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Falls Sie auf der Suche nach Wie man „LEGO: Marvel Super Heroes“ kostenlos bekommt, Dann sind Sie hier genau richtig. LEGO: Marvel Super Heroesliegt nach wie vor beiSehr positiv on Dampf with 92%von mehr als8,500 lobende Kritiken, und das Spiel hat sich über 11,5 Millionen Exemplare seit der Markteinführung. Das €19.99Aufkleber auf demDampf Diese Seite ist für Spieler mit kleinem Budget eine echte Hürde, und Snakzy, eine kostenlose Prämien-App von Eibe, mit dem du dir ein Steam-Guthaben Geschenkkarte, die den gesamten Preis abdeckt.

Dieser Leitfaden konzentriert sich ausschließlich auf legale Methoden – also keine Cracks, keine ROMs und keine zwielichtigen Download-Seiten. Diese Vorgehensweisen bergen echte Risiken, darunter Malware und dauerhafte Dampf Kontosperrungen. Nachstehend finden Sie die vollständige LEGO: Marvel Super Heroes Übersicht, aktuelle Preise, alle Plattformen, auf denen es läuft, Systemanforderungen, die Schritt-für-Schritt-Anleitung SnakzyProzess, einEibe Rabattmodell, die rechtliche Aufschlüsselung und fünf Häufig gestellte Fragen. Lesen Sie weiter und wählen Sie die Methode aus, die am besten zu Ihrem Zeitplan passt.

Spielinfo Details Preis des Spiels 19,99 $ (Steam). Tiefster Preis: rund 80 % Rabatt, etwa 3,99 $ Metacritic-Bewertung 80 (Kritiker) / 7,8 (Nutzer). Steam: Sehr positiv (92 % von über 8.500 Bewertungen) Genre Action, Abenteuer, LEGO, familienfreundlich, offene Welt, Superhelden, Koop, Rätsel Entwickler Reiseerlebnisse Verlage Warner Bros. Interactive Entertainment Zeit zum Verdienen, Hauptgeschichte ~12 Stunden Zeit zum Geldverdienen, Hauptverdienst + Zusatzverdienst ~22 Stunden Erwerbszeit, 100 %-Perfektionist ~40 Stunden

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So bekommst du „LEGO: Marvel Super Heroes“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Ich habe verfolgt, LEGO: Marvel Super Heroes seit der Markteinführung, und die Zahlen sind nach wie vor überzeugend. Reiseerlebnisse das Spiel am 22. Oktober 2013, und es überquerte 11,5 Millionen Exemplare verkauft und ist damit eines der meistverkauften LEGO Zu den Top-Titeln seiner Zeit und zu den meistverkauften Superhelden-Spielen überhaupt. Kritiker bewerteten es mit einer 80 auf Metacritic mit einer 7.8 Benutzerbewertung und die Dampf Die Version liegt bei Sehr positiv 92 % Bewertung von mehr als 8,500 Kritiken. Nach einem Jahrzehnt spricht diese Resonanz für sich.

Es handelt sich um ein Open-World-Action-Adventure, das auf dem LEGO Konzept: kooperatives Spiel, Bauklotz-Rätsel, humorvolle Marvel-Geschichten und eine Reihe von 150+ spielbare Helden und Schurken. Der Spielablauf ist einfach: Man spielt Story-Missionen als Paare von Marvel-Charakteren durch, löst Puzzles mit Hilfe der einzigartigen Fähigkeiten der jeweiligen Helden und erkundet eine offene LEGO Manhattan als Dreh- und Angelpunkt zwischen den Missionen. Goldbarren, Minikits und Stan-Lee-Cameos sorgen für Spannung bei der Nebenquest.

Warner Bros. Interactive Entertainment veröffentlichte das Spiel auf dem Höhepunkt der LEGO der Offensive der Franchise Ende der 2010er Jahre. Es knüpft an LEGO Batman 2, das vorherige Open-World-Spiel des Studios LEGO Titel und das Original LEGO Star Wars die Serie, die das Franchise geprägt hat. Für Marvel-Fans ist der stilistisch am ehesten vergleichbare Titel Marvel Ultimate Alliance, obwohl dieLEGO Der Humor macht den Film zu einem rundum familienfreundlichen Vergnügen.

