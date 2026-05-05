So erhältst du „Hollow Knight“ kostenlos und betrittst Hollownest im Jahr 2026

Wenn Sie wissen möchten, wie Sie Hollow Knight Wenn ihr es gespielt habt, wisst ihr, dass es der absolute Goldstandard unter den Metroidvanias ist. Für alle, die es noch nicht gespielt haben, kann ich nur sagen: Nichts kommt an diese Mischung aus knackigen Kämpfen und der durch die Umgebung erzählten Geschichte heran.

Mit der kürzlichen Einführung des Nintendo Switch 2 Ausgabe – es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um einzusteigen. Aber wenn du versuchst, Geld für dasSchalter 2, 15 Dollar auszugeben, ist im Moment vielleicht nicht drin.

Zum Glück kenne ich einen Weg, wie man das Spiel kostenlos bekommen kann, ohne auch nur einen einzigen Crack, Torrent oder inoffiziellen Download zu nutzen. Stattdessen verwende ichSnakzy. Es ist eine App, die mich fürs Spielen von Handyspielen belohnt. Ich sammle Münzen, indem ich bestimmte Ziele erreiche, und tausche sie gegen Dampf or PlayStation Geschenkkarten und tätigen Sie anschließend einen normalen Einkauf über den offiziellen Shop.

Es ist sicher, legal und unterstützt die Entwickler bei Team Cherry.

Spielinfo Details Preis des Spiels €14.99 Spielbewertung 97 % – überwältigend positiv Zeit, Geld zu verdienen 3 bis 4 Tage

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So bekommst du „Hollow Knight“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Als 2D-Metroidvania ist dieses Spiel genau das Richtige für alle, die wissen möchten, wie man Hollow Knight Du schlüpfst in die Rolle eines stillen Reisenden, der ein riesiges, verfallenes Insektenreich erkundet, in dem hinter jeder Ecke entweder ein wunderschönes Geheimnis oder ein Bosskampf lauert, der dich innerhalb von Sekunden töten wird.

Ich erinnere mich noch gut daran, als ich das erste Mal in die Vergessene Kreuzung und sich sofort von der schieren Größe der Karte eingeschüchtert zu fühlen. Du Verbringe deine Zeit damit, durch miteinander verbundene Biome zu streifen, gegen anspruchsvolle Gegner zu kämpfen und neue Fähigkeiten freizuschalten die es dir ermöglichen, Bereiche zu erreichen, die zuvor gesperrt waren.

Das Spiel erschien ursprünglich bereits 2017, hat aber durch mehrere umfangreiche kostenlose Inhalts-Updates wie Gottmeister and Die Grimm-Truppe. Anfang 2026 erhielt es durch ein kostenloses Upgrade für das Nintendo Switch 2 and PlayStation 5, und fügte hinzuModi mit hoher Bildrate und 4K-Texturen.

So viele Menschen suchen nach einer Möglichkeit, wie man Hollow Knightkostenlos, weil es ein Spiel ist, das deine Intelligenz wirklich respektiert – es nimmt dich nicht an die Hand. Es belohnt Neugier und hat einige der besten Geschichten zum Thema Umwelt in der Geschichte der Videospiele.

Wie viel kostet „Hollow Knight“?

In Anbetracht des Standardpreises auf der Dampf Groß in den USA 14,99 $ kostet, lohnt es sich zu erfahren, wie man Hollow Knight kostenlos. WährendHollow Knight Damit erhalten Sie bereits weit über 60 Stunden Inhalt für weniger als den Preis einer Kinokarte; mit dieser Methode können Sie schon bald Zugang erhalten, ohne einen Cent auszugeben.

Traditionell wird das Spiel zu großen saisonalen Anlässen wie dem DampfSommer- oder Winterausverkauf. Der niedrigste Preis, den es je erreicht hat, liegt bei 7,49 $, was einem häufigen Rabatt von 50 % entspricht.

Zwar sind 7,50 $ ein Schnäppchen, doch die Nutzung des Snakzy Das bedeutet, dass du es für 0 $ bekommst auch wenn es gerade nicht im Angebot ist, wobei ein Sonderangebot den Vorgang natürlich noch beschleunigt.

