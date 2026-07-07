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Um es klar zu sagen: Es handelt sich hierbei nicht um Piraterie, einen geknackten Download oder eine inoffizielle Website mit „kostenlosen Kopien“. Diese bergen das Risiko von Malware, Dampf Kontosperren und keinerlei rechtmäßige Lizenz. Die Snakzy „Method“ ist ein legaler Tausch von Zeit gegen Münzen, der mit einem echten Dampf Kauf. Dieser Leitfaden behandelt das gesamte Spiel, die Preise, die Plattformen, die Systemanforderungen sowie die 5-Schritte SnakzyProzess, einEibe Rabattoptionen, Rechtliche Hinweise und häufig gestellte Fragen.

Spielinfo Details Preis des Spiels 49,99 $ auf Steam (Allzeittief: ca. 7,49 $) Metacritic-Bewertung 80 Kritiker / 6,0 Nutzer (sehr positiv auf Steam, 84 % von über 30.000 Bewertungen) Genre Action, Rollenspiel, Offene Welt, Hack-and-Slash, Third-Person-Perspektive, Nemesis-System Entwickler Monolith Productions Verlage Warner Bros. Interactive Entertainment Zeit für die Hauptgeschichte ~21 Stunden Dauer der Haupt- und Zusatzinhalte ~40 Stunden Zeit für 100 %-Perfektionisten ~90 Stunden

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So bekommst du „Mittelerde: Schatten des Krieges“ (Definitive Edition) kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Mittelerde: Schatten des Krieges (Definitive Edition) ist eines der größten Open-World-Actionspiele, das in der Der Herr der Ringe Universum. Es enthält 80 bei Metacritic (Kritiker)mit einem6,0 – Nutzerbewertung, undDampfBewertungen bleiben bestehenSehr positiv with 84% Zulassung in ganz über 30.000 Rezensionen. Die Franchise hat schätzungsweise Über 5 Millionen Exemplare, und die Beliebtheit des Spiels stieg wieder stark an, nachdem Monolith Productions alle Mikrotransaktionen aus 2018.

Das ist dasselbe Studio, das auch hinter Mittelerde: Der Schatten von Mordor, das2014 Titel, der das Nemesis-System. Die Fortsetzung erweitert dieses Konzept zu einer vollwertigen Open-World-Strategieebene, in der Ork-Kapitäne und Kriegshäuptlinge sich an jede Begegnung erinnern, Rivalitäten entwickeln und die Ränge erklimmen, um Festungen zu kontrollieren. Das Definitive Edition, veröffentlicht28. August 2018, enthält das Basisspiel zusammen mit dem Galadriels Schwert and Die Verwüstung von Mordor Story-Erweiterungen, alle „Tribe“-Inhaltspakete und die Das Gedicht von Ithildin legendäres Ausrüstungsset.

Du spielst alsTaille, ein gondorischer Waldläufer, der sich den Körper mit dem Geist von Celebrimbor, der Elbenfürst, der die Ringe der Macht schmiedete. Gemeinsam schmieden sie ein neues Ring der Macht und eine Ork-Armee aufstellen, um Sauron herauszufordern. Die Kämpfe basieren auf dem Batman: Arkham Serie, und die Open-World-Ebene lehnt sich an Assassin’s Creed. Fans beider Genres werden sich von der ersten Stunde an wie zu Hause fühlen.

Wie viel kostet „Mittelerde: Schatten des Krieges“ (Definitive Edition)?

Mittelerde: Schatten des Krieges (Definitive Edition)ist im Handel erhältlich für€49.99 on Dampf. Das Spiel wird mittlerweile in fast allen großen Geschäften stark reduziert angeboten Dampf Verkaufszeitraum seit Markteinführung, mit einem historischen Tiefststand bei etwa ~85 %aus (ca.€7.49), die in der Regel während des Sommer-, Herbst- und Winterschlussverkaufs stattfinden. Warner Bros. Interactive Entertainment führt außerdem mehrmals im Jahr herausgeberbezogene Aktionen durch, die oft das Definitive Edition bei einem steileren Schnitt.

Für alle, die eine Wunschliste im Auge behalten, um auf eine Preissenkung zu warten: Der nächste wahrscheinliche Verkaufszeitraum ist der Dampf Sommerausverkauf Ende Juni, gefolgt von Themenverkäufen das ganze Jahr über. Der Snakzy Bei dieser Methode wird der Echtzeitkurs komplett umgangen, sodass Ihre „Kosten“ aus der in der App verbrachten Zeit bestehen und nicht aus Geld, das von Ihrem Konto abgebucht wird.

