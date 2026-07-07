Wie bekommt man „Golf With Your Friends“ kostenlos?

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Fragst du dich, wie du Golf mit deinen Freundenfrei im Jahr 2026?Golf mit deinen Freundenbefindet sich anSehr positiv with 87 % positive Bewertungen bei über 22.000 Dampf Bewertungen, hat überschritten 3 Millionen verkaufte Exemplare, und ist nach wie vor ein fester Bestandteil der Party-Spiel-Charts. Der Haken ist die Preisbarriere: €14.99 on Dampf. Die gute Nachricht ist, dass es eine Abhilfe gibt. Snakzy ist eine kostenlose Prämien-App, mit der Sie eine Steam-Wallet-Geschenkkarte kostenlos im Austausch für die Teilnahme an In-App-Angeboten, wodurch Sie den Kauf finanzieren können, ohne eigenes Geld auszugeben.

Erfahren Sie, wie Sie Golf mit deinen Freunden kostenlos über Snakzy, sowie eine günstigere Route auf Eibe. Dieser Artikel befasst sich ausschließlich mit legalen Methoden. Es handelt sich nicht um eine Crack-, ROM- oder inoffizielle Download-Seite. Diese Vorgehensweisen bergen echte Risiken, darunter Malware und Dampf Kontosperrungen. Der Leitfaden bietet einen umfassenden Überblick über das Spiel, eine Aufschlüsselung der Preise, Informationen zur Plattformverfügbarkeit, Systemanforderungen sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung SnakzyProzess, derEibe Alternativen, Rechtmäßigkeit und die häufigsten Fragen.

Spielinfo Details Preis des Spiels €14.99 (Steam) Metacritic-Bewertung 73 Kritiker / 6,5 Nutzer; Sehr positiv (87 % von über 22.000 Steam-Bewertungen) Genre Sport, Casual (Minigolf, Partyspiel, Mehrspieler, familienfreundlich, Physik) Entwickler Blacklight Interactive Verlage Team17 Zeit, Geld zu verdienen (Hauptgeschichte) ca. 4 Stunden (alle Grundkurse) Verdienstzeit (Haupt- + Zusatzinhalte) ~10 Stunden Erreichbare Zeit (100 %-Komplettist) ~25 Stunden

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So bekommst du „Golf mit deinen Freunden“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Ich habe das verfolgt Golf mit deinen Freundenseit seiner19. Mai 2020 Vollversion, und die Zahlen sprechen nach wie vor eine deutliche Sprache. Entwickelt von Blacklight Interactive und herausgegeben von Team17, das Spiel hält einen 73 Kritiker / 6,5 Nutzer Bewertung auf Metacritic und eine Sehr positivBewertung aufDampfaus mehr als22.000 Bewertungen, mit87% von diesen positiven. Es hat über 3 Millionen Exemplare und ist nach wie vor ein beständiger Bestseller unter den Partyspielen auf dieser Plattform.

Das Genre istSport, Freizeit with Minigolf, Gesellschaftsspiel, Mehrspieler, Familienfreundlich, undPhysik Tags übernehmen den Großteil der Arbeit. Team17 bringt seine bewährte Erfahrung im Bereich der Partyspiele aus Würmer, währendBlacklight Interactive knüpft an dieselbe lockere Wettkampfatmosphäre an, die Golf It! ein Hit. Das Ganze läuft auf Einheit, wodurch die technischen Anforderungen gering bleiben und der Multiplayer-Modus reaktionsschnell bleibt.

Was zeichnetGolf mit deinen Freunden Was dieses Spiel von anderen Titeln des Genres unterscheidet, ist sein Umfang. Du kannst auf themenbezogene Minigolfplätze mit bis zu 11 Freunde und putte dich durch Piratenbuchten, Spukhäuser, Süßigkeitenländer und sogar Würmer-Levels zum jeweiligen Thema. Es gibt keine Handlung, der man folgen könnte, und keinen Protagonisten, den man steuern könnte – abgesehen von deinem Golfball –, und genau darum geht es: Jede Spielsitzung ist eine neue Runde physikbasierten Chaos.

