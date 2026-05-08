Wie bekommt man „Resident Evil 6“ komplett kostenlos?

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Dieser Leitfaden befasst sich ausschließlich mit legalen Methoden. Cracks, Torrents und inoffizielle „Kostenlos-Download“-Seiten werden hier nicht behandelt, da diese Wege echte Risiken bergen: Malware, die Ihrem PC and Dampf Kontosperren, die Sie dauerhaft aussperren. Im Folgenden finden Sie eine vollständige Aufschlüsselung der Resident Evil 6 – Die komplette Ausgabe, einschließlich der Spielübersicht, der aktuellen Preise, der Plattformverfügbarkeit, der Systemanforderungen, der Snakzy Schritt für Schritt, ein Eibe Rabattoptionen, eine Übersicht über die rechtlichen Aspekte und Antworten auf die häufigsten Fragen.

Spielinfo Details Preis des Spiels 29,99 $ (Steam). Niedrigster beobachteter Preis: ca. 80 % Rabatt, ca. 5,99 $ Metacritic-Bewertung 69 Kritiker / 5,8 Nutzer. Steam: Sehr positiv (81 % von über 22.000 Bewertungen) Genre Action, Horror, Third-Person-Shooter, Koop, Survival-Horror, Action-Adventure Entwickler Capcom Verlage Capcom Zeit, Geld zu verdienen – Hauptartikel ca. 21 Stunden (alle vier Kampagnen) Zeit zum Verdienen – Haupt- und Zusatzinhalte ca. 30 Stunden Spielzeit – 100 %-Komplettist ca. 80 Stunden

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So bekommst du „Resident Evil 6“ komplett kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Resident Evil 6 – Die komplette Ausgabe ist einer der kommerziell erfolgreichsten und kulturell umstrittensten Beiträge in Capcom„s langjährige Survival-Horror-Reihe. Die Kritiker haben dem PCVersion a69 Metacritic-Bewertung und eine 5.8 Benutzerbewertung, die auf ein mittelmäßiges Spiel hindeutet, aber die Dampf Die Spielerbasis zeichnet jedoch ein anderes Bild: über 22.000 Bewertungenund einSehr positive Bewertung mit 81 % zeigen, dass die meisten Spieler, die sich langfristig damit beschäftigt haben, einen echten Mehrwert darin sahen. Die wirtschaftliche Realität lässt sich kaum bestreiten: über 11 Millionen verkaufte Exemplare weltweit verdient dies eine Capcom Die Auszeichnung „Platinum Title“ neben den meistverkauften Spielen des Unternehmens.

Ich habe nachverfolgt Resident Evil 6 – Die komplette Ausgabe schon seit Jahren, und es gibt gute Gründe, es sich anzuschaffen. Capcomveröffentlichte diePCVersion auf22. März 2013 (auf Konsolen erschien es bereits am 2. Oktober 2012), und die Complete Edition fasst alle nach der Veröffentlichung erschienenen DLCs in einem Paket zusammen. Das Spiel erstreckt sich über vier miteinander verknüpfte Kampagnen: Leon S. Kennedys Survival-Horror-Handlung im Vorstadt-Albtraum von Tall Oaks, Chris Redfields militärischer Action-Handlungsbogen durch die neonbeleuchteten Straßen von Lanshiang in China, Jake Mullers Verfolgungsjagd-Thriller-Kampagne durch Osteuropa und Ada Wongs Solo-Stealth-Handlungsbogen, der die gesamte Handlung von außen neu kontextualisiert.

Basierend aufCapcom‘sMT-Framework Engine (auf derselben Grundlage wie Resident Evil 5 and Devil May Cry 4), hält das Spiel auch mehr als ein Jahrzehnt nach seiner Veröffentlichung technisch noch immer gut mit. Die Handlung spielt in einer globalen C-Virus eine Bioterrorismus-Krise, die sich über drei Kontinente erstreckt und die Opfer in Es tut mir leid (Soldaten, die sich mitten im Kampf verwandeln) und traditionelle Zombies. Die Resident Evil 4 „Lineage“ prägt seine Action-Horror-Identität, während der Koop-Kampf mit Deckungsmöglichkeiten deutliche Einflüsse von Gears of War.