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Mittelerde: Schatten des Krieges (Definitive Edition) – Verfügbarkeit auf verschiedenen Plattformen

Plattform Metacritic-Bewertung PC 80 Kritiker / 6,0 Nutzer PS5 k. A. (PS4: 81 (Kritiker)) Xbox k. A. (Xbox One: 84 Punkte von Kritikern) Umschalten N/A

Mittelerde: Schatten des Krieges (Definitive Edition) ist erhältlich unter PC (Dampf), PS4, undXbox One. PS5 and Xbox Series X|S Besitzer können dank der Abwärtskompatibilität die Spiele spielen, und die PC Diese Version läuft gut auf Steam Deck bei den meisten Grafik-Voreinstellungen. Das Spiel wurde nie veröffentlicht auf Nintendo Switch. WeilSnakzy Prämien werden meist als DampfGeschenkkarte, diePC Version bis Dampf ist das naheliegende Kaufziel für diese Methode.

Mittelerde: Schatten des Krieges (Definitive Edition) – Systemanforderungen

Das Spiel läuft auf LithTech, die firmeneigene Engine von Monolith, und stellt höhere Anforderungen als ihr Vorgänger. Ein Gaming-PC der Mittelklasse PC wird das problemlos bewältigen, aber das siebzig Gigabyte Die Installationsgröße und die hochauflösenden Texturen stellen ältere Hardware stärker auf die Probe, als viele erwarten.

Spec Minimum Empfohlen OS Windows 7/8/10 (64-Bit) Windows 10 (64-Bit) CPU Intel Core i5-2550K / AMD FX-4350 Intel Core i7-3770 / AMD FX-8350 RAM Acht Gigabyte 12 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 670 / AMD Radeon HD 7950 NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 480 Lagerung 70 GB freier Speicherplatz 70 GB SSD empfohlen

MittelklassePCs aus den letzten fünf Jahren sollten Eintausendachthundertzehn Pixel at sechzig Bilder pro Sekunde auf die empfohlene Voreinstellung. Ein SSD wird dringend empfohlen, um das Laden der Festungen zu beschleunigen, da beim Open-World-Streaming während Belagerungen aufwendige Texturen und große Ork-Populationen geladen werden. Für den Online-Modus ist außerdem eine Breitband-Internetverbindung erforderlich. Nemesis-SystemFunktionen.

Mittelerde: Schatten des Krieges (Definitive Edition) – Spielmechanik

Die Kernschleife in Mittelerde: Schatten des Krieges (Definitive Edition) ist ein dreistufiger Rhythmus: heimliche Aktionen und Kampfbegegnungen mit Ork-Kapitänen, strategische Rekrutierung durch die Nemesis-System, sowie Festungsbelagerungen, bei denen deine Armee zum Einsatz kommt. Du kannst prozedural generierte Ork-Anführer, die jeweils über einzigartige Persönlichkeiten, Stärken, Ängste und Feindschaften verfügen, mit deinem Zeichen versehen, rekrutieren, verraten oder töten. Bei keinem Durchspielen ergibt sich dieselbe Zusammensetzung von Orks.

Die Kämpfe verlaufen flüssig FreeFlow-inspirierte Nahkampftechniken, die aus dem Arkham Serie, erweitert um Wraith-Fähigkeiten. Du kannst Gegner an Ort und Stelle einfrieren, ihren Geist mitten im Kampf beherrschen, dich über das Schlachtfeld teleportieren und deine beherrschten Ork-Gefolgsleute als Verstärkung herbeirufen. Taille Stufen über einen umfangreichen Fertigkeitenbaum mit Spezialisierungen in den Bereichen Kampf, Fernkampf, Tarnung, Geister und Reittiere.

Fortschrittsspannen fünf Open-World-Regionen, von der vulkanischen Höllenlandschaft von Gorgoroth zu den vereisten Gipfeln von Seregost. Jede Region verfügt über einen eigenen Ork-Stamm mit einzigartiger Optik, mehrere Festungen, die es zu erobern gilt, sowie Nebenaktivitäten wie die Suche nach gondorischen Artefakten und Shelobs Visionen. Durchspielversuche mit dem Ziel, alles zu absolvieren, erfordern ~90 Stunden, während der kritische Pfad bei etwa ~21 Stunden. Der Wiederspielwert ist echt, weil das Nemesis-System erzeugt bei jedem Durchlauf neue Gegner.

