Wie bekommt man „The Elder Scrolls V: Skyrim (Special Edition)“ kostenlos?

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Spielinfo Details Preis des Spiels 39,99 $ (Steam). Allzeit-Tiefstpreis: ca. 67 % Rabatt (ca. 13,19 $) Metacritic-Bewertung 74 (Kritiker) / 7,5 (Nutzer) (Special Edition); Original-Skyrim: 94 (Kritiker) / 8,1 (Nutzer). Steam: Sehr positiv (87 % von über 120.000 Bewertungen) Genre RPG, Offene Welt, Action-RPG, Fantasy, Einzelspieler, Modifizierbar, Erkundung Entwickler Bethesda Game Studios Verlage Bethesda Softworks Zeit, Geld zu verdienen – Hauptartikel ~34 Stunden Zeit zum Verdienen – Haupt- und Zusatzinhalte ~105 Stunden Zeit zum Verdienen – 100 %-Komplettist ca. 240 Stunden

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So bekommst du „The Elder Scrolls V: Skyrim (Sonderausgabe)“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Ich habe verfolgt, The Elder Scrolls V: Skyrim (Sonderausgabe) seit Jahren, und die Zahlen haben nach wie vor Bestand. Bethesda Game Studios veröffentlichte die Sonderausgabe am 28. Oktober 2016, eine überarbeitete Version des Originals Skyrimvon2011, herausgegeben vonBethesda Softworks. Über alle Versionen und Plattformen hinweg, Skyrimhat über60 Millionen Exemplare, womit es zu den meistverkauften Spielen aller Zeiten zählt. Auf Dampf… die Sonderausgabe wurde von 87%von mehr als120,000Bewertungen.

Die Metacritic-Bewertung für die Special Edition beträgt 74 von Kritikern und 7.5 von den Nutzern. Diese Zahlen spiegeln eher den Remaster-Kontext wider als die Qualität des Originalspiels. Das Original Skyrimerzielt94 von Kritikern und 8.1 von den Nutzern im Jahr 2011, und Kritiker bezeichneten es bei seiner Veröffentlichung als einen der besten Titel der Reihe. Die Special Edition bietet verbesserte Grafik, darunter volumetrische God Rays, dynamische Tiefenschärfe und Screen-Space-Reflexionen, und enthält alle drei DLC-Erweiterungen: Dawnguard, HearthfireundDrachengeburt.

The Elder Scrolls V: Skyrim (Sonderausgabe) ist ein Action-RPG, das auf der Creation Engine. Du spielst als der Drachengeburt (Dovahkiin), ein anpassbarer Charakter, der Drachenseelen in sich aufnehmen und die Donnerstag, ein System kraftvoller Rufe, die man an den über die offene Welt verstreuten Wortwänden erlernt. Schauplatz ist die Provinz Skyrim in Tamriel: schneebedeckte Berge, uralte nordische Ruinen, Drachenhöhlen und neun große Städte, die in einen Bürgerkrieg zwischen der kaiserlichen Legion und den Rebellen der Sturmkappen verwickelt sind.

Die Tiefe des Inhalts überrascht die Spieler auch im Jahr 2026 noch. Die Hauptgeschichte dauert etwa 34 StundenDie Hauptgeschichte samt Zusatzinhalten umfasst etwa 105 Stunden, und ein Durchlauf mit 100 %-iger Komplettierung geht noch darüber hinaus 240 Stunden. Füge dasSteam-Workshop sowie das Nexus Mods-Ökosystem, das über 70,000 Mods, die grafische Überarbeitungen, neue Questreihen und Total Conversions umfassen, und der Wiederspielwert ist praktisch unbegrenzt.

Wie viel kostet „The Elder Scrolls V: Skyrim (Sonderausgabe)“?

The Elder Scrolls V: Skyrim (Sonderausgabe) is €39.99 on Dampf. Dieser Preis ist während des größten Teils der Zeit, in der das Spiel auf der Plattform verfügbar war, stabil geblieben. Der historische Tiefststand liegt bei etwa ca. 13,19 $, ein Preisnachlass von etwa 67% aus, erreicht während einer großen Bethesda Softworks Verlagsumsätze und Dampf„s saisonale Angebote. Wenn Sie bereit sind zu warten, ist innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten mit einem erheblichen Preisnachlass zu rechnen.“

Allerdings ist dieSnakzy Diese Methode umgeht den aktuellen Kurs vollständig. Unabhängig vom Kursniveau bauen Sie Ihr Guthaben auf, indem Sie Snakzymacht es möglich,The Elder Scrolls V: Skyrim (Sonderausgabe) kostenlos – das ist eher eine Frage der Zeit als des Geldes. Sobald Ihr Guthaben die €39.99 Wenn das Ziel erreicht wird, bekommst du das Spiel kostenlos.