Verfügbarkeit von „Hollow Knight“ auf verschiedenen Plattformen

Das Spiel ist auf fast allen gängigen Plattformen erhältlich, darunter Personal ComputerWindows, macOS, Linux), PlayStation 4, Xbox OneundNintendo Switch. Seit Anfang 2026 gibt es zudem eine native Schalter 2 Eine Version, die Besitzer der Originalversion kostenlos herunterladen können – ein toller Bonus, wenn Sie vorhaben, Ihre Hardware bald aufzurüsten.

Am besten kauft man das Spiel über offizielle Shops wie Dampf, GOG, der PlayStation Großoder dieNintendo eShop. DaSnakzy bietet Geschenkkarten für all diese großen Plattformen an, Sobald du weißt, wie du an die Spiele kommst, kannst du den Shop auswählen, der am besten zu deiner bevorzugten Gaming-Ausstattung passt Hollow Knight kostenlos.

Spielmechanik von Hollow Knight

Die Hauptschleife von Hollow Knightist eine Mischung aus präzises Plattformspiel und rhythmische Kämpfe. Du benutzt eine schwertähnliche Waffe namens „Nail“, um Gegner anzugreifen, und jeder Treffer, den du landest, erzeugt „Seele.”

TheSeele Das System ist einer der cleversten Aspekte des Spiels – Du entscheidest, ob du diese Energie nutzt, um dich selbst zu heilen, oder sie für mächtige Zaubersprüche einsetzt, um Gegner aus der Ferne zu vernichten. Das sorgt für eine eine ständige Spannung, bei der man sich entscheiden muss, ob man aggressiv oder defensiv spielen will.

Die Abfolge wird über Anhänger, das sind Gegenstände, die man überall in der Welt versteckt findet und die einem passive Fähigkeiten verleihen. Du kannst zum Beispiel einen Talisman anlegen, der deinen Nagel verlängert, oder einen, der dich beim Heilen schneller macht. Da du nur eine begrenzte Anzahl an Slots zum Ausrüsten hast, musst du deinen „Build“ ständig an den nächsten Bosskampf anpassen.

Wenn man stirbt, hinterlässt man Schatten in dem all deine Währungen aufbewahrt werden (Geo); Du musst zurück zu deinem Todesschauplatz gelangen und den Schatten um dein Geld zurückzubekommen, sonst ist es für immer weg.

Systemanforderungen für Hollow Knight

Da es sich um ein 2D-Spiel mit handgezeichneten Grafiken handelt, Die Anforderungen sind sehr bescheiden. Das Spiel läuft auch auf einem einfachen Laptop ohne dedizierte Grafikkarte, allerdings kann es bei intensiven Bosskämpfen zu gelegentlichen Einbrüchen bei der Bildrate kommen.

Wenn du ein absolut flüssiges Spielerlebnis mit 60 FPS bei hohen Auflösungen genießen möchtest, empfehle ich dir, die empfohlenen Systemanforderungen einzuhalten. Das gilt insbesondere, wenn du auf einem modernen Monitor spielst, auf dem die flüssigen Animationen besonders gut zur Geltung kommen.

Komponente Mindestanforderung Empfohlene Anforderung OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10/11 (64-Bit) Prozessor Intel Core i3-3240 / AMD FX-4300 Intel Core i5-3470 Speicher 4 GB RAM 8 GB RAM Grafiken GeForce GTX 560 Ti (1 GB) GeForce GTX 1050 (2 GB) DirectX Version 10 Version 11 Lagerung 9 GB freier Speicherplatz 9 GB freier Speicherplatz

Die wichtigsten Features von Hollow Knight

Eine zusammenhängende Metroidvania-Welt: Entdecke eine riesige, nichtlineare Karte, auf der sich jedes Geheimnis wie ein verdienter Erfolg anfühlt.