Mittelerde: Schatten des Krieges (Definitive Edition) – Die wichtigsten Features

✅ Das Nemesis-System wurde erweitert: Orks erinnern sich an jede Begegnung, entwickeln Rivalitäten, verraten Verbündete, lauern dir in der offenen Welt auf und steigen in der Hierarchie auf, um zu Festungsherren zu werden.

✅ Belagerung und Eroberung einer Festung: Rekrutiere Ork-Hauptleute für deine Armee, setze sie als Angriffsführer ein und führe dann groß angelegte Festungsbelagerungen mit Belagerungsmaschinen, Pionieren und deinen unterworfenen Kriegshäuptlingen durch.

✅ Definitive Edition mit allen DLCs: Enthält dieGaladriels Schwert and Die Verwüstung von Mordor Story-Erweiterungen, alle „Tribe“-Erweiterungen und die Das Gedicht von Ithildin legendäres Ausrüstungsset, bei dem alle Mikrotransaktionen dauerhaft entfernt wurden.

✅ Fünf Open-World-Regionen: Entdecke die vielfältigen Landschaften Mittelerdes, angefangen bei den Vulkanen Gorgoroth zu den vereisten Gipfeln von Seregost, jeweils mit einzigartigen Ork-Stämmen, Tierwelten und Festungsentwürfen.

✅ Kämpfe im Arkham-Stil mit Geisterkräften: Die FlüssigkeitFreeFlowDas -inspirierte Kampfsystem wurde um folgende Elemente erweitert: Celebrimbor„s Geisterfähigkeiten, mit denen du Gegner einfrieren, Gedanken beherrschen, dich über das Schlachtfeld teleportieren und mitten im Kampf Anhänger herbeirufen kannst.

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So erhältst du „Mittelerde: Schatten des Krieges“ (Definitive Edition) kostenlos mit Snakzy

Snakzy is Eibe„s kostenlose Prämien-App auf iOS and Androiddas sich auszahltDampf, PlayStation, Xbox, sowie Nintendo eShop-Geschenkkarten als Belohnung für die Teilnahme an In-App-Angeboten. Keine Kreditkarte erforderlich, kein Abonnement, kein Kauf. Der Tausch erfolgt gegen Zeit, nicht gegen Geld: Für jedes Angebot erhältst du Münzen, und sobald du genug gesammelt hast, kannst du diese gegen eine echte Geschenkkarte derselben Handelskette einlösen Eibewird täglich verkauft.

So geht’s: Mittelerde: Schatten des Krieges (Definitive Edition) Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen: Holen Sie sich die App kostenlos bei Google Play oder im App Store und erstellen Sie in weniger als 60 Sekunden ein kostenloses Konto. Die Offerwall durchstöbern: Öffnen Sie den Reiter „Verdienen“ und wählen Sie Angebote aus, die zu Ihrem Zeitbudget passen – von kurzen Umfragen über kostenlose Spielinstallationen bis hin zu besser bezahlten Meilenstein-Angeboten. Angebote abschließen und Münzen einlösen: Für jedes abgeschlossene Angebot werden dir Münzen gutgeschrieben Snakzy Geldbeutel – also leg dir auf dem Weg zur Arbeit oder beim Fernsehen ein paar davon beiseite, um das €49.99 Schwellenwert schneller. Münzen gegen eine Steam-Wallet-Geschenkkarte einlösen: Sobald Ihr Kontostand die €35 Mindestauszahlungsbetrag: Gehen Sie zu „Prämien“ und wählen Sie eine Dampf Karte für die Brieftasche. Die €50 Nennwert-Umschläge Mittelerde: Schatten des Krieges (Definitive Edition) with €0.01übrig geblieben. „Mittelerde: Schatten des Krieges (Definitive Edition)“ auf Steam kaufen: Lösen Sie den Gutscheincode für Ihre Dampf Wallet, suche nach dem Spiel und gehe zur Kasse.

Ein Tipp Anmeldebonus bei der Registrierung: Das aktuelle Angebot findest du in der App.

Der Mindestbetrag für eine Auszahlung beträgt 35 $. Sie benötigen mindestens diesen Kontostand, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach ihren ersten Meilensteinen einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region. Informieren Sie sich daher über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tageder InstallationSnakzy. Die€35 Es gilt weiterhin eine Mindestauszahlungsgrenze, und die Vergütungssätze hängen davon ab, welche Angebote zu einem bestimmten Zeitpunkt in Ihrem Land verfügbar sind.