Allein schon was den Umfang der Inhalte angeht, Resident Evil 6 – Die komplette Ausgabebietet:~21 Stunden für alle vier Hauptkampagnen, ca. 30 Stunden mit zusätzlichen Inhalten und ca. 80 Stunden Für Sammler. Das ist ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bei 29,99 $ und ein noch besseres bei 0 $.

Wie viel kostet „Resident Evil 6 – Die komplette Ausgabe“?

Resident Evil 6 – Die komplette Ausgabekostet€29.99 on Dampf. Für ein Spiel mit vier unterschiedlichen Kampagnen und allen nach der Veröffentlichung erschienenen DLCs ist das selbst zum vollen Preis ein echtes Schnäppchen.

Historisch gesehen,Resident Evil 6 – Die komplette Ausgabe ist auf etwa 80 % Rabatt, wodurch der Preis auf etwa €5.99während der HauptsaisonDampf saisonale Veranstaltungen. Capcom Titel werden zuverlässig angezeigt in Dampf„Sommer-, Herbst- und Winterausverkauf sowie spezielle Capcom Im Rahmen von Verkaufsaktionen des Herausgebers wird die Complete Edition mehrmals im Jahr stark reduziert angeboten. Da das Spiel bereits über ein Jahrzehnt alt ist, kann man realistischerweise davon ausgehen, dass es innerhalb eines beliebigen Dreimonatszeitraums zu einem erheblichen Preisnachlass kommt, sofern man bereit ist, etwas Geduld aufzubringen.

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Resident Evil 6 – Verfügbarkeit auf allen Plattformen

Metacritic-Bewertung Details PC 69 Kritiker / 5,8 Nutzer; Steam: Sehr positiv (81 % von über 22.000 Bewertungen) PS5 k. A. (PS3: 67 % bei Kritikern / PS4: 76 % bei Kritikern) Xbox k. A. (Xbox 360: 67 (Kritiker) / Xbox One: 76 (Kritiker)) Umschalten 73 Kritiker / 6,8 Nutzer

Resident Evil 6 – Die komplette Ausgabe ist erhältlich unter PC (Dampf), PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox OneundNintendo Switch. Zu den aktiv unterstützten Versionen gehören die PC (Dampf), Nintendo Switch, PlayStation 4undXbox Oneerstellt.

The Nintendo Switch Diese Version hat die höchste Metacritic-Bewertung aller Plattformen bei 73(mit einem6.8 Nutzerbewertung), was darauf hindeutet, dass das portable Format gut zur Kampagnenstruktur des Spiels passt. Das PlayStation 4 and Xbox One Beide Remaster-Versionen sind besser als das Original 67 Ergebnisse aus dem PS3 and Xbox 360 wird veröffentlicht und profitiert dabei von einer höheren Auflösung und flüssigeren Bildraten.

The Snakzy Die Methode gilt für die Dampf PC Version. Sobald Sie Ihre Dampf Wallet-Geschenkkarte, die Sie kaufen Resident Evil 6 – Die komplette AusgabeüberDampf und erhalten Sie eine dauerhafte Lizenz, die an Ihr Konto gebunden ist.

Resident Evil 6 – Vollständige Systemanforderungen

Basierend aufMT-Framework, Resident Evil 6 – Die komplette Ausgabe ist nach heutigen Maßstäben nicht besonders anspruchsvoll. Fast jedes Spiel PC die in den letzten mehr als zehn Jahren auf den Markt gekommen sind, erfüllen die Mindestanforderungen oder übertreffen diese.

Komponente Mindestens Empfohlen OS Windows Vista / XP / 7 / 8 Windows Vista / XP / 7 / 8 CPU Intel Core 2 Duo 2,4 GHz / AMD Athlon X2 2,8 GHz Intel Core 2 Quad 2,7 GHz / AMD Phenom II X4 3,0 GHz RAM 2 GB 4 GB GPU NVIDIA GeForce 8800 GTS / AMD Radeon HD 3850 (512 MB VRAM) NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6950 DirectX Version 9.0c Version 9.0c Lagerung 16 GB freier Speicherplatz 16 GB freier Speicherplatz

Die Mindestanforderungen umfassen lediglich einen 2010-Generation-GPU und2 GB RAM, während der empfohlene Wert bei 1080p bei 60 FPS, was jede Grafikkarte der Mittelklasse ab 2012 problemlos bewältigen kann. Für den Online-Koop-Modus ist eine Breitband-Internetverbindung erforderlich, und für ein optimales Spielerlebnis in allen vier Kampagnen wird ein Controller empfohlen.

