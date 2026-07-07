Wie bekommt man „Resident Evil Village“ bzw. „Resident Evil 8 Gold Edition“ kostenlos?

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Auf der Suche nachSo bekommst du „Resident Evil Village“ / „Resident Evil 8 Gold Edition“ kostenlos ohne auf zwielichtige Download-Seiten zurückzugreifen? Bei €39.99 on Dampf, die Gold Edition ist eine der Capcom… zu den ausgefeiltesten Horrortiteln, vollgepackt mit Resident Evil 8, dasWinters’ Expansion, und„The Mercenaries“ – Zusätzliche Befehle zu einer einzigen offiziellen Veröffentlichung zusammenzufassen. Eine einfache Möglichkeit, dies zu erreichen, ohne eigenes Geld auszugeben, ist Snakzy, eine kostenlose Prämien-App, die Ihre Freizeit in echtes Geld verwandelt DampfGeschenkkarte.

Dieser Leitfaden ist keine Anleitung zur Piraterie. Inoffizielle Cracks, Torrent-Veröffentlichungen und zwielichtige Mirror-Seiten bergen Malware-Risikound auslösenDampf Kontosperrungen, und sie haben Capcom von jedem Cent, den sie verdient haben. Im Folgenden gehe ich auf den vollständigen Spielüberblick, die aktuellen Preise und die Verfügbarkeit auf verschiedenen Plattformen ein, PC Systemanforderungen, die 5-SchritteSnakzyProzess, ein vergünstigtesEibe eine Alternative, der rechtliche Aspekt und eine kurze Liste mit häufig gestellten Fragen. Lesen Sie weiter.

Spielinfo Details Preis des Spiels 39,99 $ auf Steam (Allzeittief: ca. 13,19 $, rund 67 % Rabatt) Metacritic-Bewertung 84 Kritiker / 8,0 Nutzer Genre Survival-Horror, Ego-Action, atmosphärisch Entwickler Capcom Verlage Capcom Zeit zum Verdienen, Hauptgeschichte ~10 Stunden Zeit zum Verdienen, Haupt- und Zusatzinhalte ~15 Stunden Erwerbszeit, 100 %-Perfektionist ~35 Stunden

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So bekommst du „Resident Evil Village“ / „Resident Evil 8 Gold Edition“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Resident Evil Village, auch bekannt als Resident Evil 8, gehört zur Spitzenklasse der modernen Capcom Horror. Die Gold Edition, erschienen 28. Oktober 2022, enthält das Basisspiel (das am 7. Mai 2021) mit demSchatten von Rose DLC, Third-Person-Modus für die gesamte Kampagne und „The Mercenaries“ – Zusätzliche Befehle. Insgesamt stellt es die umfassendste Version eines der stärksten Titel der Reihe dar.

Die Resonanz bestätigt dies. Das Spiel verzeichnet eine 84 Punkte bei Metacritic (Kritikerbewertung)und ein8,0 Nutzerbewertung, und dessenDampfDie Seite befindet sich unterSehr positiv with 93 % von über 95.000 Bewertungen es positiv zu bewerten. Capcom hat berichtet, dass der Titel ausgeliefert wurde über 10 Millionen Exemplare, was es zu einemCapcom Platin-Titel und eine der kommerziell erfolgreichsten Veröffentlichungen des Verlags im vergangenen Jahrzehnt.

Was es auszeichnet, ist seine Identität. Es ist eine direkte Fortsetzung von Resident Evil 7, wobei der Protagonist Ethan Winters aus der Ich-Perspektive, wobei das Tempo eines Action-Horrorfilms und die Wirtschaftsstruktur von Resident Evil 4. Die Kulisse (ein abgelegenes osteuropäisches Dorf, umgeben von einer gotischen Burg, einem Spukpuppenhaus, einem überfluteten Stausee und einer Industrieanlage) verleiht jedem Kapitel seinen ganz eigenen Horror-Charakter. Ich habe es immer wieder auf Capcom’sRE-Engine allein schon wegen der Texturarbeit und der Lady Dimitrescu Diese Szenen zählen nach wie vor zu den einprägsamsten Horror-Szenen der letzten Jahre.

Wie viel kostet „Resident Evil Village“ bzw. „Resident Evil 8 Gold Edition“?

Resident Evil Village / Resident Evil 8 Gold Edition ist derzeit gelistet unter €39.99 on Dampf. Die Gold Edition ist das Bundle, das das Basisspiel sowie das Winters’ Expansion(dasSchatten von Rose DLC sowie Third-Person-Modus) und „The Mercenaries“ – Zusätzliche Befehle, sodass Sie nur einmal für das Gesamtbild bezahlen.