Wie viel kostet es, mit Freunden Golf zu spielen?

Golf mit deinen FreundenKosten€14.99 on Dampf zum vollen Preis. Das ist seit dem 2020 Start, mit dem Ultimate Edition (das Basisspiel sowie alle DLCs, einschließlich des Würmer and Realitätsflüchtige Kurspakete) sind teurer. Das Basisspiel ist außerdem gelistet unter PlayStation, Xbox, undNintendo Switch Läden mit ähnlichen Preisen, allerdings Nintendo Switch bietet oft aggressivere Rabatte im eShop als Dampf.

Verkaufsverlauf auf Dampf ist großzügig. Der niedrigste historische Kurs lag bei etwa 75 % Rabatt, womit das Basisspiel bei etwa €3.74 während der Sommer- und Winterausverkäufe. Team17 bringt regelmäßig saisonale Bundles heraus, sodass ein erheblicher Preisnachlass meist schon in wenigen Monaten zu erwarten ist. Das Snakzy Die im Folgenden beschriebene Methode umgeht die Wartezeit vollständig, da Sie mit der Erstellung beginnen können Dampf sofort eine Gutschrift zu erhalten, anstatt Verkaufskalender im Auge zu behalten.

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Verfügbarkeit der Plattform „Golf mit deinen Freunden“

Plattform Metacritic-Bewertung PC 73 Kritiker / 6,5 Nutzer PS5 k. A. (PS4: 69 Kritikerbewertung) Xbox k. A. (Xbox One: 71 Punkte von Kritikern) Umschalten 72 Kritiker / 6,8 Nutzer

Golf mit deinen Freunden ist erhältlich unter PC (Dampf), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, undNintendo Switch. DieDampf Diese Version unterstützt die gesamte Steam-Workshop für von der Community erstellte Kurse und ist nach wie vor die Plattform mit der größten aktiven Spielerbasis. PS5 and Xbox Series X|S den Titel durchlaufen lassen Abwärtskompatibilität, wobei keine separate Version für die nächste Generation angekündigt wurde. Die Snakzy Die Methode gilt für die Steam für PC Version, da man Münzen gegen ein Steam-Guthaben Geschenkkarte und schließen Sie den Kauf ab über Dampf.

Systemanforderungen für „Golf mit deinen Freunden“

Golf mit deinen FreundenZieleBreitband-Internet für Online-Multiplayer-Spiele auf dem Mindestniveau, was eine wichtigere Spezifikation ist als der Rohwert GPUMacht. DieEinheitDie auf […] basierende Engine sorgt durchweg für geringe Hardwareanforderungen.

Komponente Minimum Empfohlen OS Windows 7 Windows 10 Prozessor Intel Core i3 / AMD-Äquivalent Intel Core i5 / AMD-Äquivalent Speicher 4 GB RAM 8 GB RAM Grafiken NVIDIA GeForce GT 640 / AMD Radeon HD 7750 NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 380 DirectX Version 9.0 Version 11 Lagerung 2 GB 2 GB Anmerkungen Breitband-Internet für Online-Multiplayer-Spiele 1080p bei 60 FPS, Controller-Unterstützung

Die meisten SpielePCs aus den letzten 10 bis 12 Jahren können laufen Golf mit deinen Freunden ohne Probleme. Die 2 GB Der Speicherbedarf ist gering, der DirectX 9.0 Die Basislinie passt zu fast jedem Windows Maschine ist noch in Betrieb, und die NVIDIA GeForce GT 640 Die Mindestanforderungen entsprechen in etwa der integrierten Grafik auf den meisten modernen Laptops. Wenn Sie vorhaben, Lobbys für 12 Spieler, ist eine kabelgebundene Verbindung die sinnvollere Aufrüstung als eine schnellere GPU.