Resident Evil 6: Alle Spielmechaniken

Die Hauptschleife von Resident Evil 6 – Die komplette Ausgabe basiert auf vier Kampagnen, von denen jede einen eigenen Protagonisten und einen eigenen Spielstil aufweist. Capcom hat sie als sich ergänzende Erlebnisse konzipiert, die gemeinsam eine übergreifende Geschichte zum Thema Bioterrorismus erzählen.

Leon S. Kennedys Wahlkampf ist von den vier Titeln derjenige, der sich am stärksten auf den Survival-Horror konzentriert. Die Handlung spielt in der von Zombies heimgesuchten Vorstadt Tall Oaks und legt den Schwerpunkt auf Munitionsmanagement, bedächtiges Tempo und atmosphärische Spannung. Diese Kampagne orientiert sich am stärksten an der Resident Evil 4 Formel und ist der empfohlene Einstieg für Spieler, die vom klassischen RE kommen.

Chris Redfields Kampagne geht in den Vollkrieg über. Die Spieler kämpfen gegen organisierte Es tut mir leid Soldaten mit Schusswaffen und Granaten in der weitläufigen Stadt Lanshiang in China. Die Koop-Kämpfe mit Deckungssystem orientieren sich hier direkt an Resident Evil 5, und es spielt sich eher wie ein Third-Person-Shooter als wie ein Horrorspiel.

Jake Mullers Wahlkampf ist ein Verfolgungs-Thriller, in dessen Mittelpunkt der Ustanak steht, ein hartnäckiges Boss-Monster, das Jake und seine Partnerin Sherry Birkin quer durch Osteuropa verfolgt. Durch Nahkampfmechaniken und besonders bewegliche Fortbewegung unterscheidet sich Jakes Spielstil von dem der anderen drei Protagonisten.

Ada Wongs Einzelspieler-Kampagne ist die heimlichste und rätselreichste der vier Kampagnen. Ada bewegt sich allein durch Umgebungen, die sie mit den anderen Kampagnen teilt, und betrachtet die Ereignisse aus einer anderen Perspektive. Diese Kampagne wird freigeschaltet, nachdem die anderen drei abgeschlossen wurden.

Der Koop-Modus spielt in jeder Kampagne eine zentrale Rolle. Jeder Protagonist hat einen KI-Partner für das Einzelspiel, und jeder Partnerplatz kann online von einem zweiten Spieler eingenommen werden. Der Söldner Dieser Modus bietet ein eigenständiges Score-Attack-Erlebnis: Die Spieler reihen Kills aneinander, um in zeitlich begrenzten Arenen Kombinationsmultiplikatoren zu erzielen, und messen sich dabei in globalen Bestenlisten. Der Fähigkeitssystem ermöglicht es den Spielern, Geld auszugeben Fähigkeitspunkte die man im Laufe der Kampagnen sammelt, um passive Verbesserungen freizuschalten, wodurch sich über alle Durchläufe hinweg eine leichte Progressionskomponente ergibt. Agent Hunt In diesem Modus können Spieler als feindliche Kreaturen in die Kampagnen anderer Spieler eindringen, was ein unvorhersehbares, asymmetrisches Online-Element hinzufügt.

Resident Evil 6: Die wichtigsten Features

✅ Vier miteinander verknüpfte Kampagnen: Leon, Chris, Jake und Ada führen jeweils ihre eigene fünf- bis sechsstündige Kampagne mit einem ganz eigenen Spielstil an, und durch gemeinsame Momente greifen alle vier Geschichten in Echtzeit ineinander.

✅ Komplettausgabe inklusive aller DLCs: Das Komplettpaket enthält alle nach der Veröffentlichung hinzugefügten Multiplayer-Modi („Survivors“, „Predator“, „Onslaught“, „Siege“), zusätzliche „Mercenaries“-Karten sowie Bonus-Kostüme und ist damit die definitive Version des Spiels.

✅ Söldner-Modus: Der Score-Attack-Modus mit Combo-Ketten, Zeitverlängerungen und globalen Bestenlisten ist einer der Aspekte des Spiels, die am meisten zum Wiederholen einladen. Resident Evil 6 – Die komplette Ausgabe, dank einer engagierten Community, die es am Leben erhalten hat.