Entdecke eine riesige, nichtlineare Karte, auf der sich jedes Geheimnis wie ein verdienter Erfolg anfühlt. Anspruchsvolle Bosskämpfe: Besiege über 30 einzigartige Bosse mit komplexen Angriffsmustern und Phasen.

Besiege über 30 einzigartige Bosse mit komplexen Angriffsmustern und Phasen. Individuell anpassbare Spielstile: Nutze das Charm-System, um deine Fähigkeiten auf Erkundung oder Kämpfe mit hohem Schaden abzustimmen.

Nutze das Charm-System, um deine Fähigkeiten auf Erkundung oder Kämpfe mit hohem Schaden abzustimmen. Unheimlich detailreiche Illustrationen: Freuen Sie sich auf handgezeichnete 2D-Grafiken, die das verfallende Königreich Hallownest zum Leben erwecken.

Freuen Sie sich auf handgezeichnete 2D-Grafiken, die das verfallende Königreich Hallownest zum Leben erwecken. Umfangreiche Hintergrundgeschichte: Setze anhand von Hinweisen in der Umgebung und Dialogen mit NPCs die Geschichte einer untergegangenen Zivilisation zusammen.

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So bekommst du „Hollow Knight“ kostenlos mit Snakzy

Die Idee, zu lernen, wie man Hollow Knight „Kostenlos“ klingt meistens nach einem Betrug, aber bei SnakzyDas Prinzip ist ganz einfach. Du gibst zwar kein Geld aus, investierst aber ein wenig deiner Zeit.

Und das Beste daran: Du musst keine sinnlosen Umfragen ausfüllen, um in dieser Geld-App Münzen zu verdienen – spiel einfach lustige Handyspiele.

Snakzy installieren Laden Sie die App auf Ihr Android. Du erhältst sofort einen Anmeldebonus von 10 $, sodass du nur noch 5 $ vom Spiel entfernt bist. Wähle ein Spiel aus Wähle ein beliebiges Handyspiel aus der Liste aus. Halte Ausschau nach Spielen mit einfachen ersten Meilensteinen wie „Tutorial abschließen“ oder „Level 10 erreichen“. Spielen und Geld verdienen Öffne das Spiel über Snakzy und spielen. Wenn du diese Level erreichst, sammelst du automatisch Münzen in deinem Snakzy Gleichgewicht. Holen Sie sich Ihre Geschenkkarte Tauschen Sie Ihre Münzen in der Snakzy für 15 $ einkaufenDampf, PlayStationoder Xbox Geschenkkarte. Das Spiel kaufen Löse diesen Gutscheincode im offiziellen Shop ein, um Hollow Knight. Es gehört nun für immer dir, zu 100 % legal.

Anhand der folgenden Übersichtstabelle erfahren Sie genau, wie Sie Hollow Knightkostenlos überSnakzy.

Mindestauszahlung €5 ABER die erforderlichen Münzen variieren:• USA: ~500 Münzen = 5 $• Kanada: ~700 Münzen = 5 $• Andere Regionen: Möglicherweise sind 5.000–5.300 Münzen erforderlich 💸 Verdienstmöglichkeiten am ersten Tag Am ersten Tag sind 15 $ und mehr möglich 🔥 ⏱️ Auszahlungsgeschwindigkeit Sofort bis zu einigen Minuten (PayPal) 💳 Zahlungsmöglichkeiten ✅ Verifiziert: PayPal, Amazon, Google Play, Visa, Target, Apple, eBay, Roblox, Fortnite, Xbox, PlayStation, Steam, Starbucks, Netflix, Spotify, Disney+, Uber, Airbnb, Home Depot, Sephora, McDonald’s, Domino’s, Burger King, Adidas, H&M, Nike, Macy’s 📱 Erhältlich bei Android (Google Play Store) 🎮 Hauptmerkmale • Über 100 hochwertige Handyspiele• Belohnungen für das Erreichen von Meilensteinen• Tägliche Boni für die Anmeldeserie• Keine aufdringlichen und extrem langweiligen Werbeanzeigen• Münzstand in Echtzeit• Übersichtliche, moderne Benutzeroberfläche• Über 100.000 Belohnungsgegenstände ⭐ Nutzerbewertung 4,32/5 (über 21.000 Bewertungen und mehr als 1.685.430 Downloads) 💵 Monatliches Einkommensspektrum 5–20 $ (Gelegenheitsspieler) / 20–80 $ (Aktive Spieler)Einige engagierte Nutzer berichten kurzhöheres monatliches Einkommen 🆓 Eintrittspreis Völlig kostenlos, keine Teilnahmegebühren 👤 Altersvoraussetzung 18+ 🌍 Geografische Reichweite In den meisten Regionen verfügbar (Android) 🎁 Willkommensbonus 25.000 Münzen sind erforderlich, um den Shop freizuschalten (in den ersten paar Spielrunden erreichbar) 🚀 Was macht es so besonders? Höhere Auszahlungen als bei der Konkurrenz, schnellere Auszahlung, erstklassige Spielauswahl und (im Durchschnitt) bereits am ersten Tag ein Gewinn von über 15 $ möglich