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The Elder Scrolls V: Skyrim (Sonderausgabe) – Verfügbarkeit auf verschiedenen Plattformen

Metacritic-Bewertung Details PC 74 (Kritiker) / 7,5 (Nutzer) (Special Edition); Original-Skyrim: 94 (Kritiker) / 8,1 (Nutzer) PS5 k. A. (PS4 Special Edition: 76 Punkte von Kritikern) Xbox k. A. (Xbox One Special Edition: 76 Punkte von Kritikern) Umschalten 78 Kritiker / 7,8 Nutzer

The Elder Scrolls V: Skyrim (Sonderausgabe) ist erhältlich unter PC (Dampf), PS4, PS5 (als Upgrade auf die Anniversary Edition), Xbox One, Xbox Series X|SundNintendo Switch. DiePC Die Version wird ebenfalls überprüft für Steam Deck. Zu den aktiv unterstützten Versionen gehören die PC (Dampf), Xbox Series X|SundPS5 Builds der Jubiläumsausgabe. Die Snakzy Die Methode gilt für die Dampf PC Version. Münzen werden gegen eine Dampf Geschenkkarte im Wallet und das Spiel wird über Ihr DampfKonto.

The Elder Scrolls V: Skyrim (Sonderausgabe) – Systemanforderungen

The Elder Scrolls V: Skyrim (Sonderausgabe)läuft auf demCreation Engineund erfordert eine64-Bit-Betriebssystem mit den Mindestanforderungen, also eine 64-Bit-Version von Windows 7, 8.1 oder 10 ist erforderlich.

Komponente Mindestens Empfohlen OS Windows 7/8.1/10 (64-Bit) Windows 7/8.1/10 (64-Bit) CPU Intel Core i5-750 / AMD Phenom II X4-945 Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320 RAM 8 GB 8 GB GPU NVIDIA GTX 470 1 GB / AMD Radeon HD 7870 2 GB NVIDIA GTX 780 3 GB / AMD Radeon R9 290 4 GB DirectX Version 11 Version 11 Lagerung 12 GB freier Speicherplatz 12 GB freier Speicherplatz

Die meisten SpielePCModelle der letzten fünf bis sechs Jahre werden die empfohlenen Systemanforderungen problemlos übertreffen. Das Spiel profitiert von einer SSD für schnellere Ladezeiten zwischen den Bereichen sowie von einer Grafikkarte der Mittelklasse von 2018 künftig wird es dort stattfinden Full HD bei hohen Einstellungen und einer stabilen 60 Bilder pro Sekunde. Bei stark modifizierten Setups solltest du je nach Mod-Liste zusätzlichen Speicherplatz einplanen.

The Elder Scrolls V: Skyrim (Sonderausgabe) – Spielmechanik

The Elder Scrolls V: Skyrim (Sonderausgabe) basiert auf einer klassenlosen Open-World-RPG-Struktur. Zu Beginn erstellst du einen Charakter, und das Klassensystem des Spiels ist vollständig implizit: Deine Fähigkeiten steigen durch den Einsatz im Spiel im Level auf. Schleicher immer wieder und dein Schleicher Fertigkeitskämpfe. Wirke Zerstörungszauber und Zerstörung verbessert sich. Mit der Zeit trägt das Verbessern jeder Fertigkeit zu deiner Gesamtcharakterstufe bei und schaltet Vorteilspunkte frei, die du für 18 Fähigkeitsbäume, die in einem konstellationsförmigen Menü angeordnet sind.

Der Kern des Spiels basiert auf der Erkundung. Die Hauptquestreihe folgt der Drachengeburt als sie die Fähigkeit entdecken, Drachenseelen in sich aufzunehmen und die Donnerstag, ein System kraftvoller Rufe, das aus drei Zauberwörtern besteht. Die Hauptgeschichte gipfelt in der Schlacht gegen Alduin, dem Weltenfresser, doch die wahre Tiefe des Spiels liegt in den Fraktionsquests. Die Diebesgilde, Die Dunkle Bruderschaft, Hochschule von WinterholdundBegleiter jedes bietet durchgehende Handlungsstränge 10 bis 20 Stundenin der Länge.Dawnguard fügt einen Handlungsstrang hinzu, in dem Vampire gegen Vampirjäger antreten. Drachengeburt schickt Spieler nach Solstheim sich einer zweiten stellen Drachengeburt. Hearthfire erweitert das Spiel um die Erstellung von Spieler-Häusern und die Adoption.