Die Geschichte ist eine humorvolle Neuinterpretation bedeutender Marvel-Handlungsbögen, in der sich Iron Man, Hulk, Spider-Man, Wolverine, Captain America, Thor und Dutzende weitere gegen Galactus. Sie werden folgende Orte besuchen LEGO– New York City, Asgard, die X-Mansion und Asteroid M. Die Tiefe reicht von ~12 Stunden zur Hauptgeschichte ~40 Stunden Für Perfektionisten. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für €19.99, und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man gar nichts dafür bezahlt.

Wie viel kostet „LEGO: Marvel Super Heroes“?

LEGO: Marvel Super HeroesKosten€19.99 on Dampf und hat diesen Preis seit Jahren beibehalten. Das Spiel wurde am €49.99 bereits im Oktober 2013, und Warner Bros. Interactive Entertainment hat den Standardpreis auf €19.99während derLEGO Rationalisierung der Spielereihe Ende der 2010er Jahre. Die Preise für Konsolen auf PS4, Xbox One, undNintendo Switch erfasst denselben Bereich.

Der niedrigste historische Wert Dampf Der Rabatt beträgt ungefähr 80 % Rabatt, wodurch der Preis auf etwa €3.99währendDampf Sommer- und Winterausverkauf. Dampf hat diesen Rabatt seit 2018 in den meisten Jahren angeboten, daher ist ein Preis unter 5 Dollar realistisch, wenn man warten kann. Alles, was günstiger ist als das, auf Dampfist selten.

The Snakzy Diese Methode vermeidet die Dampf Preis komplett. Man sammelt innerhalb der App Münzen und löst diese gegen ein Steam-Guthaben Geschenkkarte und an der Kasse ohne eigene Kosten bezahlen. Dampf Preisschwankungen ändern nichts an der Rechnung, man deckt das €19.99 in beiden Fällen mit Guthaben auf der Geschenkkarte.

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LEGO: Marvel Super Heroes – Verfügbarkeit auf verschiedenen Plattformen

Plattform Metacritic-Bewertung PC 80 Kritiker / 7,8 Nutzer PS5 k. A. (PS4-Port: 76 (Kritik)) Xbox k. A. (Xbox One-Port: 80 Punkte von Kritikern) Nintendo Switch 76 Kritiker / 7,5 Nutzer

LEGO: Marvel Super Heroesläuft aufPC via Dampf, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Wii U, undmacOS. Die Konsolenportierungen erschienen nach dem Start im Jahr 2013 zu unterschiedlichen Zeitpunkten, wobei die Nintendo Switch Version erscheint in 2021. DerPS5 and Xbox Series X|S Man kann es über die Abwärtskompatibilität spielen, aber eine native Next-Gen-Version wurde noch nicht angekündigt. Das Snakzy Die Methode gilt für die Dampf PC-Version, seit Steam-Guthaben Das Guthaben kann in dieser Filiale eingelöst werden.

LEGO: Marvel Super Heroes – Systemanforderungen

Reiseerlebnisse hat das Spiel auf seiner firmeneigenen NTT Motor, und das spiegelt sich auch im Datenblatt wider. Fast jedes Windows Ein PC aus dem letzten Jahrzehnt kann das Spiel problemlos ausführen.

Komponente Minimum Empfohlen OS Windows XP SP3 Windows 7 Prozessor Intel Core 2 Duo 2,0 GHz / AMD Athlon 64 X2 3800+ Intel Core i5 / AMD Phenom II X4 Speicher 2 GB RAM 4 GB RAM Grafiken NVIDIA GeForce 7800 GT 256 MB / ATI Radeon HD 2600 XT 256 MB NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6870 DirectX Version 9.0c Version 11 Lagerung 10 GB freier Speicherplatz 10 GB freier Speicherplatz

In der Praxis kann jeder moderne integrierte Grafikchip die empfohlene Voreinstellung bei Eintausendachthundertzehn Pixel sechzig Bilder pro Sekunde. Das Spiel wird mit der Vollversion ausgeliefert Xbox and PlayStation Controller-Unterstützung und die lokale Koop-Modus für 2 Spieler Dieser Modus ist die bessere Spielweise. Ein kabelgebundener oder Bluetooth-Controller wird dringend empfohlen.