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Eibe Die Preise schwanken je nach Verfügbarkeit des Verkäufers. Überprüfen Sie daher vor dem Bezahlvorgang die aktuelle Angebotsliste. Der Ablauf ist ganz einfach: Wählen Sie ein Produkt aus, bezahlen Sie und erhalten Sie per E-Mail einen Schlüssel oder einen Geschenkkartencode. Bei allen drei Möglichkeiten gilt: Snakzy (kostenlos, erfordert Zeit), ein Eibe Spiel-Key (ermäßigt, sofort verfügbar) oder ein Eibe Geschenkkarte (erhöht das Guthaben im Wallet für einen offiziellen Dampf Kauf), ist das Endergebnis dieselbe legale Kopie von Mittelerde: Schatten des Krieges (Definitive Edition) mit Ihrem Konto verknüpft.

Ist es legal, „Mittelerde: Schatten des Krieges (Definitive Edition)“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

Ja, dasSnakzyDie Methode lautet100 % legal. Das Prinzip ist ganz einfach: Man verbringt Zeit im Snakzy App, Werbekunden zahlen Snakzy für die Fertigstellungen, Snakzy gutschreibt dir Münzen, die du dann in echtes Geld umwandelst Dampf Geschenkkarte, und Sie nutzen diese Karte, um einen offiziellen Kauf von Mittelerde: Schatten des Krieges (Definitive Edition) on Dampf. Das Ergebnis ist dasselbe, als hättest du aus eigener Tasche bezahlt: eine dauerhafte Lizenz, die an deine Dampf Konto mit uneingeschränktem Zugriff auf Updates, Erfolge und Cloud-Speicherstände.

Was du auf keinen Fall tun solltest, ist, etwas herunterzuladen Mittelerde: Schatten des Krieges (Definitive Edition) von einer „kostenlosen“ Download-Seite, einem Torrent oder einer geknackten Version. Diese Wege sind illegal, verstoßen gegen die Lizenz von Monolith Productions und Warner Bros. Interactive Entertainment und bergen echte Risiken. Raubkopien enthalten oft Malware, die Ihren PC, Dampf Wenn DRM oder Anti-Cheat-Systeme eine geknackte Version erkennen, kann dies zu einer Sperrung des Spielerkontos führen, und Sie können das Spiel nicht mehr online nutzen oder aktualisieren. Das Studio verliert durch Piraterie zudem Einnahmen, was sich direkt darauf auswirkt, ob es überhaupt Fortsetzungen und Patches gibt.

The Snakzy Diese Methode ist eine zulässige Spielweise. Mittelerde: Schatten des Krieges (Definitive Edition) ohne eigenes Geld auszugeben. So unterstützt du Monolith Productions und schonst gleichzeitig dein Bankguthaben.

Mein Fazit dazu, wie man „Mittelerde: Schatten des Krieges“ (Definitive Edition) kostenlos erhalten kann

Für alle, die einen vollgepackten Dampf Wunschliste oder ein knappes monatliches Gaming-Budget, das Snakzy Diese Methode ist eine der saubersten Optionen für Mittelerde: Schatten des Krieges (Definitive Edition). Der Gewinn ist echt: eine dauerhafte DampfFührerschein, uneingeschränktDefinitive Edition Inhalt inklusive aller DLC-Pakete und ohne zusätzliche Kosten. Der Preis dafür ist Zeit. Rechne damit, dass du ein paar Wochen lang in aller Ruhe die Aufgaben erledigen musst, um das Spiel durchzuspielen. €49.99 Schwellenwert, je nachdem, welche Angebote in Ihrem Land verfügbar sind.

Laden Sie zunächst Folgendes herunter: Snakzy, suchen Sie sich ein Angebot mit hoher Auszahlung, das Ihren Interessen entspricht, und bauen Sie Ihr Guthaben auf, um €35 Auszahlungsuntergrenze, dann mach weiter, bis du €50 zum Einlösen gegen ein Dampf Geschenkkarte. Kaufe das Spiel auf Dampf und fangt an zu spielen. Für alle, die sich noch fragen So bekommst du „Mittelerde: Schatten des Krieges“ (Definitive Edition) kostenlos, das ist die komplette Vorgehensweise: mit einer Geschenkkarte in der Hand und dem Spiel in deiner Bibliothek.

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Häufig gestellte Fragen