Was zeichnetSkyrim Was dieses Spiel von anderen Titeln des Genres unterscheidet, ist, wie viel von diesen Inhalten bereits in der ersten Stunde zugänglich ist. Es gibt kein Sperrsystem, das einen Fortschritt in der Hauptgeschichte erfordert, bevor man Fraktionsquests oder Nebeninhalte erkunden kann. Man kann die erste 50 Stunden nichts anderes tun als strahlende Quests für die Begleiter, die Karte zu Pferd erkunden und auf die Jagd gehen Daedrisch Artefakte, und die Hauptquestreihe wird weiterhin auf dich warten. Die Modding-Community hat auf dieser offenen Struktur mit über 70,000 Mods allein auf Nexus Mods, darunter Total-Conversion-Projekte, die Skyrim„… enthält ausschließlich neue Welten und Geschichten.“

The Elder Scrolls V: Skyrim (Sonderausgabe) – Die wichtigsten Features

✅ Über 60 Millionen verkaufte Exemplare: Verkaufszahlen, die für sich sprechen: Skyrim ist eines der meistverkauften Videospiele aller Zeiten und hat sich über ein Jahrzehnt hinweg auf mehreren Konsolengenerationen behauptet.

✅ Remaster-Paket in Sonderausgabe: Die Special Edition enthält alle drei kostenpflichtigen DLC-Erweiterungen (Dawnguard, Hearthfire, Drachengeburt) sowie verbesserte Grafik, darunter volumetrische Sonnenstrahlen, dynamische Tiefenschärfe und Screen-Space-Reflexionen.

✅ Einzigartiges Modding-Ökosystem: Über70,000 Die Mods auf Nexus Mods reichen von grafischen Überarbeitungen und dem Austausch von Spielsystemen bis hin zu neuen Questreihen und Total-Conversion-Projekten, die das Spiel komplett umgestalten.

✅ Über 240 Stunden Spielinhalt: Die Haupthandlung dreht sich um 34 Stunden, aber Fraktions-Questreihen, Daedrisch Artefakt-Quests, die Jagd nach der Drachenpriester-Maske und drei DLC-Erweiterungen sorgen dafür, dass ein Durchspielen für Perfektionisten zu einer echten Herausforderung wird 240 Stunden.

✅ Drachenrufe und klassenunabhängiger Spielfortschritt: DieDonnerstag Dank des klassenlosen Levelsystems und des klassenlosen Fertigkeitenbaums können Spieler jeden beliebigen Charaktertyp entwickeln – vom Schleichbogenschützen bis zum Zerstörungsmagier –, ohne sich bereits bei der Charaktererstellung festlegen zu müssen.

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So bekommst du „The Elder Scrolls V: Skyrim (Sonderausgabe)“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy ist eine kostenlose Prämien-App, bei der du Münzen verdienst, indem du Angebote für Handyspiele abschließt: kostenlose Spiele installieren, Spielzeit-Meilensteine erreichen, kurze Umfragen ausfüllen und kurze Videos ansehen. Es ist keine Kreditkarte erforderlich, es gibt kein Abonnement und es kostet dich zu keinem Zeitpunkt Geld. Das Modell tauscht deine Zeit gegen Werbeeinnahmen, was Snakzy in Münzen umwandelt, die du gegen echtes Geld einlösen kannst DampfGuthaben auf dem Wallet.

So geht’s The Elder Scrolls V: Skyrim (Sonderausgabe) Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen — kostenlos erhältlich unter iOS and Androidvonsnakzy.com Verfügbare Angebote durchsuchen — Öffne den Reiter „Verdienen“ und wähle Angebote aus, die zu deinem Zeitplan passen – von kurzen Umfragen (1–5 Minuten) bis hin zu besser bezahlten Meilenstein-Angeboten, für die du ein paar Stunden zwangloses Spielen benötigst Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen — Für jedes abgeschlossene Angebot erhältst du Münzen gutgeschrieben Snakzy Ausgewogenheit; Verfolgen Sie Ihre Fortschritte auf dem Weg zum €39.99 Skyrim Ziel innerhalb der App Münzen gegen eine Steam-Guthabenkarte einlösen — Sobald Ihr Guthaben den erforderlichen Schwellenwert erreicht hat, gehen Sie zu „Prämien“ und wählen Sie eine Dampf Gutschein im Portemonnaie; der €50 Nennwert-Einband Skyrim‘s€39.99Preis mit€10.01übrig geblieben Buy The Elder Scrolls V: Skyrim (Sonderausgabe) on Dampf — Füge die Geschenkkarte zu deinem Dampf Wallet und zur Kasse

Pro-Tipp Bei der Anmeldung gibt es einen Willkommensbonus – das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $ – Sie benötigen mindestens diesen Betrag, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach ihren ersten Meilensteinen einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region – informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tageder InstallationSnakzy. DieMindestauszahlungsgrenze von 35 $ gilt vor Ihrer ersten Auszahlung. Da The Elder Scrolls V: Skyrim (Sonderausgabe)Kosten€39.99Die meisten aktiven Nutzer müssen diese Schwelle erst überschreiten, bevor sie ihre Punkte einlösen können. Die Angebote und Sammelraten variieren je nach Region.

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Ist es legal, „The Elder Scrolls V: Skyrim (Sonderausgabe)“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

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Mein Fazit dazu, wie man „The Elder Scrolls V: Skyrim (Sonderausgabe)“ kostenlos bekommt

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Häufig gestellte Fragen