LEGO: Marvel Super Heroes – Spielmechanik

Die Kernschleife ist gekoppelt LEGO Rätsel-Plattformspiel. Du spielst als jeweils zwei Zeichen, wobei man im Handumdrehen zwischen ihnen wechselt, um Puzzles mit Bausteinen zu lösen, die durch die jeweiligen Kräfte der Helden auf ganz bestimmte Weise freigeschaltet werden. Iron Man fliegt und schießt mit seinen Repulsoren auf goldene Bausteine. Hulk zerschmettert silberne Objekte. Spider-Man schwingt sich zu hohen Aussichtspunkten, und Wolverine schneidet sich durch Platten, die niemand sonst erreichen kann. Die Rätsel belohnen den Wechsel zwischen den Charakteren, nicht das wilde Knöpfedrücken.

Zwischen den Missionen erkundest du eine offene Welt LEGO Der Manhattan-Hub ist vollgepackt mit Nebeninhalten. Rennen, Fahrzeugmissionen, versteckte Minikits, Goldziegel und Stan-Lee-Cameos finden sich auf fast jedem Dach. Der Hub ist von der Größe her vergleichbar mit LEGO Batman 2„Gotham“, und es ist das Bindeglied zwischen den 15 Kapitel der Geschichte.

Der Spielfortschritt basiert darauf, Helden freizuschalten. Man beginnt mit einer kleinen Auswahl an Avengers und baut diese nach und nach aus, bis 150+ spielbare Charaktere im Abspann. Die meisten werden im Charakter-Editor des Spiels mit Goldziegeln erworben, und durch das erneute Durchspielen früherer Missionen im „Free Play“-Modus werden Sammelobjekte freigeschaltet, die auch gesperrte Charaktere erreichen können. Die Kombination aus Wiederspielwert der Geschichte und dem LEGOEin Sammelspiel im -Stil ist es, das die Spieler immer wieder zum 22 to 40 Stunden, die es dauert, bis alles erledigt ist.

Die Handlung ist eine humorvolle Neuinterpretation bedeutender Marvel-Handlungsbögen, in der sich die Helden gegen Galactusquer durchLEGO– Manhattan, Asgard, die X-Mansion und Asteroid M. Rückkehr LEGO Alle Markenzeichen sind hier zu finden: Drop-in, Drop-out Lokaler Koop-Modus für 2 Spieler, Spielsteine statt Geld, Charaktere, die Stein für Stein aufgebaut werden, und die zerbrechliche Kulisse, die jedes LEGOSpiel

LEGO: Marvel Super Heroes – Die wichtigsten Funktionen

✅ Über 150 spielbare Marvel-Charaktere: Die umfangreichste Auswahl an Marvel-Charakteren in jedem LEGO Spiel, mit Stars wie Iron Man and Spider-Man bis hin zu drastischen Kürzungen, darunter Eichhörnchen-Mädchen, Howard, die Ente, undDeadpool, von denen jedes über einzigartige Fähigkeiten verfügt.

✅ LEGO Manhattan als Open-World-Spiel: Ein umfassender Open-World-Hub, angesiedelt in LEGO New York City, voller Rennen, Rätsel, Goldbarren und Nebenmissionen, die über die berühmten Marvel-Sehenswürdigkeiten verteilt sind.

✅ Lokaler Koop-Modus für 2 Spieler: Koop-Modus mit vollständigem geteilten Bildschirm während der gesamten Story-Kampagne – damit ist dieses Spiel eine hervorragende, familienfreundliche Wahl aus dem Marvel-Universum.

✅ 11,5 Millionen verkaufte Exemplare: Einer der Bestseller LEGO Spiele seiner Zeit und eines der meistverkauften Superhelden-Spiele überhaupt – ein Beweis dafür, dass das LEGO und die Kombination mit Marvel findet großen Anklang.

✅ 92 % „Sehr positiv“ auf Steam: Auch mehr als ein Jahrzehnt nach seiner Veröffentlichung genießt das Spiel nach wie vor einen außergewöhnlich hohen Dampf Bewertung, ein Beweis für „Reisegeschichten“ Eleganz und der zeitlose Reiz von LEGOGameplay.

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So bekommst du „LEGO: Marvel Super Heroes“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy is Eibe„s kostenlose Prämien-App für Android and iOS. Du verdienst Münzen, indem du In-App-Angebote nutzt, kostenlose Spiele installierst, Meilensteine in Handyspielen erreichst, kurze Umfragen ausfüllst und kurze Videos ansiehst. Keine Kreditkarte, kein Abonnement, kein Kauf. Es handelt sich um einen Tausch von Zeit gegen Guthaben, und das Guthaben lässt sich auszahlen als Dampf, PlayStation, Xbox, oderNintendo eShop Geschenkkarten aus derselben Lieferkette Eibe verkauft sich täglich. Der Kompromiss ist einfach: Man verbringt ein paar Wochen damit, Angebote abzuschließen, anstatt €19.99aus eigener Tasche.

