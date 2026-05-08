Wie bekommt man „Risk of Rain 2“ kostenlos?

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Dieser Leitfaden konzentriert sich ausschließlich auf legale Methoden. Keine Cracks, ROM-Downloads oder inoffizielle Websites. Diese Vorgehensweisen bergen echte Risiken: Malware und Dampf Kontosperren. Im Folgenden finden Sie einen vollständigen Überblick über das Spiel, Preise, Plattformverfügbarkeit, Systemanforderungen sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung Snakzy Anleitung, eine Eibe Rabattoptionen, einen Abschnitt zu rechtlichen Hinweisen und häufig gestellte Fragen. Lesen Sie sich alles durch und suchen Sie die Option, die zu Ihrer Situation passt.

Spielinfo Details Preis des Spiels 24,99 $ (Steam). Niedrigster Preis: ca. 9,99 $ (ca. 60 % Rabatt) Metacritic-Bewertung 85 von Kritikern / 8,5 von Nutzern. Steam: Überwältigend positiv (96 % von über 145.000 Bewertungen) Genre Action, Roguelike, Third-Person-Shooter, Roguelite, Koop, Multiplayer, Indie Entwickler Hopoo Games Verlage Gearbox Publishing Zielzeit: Hauptstory ca. 8 Stunden (erste Runde geschafft) Spielzeit: Hauptspiel + Extras ca. 30 Stunden Zielzeit: Perfektionist ca. 100 Stunden

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So bekommst du „Risk of Rain 2“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Ich habe verfolgt, Risk of Rain 2seit seinerDampf Der Start im Early Access im März 2019 und die Resonanz, die das Spiel in den letzten sechs Jahren erfahren hat, sind nach wie vor beeindruckend. Der Third-Person-Roguelite von Hopoo Games hat sich über 7 Millionen Exemplare auf allen Plattformen erreichte einen Höchststand von mehr als 112.000 Teilnehmer Dampf Spieler und hält eine 85 Punkte von Kritikern and 8,5 (Nutzerbewertung) auf Metacritic. Auf Dampf allein hat es eine Überwältigend positiv Bewertung von über 145.000 Bewertungen, ein fast einstimmiges Urteil, das es auf eine Stufe mit Hades and Dead Cells als eines der herausragenden Roguelite-Spiele seiner Generation.

Risk of Rain 2 ist ein Third-Person-Action-Roguelite, der von Hopoo Games entwickelt und von Gearbox Publishing veröffentlicht wurde. Er hat den Early Access verlassen und wurde am 11. August 2020, nach einer erfolgreichen Early-Access-Phase, die im März 2019 begann. Das Spiel machte einen bemerkenswerten Sprung gegenüber seinem 2D-Vorgänger, Risiko von Regen (2013), durch den Übergang zu einem vollständigen 3D-Perspektive aus der Third-Person-Perspektive und dabei die sich vervielfachende Anhäufung von Gegenständen und die unerbittliche Schwierigkeitsskalierung beizubehalten, die das Original geprägt haben.

Du spielst als einer von Über 14 spielbare Überlebende, von denen jeder über einzigartige Fähigkeiten verfügt, und kämpfe dich durch prozedural generierte Level auf der fremden Welt von Petrichor V. Gegenstände lassen sich unbegrenzt stapeln, der Schwierigkeits-Timer läuft immer schneller, und kein Durchlauf gleicht dem anderen. Diese Kombination aus Freiheit bei der Charaktergestaltung, eskalierendem Chaos und Online-Koop für 4 Spielerhat beibehaltenRisk of Rain 2 bei Millionen von Spielern im ständigen Einsatz. Der erste Durchlauf dauert etwa 8 Stunden; echte Perfektionisten können noch weiter gehen 100 Stunden bevor man alles freischalten kann, was das Spiel zu bieten hat.

Wie viel kostet „Risk of Rain 2“?

Risk of Rain 2 kostet derzeit €24.99 on Dampf. Dieser Preis hat sich seit der vollständigen Veröffentlichung im August 2020 konstant gehalten, was ihn zu einem stabilen Preis im mittleren Segment für einen Roguelite mit hohem Wiederspielwert macht. Der historische Tiefststand des Spiels auf Dampf erreichte ungefähr €9.99(ungefähr60 % Rabatt) während vergangener saisonaler Sonderangebote. Hopoo Games und Gearbox Publishing nehmen es in der Regel in größere Dampf saisonale Sonderangebote, daher ist ein erheblicher Preisnachlass realistisch, wenn Sie bereit sind, zu warten.

