringt, sowie für kurze In-App-Angebote. Keine Kreditkarte, kein Abonnement, keine Piraterie.

In diesem Leitfaden geht es nicht um Raubkopien, Repacks oder Torrent-Seiten. Diese Wege bergen ein echtes Malware-Risiko und können zu dauerhaften Dampf Sperre, falls Valve die Datei meldet. Im Folgenden finden Sie die vollständige Spielübersicht, die aktuellen Preise, die Plattformverfügbarkeit, die Systemanforderungen sowie die Schritt-für-Schritt-Anleitung SnakzyProzess, einEibe Sonderangebot für Leser, die The Last of Us Part II Remastered Heute geht es um die rechtlichen Aspekte der Methode und einen kurzen Abschnitt mit häufig gestellten Fragen (FAQ). Lesen Sie weiter.

Spielinfo Details Preis des Spiels 49,99 $ auf Steam Metacritic-Bewertung 90 (Kritiker) (PC) / 7,6 (Nutzer) (insgesamt) Genre Action, Abenteuer, storylastig, Third-Person-Shooter, Stealth Entwickler Naughty Dog (zusammen mit Iron Galaxy für die PC-Portierung) Verlage PlayStation Publishing LLC / Sony Interactive Entertainment Zeit, Geld zu verdienen (Hauptgeschichte) ~24 Stunden Verdienstmöglichkeiten (Hauptverdienst + Extras) ~32 Stunden Erreichbare Zeit (100 %-Komplettist) ~48 Stunden

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So bekommst du „The Last of Us Part II Remastered“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

The Last of Us Part II Remastered ist die verbesserte Version PS5 and PC Version der Fortsetzung von Naughty Dog aus dem Jahr 2020, und sie zählt nach wie vor zu den am häufigsten ausgezeichneten Einzelspieler-Titeln des letzten Jahrzehnts. Die ursprüngliche Veröffentlichung brachte über 300 Auszeichnungen als „Spiel des Jahres“, darunter der „Game of the Year“-Preis bei den Game Awards 2020, der „Golden Joystick Ultimate Game of the Year“-Preis und der BAFTA-Preis für das beste Spiel. Die Remastered-Version erschien am PS5 im Januar 2024 und landete auf PC via Dampfund dieEpic Games Store on 3. April 2025. Es hat eine Metacritic-Bewertung von 90ausPC Kritiker und ähnlich breite Anerkennung auf der Konsole.

Was machtThe Last of Us Part II Remastered Besonders auffällig ist, wie ernst das Werk seine Erzählung nimmt. Naughty Dog hat eine Rachegeschichte entwickelt, die die Spieler in die Perspektive der Person versetzt, die sie jagen, und die Kampagne dabei auf Ellie und Abby aufteilt, und zwar ungefähr 24 Stunden des Hauptspielinhalts. Die Remastered-Edition enthält einen neuen Roguelike-Überlebensmodus namens Keine Rückgabe, drei restaurierte „Lost Levels“ mit Kommentaren der Entwickler, eine „Guitar Free Play“-Funktion, umfassende Kommentare des Regisseurs und der Darsteller sowie DualSense-Haptik auf PS5. Es gibtPCder Hafen vonIron Galaxy bietet Unterstützung für Ultra-Wide-Bildschirme, unbegrenzte Bildraten sowie DLSS und FSR-Upscaling. Über 10 MillionenKopien vonTeil II allein auf der PlayStation verkauft, und das PC Die Veröffentlichung hat das Publikum erheblich erweitert.

Wie viel kostet „The Last of Us Part II Remastered“?

Der aktuelleDampfPreis fürThe Last of Us Part II Remastered is €49.99. Der niedrigste offizielle Ladenpreis war bisher der aktuelle €49.99 Tag, da es für das noch keinen größeren saisonalen Ausverkauf gibt PC Version im Valve-Store. Autorisierte Marktplätze von Drittanbietern wie Eibe und andere seriöse Schlüsselhändler bieten in der Region günstigere Preise an Dampf Tasten, wobei er oft in die 30 bis 44 Dollar Sortiment, sofern weltweit vorrätig.