Spielmechanik von „Golf mit deinen Freunden“

Das Grundprinzip ist einfach: Man spielt einen Golfball über einen themenbezogenen 18-Loch-Platz, entweder alleine oder mit bis zu 11 Freunde, und kämpfen um die niedrigste Gesamtpunktzahl. Jeder Themenparcours (Piratenbuchten, Spukhäuser, Süßigkeitenländer, Raumstationen, Würmer(Level mit bestimmten Themen) haben ihre eigenen Hindernisse und Physik-Gimmicks, was bedeutet, dass dieselbe Freundesgruppe das Basisspiel erneut spielen kann 12+ Kurse Dutzende Male, ohne dass es langweilig wird.

Der Spielfortschritt ist eher weniger auf den Ruf ausgerichtet und dafür umso mehr auf optische Aspekte. Man schaltet individuelle Ballformen frei (Eier, Würfel, Zylinder), Spuren und Hüte, während du spielst. Jede Art von Kosmetikball verändert das Rollverhalten des Balls tatsächlich, sodass die freischaltbaren Elemente mehr sind als nur optische Spielereien: Ein eiförmiger Ball rollt anders als ein würfelförmiger, und das kann je nach Parcours zu einer sinnvollen Wahl im Wettkampf werden.

Die Vielfalt der Spielmodi ist ein weiterer Faktor, der für mehr Spieltiefe sorgt. Das Basisspiel enthält Eishockey-Modus and Basketball-Modus zusätzlich zum normalen Minigolf sowie individuelle Power-Ups, mit denen man Gegner mitten im Schlag sabotieren kann. Dazu kommt noch die vollständige Steam-Workshop Unterstützung, und die von Nutzern erstellte Kursbibliothek erweitert das Spiel praktisch unbegrenzt. Golf mit deinen Freunden bietet ein einziges, durchgängiges Online-Ökosystem ohne Kampagnen-Reset und ohne Fortschrittsbarrieren – genau so sollte ein partyorientierter Titel aussehen.

Golf mit deinen Freunden – Die wichtigsten Funktionen

✅ Online-Minigolf für bis zu 12 Spieler: Schau doch mal in einer Lobby vorbei mit der Schüler Freunde einladen und auf themenbezogenen Golfplätzen putten – mit vollständiger Voice-Chat-Unterstützung. Es ist einer der wenigen Partytitel auf Dampf das ohne Verzögerung auf diese Höhe skaliert.

✅ Themenkurse mit DLC-Erweiterungen: Das Basisspiel enthält Über 12 Themenkurse (Piraten, Spuk, Süßigkeiten, Museum und mehr), ergänzt durch kostenpflichtige DLCs Würmer, Die Ausbrecher, und andereTeam17-Levels mit verschiedenen Themen für mehr Abwechslung.

✅ Individuell anpassbare Power-Ups und Spielmodi: Der Hockey-Modus, der Basketball-Modus, benutzerdefinierte Power-Ups und verschiedene Ballformen (Eier, Würfel, Zylinder) verändern die Spielphysik in jeder Runde und sorgen so dafür, dass das Spiel auch nach Hunderten von Spielrunden immer noch spannend bleibt.

✅ Kursredaktion und Workshop-Betreuung:VollständigSteam-Workshop Dank der Integration sind Tausende von Kursen aus der Community nur einen Klick entfernt, wodurch sich der Wiederspielwert unbegrenzt verlängert.

✅ Plattformübergreifender Mehrspielermodus: Auf allen gängigen Plattformen mit Cross-Play-Unterstützung verfügbar, sodass die Freundesgruppe unabhängig von der gewählten Konsole gemeinsam spielen kann.

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So bekommst du „Golf mit deinen Freunden“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy ist eine kostenlose Prämien-App für Android and iPhone wo Sie einen Steam-Guthaben kostenlose Geschenkkarte. Das Prinzip ist ganz einfach: Schließe Angebote in der App ab, und die App schreibt dir Münzen auf dein Guthaben gut, die sich in echtes Geld umwandeln lassen. Dampf Kredit. Keine Kreditkarte, kein Abonnement, kein Kauf. Hier geht es eher um Zeit als um Geld, weshalb sich das Angebot gut für alle eignet, die Zeit auf dem Weg zur Arbeit oder in Ruhephasen übrig haben.