Der Ablauf ist ganz einfach:

Snakzy herunterladen. Lade dir die App kostenlos herunter unter Google Playoder dieApp Store und in weniger als einer Minute ein Konto erstellen. Neue Nutzer erhalten ein 10-Dollar-Willkommensbonus das zählt für die Mindestauszahlungsgrenze von 35 $. Stöbern Sie in der Offerwall. Öffne den Reiter „Verdienen“ und wähle Angebote aus, die zu deinem Zeitbudget passen – von kurzen Umfragen (1 bis 5 Minuten) über kostenlose Spielinstallationen (10 bis 30 Minuten) bis hin zu besser bezahlten Meilenstein-Angeboten (ein paar Stunden Gelegenheitsspiel). Angebote abschließen und Münzen einlösen. Für jedes abgeschlossene Angebot werden dir Münzen gutgeschrieben Snakzy Geldbörse. Sammle auf dem Weg zur Arbeit oder beim Fernsehen ein paar davon, um das €19.99schneller ans Ziel kommen. Gegen eine Steam-Wallet-Geschenkkarte einlösen. Sobald Ihr Saldo die Mindestauszahlungsgrenze von 35 $, gehen Sie zum Bereich „Prämien“ und wählen Sie eine Steam-GuthabenGeschenkkarte. A€20 Der Begriff umfasst die €19.99Preis mit€0.01übrig geblieben. Kaufe „LEGO: Marvel Super Heroes“ auf Steam. Verwenden Sie die Geschenkkarte, um Folgendes zu kaufen LEGO: Marvel Super Heroes on Dampf.

Ein Tipp Neue Nutzer erhalten ein 10-Dollar-Willkommensbonus bei der Anmeldung, der auf Ihre erste Auszahlung angerechnet wird.

bei der Anmeldung, der auf Ihre erste Auszahlung angerechnet wird. The Mindestauszahlungsgrenze von 35 $ gilt, also baust du weiter €35 vor der Einlösung.

gilt, also baust du weiter vor der Einlösung. A €20 Steam-Guthaben Die Karte löscht die €19.99 Preis mit €0.01 des verbleibenden Guthabens.

Steam-Guthaben Die Karte löscht die Preis mit des verbleibenden Guthabens. Die Prämienraten und die Verfügbarkeit der Angebote variieren je nach Region. Informieren Sie sich daher, welche Angebote in Ihrem Land aktuell verfügbar sind.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tageder InstallationSnakzy. Mit dem10-Dollar-Willkommensbonus darauf stapeln, um LEGO: Marvel Super Heroes „Kostenlos“ wird bereits in den ersten ein bis zwei Wochen zu einem realistischen Ziel. Angebote und Auszahlungsoptionen werden am besten in Regionen unterstützt, in denen Snakzy ist bereits vollständig in Betrieb, prüfen Sie daher bitte die Verfügbarkeit, bevor Sie sich festlegen.

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Nicht jeder Leser möchte ein oder zwei Wochen warten, bis sich Snakzy Münzen. Wenn du möchtest LEGO: Marvel Super Heroes heute Abend in deiner Bibliothek, Eibe verkauft zu reduzierten Preisen Dampf Schlüssel für einen Bruchteil des Dampf Angebot. Der Preis liegt in der Regel bei etwa 1 bis 4 Dollarim Vergleich zu dem€19.99 Dampf Seite, eine Ersparnis von bis zu 90% aus. Die Taste wird aktiviert bei Dampf genau wie bei einem Direktkauf, wodurch Sie eine legitime, dauerhafte Lizenz erhalten, ohne dass eine Umgehungslösung aus dem Graumarkt erforderlich ist. Dies ist eine Alternative zu Snakzy, kein Ersatz – wählen Sie also die Variante, die am besten zu Ihrem Zeitplan passt.

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Falls Sie es vorziehen, Geld direkt auf Ihr DampfKonto,Eibe bietet außerdem vergünstigte Geschenkkarten an, und hier ist die Karte, die dem oben genannten am nächsten kommt LEGO: Marvel Super Heroes„s Preis.