Sony’s PC In den Häfen kam es in der Vergangenheit erstmals zu erheblichen Kürzungen um die Dampf Sommerausverkauf oder die jährliche Aktion des Verlags PlayStation PC-Werbung. Bis dahin ist die Snakzy Die Route führt zur €49.99 Der Listenpreis spielt kaum eine Rolle, da man ihn mit gesammelten Punkten statt mit Bargeld aus der Brieftasche bezahlt.

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Verfügbarkeit von „The Last of Us Part II Remastered“ auf verschiedenen Plattformen

Plattform Metacritic-Bewertung PC 90 Punkte / Einhellige Begeisterung PS5 90 (Kritiker) / 7,6 (Nutzer) Xbox N/A Umschalten N/A

The Last of Us Part II Remastered ist erhältlich unter PC via Dampfund dieEpic Games Store, und amPS5 über den PlayStation Store. Es gibt keine XboxVeröffentlichung und neinNintendo Switch Veröffentlichung, und keine native Handheld-Version außerhalb des Streamings über PS-Portal. Das OriginalPS4Version vonTeil IIist spielbar aufPS5 mit Abwärtskompatibilität, allerdings ist das „Remastered“-Upgrade erforderlich für den „No Return“-Modus, „Lost Levels“, DualSense-Funktionen und die sechzig Bilder pro SekundeZiel. DaSnakzy Prämien werden eingelöst für Dampf Geschenkkarten, die PCVersion aufDampf passt wie die Faust aufs Auge zum Snakzy in diesem Leitfaden behandelte Methode.

Systemanforderungen für „The Last of Us Part II Remastered“

The PC Das Spiel beansprucht viel Speicherplatz, aber die Anforderungen an CPU und GPU sind für jeden Mittelklasse-PC der letzten Jahre durchaus machbar. Ein Eine SSD ist erforderlich Selbst bei minimalen Einstellungen – planen Sie den Speicherplatz also entsprechend ein.

Spec Minimum Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10 / 11 (64-Bit) CPU Intel Core i5-8600K oder AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-10700K oder AMD Ryzen 7 5800X RAM 16 GB 16 GB GPU NVIDIA GTX 1070 oder AMD RX 5700 NVIDIA RTX 3080 oder AMD RX 6800 XT DirectX Version 12 Version 12 Lagerung 110 GB SSD 110 GB SSD

Praktisch gesehen handelt es sich um eine sechs Jahre alte Version mit einem GTX 1070 erfüllt die Mindestanforderungen bei 1080p und die empfohlenen Leistungsziele 1440p, hohe Einstellung bei 60 FPS mit DLSS- oder FSR-Upscaling. Hardware der Mittelklasse kommt mit dem Spiel dank der Iron Galaxy Hafenarbeit, aber die 110 GB SSD Der Platzbedarf bei der Installation ist bei älteren Maschinen der eigentliche Knackpunkt.

Spielmechanik in „The Last of Us Part II Remastered“

Die Kernschleife wechselt ab zwischen Ellie and Abby über einen Zeitraum von etwa drei Tagen im postapokalyptischen Seattle, wobei sich Schleichaktionen, brutale Kämpfe aus der Third-Person-Perspektive, das Plündern und das Herstellen von Gegenständen durch jede Begegnung ziehen. Man durchsucht Räume nach Bauteilen, fertigt an Werkbänken Messer, Alkoholbomben, Sprengfallen und Schalldämpfer an und dringt dann in feindliches Gebiet vor, das von der WLF, den Seraphiten und den Infizierten kontrolliert wird. Die Kämpfe wechseln zwischen leisen Ausschaltungen mit dem Bogen und der schallgedämpften Pistole und lauteren Gefechten mit Schrotflinten und Brandgeschossen, sobald du entdeckt wirst.