Hier ist die 5-Schritte-Anleitung, um die €14.99die du brauchst fürGolf mit deinen Freunden:

Snakzy herunterladen: Kostenlos erhältlich unter iOS and Android über die App-Stores oder über snakzy.com. Die Einrichtung des Kontos dauert weniger als eine Minute. Die Offerwall durchstöbern: Öffne den Reiter „Verdienen“ und wähle Angebote aus, die zu deinem Zeitbudget passen. Kurze Umfragen dauern 1 bis 5 Minuten, kostenlose Spielinstallationen 10 bis 30 Minuten und besser bezahlte Meilenstein-Angebote erfordern ein paar Stunden Gelegenheitsspiel. Angebote abschließen und Münzen einlösen: Für jedes abgeschlossene Angebot werden dir Münzen gutgeschrieben Snakzy Geldbörse. Sammle auf dem Weg zur Arbeit oder beim Fernsehen ein paar davon, um das €14.99 Schwellenwert schneller. Münzen gegen eine Steam-Wallet-Geschenkkarte einlösen: Sobald Ihr Kontostand die Mindestauszahlungsgrenze von 35 $, gehen Sie zum Bereich „Prämien“ und wählen Sie eine Steam-GuthabenGeschenkkarte. Die€20 Der Begriff umfasst die €14.99 Preis, bei dem noch ein kleiner Restbetrag übrig bleibt. „Golf mit deinen Freunden“ auf Steam kaufen: Verwenden Sie die Geschenkkarte, um Folgendes zu kaufen Golf mit deinen Freunden on Dampf.

Ein Tipp 10-Dollar-Willkommensbonus Bei der Anmeldung erhalten Sie einen Vorsprung auf dem Weg zum €35 Schwellenwert.

Bei der Anmeldung erhalten Sie einen Vorsprung auf dem Weg zum Schwellenwert. Mindestauszahlungsbetrag: €35 . Sie benötigen mindestens diesen Kontostand, um die Einlösung vornehmen zu können.

. Sie benötigen mindestens diesen Kontostand, um die Einlösung vornehmen zu können. Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70 Auszahlung innerhalb von 6,5 Tage der InstallationSnakzy.

Auszahlung innerhalb von der InstallationSnakzy. Die Vergütungssätze variieren je nach Region. Informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Ein einzelner€20 Die Geschenkkarte deckt die €14.99Preis mit€5.01 für ein zukünftiges Indie- oder Partyspiel aufbewahren. Die Angebote und die Verfügbarkeit variieren je nach Region. Prüfen Sie daher, was in Ihrem Land aktuell verfügbar ist, bevor Sie sich auf ein längerfristiges Meilenstein-Angebot festlegen.

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Mit Eneba „Golf mit deinen Freunden“ günstiger spielen

Nicht jeder möchte warten, bis sich ein Guthaben angesammelt hat Snakzy Münzen. Wenn du lieber heute Abend spielen möchtest, Eibe verkauft zu reduzierten Preisen Golf mit deinen Freunden Schlüssel für einen Bruchteil des Dampf Verkaufspreis. Der offizielle DampfMitglied ist€14.99. Eibe„der niedrigste“ Steam Global „key“ listet derzeit aus €2.49, ungefähr83 % Rabatt the Dampf Preis. Der Schlüssel wird auf Ihrem Dampf Das Konto funktioniert genau wie bei einem normalen Kauf: legitime, dauerhafte Lizenz, vollumfänglich Dampf Funktionen wie Cloud-Speicherung, Erfolge und WorkshopZugriff.

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Falls Sie es vorziehen, Geld direkt auf Ihr DampfKonto,Eibe auch reduzierte Artikel Steam-Guthaben Geschenkkarten. Hier ist die Karte oben, die dem am ehesten entspricht Golf mit deinen Freunden„s Preis.