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Eibe Die Preise können schwanken, daher sollten Sie vor dem Bezahlvorgang die aktuelle Preisliste überprüfen. Der Vorgang ist ganz einfach: Wählen Sie ein Produkt aus, bezahlen Sie und erhalten Sie sofort einen Schlüssel oder einen Geschenkkartencode. Egal, ob Sie sich für Snakzy (kostenlos, erfordert Zeit), ein Eibe Dampf Schlüssel (abgezinst, sofort) oder ein Eibe Geschenkkarte (fügt Steam-Guthaben Mittel für einen offiziellen Kauf) – in allen drei Fällen entsteht eine rechtmäßige Kopie von LEGO: Marvel Super Heroes.

Ist es legal, „LEGO: Marvel Super Heroes“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

Ja,100 % legal. Die Kette ist einfach: Snakzy bezahlt dich dafür, dass du In-App-Angebote abschließt und dir Werbung ansiehst; die Einnahmen der Werbetreibenden finanzieren die Auszahlung der Coins, die du dann gegen ein Steam-Guthaben Geschenkkarte, und du gehst zur Kasse auf Dampf zum vollen Verkaufspreis. Warner Bros. Interactive Entertainment and Reiseerlebnisse ihren Anteil an den €19.99 genau so einkaufen, wie sie es bei jedem anderen auch tun würden Dampf Transaktion. Die Lizenz, die Sie letztendlich erhalten, ist unbefristet und an Ihr Dampf Konto, genau wie bei einem Kreditkarteneinkauf.

Nicht legal ist hingegen der alternative Weg, den zu viele Anleitungen empfehlen. Inoffizielle „Free-Download“-Seiten, geknackte Installationsprogramme und Torrents von LEGO: Marvel Super Heroessind voll dabeiPiraterie. Die Risiken sind gravierend: Malware, die Ihre Dampf Konto oder Ihr Windows Installation, dauerhaft Dampf Erkennungssperren und keinerlei Regressmöglichkeiten, falls die Installation Ihr System unbrauchbar macht. Reiseerlebnisse and Warner Bros. Interactive Entertainment jedes Mal, wenn jemand eine Raubkopie erstellt, entgehen uns Einnahmen.

The Snakzy „route“ ist ein legitimer Weg, dies zu erreichen. Man unterstützt die Entwickler und erstellt eine saubere Dampf Bibliothek, und du lässt dein Portemonnaie geschlossen. EibeDie vergünstigte Schlüsselroute von „“ entspricht der regulären Vertriebskette auf der Wiederverkaufsseite, da die Schlüssel aus autorisierten Kanälen stammen und sich normal auf Dampf.

Mein Fazit dazu, wie man „LEGO: Marvel Super Heroes“ kostenlos bekommt

LEGO: Marvel Super Heroes ist zu jedem Preis eine gute Wahl. 11,5 Millionenverkaufte Exemplare,80Kritiker und7.8 Nutzer auf Metacritic, Sehr positiv with 92% on Dampf über mehr als 8,500 Rezensionen und eine Liste von 150+ spielbare Helden. Wenn du mit Marvel aufgewachsen bist oder einen Koop-Titel für einen Filmabend mit der Familie suchst, hat dieses Spiel die Zeit gut überstanden. Das €19.99 Dampf Der Preis ist angemessen, aber das muss nicht unbedingt der Preis sein, den Sie tatsächlich bezahlen.

Die praktische Vorgehensweise ist ganz einfach. Herunterladen Snakzy, behaupten die10-Dollar-Willkommensbonus, sich ein paar Angebote mit hohen Gewinnen aussuchen und sich den Gewinn auszahlen lassen für einen €20 Steam-Guthaben Geschenkkarte, sobald Sie die Mindestauszahlungsgrenze von 35 $. Die durchschnittliche erste Auszahlung von €27.70 in 6,5 Tage ist das realistische Ziel. Wenn du das Spiel heute Abend haben willst und nicht erst in einer oder zwei Wochen, dann ist das Eibe wichtige Strecke bei etwa 1 bis 4 Dollarist der schnellere Weg. Sobald Sie Ihre Geschenkkarte oder Ihren Schlüssel bereit haben, So bekommst du „LEGO: Marvel Super Heroes“ kostenlos ist nur noch ein Schritt zur Kasse entfernt.

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Häufig gestellte Fragen