Der Spielfortschritt basiert auf Waffen-Upgrades an Werkbänken und Fertigkeitszweigen, die durch das Auffinden von Nahrungsergänzungsmitteln freigeschaltet werden. Die Struktur mit zwei Protagonistinnen verändert den Rhythmus der Kampagne: Ellies Abschnitte legen den Schwerpunkt auf Agilität, Mobilität und vertikale Bewegung, während Abbys Abschnitte schwerer und aggressiver wirken, mit einem anderen Upgrade-Baum und Zugang zu anderen Werkzeugen. Beide Charaktere bewegen sich durch miteinander verbundene Level mit offenem Gelände statt durch lineare Korridore, und das Fortbewegen in Bauchlage, Ausweichen und das Herstellen von Gegenständen sind zu einem einzigen, zusammenhängenden System verwoben.

Über die Kampagne hinaus ist die Neu aufgelegtDiese Version enthält folgende NeuerungenKeine Rückgabe, ein Roguelike-Überlebensmodus mit zufälligen Begegnungen und freischaltbaren Charakteren sowie drei Verlorene Ebenen die gestrichene Inhalte mit Kommentaren der Entwickler wiederherstellen. Außerdem gibt es einen „Guitar Free Play“-Modus, in dem man auf dem Instrument im Spiel eigene Stücke komponieren kann. Speedrun-Unterstützung, eine Permadeath-Option und eine vollständige Skalierung der Benutzeroberfläche auf PC das Angebot abrunden.

Die wichtigsten Features von „The Last of Us Part II Remastered“

✅ Kampagne mit zwei Protagonisten: Man spielt etwa die Hälfte des Spiels als Abby und die andere Hälfte als Ellie, wobei beide Charaktere über unterschiedliche Waffen, Animationen und Upgrade-Bäume verfügen, die mitten in der Handlung einen kompletten Wechsel des Spielstils erfordern.

✅ Roguelike-Modus „No Return“: Ein laufbasierter Überlebensmodus, der dich in prozedural ausgewählte Begegnungen versetzt – mit kontinuierlichem Charakterfortschritt, freischaltbaren Charakteren und einem neuen Soundtrack von Mac Quayle.

✅ Wiederhergestellte verlorene Level mit Kommentaren: Drei komplette Sequenzen, die aus der Version von 2020 herausgeschnitten wurden, sind nun in spielbarer Form wiederhergestellt und werden jeweils von Kommentaren des Regisseurs und der Entwickler begleitet, in denen erklärt wird, warum sie ursprünglich entfernt wurden.

✅ Von Iron Galaxy für den PC optimierte Portierung: Die Desktop-Version bietet Unterstützung für Ultrawide-Bildschirme, unbegrenzte Bildraten, DLSS, FSR, XeSS sowie vollständige Steuerung über Maus und Tastatur – und eine für High-End-Heimkinosysteme optimierte Audiomischung.

✅ Eine Auswahl an Optionen, die in Sachen Barrierefreiheit führend ist: Über 60 anpassbare Barrierefreiheitsoptionen wurden aus der Originalversion übernommen, darunter kontrastreiche Darstellung, Unterstützung für Bildschirmleseprogramme, Navigationshilfe und Spielhilfen, die alle einzeln ein- und ausgeschaltet werden können.

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So bekommst du „The Last of Us Part II Remastered“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy is Eibe„s kostenlose Prämien-App für Android and iOS das echte Gewinne auszahlt Dampf, PlayStation, Xbox, undNintendo eShop Geschenkkarten als Belohnung für die Teilnahme an In-App-Angeboten. Das Angebot wechselt zwischen kostenlosen Spielinstallationen, meilensteinbasierten Handyspielen, kurzen Umfragen und Videos, bei denen man durch das Anschauen Geld verdienen kann. Keine Kreditkarte, kein Abonnement, kein Kauf. Man tauscht Zeit gegen Münzen ein, und sobald das Guthaben hoch genug ist, löst man die Münzen gegen einen echten Dampf Geschenkkarte, die Folgendes abdeckt The Last of Us Part II Remastered on Dampf.