Die Rabattentwicklung ist positiv. Capcom führt aggressive saisonale Sonderverkäufe für seinen Backkatalog durch und Resident Evil Village hat ungefähr 67 % Rabattin der VergangenheitDampf Ereignisse, wodurch der Preis auf etwa €13.19. Ähnliche Sonderangebote sind während der Dampf Sommer-Sale, Halloween-Sale und Herbst-Sale – das ist die Zeit, in der CapcomBei den Horror-Titeln werden regelmäßig die niedrigsten Preise des Jahres angeboten.

Diese Geschichte liefert zwar nützliche Hintergründe, aber die Snakzy Diese Methode macht den aktuellen Listenpreis irrelevant. Nachstehend finden Sie die 5-Stufen-Planum einen Anspruch geltend zu machenDampf Geschenkkarte, die den gesamten Betrag abdeckt €39.99.

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Resident Evil Village / Resident Evil 8 Gold Edition – Verfügbarkeit auf verschiedenen Plattformen

Plattform Metacritic-Bewertung PC 84 Kritiker / 8,0 Nutzer PS5 84 Kritiker / 8,3 Nutzer Xbox 83 Kritiker / 8,0 Nutzer Umschalten 77 (Kritiker) / 7,5 (Nutzer) (Cloud)

Resident Evil Village / Resident Evil 8 Gold Edition ist auf einer Vielzahl von Plattformen verfügbar. Die nativen Versionen laufen auf PC (via Dampf), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, undXbox Series X|S, mit einemNintendo Switch Cloud-Version und eine macOS Port ebenfalls verfügbar. Die Konsolenversionen profitieren von plattformspezifischen Verbesserungen, wobei die PS5 and Xbox Series X|S Builds, die mit höheren Auflösungen laufen und auf unterstützter Hardware Raytracing bieten.

Da dieSnakzy Diese Methode belohnt Nutzer mit Steam-Guthaben Geschenkkarten, die PCVersion aufDampf ist der naheliegende Einstiegspunkt für diesen Leitfaden. Wenn du bereits eine bevorzugte Konsole hast, kannst du trotzdem aussteigen Snakzy Münzen für den entsprechenden Plattform-Gutschein, wobei sich der Rest dieser Anleitung jedoch auf die DampfPfad.

Resident Evil Village / Resident Evil 8 Gold Edition – Systemanforderungen

The Capcom RE-Engineist bekannt dafür,PC-freundlich undResident Evil Village läuft auf Hardware der Mittelklasse, ohne dass dabei Abstriche bei der Bildqualität gemacht werden. Man braucht keinen High-End-Rechner, um es in Eintausendachthundertzehn Pixel.

Spec Minimum Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10 (64-Bit) CPU Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3100 Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600 RAM Acht Gigabyte 16 GB GPU NVIDIA GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560 (4 GB VRAM) NVIDIA GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700 DirectX Version 12 Version 12 Lagerung 45 GB freier Speicherplatz 45 GB freier Speicherplatz

A GTX 1050 Ti with 8 GB Arbeitsspeicher erfüllt die Mindestanforderungen und die empfohlenen Spezifikationen 1080p „High“ bei 60 FPS. Für das Raytracing ist ein RTX 20-Serie Karte oder neuer. Für Online-Funktionen ist eine Breitband-Internetverbindung erforderlich, für die Hauptkampagne jedoch nicht.

Resident Evil Village / Resident Evil 8 Gold Edition – Spielmechanik

Der KernResident Evil VillageLoop-MischungenCapcomEin Survival-Horror-Spiel aus der Ich-Perspektive mit einem durch den Händler bestimmten Spielverlauf, der Resident Evil 4ein Klassiker. WieEthan Winters, erkundest du das abgelegene europäische Dorf aus der Ego-Perspektive, kämpfst dich mit begrenzter Munition durch Lykaner und übernatürliche Gegner und löst Umgebungsrätsel in vier unterschiedlichen Horror-Zonen: einer gotischen Burg, ein SpukhausPuppenhaus, ein überflutetesTank, und ein industrielles Fabrik. Jede Zone wird von einem der folgenden gesteuert: Mutter Miranda„s vier Lords, von denen jeder sein eigenes Horror-Subgenre präsentiert.

Waffen werden über folgende Funktionen gekauft, verbessert und individuell angepasst: Der Herzog, eine wiederkehrende Händlerfigur, die als Dreh- und Angelpunkt der Spielwirtschaft fungiert. Die Schatzsuche ist ein zentraler Spielablauf, bei dem über die Karte verstreute Sammelobjekte gefunden und an Der Herzog for lei, die Spielwährung. Außerdem sammelst du Handwerksmaterialien, um im Handumdrehen Munition, Heilgegenstände und Granaten herzustellen, was bei Kämpfen im späteren Spielverlauf entscheidend wird.