Allerdings ist das Warten auf einen Ausverkauf nicht Ihre einzige Möglichkeit. Snakzy ist eine Prämien-App, die die derzeitige €24.99 den gesamten Preis. Du verdienst Dampf Guthaben auf deiner Geschenkkarte, indem du Angebote für Handyspiele abschließt, und sobald dein Guthaben den erforderlichen Betrag erreicht hat, Risk of Rain 2 Es kostet Sie keinen Cent aus eigener Tasche. Im weiteren Verlauf dieses Leitfadens erfahren Sie genau, wie Sie das bewerkstelligen können.

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Verfügbarkeit von „Risk of Rain 2“ auf verschiedenen Plattformen

Metacritic-Bewertung Details PC 85 von Kritikern / 8,5 von Nutzern. Steam: Überwältigend positiv (96 % von über 145.000 Bewertungen) PS4 82 kritisch Xbox One 82 kritisch Nintendo Switch 80 (Kritiker) / 8,0 (Nutzer)

Risk of Rain 2 ist erhältlich unter PC (via Dampf), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switchund war zuvor auf Google Stadia verfügbar (mittlerweile eingestellt). PS5 and Xbox Series X|S Besitzer können das Spiel über die Abwärtskompatibilität spielen, obwohl noch keine native Next-Gen-Version veröffentlicht wurde. Das PC Diese Fassung genießt das höchste Ansehen bei den Kritikern 85 (Kritiker) / 8,5 (Nutzer) auf Metacritic, mit PS4 and Xbox OneVersionen unter82und dieNintendo SwitchVersion von80 (Kritiker) / 8,0 (Nutzer). DaSnakzyzahlt ausDampf Geschenkkarten; diese Methode gilt für die PCVersion aufDampf.

Systemanforderungen für „Risk of Rain 2“

Basierend aufEinheit, Risk of Rain 2 ist nach heutigen Maßstäben kein anspruchsvolles Spiel. Es ist für eine breite Palette an Hardware ausgelegt, und die meisten Gaming- PCs Geräte, die in den letzten acht bis zehn Jahren hergestellt wurden, werden damit problemlos zurechtkommen.

Komponente Mindestens Empfohlen OS Windows 7 (64-Bit) Windows 7 (64-Bit) CPU Intel Core i3-6100 / AMD FX-8350 Intel Core i5-4670K / AMD Ryzen 5 1500X RAM 4 GB 4 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 580 / AMD Radeon HD 7870 NVIDIA GeForce GTX 680 / AMD Radeon HD 7970 DirectX Version 11 Version 11 Lagerung 4 GB freier Speicherplatz 4 GB freier Speicherplatz

Ein Mittelklasse-ModellPC aus dem letzten Jahrzehnt behandelt Risk of Rain 2 at Full HD mit stabilen Bildraten. Das Breitband-Internet Diese Anforderung gilt nur für Online-Koop-Sitzungen: Das Einzelspieler-Modus funktioniert vollständig offline.

Spielmechanik von Risk of Rain 2

Risk of Rain 2bringt dich direkt zuPetrichor V, eine feindselige, prozedural generierte fremde Welt, als eine von Über 14 spielbare Überlebende: Commando, Huntress, MUL-T, Engineer, Artificer, Mercenary, REX, Loader, Acrid, Captain, Bandit, Heretic, Railgunner und Void Fiend. Jeder Überlebende verfügt über ein einzigartiges Fähigkeiten-Set und eine eigene Leistungsentwicklung, wodurch die Charakterauswahl zu einer bedeutenden Entscheidung wird, die den gesamten Durchlauf prägt.

Das Spielprinzip ist leicht zu erlernen und macht süchtig. Man kämpft sich durch einen Level, sammelt Gegenstände ein, die von Gegnern fallen gelassen werden oder in Truhen zu finden sind, aktiviert den Teleporter, um den Endgegner des Levels zu rufen, besiegt ihn und kommt weiter. Gegenstände lassen sich unbegrenzt stapeln.Stapel10 Soldaten-Spritzen und deine Angriffsgeschwindigkeit erhöht sich; triff 7 Brillen des Brillenglasherstellers und deine kritische Trefferchance steigt auf nahezu 100 %. Diese multiplikative Addition ist es, die den Unterschied ausmacht Risk of Rain 2 im Gegensatz zu den meisten Roguelites, was zu einer Eskalation der Builds führt, die innerhalb eines einzigen Durchgangs von funktional über bildschirmleerend bis hin zu geradezu absurd reicht.

Der Schwierigkeitsgrad richtet sich nach der Spielzeit und nicht nach einer festen Einstellung. Je länger ein Durchlauf dauert, desto stärker werden die Gegner. Das sorgt für eine anhaltende Spannung: Soll man auf Kosten der Zeit mehr Gegenstände und Geld sammeln oder vorpreschen, bevor die Gegner einem überlegen werden? Diese Entscheidung bleibt stets präsent und verleiht jeder Etappe echte Bedeutung.