So geht’s: The Last of Us Part II Remastered Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen on iOS or Android und erstellen Sie in weniger als einer Minute ein kostenloses Konto. Öffnen Sie die Registerkarte „Verdienen“ und wählen Sie Angebote aus, die zu Ihrem Zeitbudget passen: kurze Umfragen für schnelle Belohnungen, kostenlose Installationen von Handyspielen für mittlere Vergütungen oder meilensteinbasierte Handyspiele für die höchsten Einzelvergütungen. Angebote zum Einlösen von Münzen abschließen: Für jedes abgeschlossene Angebot werden dir Münzen gutgeschrieben Snakzy Geldbörse, und man kann während der Fahrt zur Arbeit oder beim Fernsehen gleich ein paar davon erledigen. Münzen gegen eine Steam-Wallet-Geschenkkarte einlösen Sobald Ihr Guthaben den €35 Mindestauszahlungsgrenze oder weiter auf eine Karte hinarbeiten, die groß genug ist, um die €49.99Preisschild. „The Last of Us Part II Remastered“ auf Steam kaufen unter Verwendung des Geschenkkartencodes aus der Snakzy Bereich „Belohnungen“.

Ein Tipp Bei der Anmeldung gibt es einen Willkommensbonus – schau dir also in der App das aktuelle Angebot an.

Die Mindestauszahlungsgrenze liegt bei 35 $; dies ist der niedrigste Kontostand, den Sie auszahlen lassen können.

Die meisten Nutzer erzielen nach ihren ersten Meilensteinen einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region. Informieren Sie sich daher über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tage nach der Installation der App, und die durchschnittliche Spieldauer liegt bei etwa 44 Minuten. Die Mindestauszahlungsgrenze von €35 Dies gilt nach wie vor, und die Prämienraten variieren je nach Region. Überprüfen Sie daher in der App, welche Angebote in Ihrem Land aktuell verfügbar sind, bevor Sie sich ein Ziel setzen.

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Falls das Warten aufSnakzy Münzen sind nicht dein Ding, Eibe ist die naheliegende Alternative. Auf dem Marktplatz werden seriöse DampfSchlüssel fürThe Last of Us Part II Remastered beziehen wir von autorisierten regionalen Händlern. Der offizielle Preis auf Dampf is €49.99, und der Global DampfTaste gedrückt haltenEibebeginnt bei€43.48, was einer Ersparnis von etwa 13% auf den aktuellen Shop-Preis. Der Key ist in der Global-Variante regionfrei und lässt sich direkt in Ihrem Dampf Bibliothek, und die Lizenz ist unbefristet und entspricht derjenigen, die Sie beim direkten Kauf über Dampf. Dies ist kein Ersatz für die Snakzy Diese Methode ist eine Alternative für Leser, die das Spiel sofort haben möchten und lieber einen geringeren Geldbetrag bezahlen.

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Falls Sie es vorziehen, Geld direkt auf Ihr DampfKonto,Eibe bietet außerdem rabattierte Geschenkkarten an, und hier ist die Karte, die dem oben genannten am nächsten kommt The Last of Us Part II Remastered„s Preis.

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Eibe Die Preise schwanken je nach Lagerbestand und Verkäufer. Überprüfen Sie daher vor dem Kauf die aktuelle Angebotsanzeige. Der Ablauf ist ganz einfach: Produkt auswählen, bezahlen und erhalten Sie ein Dampf Schlüssel oder Wallet-Code per E-Mail. Alle drei Wege führen zu einer legitimen Kopie von The Last of Us Part II Remastered: Snakzy (kostenlos, erfordert Zeit), ein Eibe Dampf Schlüssel (abgezinst, sofort) oder ein Eibe Geschenkkarte (erhöht das Guthaben im Wallet für die offizielle DampfKauf).