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Eibe Die Preise schwanken, daher sollten Sie vor dem Kauf die aktuelle Preisliste überprüfen. Der Ablauf ist ganz einfach: Wählen Sie ein Produkt aus, bezahlen Sie und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten per E-Mail einen Schlüssel oder einen Geschenkkartencode. Egal, ob Sie sich für Snakzy (kostenlos, erfordert Zeit), ein Eibe Dampf Schlüssel (abgezinst, sofort) oder ein Eibe Geschenkkarte (erhöht das Guthaben im Wallet für einen offiziellen Dampf Kauf) führen alle drei zu einer legalen Kopie von Golf mit deinen Freunden.

Ist es legal, „Golf mit deinen Freunden“ mit Snakzy kostenlos zu erhalten?

Ja, dasSnakzyDie Methode lautet100 % legal. Der Vorgang läuft wie folgt ab: Snakzy bezahlt dich für das Absolvieren von Angeboten in Handyspielen und Umfragen; du verdienst Münzen, die du gegen eine Steam-Guthaben Geschenkkarte, und Sie tätigen einen offiziellen Kauf auf Dampf at €14.99. Das Ergebnis ist eine dauerhafte Lizenz, die an Ihre Dampf Konto, genau wie bei einem normalen kostenpflichtigen Kauf. Blacklight Interactive and Team17 die vollständige Zahlung über den üblichen Weg erhalten Dampf Vertriebskanal. Bei diesem Vorgang gibt es keine rechtlichen Grauzonen.

Was Sie vermeiden sollten: inoffizielle „Kostenloser Download“-Seiten, Raubkopien und alle Installationsprogramme, die versprechen, Golf mit deinen Freunden außerhalb der üblichen App-Stores. Die Risiken sind erheblich. Raubkopierte Installationsprogramme können Malware enthalten, Dampf verhängt Kontosperren für die Verbreitung geknackter Software, und eine legitime Lizenz ist die einzige Möglichkeit, Zugriff zu erhalten Steam-Workshop die Strecken und das Matchmaking im Mehrspielermodus, die das Spiel erst wirklich lohnenswert machen.

Piraterie schadet auch den Entwicklern unmittelbar. Blacklight Interactive ist ein kleines Studio, und Team17 finanziert Projekte auf der Grundlage der Umsatzentwicklung. Snakzy ist eine unkomplizierte Möglichkeit, den Kauf zu finanzieren – ohne Raubkopien und ohne eigenes Geld auszugeben. Sie haben es verdient, für ihre Arbeit bezahlt zu werden.

Mein Fazit dazu, wie man „Golf mit deinen Freunden“ kostenlos spielen kann

Golf mit deinen Freunden ist eines der beständigsten Partyspiele auf Dampf, mitÜber 3 Millionen verkaufte Exemplare, a Sehr positiv 87 % Bewertung basierend auf über 22.000 Bewertungen und eine 73 Kritiker / 6,5 Nutzer Metacritic-Bewertung. Wenn ihr eine Gruppe von Freunden habt, die einen Titel für einen entspannten Abend sucht, der sich zu einem vollwertigen Lobby für 12 Spieler Ohne dabei ins Geld zu gehen, ist dies eines der Angebote mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf der Plattform. Das Snakzy Durch diese Methode ist es kostenlos, das Eibe Über diesen Weg erhält man einen Preisnachlass, und so oder so ist das Ergebnis dasselbe: eine legale Kopie auf Ihrem DampfKonto.

Praktische nächste Schritte: Herunterladen Snakzy, ein hochwertiges Angebot finden, auf das €35 Mindestauszahlungsbetrag und eine Einlösung vornehmen €20 Geschenkkarte. Sobald Sie Ihre Geschenkkarte bereit haben, sind Sie nur noch einen Schritt vom kostenlosen Erhalt von „Golf mit deinen Freunden“ entfernt.

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Häufig gestellte Fragen