RealistischDer Verdienst beträgt etwa 30 Dollar pro Woche mit nur 45 Minuten täglichem Spiel bei besonders lohnenden Angeboten. Da Hollow Knight kostet normalerweise 14,99 $; du kannst dir dein Exemplar bereits nach 2 bis 3 Tagen Gelegenheitsspiel sichern.

Neue Nutzer erhalten einen Startvorteil durch einen Willkommensbonus, beachten Sie jedoch die Mindestauszahlungssumme von 35 $. Das ist eigentlich zu Ihrem Vorteil – Wenn du das Auszahlungslimit erreichst, hast du genug, um dir Hollow Knight plus 20 $ extra für dein nächstes Spiel. Engagierte Spieler können die 50-Dollar-Marke sogar innerhalb von 5 Tagen erreichen, wobei die genauen Angebote je nach Region und Gerät variieren.

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Ist es legal, „Hollow Knight“ auf diese Weise kostenlos zu erhalten?

Es ist völlig legal und sicher, das Spiel auf diese Weise zu erhalten. Hollow Knight kostenlos. Sie nehmen an einem seriösen Prämienprogramm teil, bei dem Unternehmen zahlenSnakzy um ihnen dabei zu helfen, neue Spieler für ihre Handyspiele zu gewinnen.

Snakzy und teilt dann einen Teil dieser Einnahmen in Form von Coins mit dir. Wenn Sie Ihre Geschenkkarte bei Dampfoder diePlayStation Wenn Sie in diesem Shop einkaufen, tätigen Sie einen normalen Kauf. Team Cherry wird trotzdem bezahlt, und du erhältst eine dauerhafte, offizielle Lizenz für das Spiel auf deinem Konto.

Ich möchte betonen, dass dieser Leitfaden weder Piraterie noch inoffizielle Launcher unterstützt. Die Nutzung von Cracks oder Torrents ist eine tolle Möglichkeit, um deine Dampf Ihr Konto wurde gesperrt oder Ihr Computer ist mit Malware infiziert.

Mein Fazit dazu, wie man „Hollow Knight“ kostenlos bekommt

Du weißt jetzt, wie du Hollow Knight Kostenlos und ohne Eigenanteil, wenn Sie die gesamten Kosten über Snakzy abrechnen.

Der Ablauf ist ein einfacher, aber effektiver Kreislauf: Wähle ein Handy-Angebot aus, erreiche deine Meilensteine, um Münzen zu verdienen, tausche diese Münzen gegen einen Gutschein ein und kaufe das Spiel offiziell.

Wie lange es genau dauert, bis man das Spiel freischaltet, hängt von deinem Spielstil und den in deiner Region verfügbaren Angeboten ab, Es ist eine bewährte und legale Möglichkeit, diesen legendären Titel in deine Sammlung aufzunehmen. Da Sie mit dem 10-Dollar-Anmeldebonus schon fast am Ziel sind, befinden Sie sich bereits auf der Zielgeraden, noch bevor Sie Ihre erste Mission beginnen.

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Häufig gestellte Fragen