Ist es legal, „The Last of Us Part II Remastered“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

Ja, dasSnakzy Die Methode ist völlig legal. Die Kette funktioniert wie folgt: Snakzy bezahlt dich mit Münzen für die Zeit, die du mit Partnerangeboten verbringst; diese Münzen kannst du dann gegen einen echten Dampf Wallet-Geschenkkarte: Sie fügen den Geschenkkartencode zu Ihrem Dampf Konto, und du kaufst The Last of Us Part II Remastered über die offizielle DampfZur Kasse gehen unter€49.99. PlayStation Publishing LLC and Sony Interactive Entertainment erhalten ihren Anteil am Kaufpreis genau so, als hättest du selbst bar bezahlt. Die Lizenz ist an deine Dampf Konto, genau wie bei jedem anderen Kauf.

Was Sie unbedingt vermeiden sollten, sind inoffizielle „Free-Download“-Seiten, Repack-Versionen, geknackte Installationsprogramme und Torrent-Tracker. Diese Vorgehensweisen sind illegal und bergen drei ernsthafte Risiken. Erstens enthalten fast alle geknackten Installationsprogramme eingebettete Malware, Anmeldedaten-Stealer oder Persistenz-Payloads, wobei aktuelle Bedrohungsberichte auf Sony hinweisen PC Raubkopien zählen zu den am stärksten infizierten in diesem Jahr. Zweitens, Dampf Außerdem sperrt Valve aktiv Konten, bei denen festgestellt wird, dass sie geknackte Binärdateien ausführen, und die Sperre gilt dauerhaft für die gesamte Bibliothek, die mit diesem Konto verknüpft ist. Drittens, Naughty Dog and Iron Galaxy bei jeder Raubkopie Einnahmen einbüßen, was sich unmittelbar negativ auf die Budgets für künftige PC-Portierungen auswirkt, da Sony.

The Snakzy Diese Methode ist eine zulässige Spielweise. The Last of Us Part II Remastered ohne eigenes Geld auszugeben. Du unterstützt die Entwickler, deine Dampf Ihr Konto bleibt sicher, und Ihr Computer bleibt frei von Stealern und Fernzugriffsprogrammen.

Mein Fazit dazu, wie man „The Last of Us Part II Remastered“ kostenlos bekommt

Meine Meinung: Für alle, die schon länger ein Auge darauf geworfen haben The Last of Us Part II Remasteredda diePC Start, hat aber noch nicht den Auslöser betätigt bei €49.99, dasSnakzy Dieser Weg ist der einfachste kostenlose Weg. Er eignet sich am besten für preisbewusste Spieler, alle, die eine lange Wunschliste haben, und Spieler, die lieber investieren möchten 6,5 Tage lieber ein bisschen locker spielen, als auf das nächste zu warten Dampf Verkauf. Als Gegenleistung erhalten Sie eine dauerhafte Lizenz, die an Ihr Dampf Konto mit allen Remastered-Funktionen, einschließlich „No Return“, „Lost Levels“ und dem Iron GalaxyPC-Politur.

Laden Sie zunächst Folgendes herunter: Snakzy, stöbern Sie in der Offerwall, wählen Sie ein Angebot mit hoher Vergütung aus, das zu Ihrem Zeitplan passt, und steigern Sie Ihr Coin-Guthaben über die €35 Auszahlungsuntergrenze und hoch genug, um die Kosten zu decken The Last of Us Part II Remastered’s€49.99 Dampf Preis, dann lösen Sie den Dampf In die Geldbörse stecken und zur Kasse gehen. Sobald Sie diese Geschenkkarte bereit haben, So bekommst du „The Last of Us Part II Remastered“ kostenlos ist nur noch ein Schritt zur Kasse entfernt.

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Häufig gestellte Fragen