Der Spielfortschritt hängt von der Erkundung und dem Lösen von Rätseln ab, nicht von Erfahrungspunkten. Neue Bereiche werden freigeschaltet, sobald man Schlüssel findet, Umgebungsrätsel löst und die einzelnen Lords besiegt – in einer Struktur, die Resident Evil 4 mehr als die Open-World-Horrorspiele, die das Genre seitdem dominieren. Das Capcom RE-Engine verbindet alles miteinander und liefert damit einige der eindrucksvollsten Umgebungsgrafiken der jüngsten Horror-Spiele. Die Leistung ist hervorragend selbst auf bescheidener Hardware, was mit ein Grund dafür ist, dass die PC Diese Version hat ihre Sehr positiv Dampf seit der Markteinführung konstant gute Bewertungen.

Resident Evil Village / Resident Evil 8 Gold Edition – Die wichtigsten Features

✅ Lady Dimitrescu und Schloss Dimitrescu: Die 9’6“ große Vampir-Adlige und ihre drei Töchter verfolgen die Spieler durch ein gotisches Schloss – ein Moment, der im Internet für Furore sorgte und zu einem der unvergesslichsten Horror-Gegenspieler wurde Capcom die er in den letzten Jahren entworfen hat.

✅ Vier ganz unterschiedliche Horror-Umgebungen: Jedes derMutter Miranda„s vier Lords beherrschen ein einzigartiges Gebiet, das von der gotischen Burg bis zur FirmenwertPuppenhausMoreau„s überfluteter Stausee und Heisenberg„s Industrieanlage, wobei jede davon das Horror-Subgenre auf neue Weise interpretiert.

✅ Gold Edition: Winters’ Erweiterung: Enthält dieSchatten von Rose DLC, in dem du sechzehn Jahre nach der Hauptgeschichte in die Rolle von Rose Winters schlüpfst, sowie ein Third-Person-Modus für die gesamte Kampagne und „The Mercenaries“ – Zusätzliche Befehle.

✅ 93 % „Sehr positiv“ auf Steam: Capcom’sRE-Engine liefert in 95.000+ Bewertungen, Festigung Resident Evil VillagenebenRE2 Remake and RE7 als eines der herausragenden Werke der modernen Resident Evilwar.

✅ 10 Millionen verkaufte Exemplare: A Capcom Platin-Titel with Über 10 Millionen verkaufte Exemplare – damit setzt sich der kommerzielle Aufschwung der Reihe fort, der mit Resident Evil 7„… eine Neuinterpretation aus der Ich-Perspektive.“

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So erhältst du „Resident Evil Village“ / „Resident Evil 8 Gold Edition“ kostenlos mit Snakzy

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Hier ist die5-Stufen-PlanbeanspruchenResident Evil Village / Resident Evil 8 Gold Editionkostenlos.

Snakzy herunterladen: Hol dir die App kostenlos unter Google Playoder dieApp Store und die Anmeldung in weniger als einer Minute abschließen. Die Offerwall durchstöbern: Öffnen Sie den Reiter „Verdienen“ und wählen Sie Angebote aus, die zu Ihrem Zeitbudget passen – von kurzen Umfragen über kostenlose Spielinstallationen bis hin zu besser bezahlten Meilenstein-Angeboten. Angebote abschließen und Münzen einlösen: Für jedes abgeschlossene Angebot werden dir Münzen gutgeschrieben Snakzy Geldbörse. Stapeln Sie während der Fahrt zur Arbeit oder beim Fernsehen ein paar davon, um die €39.99schneller ans Ziel kommen. Münzen gegen eine Steam-Geschenkkarte einlösen: Gehen Sie zum Bereich „Belohnungen“, sobald Sie genügend Münzen gesammelt haben, und wählen Sie die 50-Dollar-Steam-Guthaben Bezeichnung, die die €39.99Preis mit€10.01übrig. „Resident Evil Village“ auf Steam kaufen: Lösen Sie den Gutscheincode für Ihre Dampf Wallet, suche nach der Gold Edition und gehe zur Kasse.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tage der Installation der App. Die Die Mindestauszahlungsgrenze beträgt 35 $., planen Sie also Angebote ein, mit denen Sie diese Marke vor der Einlösung überschreiten. Die Sammelraten und die Verfügbarkeit der Angebote variieren je nach Region.

Ein Tipp Bei der Anmeldung gibt es einen Willkommensbonus, derzeit in Höhe von 10-Dollar-Willkommensbonus .

. Mindestbetrag für Auszahlungen: €35 bevor Sie den Gutschein einlösen können.

bevor Sie den Gutschein einlösen können. Bei den meisten Nutzern liegt der Überschuss über dem €39.99 Resident Evil Village Preis nach ihren ersten Meilensteinangeboten.