Risk of Rain 2unterstütztbis zu vier Spieler im Online-Koop. Gemeinsame Teleport-Ereignisse, Entscheidungen über Gegenstände und koordinierte Bosskämpfe sorgen für eine zusätzliche Ebene an Chaos und Zusammenarbeit, die das Einzelspieler-Erlebnis nicht bieten kann. Bei 8 Stunden bis die erste Schleife beendet ist, 30 Stunden für die wichtigsten Inhalte und 100 Stunden Um das Spiel vollständig durchzuspielen, gibt es hier eine riesige Menge an Spielinhalten für €24.99.

Die wichtigsten Features von „Risk of Rain 2“

✅ 96 % überwiegend positive Bewertungen auf Steam: Eines der am besten bewerteten Spiele auf Dampfmit über145.000 Bewertungen, wodurch es neben Hades and Dead Cells als Maßstab für das Action-Roguelite-Genre.

✅ Multiplikatives Stapeln von Elementen: Gegenstände lassen sich unbegrenzt stapeln und wirken in unerwarteten Kombinationen zusammen, was zu einer Eskalation der Builds führt, bei der das Stapeln 10 Soldaten-Spritzen or 7 Brillen des Brillenglasherstellers macht jeden Überlebenden ab Stufe fünf zu einer Macht, die den Bildschirm leerräumt.

✅ Über 14 einzigartige Überlebende: Jeder Charakter spielt sich grundlegend anders: Der Loader kämpft im Nahkampf mit einer Greiffaust, der Engineer platziert strategisch Geschütztürme, die Huntress verfügt über Mobilität mit automatischer Zielerfassung und der Mercenary setzt auf Schwertkämpfe mit Unverwundbarkeitsphasen – das sorgt für Hunderte von Stunden Abwechslung mit nur einer einzigen Charakterauswahl.

✅ Online-Koop für 4 Spieler: Das vollständige Spiel unterstützt online bis zu vier Spieler, mit gemeinsamen Teleporter-Ereignissen, Entscheidungen zur Verteilung von Gegenständen und Bosskämpfen, die sich gut an größere Gruppen anpassen lassen.

✅ DLC „Überlebende der Leere“: Die umfangreiche kostenpflichtige Erweiterung führt „Railgunner“ und „Void Fiend“ als spielbare Überlebende ein, bietet neue Void-Gegner und Gegenstände, einen alternativen Endgegner sowie den Endlosmodus „Simulacrum“ und ist damit die umfangreichste Inhaltserweiterung nach der Veröffentlichung in der Geschichte des Spiels.

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So bekommst du „Risk of Rain 2“ kostenlos mit Snakzy

Wenn Sie Risk of Rain 2 kostenlos, ohne eigenes Geld auszugeben, Snakzy ist eine legitime Vorgehensweise. Snakzy ist eine kostenlose Prämien-App, bei der Nutzer Münzen verdienen, indem sie Angebote im Bereich Handyspiele erfüllen: Apps herunterladen, bestimmte Spielzeiten erreichen, Umfragen ausfüllen oder kurze Videos ansehen. Keine Kreditkarte erforderlich, keine Transaktionen auf dem Graumarkt. Hier geht es eher um Zeit als um Geld: Die Münzen sammeln sich durch das Erfüllen von Angeboten an, und sobald du das erforderliche Guthaben erreicht hast, löst du es gegen eine DampfGeschenkkarte.

So geht’s Risk of Rain 2 Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen — kostenlos für iOS und Android erhältlich; in weniger als einer Minute ein Konto erstellen Verfügbare Angebote durchsuchen — Öffne den Reiter „Verdienen“ und wähle Angebote aus, die zu deinem Zeitbudget passen: kurze Umfragen, kostenlose Spielinstallationen oder besser bezahlte Meilenstein-Angebote Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen — Für jedes abgeschlossene Angebot erhältst du Münzen gutgeschrieben Snakzy Ausgewogenheit; Verfolgen Sie Ihre Fortschritte auf dem Weg zum €24.99 Ziel innerhalb der App Münzen gegen eine Steam-Geschenkkarte einlösen — Sobald Ihr Guthaben den erforderlichen Schwellenwert erreicht hat, gehen Sie zum Bereich „Prämien“ und wählen Sie eine Steam-Guthabenkarte; die€50 Nennwert-Umschläge Risk of Rain 2‘s€24.99Preis mit€25.01übrig geblieben „Risk of Rain 2“ auf Steam kaufen — Lösen Sie die Geschenkkarte für Ihr Dampf ein Konto erstellen und das Spiel kaufen

Pro-Tipp Bei der Anmeldung gibt es einen Willkommensbonus – das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $ – Sie benötigen mindestens diesen Betrag, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach ihren ersten Meilensteinen einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region – informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tageder InstallationSnakzy. DieMindestauszahlungsbetrag von 35 $ gilt, daher muss Ihr Guthaben diese Marke überschreiten, bevor Sie die Prämie einlösen können. Die Prämien und die Verfügbarkeit der Angebote variieren je nach Region: Prüfen Sie, welche Angebote in Ihrem Land verfügbar sind, bevor Sie sich für ein bestimmtes Angebot entscheiden.