✅ Durchgängiger Koop-Modus: Jede Kampagne unterstützt Online- und lokalen Koop-Modus mit KI-Partnern als Ersatz für Einzelspieler sowie den „Agent Hunt“-Modus für asymmetrische Online-Eindringlinge in die Spielsitzungen anderer Spieler.

✅ Über 11 Millionen verkaufte Exemplare: Resident Evil 6 – Die komplette Ausgabeist einCapcom Ein „Platinum Title“ und eines der meistverkauften Spiele des Unternehmens, das trotz gemischter Kritiken seine breite kommerzielle Anziehungskraft unter Beweis stellt.

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So bekommst du „Resident Evil 6“ komplett kostenlos mit Snakzy

Snakzy ist eine kostenlose Prämien-App, bei der du durch das Absolvieren von Angeboten für Handyspiele, Umfragen und App-Installationen Münzen verdienst. Keine Kreditkarte, kein Abonnement und keine Transaktionen auf dem Graumarkt. Jede Münze erhältst du für das Absolvieren von werbefinanzierten Angeboten, und sobald du die Auszahlungsgrenze erreicht hast, kannst du dein Guthaben gegen echtes Dampf Wallet-Geschenkkarte. Bei diesem Modell tauscht man seine Zeit gegen Guthaben ein.

So geht’s Resident Evil 6 – Die komplette Ausgabe Kostenlos Schritt für Schritt:

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Pro-Tipp Bei der Anmeldung gibt es einen Willkommensbonus – das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $ – Sie benötigen mindestens diesen Betrag, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach ihren ersten Meilensteinen einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region – informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tageder InstallationSnakzy. Beachten Sie, dass die Mindestauszahlungsgrenze von 35 $ gilt, daher muss Ihr Guthaben diesen Betrag vor Ihrer ersten Auszahlung erreichen. Die Ergebnisse variieren je nach Region und den zum jeweiligen Zeitpunkt verfügbaren Angeboten.

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Ist es legal, „Resident Evil 6“ mit Snakzy komplett kostenlos zu erhalten?

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Inoffizielle „Kostenloser Download“-Seiten, Cracks und Torrents sind eine ganz andere Sache. Diese sind illegal. HerunterladenResident Evil 6 – Die komplette Ausgabe Das Herunterladen aus inoffiziellen Quellen birgt echte Risiken: Malware, die Ihr System beschädigen kann, Dampf Kontosperren, durch die Sie den Zugriff auf Ihre gesamte Spielebibliothek verlieren, und keine echte Lizenz für die Kopie. Capcom wird durch Piraterie unmittelbar geschädigt und erleidet Einnahmeverluste bei einem Spiel, dessen Entwicklung erhebliche Ressourcen erforderte und das über mehr als ein Jahrzehnt hinweg aktiv gepflegt und auf sechs Plattformen portiert wurde.

Snakzy ist ein legitimer Weg, um an das Spiel zu kommen, ohne diese Risiken einzugehen. Die Entwickler werden bezahlt, dein Konto bleibt sicher, und die Version, die du erhältst, ist von einer direkt gekauften nicht zu unterscheiden.

Mein Fazit dazu, wie man „Resident Evil 6“ komplett kostenlos bekommt

Resident Evil 6 – Die komplette Ausgabe hat seinen festen Platz in jeder Spielesammlung für Koop-Spiele verdient. Über 11 Millionen verkaufte Exemplareund einSehr positiv (81 %) Dampf Die Bewertungen lassen das Spiel im Vergleich zur Kritik eindeutig in die Kategorie der unterschätzten Titel fallen. Die Complete Edition umfasst vier verschiedene Kampagnen, über 80 Stunden Inhalte für Perfektionisten sowie alle nach der Veröffentlichung erscheinenden DLC-Modi, was €29.99 ein bereits überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ein wirklich attraktives Angebot.

Für preisbewusste Spieler, Snakzy ist der praktischste Weg. Laden Sie die App herunter, wählen Sie ein attraktives Angebot aus und bauen Sie Ihr Guthaben auf, um Auszahlungsgrenze von 35 $und gegen ein Dampf Wallet-Gutschein. Für alle, die das Spiel noch heute haben möchten, Eibe bietet es schon ab 2 bis 5 Dollar. Beide Optionen liefern eine dauerhafte, legitime Kopie von Resident Evil 6 – Die komplette Ausgabe.

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Häufig gestellte Fragen