Resident Evil Village Preis nach ihren ersten Meilensteinangeboten. Die Vergütungssätze variieren je nach Region. Informieren Sie sich daher über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

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Nicht jeder Leser möchte warten, während sein Snakzy Der Münzstand steigt. Wenn du das Spiel lieber sofort mit einem erheblichen Rabatt kaufen möchtest, Eibe ist ein vertrauenswürdiger Marktplatz für seriöse Dampf Schlüssel zu Preisen, die deutlich unter dem offiziellen Preis liegen. Der offizielle €39.99 Dampf Der Preis sinkt auf etwa 8 bis 18 Dollaron Eibe„s Gold Edition“-Angebot, eine Ersparnis von bis zu 80% je nach Verkäufer und Tag. Der Code wird direkt auf Dampfund gewährt eineDauerberechtigung identisch mit einem Kauf zum Vollpreis, mit denselben DLC-Rechten und demselben Zugriff auf alle offiziellen Patches.

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Eibe Die Preise schwanken je nach Lagerbestand und Verkäuferaktivität. Überprüfen Sie daher vor dem Kauf die aktuelle Angebotsanzeige. Der Ablauf ist ganz einfach: Wählen Sie das Produkt aus, bezahlen Sie und erhalten Sie Ihren Spielschlüssel oder Ihren Geschenkkartencode. Beide Methoden enden auf die gleiche Weise. Snakzy (kostenlos, erfordert Zeit), ein Eibe Gold Edition-Key (ermäßigt, sofort verfügbar) oder ein Eibe Dampf Geschenkkarte (erhöht das Guthaben im Wallet für einen offiziellen Dampf (Kauf) führen alle zu einem legitime Kopie of Resident Evil Village / Resident Evil 8 Gold Edition.

Ist es legal, „Resident Evil Village“ bzw. „Resident Evil 8 Gold Edition“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

Ja, dasSnakzyDie Methode lautet100 % legal. Der Ablauf ist ganz einfach: Sie erfüllen Angebote innerhalb der App, Snakzy und seine Partner bezahlen dich mit Coins, die du dann gegen echtes Geld eintauschst Steam-Guthaben Geschenkkarte, und mit dieser Geschenkkarte kaufst du Resident Evil Village on Dampf auf der offiziellen €39.99 Preis. Die Transaktion ist eine normale DampfKauf,Capcom erhält seinen Anteil an den Einnahmen, und die Lizenz für Ihr Konto ist unbefristet und entspricht jeder anderen DampfKauf.

Was nicht legal ist, ist die Alternative, nach der manche Leute manchmal suchen. Inoffizielle „Kostenlos-Download“-Seiten, Torrent-Repositorien und geknackte Installationsprogramme bergen erhebliche Risiken. Malware-Infektionen kommen häufig in geknackten Spiel-Executables vor, Dampf Account-Sperren sind eine reale Konsequenz für Nutzer, die beim Einsatz nicht autorisierter Clients erwischt werden, und die Lizenz ist gefälscht, was bedeutet, dass Sie das Spiel nicht erneut herunterladen, keine Cloud-Speicherstände abrufen und keine Updates über offizielle Kanäle durchführen können. Capcom, das Studio, das das Spiel entwickelt und veröffentlicht hat Resident Evil Village, erzielt mit diesen Exemplaren keinerlei Einnahmen, was sich unmittelbar nachteilig auf künftige Investitionen in die Reihe auswirkt.

The Snakzy Mit „path“ bleibt dein Portemonnaie geschlossen, während du gleichzeitig den Entwickler unterstützt.

Mein Fazit dazu, wie man „Resident Evil Village“ bzw. „Resident Evil 8 Gold Edition“ kostenlos erhalten kann

Das ist eine der einfacheren Snakzy Ziele, die es zu planen gilt. Die Gold Edition läuft €39.99 on Dampf, undSnakzy Benutzer löschen in der Regel ihre erste €27.70Auszahlung in6,5 Tage im Durchschnitt. Füge das 10-Dollar-Willkommensbonus sowie einige weitere Angebote und die €50 Dampf Der Schwellenwert für die Geschenkkarte ist innerhalb von zwei bis drei Wochen nach Abschluss des Gelegenheitsangebots erreichbar. Diese Methode kommt jedem zugute, der eine lange Dampf Wunschliste, alle, die auf ihr Budget achten, und alle, die lieber Zeit als Geld investieren möchten, um einen Spitzenplatz zu ergattern CapcomHorror-Spiel.

Praktische nächste Schritte: Herunterladen Snakzy, durchsuche die Offerwall nach den bestbezahlten Angeboten in deiner Region und erhöhe dein Guthaben über die €35 Mindestbetrag, einlösen gegen einen Dampf Wallet-Geschenkkarte und zur Kasse gehen unter Dampf. Sobald sich der Code in Ihrer Wallet befindet, So bekommst du „Resident Evil Village“ / „Resident Evil 8 Gold Edition“ kostenlos ist nur noch ein Schritt zur Kasse entfernt.

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Häufig gestellte Fragen