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Nicht jeder möchte darauf warten, dass Snakzy Münzen sammeln. Für Leser, die einen sofortigen Kauf bevorzugen, Eibe verkauft zu reduzierten Preisen Risk of Rain 2 Dampf Tastaturen zu Preisen, die in der Regel zwischen 3 $ und 8 $, was einer Ersparnis von etwa 68 % bis 88 %ab€24.99offiziellDampfPreis.Eibe ist ein vertrauenswürdiger digitaler Marktplatz, auf dem die Schlüssel echt sind und dauerhaft mit Ihrem Dampf Konto bei Rücknahme. Der Unterschied zwischen diesem und Snakzy Es kommt auf die Geschwindigkeit an: Eibe ermöglicht dir heute den Einstieg ins Spiel zu einem reduzierten Preis, während Snakzy Es dauert ein paar Tage, bis das Angebot abgeschlossen ist, kostet aber überhaupt nichts.

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Wenn Sie es vorziehen, Geld direkt auf Ihr DampfKonto,Eibe bietet auch vergünstigte Geschenkkarten an. Hier ist die nächstgelegene Karte oben Risk of Rain 2„s Preis.

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Eibe Die Preise können schwanken, daher solltest du vor dem Kauf die aktuelle Preisliste überprüfen. Der Ablauf ist ganz einfach: Wähle ein Produkt aus, schließe den Kauf ab und erhalte deinen Spielschlüssel oder deinen Geschenkkartencode. Bei allen drei Optionen erhältst du eine originale Kopie von Risk of Rain 2: Snakzy (kostenlos, erfordert Zeit), ein Eibe Spiel-Key (ermäßigt, sofort verfügbar) oder ein Eibe Geschenkkarte (erfüllt das Guthaben für einen offiziellen Dampf(Kauf).

Ist es legal, „Risk of Rain 2“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

Ja, dieSnakzyDie Methode lautet100 % legal. Der Vorgang ist ganz einfach: Snakzy bezahlt dir Münzen für das Absolvieren von Angeboten für Handyspiele; diese Münzen tauscht du gegen ein Dampf Geschenkkarte, und Sie verwenden diese Karte, um einen offiziellen Dampf Kauf. Gearbox Publishing erhält für jedes auf diese Weise verkaufte Exemplar den vollen Kaufpreis. Das Ergebnis ist ein Dauerlizenz, die an Ihr Konto gebunden ist DampfKonto, genau wie bei einem Standard- DampfKauf.

Was Sie vermeiden sollten: inoffizielle „Kostenloser Download“-Seiten, Cracks und Torrent-Dateien. Das sind illegal. Die Risiken sind ernst zu nehmen: Malware, die Ihr System beschädigen kann, Dampf Kontosperren ohne Rechtsmittel und ohne gültige Lizenz. Hopoo Games hat jahrelange Arbeit in Risk of Rain 2, und Piraterie schadet den Entwicklern unmittelbar.

Snakzy ist ein legitimer Weg, um Risk of Rain 2 Kostenlos und ohne rechtliche Grauzonen. Du unterstützt die Entwickler, ohne dabei dein Portemonnaie zu belasten.

Mein Fazit dazu, wie man „Risk of Rain 2“ kostenlos bekommt

Risk of Rain 2besitzt eine85 Punkte bei Metacritic, der8,5 (Nutzerbewertung)und einÜberwältigend positiv Bewertung von über 145,000 DampfBewertungen. Über7 Millionen Exemplare auf allen Plattformen verkauft. Diese Zahlen sprechen für sich. Preisbewusste Spieler, Roguelite-Fans und alle, die eine Wunschliste mit Spielen zusammenstellen, die sie sich ohne Vollpreis-Käufe sichern möchten, profitieren von dem SnakzyMethode.

Die praktischen Schritte sind ganz einfach: Herunterladen Snakzy, wählen Sie ein besonders vorteilhaftes Angebot aus und bauen Sie Ihr Guthaben auf über €35 Mindestbetrag und einlösen gegen ein €50 Dampf Geschenkkarte. Die Karte gilt für Risk of Rain 2‘s€24.99Preis mit€25.01 in deinem Portemonnaie übrig ist. Sobald die Geschenkkarte bereit ist, wie du sie erhältst Risk of Rain 2 Nur noch ein Schritt bis zur kostenlosen Bestellung.

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Häufig gestellte Fragen